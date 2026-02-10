Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin

09:20

Un acord pentru soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, care durează de aproape patru ani, trebuie să ia în considerare şi garanţiile de securitate pentru Rusia, a declarat marţi dimineaţă un înalt diplomat rus, citat de Reuters, preluat de news.ro. ”Recunoaştem că o soluţionare paşnică în Ucraina trebuie să ţină cont de interesele de securitate […] Articolul Înalt diplomat rus: Un acord pentru soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina trebuie să ia în considerare şi garanţiile de securitate pentru Rusia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.