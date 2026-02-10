Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin
,
10 februarie 2026 11:00
Creșterea recentă a pierderilor de pe câmpul de luptă înseamnă că menținerea operațiunilor ofensive va fi mai dificilă, spun analiștii citați de Financial Times. Rusia pregătește o ofensivă de primăvară în Ucraina, concentrând forțe semnificative în sud și est, relatează publicația germană Die Welt, citată de Kyiv Post. Potrivit acesteia, Moscova își consolidează trupele și echipamentele,
11:00
10:50
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Rusia pot primi citații pentru a fi înrolați pe front, avertizează autoritățile de la Chișinău. În acest context, vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat că toți moldovenii aflați în pericol sunt bineveniți acasă. Situații legate de astfel de citații au fost deja raportate în presă și confirmate
10:50
Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene şi au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul de succes al Netflix „Squid Game", potrivit Amnesty International, citată de The New York Post. Persoanele care au fugit din ţară au declarat organizaţiei pentru drepturile omului că adolescenţi şi chiar elevi de gimnaziu au
10:40
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au organizat, pe 9 februarie, la Abu Dhabi, prima rundă de consultări consulare, menită să îmbunătățească serviciile și sprijinul acordat cetățenilor celor două state. Discuțiile au fost conduse de Lilian Moraru, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, și de Rashid Rahma, din partea Ministerului de Externe al
10:40
Statele Unite vor renunța la două comandamente în cadrul NATO, dar vor câștiga altul, într-un moment în care preeșdintele american Donald Trump solicită Europei să își asume o mai mare responsabilitate pentru propria securitate, au spus luni surse diplomatice pentru AFP. Statele Unite vor ceda Italiei comandamentul forțelor aliate interarme (Allied Joint Force Command, JFC),
10:30
Doi cetățeni străini, în vârstă de 46 și 51 de ani, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica, fiind suspectați de furt dintr-un automobil parcat în capitală. Potrivit anchetei, bărbații au spart geamul mașinii, au intrat în interior și au sustras aproximativ 7.000 de lei, după care au părăsit locul faptei. În urma acțiunilor
10:30
Mircea Eșanu, directorul Agenției Servicii Publice, a anunțat în cadrul Podcast ZdCe că viitorii șoferi trebuie să se aștepte la reguli mult mai stricte. În următoarele luni, Republica Moldova urmează să aplice integral noua directivă a Uniunii Europene privind transportul rutier și examinarea conducătorilor auto. Potrivit lui Eșanu, obiectivul UE este reducerea la zero a
10:30
Au ascuns pe corp sute de recipiente cu lichid pentru țigări electronice și au încercat să le introducă ilegal în țară. Polițiștii de frontieră și vameșii au dejucat două tentative de contrabandă la punctul de trecere „Otaci", pe sensul de intrare în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cazurile au fost depistate la
10:20
Au cerut și au primit bani pentru a interveni într-un dosar penal. Doi procurori au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de fapte de corupție legate de „soluționarea" unui caz de migrație ilegală. Potrivit Procuratura municipiului Chișinău, urmărirea penală a fost finalizată, iar cauza a fost expediată instanței. Unul dintre procurori este învinuit de corupere activă
10:10
Șapte persoane au încercat să treacă frontiera Republicii Moldova cu documente de călătorie falsificate. Cazurile au fost depistate în ultima săptămână, în timpul controalelor de rutină. Potrivit datelor comunicate de Poliția de Frontieră, tentativele au fost înregistrate atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară. Cele mai multe cazuri au fost identificate la PTF Aeroportul
10:10
În prima săptămână din februarie, statul a acumulat aproape 1,3 miliarde de lei la Bugetul public național. Sumele au fost colectate în perioada 2–6 februarie 2026, potrivit datelor operative prezentate de Serviciul Fiscal de Stat. Instituția anunță că o parte importantă a activității a vizat conformarea voluntară a contribuabililor. Inspectorii fiscali au efectuat 396 de vizite
10:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 10 februarie 2026.
09:20
Un acord pentru soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, care durează de aproape patru ani, trebuie să ia în considerare şi garanţiile de securitate pentru Rusia, a declarat marţi dimineaţă un înalt diplomat rus, citat de Reuters, preluat de news.ro. "Recunoaştem că o soluţionare paşnică în Ucraina trebuie să ţină cont de interesele de securitate
09:20
Un tribunal din regiunea Murmansk a amendat un pensionar cu 30.000 de ruble pentru like-uri la videoclipuri ale agenților străini pe YouTube. Anterior, amenzi pentru reacții pe „Odnoklassniki" au fost aplicate în Ținutul Altai. Judecătoria raională Kovdorski din regiunea Murmansk l-a amendat pe pensionarul Vasili Iovdii pentru like-uri la videoclipuri ale unor agenți străini pe
09:10
Administratorul canalului de Telegram, Car Vertical, unde erau distribuite imagini foto și video cu caracter intim ale unor fete și femei din Republica Moldova s-ar afla în prezent în Bulgaria. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de surse apropiate anchetei. Potrivit acelorași surse, până în prezent, fondatorul canalului nu ar fi fost dat în căutare
09:10
Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich a participat, luni, la o sesiune de antrenament de skeleton la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, purtând o cască gri pe care erau imagini cu mai mulţi dintre compatrioţii săi care au murit în război, înainte, potrivit lui, să i se interzică să o poarte. „Această decizie îmi frânge inima. Simt
09:10
Protecția copiilor în mediul digital va deveni subiect de consultări la nivel național. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet. Șefa statului a atras atenția că tot mai mulți copii își petrec o mare parte din timp în mediul online, ceea ce aduce atât oportunități, cât
09:00
Fondurile europene trebuie să fie direcționate direct către autoritățile publice locale, iar pentru aceasta este necesară consolidarea capacităților administrative la nivel local. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, care a subliniat că reforma administrației publice este esențială în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, transmite
08:50
Aproape 40 de mii de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, potrivit datelor Poliției de Frontieră. În total, au fost înregistrate 39.376 de treceri ale persoanelor și 9.181 de traversări ale mijloacelor de transport. Cel mai aglomerat punct rămâne Aeroportul Internațional Chișinău, cu 12.907 traversări. La frontiera terestră, cele mai
08:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu se află astăzi într-o vizită oficială la Kyiv, unde va discuta cu autoritățile ucrainene despre cooperarea dintre cele două țări și situația de securitate din regiune. În cadrul vizitei, șeful Guvernului de la Chișinău are programate întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, cu prim-ministra Yuliia Svyrydenko și cu prim-vicepreședintele Radei Supreme, Oleksandr
08:30
Inspectorii de mediu au descoperit mai multe încălcări ale legislației ecologice în urma controalelor desfășurate săptămâna trecută în mai multe raioane ale țării. Printre abateri se numără tăieri ilegale de arbori, transport de lemn fără acte, depozitări neautorizate de deșeuri și arderea resturilor. La Bălți, o persoană a fost amendată pentru aruncarea deșeurilor într-un loc
08:20
Ambasadoarea Norvegiei Mona Juul a demisionat din funcție după ce Ministerul de Externe a constatat că relațiile sale cu Jeffrey Epstein au reprezentat o gravă eroare de judecată. Decizia vine la câteva zile după ce diplomata a fost suspendată din postul de ambasador pentru Iordania și Irak, în urma apariției unor documente publicate de autoritățile
08:10
Vremea rămâne rece în toată țara. Meteorologii anunță pentru astăzi cer variabil și temperaturi scăzute în toate regiunile. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în nordul țării minimele vor coborî până la minus 16 grade Celsius, iar maximele vor ajunge la aproximativ minus 5 grade. În centrul țării și în Chișinău, valorile termice vor varia între
08:00
Germania a pus sub acuzare un cetățean ucrainean în dosarul acuzațiilor care vizează un complot legat de serviciile secrete rusești pentru detonarea unor pachete-bombă în Europa, au anunțat procurorii germani luni, într-un comunicat, potrivit Reuters. Ambasada Rusiei la Berlin nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii, dar Moscova a negat anterior implicarea. Suspectul, identificat
07:50
NATO ar putea desfășura în această săptămână misiunea Arctic Sentry în Arctica, inclusiv în Groenlanda, pentru a-și consolida rolul regional și a reduce tensiunile cu președintele SUA, Donald Trump. Decizia privind lansarea unei misiuni a Alianței în Arctica ar putea fi luată chiar în această săptămână, în cadrul reuniunii miniștrilor apărării ai NATO de la
07:40
Pretora sectorului Botanica, Diana Guba, a devenit membră a Academiei Europene pentru Relații Economice și Culturale (AEREC), în cadrul celei de-a 69-a sesiuni a organizației. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, această desemnare reprezintă o recunoaștere a implicării și a efortului constant depus în promovarea identității neo-latine în Republica Moldova, scrie IPN. „Prin această activitate, pretora sectorului Botanica
07:30
Uniunea Europeană vrea să reducă drastic dependența de giganții americani ai plăților, considerând că poziția lor dominantă ar putea deveni un instrument de presiune geopolitică în cazul tensiunilor cu Washingtonul. Potrivit datelor Băncii Centrale Europene (BCE), în 2022 aproape două treimi din toate tranzacțiile cu cardul din zona euro au fost procesate prin rețelele Visa
07:20
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a negat că Washingtonul ar fi stabilit luna iunie drept termen-limită pentru încheierea unui acord de pace în Ucraina. Matthew Whitaker a precizat că menționarea lunii iunie a venit din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și că nu există nicio declarație oficială a SUA în acest sens. „Vrem ca
07:10
Imigranții care solicită acordarea cetățeniei române trebuie să treacă printr-un interviu care include un test considerat de mulți dificil. Procedura a revenit în atenția publică după ce, pe rețelele sociale, a fost distribuită o fotografie cu o listă de 95 de întrebări care ar fi adresate candidaților, stârnind numeroase reacții și ironii. Postarea a adunat
07:00
Statele Unite au confiscat – la Oceanul Indian – un petrolier, Aquila II, care a ocolit blocada ordonată de către preşedintele american Donald Trump, impusă în Caraibe unor nave vizate de s
06:50
Naționala Moldovei de judo se întoarce fără medalii de la turneul din seria Grand Slam, desfășurat la Paris. Cel mai bun rezultat al judocanilor moldoveni a fost obținut de Vadim Ghimbovschi la categoria de până la 90 kg și Adil Osmanov la categoria de greutate de până la 73 kg, care au ocupat locul 7. […] Articolul Naționala Moldovei de judo revine fără medalii de la Grand Slam-ul de la Paris apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
Un bărbat în vârstă de 80 de ani, suspectat de faptul că a făcut parte dintre ”lunetiştii de weekend” care sunt acuzaţi că au plătit, în timpul asediului Sarajevo, la începutul anilor ’80, să tragă în civili, a fost interogat luni, la Milano, scrie presa italiană, relatează AFP. Octogenarul, un fost şofer de TIR care […] Articolul Un prim suspect, interogat în Italia, în ancheta ”lunetiştilor de weekend” de la Sarajevo apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
Procurorii au cerut instanței să includă în dosar actele care confirmă cheltuielile pentru extrădarea lui Vlad Plahotniuc din Grecia, estimate la aproximativ 100 de mii de lei. Potrivit legii, această sumă urmează să fie achitată de inculpat. Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a declarat că demersul a fost depus în timpul ședinței de luni. Cererea […] Articolul Procurorii cer includerea în dosar a cheltuielilor de extrădare a lui Plahotniuc apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Comandamentul militar rus intenționează să lanseze o nouă ofensivă de amploare în sudul și/sau estul Ucrainei în vara anului 2026, utilizând pentru aceasta rezerve strategice limitate, scrie Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), preluat de Digi24.ro. Potrivit datelor sale, pregătirile au început deja, iar campania propriu-zisă ar putea demara la sfârșitul lunii aprilie. Principalele direcții pentru […] Articolul Raport ISW: Putin imită că s-ar pregăti pentru pace în Ucraina. Rusia planifică o ofensivă de amploare curând apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:10
O persoană transgender din Chișinău susține că nu își poate modifica actele de identitate pentru a-și schimba prenumele și mențiunea privind sexul, din masculin în feminin, după ce cererea depusă la Agenția Servicii Publice a fost respinsă. Cazul a ajuns în instanță, fiind examinat la Curtea de Apel Chișinău. Persoana, care se identifică drept femeie […] Articolul O femeie transgender cere în instanță schimbarea actelor după refuzul ASP apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
20:20
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, s-a întâlnit cu primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov. Discuția s-a axat pe proiecte concrete, cooperare pragmatică și nevoile reale ale comunității locale. ”Am discutat despre inițiative cu impact direct pentru cetățeni, despre viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană și despre rolul autorităților locale în acest parcurs. Integrarea europeană înseamnă […] Articolul Dialog la Comrat între ambasadorul României și autoritățile locale despre viitorul european al Moldovei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
20:00
Un accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 15:00, pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi. Potrivit datelor preliminare, un bărbat de 53 de ani, care conducea un camion, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a pătruns pe sensul opus, unde a lovit o Dacia condusă de […] Articolul FOTO | Șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după un accident rutier apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
16:00
Fosta șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1 al Serviciului Vamal, Ecaterina Axentiev, a fost găsită vinovată pentru patru episoade de trafic de influență și corupere activă. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat luni, 9 februarie, sentința de condamnare a acesteia la doi ani de închisoare, cu suspendare, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 de […] Articolul Fosta șefă a Postului vamal Chișinău 1, condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:30
Parcursul european al Republicii Moldova și consolidarea relațiilor bilaterale au fost principalele subiecte discutate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova, Myles Geiran. Potrivit lui Igor Grosu, discuțiile au vizat sprijinul Irlandei pentru integrarea europeană a Moldovei, inclusiv în contextul în care această țară va deține președinția Consiliului Uniunii Europene în […] Articolul Igor Grosu a discutat cu ambasadorul Irlandei despre sprijinul pentru parcursul european al Moldovei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:20
Autoritățile municipale vor interveni pe toate adresele unde au apărut gropi imediat ce condițiile meteo vor permite, dă asigurări primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul a precizat că toate porțiunile de drum afectate sunt cunoscute, evaluate și luate la evidență, transmite IPN. La ședința operativă de la Primărie, Ion Ceban a declarat că astfel de situații […] Articolul Primarul promite reparații la gropile din Chișinău odată cu încălzirea vremii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:10
Coaliția de guvernare a Japoniei, formată din Partidul Liberal Democrat condus de prim-ministrul Sanae Takaichi și Partidul Inovației Japoneze, a câștigat alegerile parlamentare anticipate de duminică. Alianța a obținut 352 din cele 465 de mandate din camera inferioară a legislativului. „Aceste alegeri au implicat schimbări majore de politică, în special o schimbare majoră în politica […] Articolul Coaliția condusă de premierul Takaichi a câștigat detașat alegerile anticipate din Japonia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să fie mai cu iniţiativă şi mai independentă din punct de vedere militar faţă de o administraţie autoritară a SUA care nu mai împărtăşeşte angajamentul faţă de normele şi valorile democratice liberale, afirmă un raport pregătit înainte de Conferinţa de Securitate de la München (MSC), care începe […] Articolul Raport înainte de Conferința de la München, Europa este îndemnată să își reducă dependența de SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Liderul opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, a anunţat că politicianul Juan Pablo Guanipa a fost răpit în cartierul Los Chorros din Caracas, la câteva ore după ce se anunţase că a fost eliberat din închisoare, relatează Reuters. „URGENT Alertă internaţională Cu câteva minute în urmă, Juan Pablo Guanipa a fost răpit în cartierul Los […] Articolul Politicianul venezuelean Juan Pablo Guanipa, răpit la câteva ore după ce fusese eliberat din închisoare. Mesajul Mariei Corina Machado apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Pierderea a doi consilieri de rang înalt într-un interval scurt de timp survine într-un moment complicat pentru Starmer, care încearcă să calmeze criza generată de dezvăluirile privind legăturile strânse ale fostului său ambasador la Washington, Peter Mandelson, cu abuzatorul sexual Epstein. Directorul de comunicare al prim-ministrului britanic Keir Starmer, Tim Allan, a demisionat luni, la […] Articolul Încă un consilier de top al premierului britanic a demisionat în urma scandalului generat de dosarele Epstein apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:50
Procurorii Procuraturii Bălți, în colaborare cu polițiștii, investighează un caz de deținere și vânzare neautorizată a obiectelor de patrimoniu. Potrivit anchetei, bunuri cu valoare numismatică și istorică ar fi fost păstrate ilegal și scoase la vânzare, inclusiv pe platforme online, fără respectarea regimului de protecție a patrimoniului cultural. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat […] Articolul Bunuri arheologice scoase la vânzare online, anchetă deschisă de procurori apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:40
Un funcționar bancar din Kiev va fi judecat pentru trădare de stat, fiind acuzat că a furnizat Rusiei informații sensibile despre obiective militare din capitala Ucrainei și date care constituie secret bancar, comercial și de serviciu. Ancheta a fost finalizată, iar rechizitoriul a fost trimis în instanță, potrivit autorităților ucrainene. Informația a fost confirmată de […] Articolul VIDEO | Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:40
Accelerarea integrării europene și atragerea investițiilor străine au fost principalele subiecte discutate de premierul Alexandru Munteanu cu deputatul german în Bundestag, Tilman Kuban. În cadrul întrevederii, șeful Executivului a declarat că Guvernul își concentrează eforturile pe două direcții majore, apropierea de Uniunea Europeană și relansarea creșterii economice. Potrivit acestuia, autoritățile își propun să grăbească implementarea […] Articolul Dialog Moldova–Germania despre economie, securitate și integrare europeană apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:30
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, afirmă că președinții Vladimir Zelenski și Vladimir Putin trebuie să se întâlnească direct pentru a soluționa cele mai dificile subiecte rămase în negocierile de pace. Într-un interviu pentru Reuters, șeful diplomației de la Kiev a declarat că Ucraina dorește să accelereze eforturile de încheiere a războiului și să […] Articolul Kievul propune o întâlnire directă între Zelenski și Putin apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
În Rusia ar trebui restricţionat accesul la „site-urile pentru adulţi” pentru cei care nu au copii, a declarat la postul de radio „Govorit Moskva” Tatiana Buţkaia, vicepreşedinta Comitetului pentru protecţia familiei din Duma de Stat a Rusiei, camera inferioară a parlamentului rus. În opinia deputatei, acest lucru va contribui la creşterea natalităţii în ţară, relatează […] Articolul O deputată din Duma de Stat vrea să propună interzicerea accesului la site-urile porno pentru ruşii fără copii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
Misiunea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană cheltuiește anual aproximativ 300.000 de euro pentru chiria unei clădiri din Bruxelles, spațiu considerat insuficient pentru volumul actual de activitate diplomatică. În acest context, Guvernul intenționează să achiziționeze propria clădire, pentru a reduce cheltuielile pe termen lung și a asigura condiții adecvate de muncă. În prezent, misiunea funcționează […] Articolul Misiunea Moldovei în UE, factură anuală de 300.000 de euro pentru chirie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.