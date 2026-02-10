Macron vrea ca dialogul cu Putin să fie „bine organizat” cu europenii. Și avertizează: „Rusia nu vrea pace acum”
SafeNews, 10 februarie 2026 12:30
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat, într-un interviu difuzat marţi de mai multe publicaţii europene, că doreşte ca reluarea dialogului cu omologul său rus Vladimir Putin să fie „bine organizată" cu europenii, dar fără „interlocutori în plus", subliniind că primele contacte „tehnice" au confirmat că „Rusia nu doreşte pacea" pentru moment. Macron a anunţat în
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 15 minute
12:40
FOTO | Percheziții la Sîngerei. Cannabis și dispozitive pentru consum, ridicate de poliție # SafeNews
Polițiștii din Sîngerei investighează un caz de circulație ilegală a substanțelor narcotice, în care sunt vizați trei bărbați cu vârste de 36 și 42 de ani. În urma verificărilor, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților. Acolo au fost găsite plante și semințe de cannabis, telefoane mobile, cartele SIM, dar și recipiente improvizate utilizate
12:40
Liderul cecen, Ramzan Kadîrov, a numit informațiile despre accidentul în care a fost implicat fiul său, Adam, „o fabricație". El a făcut această declarație la o întâlnire cu procurorul republicii, Arsan Adayev, scrie Novaya Gazeta Evropa. „Cu ajutorul inteligenței artificiale, oricine poate fi înșelat. Au existat 128 de mii de accidente în toată țara, 13 mii
Acum 30 minute
12:30
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat, într-un interviu difuzat marţi de mai multe publicaţii europene, că doreşte ca reluarea dialogului cu omologul său rus Vladimir Putin să fie „bine organizată" cu europenii, dar fără „interlocutori în plus", subliniind că primele contacte „tehnice" au confirmat că „Rusia nu doreşte pacea" pentru moment. Macron a anunţat în
12:30
Șase persoane au fost găsite moarte în munții din vestul Bulgariei în cursul săptămânii trecute, într-un caz marcat de relatări contradictorii și circumstanțe stranii, care l-au făcut pe un procuror să compare cele două triple decese cu apreciatul serial de mister din anii 1990 „Twin Peaks", relatează Reuters. „Este un caz fără termen de comparație în
Acum o oră
12:20
Dosarele Epstein. Şase nume au fost cenzurate fără explicaţii de către Departamentul de Justiţie al Statelor Unite # SafeNews
Numele a şase bărbaţi au fost acoperite fără explicaţii de către Departamentul de Justiţie în dosarele legate de criminalul sexual Jeffrey Epstein, au reclamat congresmenii americani care au putut examina luni documentele necenzurate, relatează AFP. Departamentul american al Justiţiei a publicat la 30 ianuarie „peste trei milioane de pagini", parţial cenzurate, din dosarul Epstein, afirmând
12:10
Inspectorii de mediu au depistat mai multe încălcări ale legislației ecologice în urma controalelor desfășurate săptămâna trecută în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Printre cele mai frecvente abateri se numără depozitarea ilegală a deșeurilor, transportul masei lemnoase fără documente și arderea resturilor. La Bălți, un agent economic a fost sancționat cu o amendă de
12:10
Un bărbat a murit subit într-un troleibuz. Tragedia a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 07:22, pe strada Ștefan cel Mare din comuna Trușeni, municipiul Chișinău. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 70 de ani. Acesta se afla în troleibuzul de pe ruta nr. 34, la stația terminus, când i s-ar
12:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei, în cadrul vizitei oficiale la Kyiv. La ceremonie a participat și prim-ministra Ucrainei, Iulia Svyrydenko. Șeful Guvernului de la Chișinău a adus un omagiu militarilor care și-au pierdut viața în război, subliniind că fiecare fotografie de pe acest memorial reprezintă o viață
Acum 2 ore
11:40
Un site de ştiri de la Moscova, NEWS.ru, pleacă de la o informaţie falsă – că Germania ar fi cerut ca trupe NATO să fie dislocate în Transnistria – ca pretext pentru a consulta diverşi „experţi" ruşi care spun că un astfel de scenariu ar duce la folosirea armelor nucleare, iar România ar deveni o
11:30
Dosar privind alegerile din 2025. Un suspect, reținut pentru finanțare ilegală a unui partid # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au reținut un locuitor al raionului Anenii Noi, într-un dosar care vizează presupuse acțiuni de corupere electorală și finanțare ilegală a unui partid politic, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit anchetei, bărbatul este suspectat că ar fi identificat și recrutat alegători, cărora le-ar fi oferit bani, bunuri sau
11:30
Crima de la Frumușica: Fostul primar, cercetat într-un dosar de omor, ar fi plasat în arest la domiciliu # SafeNews
Fostul primar al satului Frumușica, raionul Florești, cercetat într-un dosar de omor comis acum șapte ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu. Informația a fost confirmată pentru presă de surse apropiate anchetei. Anterior, acesta a declarat că nu își recunoaște vina, scrie unimedia.info. Cazul a devenit public în august 2024, când edilul, care a
11:00
Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin # SafeNews
Creșterea recentă a pierderilor de pe câmpul de luptă înseamnă că menținerea operațiunilor ofensive va fi mai dificilă, spun analiștii citați de Financial Times. Rusia pregătește o ofensivă de primăvară în Ucraina, concentrând forțe semnificative în sud și est, relatează publicația germană Die Welt, citată de Kyiv Post. Potrivit acesteia, Moscova își consolidează trupele și echipamentele,
Acum 4 ore
10:50
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Rusia pot primi citații pentru a fi înrolați pe front, avertizează autoritățile de la Chișinău. În acest context, vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat că toți moldovenii aflați în pericol sunt bineveniți acasă. Situații legate de astfel de citații au fost deja raportate în presă și confirmate
10:50
Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene şi au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul de succes al Netflix „Squid Game", potrivit Amnesty International, citată de The New York Post. Persoanele care au fugit din ţară au declarat organizaţiei pentru drepturile omului că adolescenţi şi chiar elevi de gimnaziu au
10:40
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au organizat, pe 9 februarie, la Abu Dhabi, prima rundă de consultări consulare, menită să îmbunătățească serviciile și sprijinul acordat cetățenilor celor două state. Discuțiile au fost conduse de Lilian Moraru, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, și de Rashid Rahma, din partea Ministerului de Externe al
10:40
Într-un moment de tensiuni cu Europa, SUA cedează două comandamente din cadrul NATO, dar obțin altul # SafeNews
Statele Unite vor renunța la două comandamente în cadrul NATO, dar vor câștiga altul, într-un moment în care preeșdintele american Donald Trump solicită Europei să își asume o mai mare responsabilitate pentru propria securitate, au spus luni surse diplomatice pentru AFP. Statele Unite vor ceda Italiei comandamentul forțelor aliate interarme (Allied Joint Force Command, JFC),
10:30
Doi cetățeni străini, în vârstă de 46 și 51 de ani, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica, fiind suspectați de furt dintr-un automobil parcat în capitală. Potrivit anchetei, bărbații au spart geamul mașinii, au intrat în interior și au sustras aproximativ 7.000 de lei, după care au părăsit locul faptei. În urma acțiunilor
10:30
Mircea Eșanu, directorul Agenției Servicii Publice, a anunțat în cadrul Podcast ZdCe că viitorii șoferi trebuie să se aștepte la reguli mult mai stricte. În următoarele luni, Republica Moldova urmează să aplice integral noua directivă a Uniunii Europene privind transportul rutier și examinarea conducătorilor auto. Potrivit lui Eșanu, obiectivul UE este reducerea la zero a
10:30
FOTO | Au ascuns pe corp 239 de recipiente cu lichid pentru țigări electronice, depistate la frontiera Otaci # SafeNews
Au ascuns pe corp sute de recipiente cu lichid pentru țigări electronice și au încercat să le introducă ilegal în țară. Polițiștii de frontieră și vameșii au dejucat două tentative de contrabandă la punctul de trecere „Otaci", pe sensul de intrare în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cazurile au fost depistate la
10:20
Au cerut 20.000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal, doi procurori ajung în fața instanței # SafeNews
Au cerut și au primit bani pentru a interveni într-un dosar penal. Doi procurori au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de fapte de corupție legate de „soluționarea" unui caz de migrație ilegală. Potrivit Procuratura municipiului Chișinău, urmărirea penală a fost finalizată, iar cauza a fost expediată instanței. Unul dintre procurori este învinuit de corupere activă
10:10
Șapte persoane au încercat să treacă frontiera Republicii Moldova cu documente de călătorie falsificate. Cazurile au fost depistate în ultima săptămână, în timpul controalelor de rutină. Potrivit datelor comunicate de Poliția de Frontieră, tentativele au fost înregistrate atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară. Cele mai multe cazuri au fost identificate la PTF Aeroportul
10:10
În prima săptămână din februarie, statul a acumulat aproape 1,3 miliarde de lei la Bugetul public național. Sumele au fost colectate în perioada 2–6 februarie 2026, potrivit datelor operative prezentate de Serviciul Fiscal de Stat. Instituția anunță că o parte importantă a activității a vizat conformarea voluntară a contribuabililor. Inspectorii fiscali au efectuat 396 de vizite
10:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 10 februarie 2026.
09:20
Înalt diplomat rus: Un acord pentru soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina trebuie să ia în considerare şi garanţiile de securitate pentru Rusia # SafeNews
Un acord pentru soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, care durează de aproape patru ani, trebuie să ia în considerare şi garanţiile de securitate pentru Rusia, a declarat marţi dimineaţă un înalt diplomat rus, citat de Reuters, preluat de news.ro. "Recunoaştem că o soluţionare paşnică în Ucraina trebuie să ţină cont de interesele de securitate
09:20
Un tribunal din regiunea Murmansk a amendat un pensionar cu 30.000 de ruble pentru like-uri la videoclipuri ale agenților străini pe YouTube. Anterior, amenzi pentru reacții pe „Odnoklassniki" au fost aplicate în Ținutul Altai. Judecătoria raională Kovdorski din regiunea Murmansk l-a amendat pe pensionarul Vasili Iovdii pentru like-uri la videoclipuri ale unor agenți străini pe
09:10
Scandalul „Car Vertical”: Unde s-ar ascunde administratorul canalului de Telegram, dat în căutare internațională # SafeNews
Administratorul canalului de Telegram, Car Vertical, unde erau distribuite imagini foto și video cu caracter intim ale unor fete și femei din Republica Moldova s-ar afla în prezent în Bulgaria. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de surse apropiate anchetei. Potrivit acelorași surse, până în prezent, fondatorul canalului nu ar fi fost dat în căutare
09:10
Jocurile Olimpice: Controversă privind o cască de la skeleton care aduce un omagiu sportivilor ucraineni ucişi # SafeNews
Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich a participat, luni, la o sesiune de antrenament de skeleton la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, purtând o cască gri pe care erau imagini cu mai mulţi dintre compatrioţii săi care au murit în război, înainte, potrivit lui, să i se interzică să o poarte. „Această decizie îmi frânge inima. Simt
09:10
Protecția copiilor în mediul digital va deveni subiect de consultări la nivel național. Anunțul a fost făcut de președinta
09:00
Fondurile europene trebuie să fie direcționate direct către autoritățile publice locale, iar pentru aceasta este necesară consolidarea capacităților administrative la nivel local. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, care a subliniat că reforma administrației publice este esențială în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, transmite […] Articolul Marcel Spatari: Banii europeni trebuie transferați direct către primării apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 6 ore
08:50
Aproape 40 de mii de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, potrivit datelor Poliției de Frontieră. În total, au fost înregistrate 39.376 de treceri ale persoanelor și 9.181 de traversări ale mijloacelor de transport. Cel mai aglomerat punct rămâne Aeroportul Internațional Chișinău, cu 12.907 traversări. La frontiera terestră, cele mai […] Articolul Opt cetățeni străini nu au fost admiși în țară în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
ULTIMA ORĂ | Premierul Alexandru Munteanu, în vizită la Kyiv. Pe agendă, securitatea și cooperarea cu Ucraina # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu se află astăzi într-o vizită oficială la Kyiv, unde va discuta cu autoritățile ucrainene despre cooperarea dintre cele două țări și situația de securitate din regiune. În cadrul vizitei, șeful Guvernului de la Chișinău are programate întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, cu prim-ministra Yuliia Svyrydenko și cu prim-vicepreședintele Radei Supreme, Oleksandr […] Articolul ULTIMA ORĂ | Premierul Alexandru Munteanu, în vizită la Kyiv. Pe agendă, securitatea și cooperarea cu Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
Inspectorii de mediu au descoperit mai multe încălcări ale legislației ecologice în urma controalelor desfășurate săptămâna trecută în mai multe raioane ale țării. Printre abateri se numără tăieri ilegale de arbori, transport de lemn fără acte, depozitări neautorizate de deșeuri și arderea resturilor. La Bălți, o persoană a fost amendată pentru aruncarea deșeurilor într-un loc […] Articolul FOTO | Prejudiciu de peste 23 de mii de lei după tăieri ilegale de arbori la Râșcani apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:20
Ambasadoarea Norvegiei Mona Juul a demisionat din funcție după ce Ministerul de Externe a constatat că relațiile sale cu Jeffrey Epstein au reprezentat o gravă eroare de judecată. Decizia vine la câteva zile după ce diplomata a fost suspendată din postul de ambasador pentru Iordania și Irak, în urma apariției unor documente publicate de autoritățile […] Articolul Ambasadoarea Norvegiei a demisionat după dezvăluiri despre legături cu Jeffrey Epstein apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
Vremea rămâne rece în toată țara. Meteorologii anunță pentru astăzi cer variabil și temperaturi scăzute în toate regiunile. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în nordul țării minimele vor coborî până la minus 16 grade Celsius, iar maximele vor ajunge la aproximativ minus 5 grade. În centrul țării și în Chișinău, valorile termice vor varia între […] Articolul METEO | Ger puternic în toată țara. Temperaturile coboară până la minus 16 grade apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Un ucrainean arestat în Elveția, pus sub acuzare în Germania în ancheta despre coletele-bombă legate de serviciile secrete ruse # SafeNews
Germania a pus sub acuzare un cetățean ucrainean în dosarul acuzațiilor care vizează un complot legat de serviciile secrete rusești pentru detonarea unor pachete-bombă în Europa, au anunțat procurorii germani luni, într-un comunicat, potrivit Reuters. Ambasada Rusiei la Berlin nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii, dar Moscova a negat anterior implicarea. Suspectul, identificat […] Articolul Un ucrainean arestat în Elveția, pus sub acuzare în Germania în ancheta despre coletele-bombă legate de serviciile secrete ruse apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
NATO ar putea desfășura în această săptămână misiunea Arctic Sentry în Arctica, inclusiv în Groenlanda, pentru a-și consolida rolul regional și a reduce tensiunile cu președintele SUA, Donald Trump. Decizia privind lansarea unei misiuni a Alianței în Arctica ar putea fi luată chiar în această săptămână, în cadrul reuniunii miniștrilor apărării ai NATO de la […] Articolul Presa: NATO urmează să lanseze o misiune militară în Arctica în următoarele zile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Pretora sectorului Botanica, Diana Guba, a devenit membră a Academiei Europene pentru Relații Economice și Culturale (AEREC), în cadrul celei de-a 69-a sesiuni a organizației. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, această desemnare reprezintă o recunoaștere a implicării și a efortului constant depus în promovarea identității neo-latine în Republica Moldova, scrie IPN. „Prin această activitate, pretora sectorului Botanica […] Articolul Pretora sectorului Botanica a devenit membră a AEREC apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Uniunea Europeană vrea să reducă drastic dependența de giganții americani ai plăților, considerând că poziția lor dominantă ar putea deveni un instrument de presiune geopolitică în cazul tensiunilor cu Washingtonul. Potrivit datelor Băncii Centrale Europene (BCE), în 2022 aproape două treimi din toate tranzacțiile cu cardul din zona euro au fost procesate prin rețelele Visa […] Articolul Europa caută o alternativă la Visa și Mastercard pentru a reduce dependența de SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a negat că Washingtonul ar fi stabilit luna iunie drept termen-limită pentru încheierea unui acord de pace în Ucraina. Matthew Whitaker a precizat că menționarea lunii iunie a venit din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și că nu există nicio declarație oficială a SUA în acest sens. „Vrem ca […] Articolul Oficial american: negocierile de pace în Ucraina nu au o dată-limită apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Imigranții care solicită acordarea cetățeniei române trebuie să treacă printr-un interviu care include un test considerat de mulți dificil. Procedura a revenit în atenția publică după ce, pe rețelele sociale, a fost distribuită o fotografie cu o listă de 95 de întrebări care ar fi adresate candidaților, stârnind numeroase reacții și ironii. Postarea a adunat […] Articolul Testul de cetățenie română stârnește reacții. Cine este obligat să-l susțină apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
VIDEO | SUA confiscă, la Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, după ce l-au urmărit din Caraibe şi au urcat la bord ”fără incidente”, anunţă Pentagonul # SafeNews
Statele Unite au confiscat – la Oceanul Indian – un petrolier, Aquila II, care a ocolit blocada ordonată de către preşedintele american Donald Trump, impusă în Caraibe unor nave vizate de sancţiuni care pleacă sau vin în Venezuela, anunţă luni Pentagonul, relatează AFP. ”Forţele americane au confiscat” vaporul, a răspuns Pentagonul, întrebat de către AFP, […] Articolul VIDEO | SUA confiscă, la Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, după ce l-au urmărit din Caraibe şi au urcat la bord ”fără incidente”, anunţă Pentagonul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 8 ore
06:50
Naționala Moldovei de judo se întoarce fără medalii de la turneul din seria Grand Slam, desfășurat la Paris. Cel mai bun rezultat al judocanilor moldoveni a fost obținut de Vadim Ghimbovschi la categoria de până la 90 kg și Adil Osmanov la categoria de greutate de până la 73 kg, care au ocupat locul 7. […] Articolul Naționala Moldovei de judo revine fără medalii de la Grand Slam-ul de la Paris apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
Un prim suspect, interogat în Italia, în ancheta ”lunetiştilor de weekend” de la Sarajevo # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 80 de ani, suspectat de faptul că a făcut parte dintre ”lunetiştii de weekend” care sunt acuzaţi că au plătit, în timpul asediului Sarajevo, la începutul anilor ’80, să tragă în civili, a fost interogat luni, la Milano, scrie presa italiană, relatează AFP. Octogenarul, un fost şofer de TIR care […] Articolul Un prim suspect, interogat în Italia, în ancheta ”lunetiştilor de weekend” de la Sarajevo apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
Procurorii au cerut instanței să includă în dosar actele care confirmă cheltuielile pentru extrădarea lui Vlad Plahotniuc din Grecia, estimate la aproximativ 100 de mii de lei. Potrivit legii, această sumă urmează să fie achitată de inculpat. Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a declarat că demersul a fost depus în timpul ședinței de luni. Cererea […] Articolul Procurorii cer includerea în dosar a cheltuielilor de extrădare a lui Plahotniuc apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Raport ISW: Putin imită că s-ar pregăti pentru pace în Ucraina. Rusia planifică o ofensivă de amploare curând # SafeNews
Comandamentul militar rus intenționează să lanseze o nouă ofensivă de amploare în sudul și/sau estul Ucrainei în vara anului 2026, utilizând pentru aceasta rezerve strategice limitate, scrie Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), preluat de Digi24.ro. Potrivit datelor sale, pregătirile au început deja, iar campania propriu-zisă ar putea demara la sfârșitul lunii aprilie. Principalele direcții pentru […] Articolul Raport ISW: Putin imită că s-ar pregăti pentru pace în Ucraina. Rusia planifică o ofensivă de amploare curând apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:10
O persoană transgender din Chișinău susține că nu își poate modifica actele de identitate pentru a-și schimba prenumele și mențiunea privind sexul, din masculin în feminin, după ce cererea depusă la Agenția Servicii Publice a fost respinsă. Cazul a ajuns în instanță, fiind examinat la Curtea de Apel Chișinău. Persoana, care se identifică drept femeie […] Articolul O femeie transgender cere în instanță schimbarea actelor după refuzul ASP apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 24 ore
20:20
Dialog la Comrat între ambasadorul României și autoritățile locale despre viitorul european al Moldovei # SafeNews
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, s-a întâlnit cu primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov. Discuția s-a axat pe proiecte concrete, cooperare pragmatică și nevoile reale ale comunității locale. ”Am discutat despre inițiative cu impact direct pentru cetățeni, despre viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană și despre rolul autorităților locale în acest parcurs. Integrarea europeană înseamnă […] Articolul Dialog la Comrat între ambasadorul României și autoritățile locale despre viitorul european al Moldovei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
20:00
Un accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 15:00, pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi. Potrivit datelor preliminare, un bărbat de 53 de ani, care conducea un camion, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a pătruns pe sensul opus, unde a lovit o Dacia condusă de […] Articolul FOTO | Șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după un accident rutier apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
16:00
Fosta șefă a Postului vamal Chișinău 1, condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare # SafeNews
Fosta șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1 al Serviciului Vamal, Ecaterina Axentiev, a fost găsită vinovată pentru patru episoade de trafic de influență și corupere activă. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat luni, 9 februarie, sentința de condamnare a acesteia la doi ani de închisoare, cu suspendare, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 de […] Articolul Fosta șefă a Postului vamal Chișinău 1, condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:30
Igor Grosu a discutat cu ambasadorul Irlandei despre sprijinul pentru parcursul european al Moldovei # SafeNews
Parcursul european al Republicii Moldova și consolidarea relațiilor bilaterale au fost principalele subiecte discutate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova, Myles Geiran. Potrivit lui Igor Grosu, discuțiile au vizat sprijinul Irlandei pentru integrarea europeană a Moldovei, inclusiv în contextul în care această țară va deține președinția Consiliului Uniunii Europene în […] Articolul Igor Grosu a discutat cu ambasadorul Irlandei despre sprijinul pentru parcursul european al Moldovei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
