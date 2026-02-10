METEO | Ger puternic în toată țara. Temperaturile coboară până la minus 16 grade

14:30

Europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să fie mai cu iniţiativă şi mai independentă din punct de vedere militar faţă de o administraţie autoritară a SUA care nu mai împărtăşeşte angajamentul faţă de normele şi valorile democratice liberale, afirmă un raport pregătit înainte de Conferinţa de Securitate de la München (MSC), care începe […] Articolul Raport înainte de Conferința de la München, Europa este îndemnată să își reducă dependența de SUA