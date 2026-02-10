METEO | Ger puternic în toată țara. Temperaturile coboară până la minus 16 grade
SafeNews, 10 februarie 2026 08:10
Vremea rămâne rece în toată țara. Meteorologii anunță pentru astăzi cer variabil și temperaturi scăzute în toate regiunile. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în nordul țării minimele vor coborî până la minus 16 grade Celsius, iar maximele vor ajunge la aproximativ minus 5 grade. În centrul țării și în Chișinău, valorile termice vor varia între […] Articolul METEO | Ger puternic în toată țara. Temperaturile coboară până la minus 16 grade apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
08:20
Ambasadoarea Norvegiei Mona Juul a demisionat din funcție după ce Ministerul de Externe a constatat că relațiile sale cu Jeffrey Epstein au reprezentat o gravă eroare de judecată. Decizia vine la câteva zile după ce diplomata a fost suspendată din postul de ambasador pentru Iordania și Irak, în urma apariției unor documente publicate de autoritățile […] Articolul Ambasadoarea Norvegiei a demisionat după dezvăluiri despre legături cu Jeffrey Epstein apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 30 minute
08:10
Vremea rămâne rece în toată țara. Meteorologii anunță pentru astăzi cer variabil și temperaturi scăzute în toate regiunile. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în nordul țării minimele vor coborî până la minus 16 grade Celsius, iar maximele vor ajunge la aproximativ minus 5 grade. În centrul țării și în Chișinău, valorile termice vor varia între […] Articolul METEO | Ger puternic în toată țara. Temperaturile coboară până la minus 16 grade apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Un ucrainean arestat în Elveția, pus sub acuzare în Germania în ancheta despre coletele-bombă legate de serviciile secrete ruse # SafeNews
Germania a pus sub acuzare un cetățean ucrainean în dosarul acuzațiilor care vizează un complot legat de serviciile secrete rusești pentru detonarea unor pachete-bombă în Europa, au anunțat procurorii germani luni, într-un comunicat, potrivit Reuters. Ambasada Rusiei la Berlin nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii, dar Moscova a negat anterior implicarea. Suspectul, identificat […] Articolul Un ucrainean arestat în Elveția, pus sub acuzare în Germania în ancheta despre coletele-bombă legate de serviciile secrete ruse apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum o oră
07:50
NATO ar putea desfășura în această săptămână misiunea Arctic Sentry în Arctica, inclusiv în Groenlanda, pentru a-și consolida rolul regional și a reduce tensiunile cu președintele SUA, Donald Trump. Decizia privind lansarea unei misiuni a Alianței în Arctica ar putea fi luată chiar în această săptămână, în cadrul reuniunii miniștrilor apărării ai NATO de la […] Articolul Presa: NATO urmează să lanseze o misiune militară în Arctica în următoarele zile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Pretora sectorului Botanica, Diana Guba, a devenit membră a Academiei Europene pentru Relații Economice și Culturale (AEREC), în cadrul celei de-a 69-a sesiuni a organizației. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, această desemnare reprezintă o recunoaștere a implicării și a efortului constant depus în promovarea identității neo-latine în Republica Moldova, scrie IPN. „Prin această activitate, pretora sectorului Botanica […] Articolul Pretora sectorului Botanica a devenit membră a AEREC apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Uniunea Europeană vrea să reducă drastic dependența de giganții americani ai plăților, considerând că poziția lor dominantă ar putea deveni un instrument de presiune geopolitică în cazul tensiunilor cu Washingtonul. Potrivit datelor Băncii Centrale Europene (BCE), în 2022 aproape două treimi din toate tranzacțiile cu cardul din zona euro au fost procesate prin rețelele Visa […] Articolul Europa caută o alternativă la Visa și Mastercard pentru a reduce dependența de SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 2 ore
07:20
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a negat că Washingtonul ar fi stabilit luna iunie drept termen-limită pentru încheierea unui acord de pace în Ucraina. Matthew Whitaker a precizat că menționarea lunii iunie a venit din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și că nu există nicio declarație oficială a SUA în acest sens. „Vrem ca […] Articolul Oficial american: negocierile de pace în Ucraina nu au o dată-limită apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Imigranții care solicită acordarea cetățeniei române trebuie să treacă printr-un interviu care include un test considerat de mulți dificil. Procedura a revenit în atenția publică după ce, pe rețelele sociale, a fost distribuită o fotografie cu o listă de 95 de întrebări care ar fi adresate candidaților, stârnind numeroase reacții și ironii. Postarea a adunat […] Articolul Testul de cetățenie română stârnește reacții. Cine este obligat să-l susțină apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
VIDEO | SUA confiscă, la Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, după ce l-au urmărit din Caraibe şi au urcat la bord ”fără incidente”, anunţă Pentagonul # SafeNews
Statele Unite au confiscat – la Oceanul Indian – un petrolier, Aquila II, care a ocolit blocada ordonată de către preşedintele american Donald Trump, impusă în Caraibe unor nave vizate de sancţiuni care pleacă sau vin în Venezuela, anunţă luni Pentagonul, relatează AFP. ”Forţele americane au confiscat” vaporul, a răspuns Pentagonul, întrebat de către AFP, […] Articolul VIDEO | SUA confiscă, la Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, după ce l-au urmărit din Caraibe şi au urcat la bord ”fără incidente”, anunţă Pentagonul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
Naționala Moldovei de judo se întoarce fără medalii de la turneul din seria Grand Slam, desfășurat la Paris. Cel mai bun rezultat al judocanilor moldoveni a fost obținut de Vadim Ghimbovschi la categoria de până la 90 kg și Adil Osmanov la categoria de greutate de până la 73 kg, care au ocupat locul 7. […] Articolul Naționala Moldovei de judo revine fără medalii de la Grand Slam-ul de la Paris apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
Un prim suspect, interogat în Italia, în ancheta ”lunetiştilor de weekend” de la Sarajevo # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 80 de ani, suspectat de faptul că a făcut parte dintre ”lunetiştii de weekend” care sunt acuzaţi că au plătit, în timpul asediului Sarajevo, la începutul anilor ’80, să tragă în civili, a fost interogat luni, la Milano, scrie presa italiană, relatează AFP. Octogenarul, un fost şofer de TIR care […] Articolul Un prim suspect, interogat în Italia, în ancheta ”lunetiştilor de weekend” de la Sarajevo apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
Procurorii au cerut instanței să includă în dosar actele care confirmă cheltuielile pentru extrădarea lui Vlad Plahotniuc din Grecia, estimate la aproximativ 100 de mii de lei. Potrivit legii, această sumă urmează să fie achitată de inculpat. Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a declarat că demersul a fost depus în timpul ședinței de luni. Cererea […] Articolul Procurorii cer includerea în dosar a cheltuielilor de extrădare a lui Plahotniuc apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 4 ore
06:20
Raport ISW: Putin imită că s-ar pregăti pentru pace în Ucraina. Rusia planifică o ofensivă de amploare curând # SafeNews
Comandamentul militar rus intenționează să lanseze o nouă ofensivă de amploare în sudul și/sau estul Ucrainei în vara anului 2026, utilizând pentru aceasta rezerve strategice limitate, scrie Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), preluat de Digi24.ro. Potrivit datelor sale, pregătirile au început deja, iar campania propriu-zisă ar putea demara la sfârșitul lunii aprilie. Principalele direcții pentru […] Articolul Raport ISW: Putin imită că s-ar pregăti pentru pace în Ucraina. Rusia planifică o ofensivă de amploare curând apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:10
O persoană transgender din Chișinău susține că nu își poate modifica actele de identitate pentru a-și schimba prenumele și mențiunea privind sexul, din masculin în feminin, după ce cererea depusă la Agenția Servicii Publice a fost respinsă. Cazul a ajuns în instanță, fiind examinat la Curtea de Apel Chișinău. Persoana, care se identifică drept femeie […] Articolul O femeie transgender cere în instanță schimbarea actelor după refuzul ASP apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 12 ore
20:20
Dialog la Comrat între ambasadorul României și autoritățile locale despre viitorul european al Moldovei # SafeNews
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, s-a întâlnit cu primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov. Discuția s-a axat pe proiecte concrete, cooperare pragmatică și nevoile reale ale comunității locale. ”Am discutat despre inițiative cu impact direct pentru cetățeni, despre viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană și despre rolul autorităților locale în acest parcurs. Integrarea europeană înseamnă […] Articolul Dialog la Comrat între ambasadorul României și autoritățile locale despre viitorul european al Moldovei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
20:00
Un accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 15:00, pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi. Potrivit datelor preliminare, un bărbat de 53 de ani, care conducea un camion, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a pătruns pe sensul opus, unde a lovit o Dacia condusă de […] Articolul FOTO | Șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după un accident rutier apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 24 ore
16:00
Fosta șefă a Postului vamal Chișinău 1, condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare # SafeNews
Fosta șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1 al Serviciului Vamal, Ecaterina Axentiev, a fost găsită vinovată pentru patru episoade de trafic de influență și corupere activă. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat luni, 9 februarie, sentința de condamnare a acesteia la doi ani de închisoare, cu suspendare, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 de […] Articolul Fosta șefă a Postului vamal Chișinău 1, condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:30
Igor Grosu a discutat cu ambasadorul Irlandei despre sprijinul pentru parcursul european al Moldovei # SafeNews
Parcursul european al Republicii Moldova și consolidarea relațiilor bilaterale au fost principalele subiecte discutate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova, Myles Geiran. Potrivit lui Igor Grosu, discuțiile au vizat sprijinul Irlandei pentru integrarea europeană a Moldovei, inclusiv în contextul în care această țară va deține președinția Consiliului Uniunii Europene în […] Articolul Igor Grosu a discutat cu ambasadorul Irlandei despre sprijinul pentru parcursul european al Moldovei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:20
Autoritățile municipale vor interveni pe toate adresele unde au apărut gropi imediat ce condițiile meteo vor permite, dă asigurări primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul a precizat că toate porțiunile de drum afectate sunt cunoscute, evaluate și luate la evidență, transmite IPN. La ședința operativă de la Primărie, Ion Ceban a declarat că astfel de situații […] Articolul Primarul promite reparații la gropile din Chișinău odată cu încălzirea vremii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:10
Coaliția condusă de premierul Takaichi a câștigat detașat alegerile anticipate din Japonia # SafeNews
Coaliția de guvernare a Japoniei, formată din Partidul Liberal Democrat condus de prim-ministrul Sanae Takaichi și Partidul Inovației Japoneze, a câștigat alegerile parlamentare anticipate de duminică. Alianța a obținut 352 din cele 465 de mandate din camera inferioară a legislativului. „Aceste alegeri au implicat schimbări majore de politică, în special o schimbare majoră în politica […] Articolul Coaliția condusă de premierul Takaichi a câștigat detașat alegerile anticipate din Japonia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Raport înainte de Conferința de la München, Europa este îndemnată să își reducă dependența de SUA # SafeNews
Europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să fie mai cu iniţiativă şi mai independentă din punct de vedere militar faţă de o administraţie autoritară a SUA care nu mai împărtăşeşte angajamentul faţă de normele şi valorile democratice liberale, afirmă un raport pregătit înainte de Conferinţa de Securitate de la München (MSC), care începe […] Articolul Raport înainte de Conferința de la München, Europa este îndemnată să își reducă dependența de SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Politicianul venezuelean Juan Pablo Guanipa, răpit la câteva ore după ce fusese eliberat din închisoare. Mesajul Mariei Corina Machado # SafeNews
Liderul opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, a anunţat că politicianul Juan Pablo Guanipa a fost răpit în cartierul Los Chorros din Caracas, la câteva ore după ce se anunţase că a fost eliberat din închisoare, relatează Reuters. „URGENT Alertă internaţională Cu câteva minute în urmă, Juan Pablo Guanipa a fost răpit în cartierul Los […] Articolul Politicianul venezuelean Juan Pablo Guanipa, răpit la câteva ore după ce fusese eliberat din închisoare. Mesajul Mariei Corina Machado apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Încă un consilier de top al premierului britanic a demisionat în urma scandalului generat de dosarele Epstein # SafeNews
Pierderea a doi consilieri de rang înalt într-un interval scurt de timp survine într-un moment complicat pentru Starmer, care încearcă să calmeze criza generată de dezvăluirile privind legăturile strânse ale fostului său ambasador la Washington, Peter Mandelson, cu abuzatorul sexual Epstein. Directorul de comunicare al prim-ministrului britanic Keir Starmer, Tim Allan, a demisionat luni, la […] Articolul Încă un consilier de top al premierului britanic a demisionat în urma scandalului generat de dosarele Epstein apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:50
Procurorii Procuraturii Bălți, în colaborare cu polițiștii, investighează un caz de deținere și vânzare neautorizată a obiectelor de patrimoniu. Potrivit anchetei, bunuri cu valoare numismatică și istorică ar fi fost păstrate ilegal și scoase la vânzare, inclusiv pe platforme online, fără respectarea regimului de protecție a patrimoniului cultural. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat […] Articolul Bunuri arheologice scoase la vânzare online, anchetă deschisă de procurori apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:40
VIDEO | Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile # SafeNews
Un funcționar bancar din Kiev va fi judecat pentru trădare de stat, fiind acuzat că a furnizat Rusiei informații sensibile despre obiective militare din capitala Ucrainei și date care constituie secret bancar, comercial și de serviciu. Ancheta a fost finalizată, iar rechizitoriul a fost trimis în instanță, potrivit autorităților ucrainene. Informația a fost confirmată de […] Articolul VIDEO | Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:40
Accelerarea integrării europene și atragerea investițiilor străine au fost principalele subiecte discutate de premierul Alexandru Munteanu cu deputatul german în Bundestag, Tilman Kuban. În cadrul întrevederii, șeful Executivului a declarat că Guvernul își concentrează eforturile pe două direcții majore, apropierea de Uniunea Europeană și relansarea creșterii economice. Potrivit acestuia, autoritățile își propun să grăbească implementarea […] Articolul Dialog Moldova–Germania despre economie, securitate și integrare europeană apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:30
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, afirmă că președinții Vladimir Zelenski și Vladimir Putin trebuie să se întâlnească direct pentru a soluționa cele mai dificile subiecte rămase în negocierile de pace. Într-un interviu pentru Reuters, șeful diplomației de la Kiev a declarat că Ucraina dorește să accelereze eforturile de încheiere a războiului și să […] Articolul Kievul propune o întâlnire directă între Zelenski și Putin apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
O deputată din Duma de Stat vrea să propună interzicerea accesului la site-urile porno pentru ruşii fără copii # SafeNews
În Rusia ar trebui restricţionat accesul la „site-urile pentru adulţi” pentru cei care nu au copii, a declarat la postul de radio „Govorit Moskva” Tatiana Buţkaia, vicepreşedinta Comitetului pentru protecţia familiei din Duma de Stat a Rusiei, camera inferioară a parlamentului rus. În opinia deputatei, acest lucru va contribui la creşterea natalităţii în ţară, relatează […] Articolul O deputată din Duma de Stat vrea să propună interzicerea accesului la site-urile porno pentru ruşii fără copii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
Misiunea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană cheltuiește anual aproximativ 300.000 de euro pentru chiria unei clădiri din Bruxelles, spațiu considerat insuficient pentru volumul actual de activitate diplomatică. În acest context, Guvernul intenționează să achiziționeze propria clădire, pentru a reduce cheltuielile pe termen lung și a asigura condiții adecvate de muncă. În prezent, misiunea funcționează […] Articolul Misiunea Moldovei în UE, factură anuală de 300.000 de euro pentru chirie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
Ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în Republica Moldova, cu reședința la București, Dr. Mohammed Abdulghani Khayat, și-a încheiat mandatul, marcând momentul printr-o întrevedere oficială cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. În cadrul discuției, șeful diplomației moldovene a mulțumit diplomatului saudit pentru implicarea activă în dezvoltarea relațiilor dintre cele două state. Oficialul a subliniat contribuția […] Articolul Mihai Popșoi, întrevedere de rămas-bun cu ambasadorul Arabiei Saudite apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Unele dintre avioanele MiG-29 achiziționate de americani la sfârșitul Războiului Rece, în special în Moldova, au fost probabil folosite pentru a sprijini Forțele Aeriene Ucrainene după invazia rusă din 2022. Brandon Weichert, editorialist pentru revista americană 19FortyFive, scrie că Washingtonul s-a temut de transferul MiG-29, care este capabil de viteză supersonică și de a transporta […] Articolul Avioanele MiG-29 moldovenești au ajuns în Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:00
PLDM critică activitatea Guvernului Munteanu după 100 de zile: „Fără direcție și fără rezultate” # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova a venit cu o evaluare a primelor 100 de zile de activitate ale Guvernului condus de Alexandru Munteanu, pe care le consideră lipsite de rezultate și de o direcție clară de dezvoltare. Într-o declarație publică, formațiunea susține că actualul executiv nu reprezintă o schimbare reală, ci o continuare a guvernării […] Articolul PLDM critică activitatea Guvernului Munteanu după 100 de zile: „Fără direcție și fără rezultate” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:00
Armata indiană a sechestrat trei petroliere din „flota fantomă”, după ce Donald Trump a spus că India nu va mai cumpăra petrol rusesc # SafeNews
Autoritățile indiene s-au alăturat campaniei împotriva „flotei fantomă” care ajută regimurile autoritare din Rusia și Iran să ocolească sancțiunile și să vândă petrol, relatează The Moscow Times. Armata indiană a sechestrat trei petroliere în largul orașului Mumbai despre care Garda de Coastă a țării asiatice afirmă că sunt implicate în contrabandă sub controlul unui „sindicat […] Articolul Armata indiană a sechestrat trei petroliere din „flota fantomă”, după ce Donald Trump a spus că India nu va mai cumpăra petrol rusesc apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:50
S.A. „Termoelectrica” a solicitat ajustarea tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor și pentru energia electrică produsă. Demersul a fost depus pe 9 februarie la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Decizia vine după ce ANRE a aprobat, la începutul lunii februarie, un nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Reducerea prețului la gaz influențează […] Articolul Termoelectrica cere revizuirea tarifelor la căldură și energie electrică pentru 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:40
Weekend cu dosare penale, mai mulți conducători auto depistați sub influența drogurilor și alcoolului # SafeNews
Mai mulți șoferi au fost prinși conducând sub influența alcoolului și a drogurilor, în timpul controalelor desfășurate de polițiștii de patrulare în weekend. Cazurile au fost înregistrate în Chișinău și Ungheni, iar toate persoanele depistate au fost scoase din trafic și sunt cercetate penal. În capitală, pe strada Vadul lui Vodă, polițiștii au oprit un […] Articolul Weekend cu dosare penale, mai mulți conducători auto depistați sub influența drogurilor și alcoolului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
Mai mulți locuitori din cartierul Telecentru au rămas temporar fără agent termic, după ce o serie de întreruperi neautorizate de energie electrică au afectat funcționarea sistemului de pompare. Incidentul a avut loc pe 8 februarie și a perturbat furnizarea căldurii timp de aproximativ patru ore. Potrivit S.A. „Termoelectrica”, trei deconectări ale alimentării cu energie electrică […] Articolul Telecentrul a rămas fără căldură după o avarie la sistemul de pompare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:20
VIDEO | FOTO | Țigări ascunse în roata de rezervă, două tentative de contrabandă dejucate la Sculeni # SafeNews
Două tentative de scoatere ilegală a țigărilor din țară au fost dejucate la postul vamal Sculeni, pe sensul de ieșire spre România. În ambele cazuri, produsele din tutun erau ascunse în spațiul destinat roții de rezervă. Primul caz vizează un bărbat de 68 de ani, cu dublă cetățenie moldo-română, care conducea un automobil de model […] Articolul VIDEO | FOTO | Țigări ascunse în roata de rezervă, două tentative de contrabandă dejucate la Sculeni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:20
VIDEO | Opt cazuri de droguri descoperite în Chișinău, mai multe persoane cercetate de poliție # SafeNews
Poliția a depistat mai multe cazuri de droguri în Chișinău, în urma unor acțiuni desfășurate pe parcursul unei săptămâni de angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă. În total, au fost documentate opt situații ce vizează deținerea, consumul și distribuirea substanțelor narcotice. În sectorul Centru, oamenii legii au reținut un bărbat de 30 de ani […] Articolul VIDEO | Opt cazuri de droguri descoperite în Chișinău, mai multe persoane cercetate de poliție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
VIDEO | Grupare criminală coordonată din penitenciar, lider de 25 de ani reținut la Bălți # SafeNews
Un tânăr de 25 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat că ar fi organizat și coordonat activitatea unei grupări criminale cu influență în mediul penitenciar. Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii Procuraturii Hîncești, oficiul Leova. Potrivit anchetatorilor, […] Articolul VIDEO | Grupare criminală coordonată din penitenciar, lider de 25 de ani reținut la Bălți apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
Războiul hibrid al Rusiei în Europa nu are întotdeauna succes, iar Republica Moldova reprezintă un exemplu elocvent în acest sens, conform unei analize publicate de jurnalistul Peter Pomeranțev pe Financial Times. Estimările arată că, deși Kremlinul a cheltuit sute de milioane de euro pentru atacuri cibernetice, cumpărare de voturi și influențarea presei, Putin nu a […] Articolul Financial Times: R. Moldova combate propaganda rusească înaintea întregii Europe apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Un locuitor al raionului Hîncești a fost sancționat de instanță pentru implicare în coruperea alegătorilor în timpul campaniei electorale din 2024. Hotărârea a fost anunțată de Procuratura Generală. Potrivit anchetei, în perioada august–octombrie 2024, bărbatul de 40 de ani ar fi oferit bani mai multor persoane pentru a influența votul la alegerile prezidențiale și la […] Articolul Un nou dosar de corupție electorală finalizat în instanță apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Ofițerii Centrul Național Anticorupție au descoperit o schemă de corupție la eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi, în cadrul acțiunilor desfășurate în ultima săptămână. Potrivit instituției, mai multe persoane ar fi cerut și primit bani pentru eliberarea adeverințelor fără efectuarea examinărilor medicale. În urma perchezițiilor, a fost reținut medicul-șef al Secției consultative din cadrul Spitalului raional […] Articolul CNA intensifică lupta anticorupție. Percheziții, rețineri și active blocate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Regiunea Odesa a fost ținta unui atac masiv cu drone în noaptea trecută. Guvernatorul regiunii, Oleg Kiper, a declarat că, în urma atacului rusesc, o persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite. De asemenea, au fost provocate pagube la mai multe obiective de infrastructură civilă. Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale al […] Articolul Rusia a lansat un nou val de atacuri. Bilanț: trei morți și zeci de răniți apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
În 2025, piața aplicațiilor mobile din Europa arată o diferență tot mai mare între preferințele utilizatorilor și modul în care aceștia aleg să cheltuiască bani, scrie Euronews. ChatGPT a fost cea mai descărcată aplicație în Uniunea Europeană în 2025, cu peste 64 de milioane de instalări. Acesta depășește cu mult locul al doilea, ocupat de […] Articolul Aplicațiile preferate ale europenilor în 2025: Cine conduce topul descărcărilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
Maia Sandu urmează să meargă la Munchen. Președinta Moldovei se va afla în orașul german în perioada 13-15 februarie 2026. Șefa statului urmează să participe la Conferința de Securitate de la Munchen. Printre liderii europeni care vor mai participa la eveniment se numără cancelarul german, Friedrich Merz, președintele Lituaniei, Gitanes Nauseda, președinta Băncii Europene de […] Articolul Șefa statului pleacă în Germania pentru un forum internațional de securitate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
Moscova afirmă că serviciile secrete ucrainene sunt în spatele tentativei de asasinare a oficialului GRU. „Suspecții au mărturisit” # SafeNews
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat luni că doi bărbați acuzați de tentativa de asasinare a unui înalt oficial al serviciilor secrete militare ruse au mărturisit, susținând că atacul a fost ordonat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Suspecții – Lyubomir Korba și Viktor Vasin (În dreapta, în fotografie, se află […] Articolul Moscova afirmă că serviciile secrete ucrainene sunt în spatele tentativei de asasinare a oficialului GRU. „Suspecții au mărturisit” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
Peste 2.800 de abateri rutiere au fost înregistrate în acest weekend pe drumurile din Republica Moldova. Datele au fost prezentate de Poliția Republicii Moldova, care anunță că acțiunile de monitorizare au vizat prevenirea accidentelor și creșterea disciplinei în trafic. Cele mai frecvente încălcări au fost legate de depășirea limitei de viteză, fiind documentați 1.017 șoferi. […] Articolul Peste 2.800 de încălcări rutiere depistate în weekend apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
Un autoturism a ars aproape în totalitate în dimineața zilei de astăzi, pe o stradă din municipiul Cahul. Incendiul a izbucnit în timp ce vehiculul se afla în deplasare, iar flăcările au provocat pagube majore. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 08:57. La fața locului […] Articolul FOTO | Autoturism cuprins de flăcări pe o stradă din Cahul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
O femeie de 80 de ani a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu fum, în urma unui incident produs în propria locuință din satul Orac, raionul Leova. Cazul a avut loc în după-amiaza zilei de 8 februarie. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora […] Articolul O femeie din Leova, intoxicată cu fum după ce a suprasolicitat soba apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 9 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 9 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.