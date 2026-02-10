15 ani închisoare pentru un administrator de hostel, care a exploatat sexual o adolescentă din Cantemir
TV Nord, 10 februarie 2026 11:10
Un alt bărbat cu rol de transportator – condamnat la 15 ani închisoare. Tânăra care a recrutat-o – condamnată la 13 ani închisoare. Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în 2022, doi bărbați și o femeie au fost condamnați la 15 și 13
• • •
Acum 30 minute
11:10
11:10
Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților pentru fapte de corupție: 20.000 de euro pentru „soluționarea” unui dosar # TV Nord
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale în care doi procurori sunt învinuiți de comiterea unor fapte de corupție. Unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar cel de-al doilea – de corupere pasivă. Potrivit probelor administrate, în luna octombrie
Acum 2 ore
10:00
Inspectorii de mediu au prezentat retrospectiva săptămânală a activității desfășurate în mai multe raioane din nordul Republicii Moldova. În urma raziilor și controalelor efectuate, au fost depistate cazuri de depozitare neautorizată a deșeurilor, transportare a masei lemnoase fără acte, arderea deșeurilor, dar și tăieri ilicite de arbori. În municipiul Bălți, inspectorii au desfășurat razii în
Acum 4 ore
09:10
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează o vizită de lucru în Ucraina, alături de mai mulți membri ai Guvernului. Împreună cu miniștrii Vladimir Bolea, Daniella Misail-Nichitin și Dorin Junghietu, premierul se află în drum spre Kyiv, în prima deplasare oficială în țara vecină. În cadrul vizitei, oficialii moldoveni vor avea întrevederi cu partenerii ucraineni pentru
Acum 6 ore
07:30
Accesul rapid la produse farmaceutice de calitate este esențial pentru menținerea sănătății. med24.md este o farmacie online modernă, creată pentru a oferi utilizatorilor posibilitatea de a cumpăra medicamente și produse medicale într-un mod sigur, comod și eficient. Platforma răspunde nevoilor actuale ale consumatorilor, combinând tehnologia cu standarde ridicate de calitate și responsabilitate. Soluții farmaceutice pentru
Acum 24 ore
18:40
S.A. „CET-Nord" a venit cu clarificări publice privind solicitarea înaintată către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de ajustare a tarifului reglementat la energia termică pentru anul 2026, în contextul informațiilor apărute recent în spațiul mediatic despre evoluții diferite ale tarifelor solicitate de operatorii din sectorul termoenergetic. Potrivit întreprinderii, diferența dintre solicitarea S.A. „CET-Nord",
17:50
Un incident rutier a fost înregistrat astăzi, în jurul orei 13:00, în satul Bravicea din raionul Călărași, după ce o sanie pe care se aflau doi copii a ajuns în roata unei autospeciale de poliție. Potrivit informațiilor preliminare, echipajul de poliție se afla în misiune de serviciu și, într-o curbă, a observat sania venind de
17:50
/VOX POP/ Care Întreprindere Municipală din Bălți se descurcă cel mai bine? Opiniile bălțenilor sunt împărțite # TV Nord
Am întrebat locuitorii orașului pentru a afla care dintre întreprinderile municipale din Bălți se descurcă cel mai bine în această perioadă „Eu cred ca este una care s-ar descurca cu lucrul la 100%, fiecare întreprindere are un neajuns." „Serviciul gospodăriei municipale, care se ocupă de deszăpezire și de curățenie, mi se pare că face față
16:50
/VIDEO/ Municipiul Bălți poate rămâne fără primar? Consilierii PSRM au inițiat procedura de referendum # TV Nord
Consilierii municipali din fracțiunea PSRM inițiază procedura de referendum privind demiterea primarului municipiului Bălți, Alexandr Petkov. Reprezentanții fracțiunii acuza edilul de lipsa proiectelor mari de infrastructură și refuzului de a executa deciziile Consiliului Municipal. SERGHEI GRAMMA, consilier PSRM: „Împreună cu colegii în această vineri, am înregistrat un proiect de Decizie, potrivit căruia, Consiliul Municipal are
16:20
Polițiștii de frontieră, în comun cu funcționarii Serviciului Vamal, au depistat 5 000 de țigarete (250 de pachete a câte 20 de țigări în pachet), nedeclarate la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Cazul a fost înregistrat după ce, pentru control, s-a prezentat un autoturism Toyota Avensis Verso,
16:00
Magistrații Tribunalului București au decis luni, 9 februarie, să înceapă judecata pe fond în procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Tribunalul București a prelungit cu încă 60 de zile măsura controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, în acest dosar, transmite G4media.ro. Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie
15:10
Cursa aeriană directă între Chișinău și Vilnius va fi lansată începând cu 1 aprilie, a anunțat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul unui briefing susținut împreună cu omologul său lituanian, Kęstutis Budrys, transmite IPN. „Este un pas important pentru facilitarea contactelor economice, sociale și turistice", a spus Mihai Popșoi. Ministrul a amintit
13:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță rechemarea de pe piață a unor loturi specifice de formulă pentru sugari, produse de compania Danone. Măsura a fost luată cu titlu de precauție, în urma unui exercițiu de verificare a trasabilității și a aplicării noilor niveluri stabilite în recomandările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Potrivit informațiilor
12:50
Poșta Moldovei atenționează clienții despre intensificarea cazurilor de escrocherie realizate prin intermediul paginilor web și altor surse online de informare sau publicitate. Întreprinderea subliniază că Poșta Moldovei nu solicită date personale sau date bancare și nu cere transferuri de mijloace bănești prin intermediul paginilor web, SMS, e-mail, telefon sau rețele de socializare. Potrivit instituției, escrocii
12:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC), împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), au actualizat metodologia de acordare a notei „10" din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat. Potrivit directoarei ANCE, Lilia Ivanov, modificările au drept scop oferirea unor beneficii reale elevilor, valorificarea performanțelor obținute în contexte educaționale
12:00
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești – oficiul Leova, au reținut un bărbat de 25 de ani, bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale. Potrivit materialelor cauzei penale, într-o perioadă nedeterminată, în mai multe instituții penitenciare din Republica
11:40
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în dimineața zilei de 9 februarie 2026 pentru stingerea unui incendiu care a afectat un automobil pe strada Alexandr Pușkin din municipiul Cahul. Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57, iar la fața locului a fost îndreptată de urgență o
Ieri
11:10
Poliția califică acțiunile din jurul bisericii „Adormirea Maicii Domnului" din satul Dereneu, raionul Călărași, drept forme de provocare, menite să creeze disensiuni în societate prin folosirea unui subiect sensibil – religia. Potrivit oamenilor legii, aceleași persoane care își exprimă în prezent nemulțumirea ar fi pătruns forțat în biserică încă în anul 2018, când au preluat
10:40
Un judecător din municipiul Soroca a fost trimis în judecată, fiind acuzat de conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate alcoolică avansată. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea dosarului în instanță. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc în seara zilei de 9 octombrie 2025. Învinuitul ar fi
10:40
Un automobil a fost cuprins de flăcări în dimineața zilei de 9 februarie 2026, pe strada Alexandr Pușkin din municipiul Cahul. La fața locului au intervenit pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57, iar o echipă de pompieri a fost trimisă de urgență
8 februarie 2026
18:40
Infrastructura energetică a Rusiei este o țintă legitimă pentru atacurile ucrainene, deoarece sectorul energetic este o sursă de fonduri pentru producția de arme, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform Reuters, citată de agerpres.ro. 'Nu trebuie să alegem dacă atacăm o țintă militară sau una energetică. El (președintele rus Vladimir Putin) vinde această energie.
13:00
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) informează că un cetățean din Uzbekistan, în vârstă de 31 de ani, a fost îndepărtat sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit instituției, străinul a fost sancționat pentru încălcarea regulilor de ședere în Republica Moldova, precum și pentru încălcarea regulilor de plasare în câmpul muncii. În privința acestuia a
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
La această oră, drumurile din rețeaua națională sunt practicabile, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit instituției, partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare din Nord și Centru se semnalează ghețuș. În ultimele 12 ore, în zonele Nord, Centru și Sud, drumarii au continuat lucrările de patrulare și intervenție pentru prevenirea și combaterea lunecușului,
08:10
Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 35 de misiuni în ultimele 24 de ore, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Salvatorii și pompierii au intervenit pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, inclusiv a ambulanțelor rămase blocate sau derapate de pe carosabil. Misiunile au fost înregistrate
7 februarie 2026
16:10
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, la această oră, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. În contextul condițiilor meteo actuale și al formării poleiului, drumarii sunt mobilizați permanent în teren. Aceștia intervin continuu cu utilaje și material antiderapant pentru menținerea viabilității carosabilului și siguranța participanților la trafic. Potrivit AND,
14:00
Lotul olimpic care reprezintă Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă a defilat la ceremonia de deschidere a celei de-a XXV-a ediții a Olimpiadei Albe. La tradiționala paradă a sportivilor, drapelul delegației Republicii Moldova a fost purtat de schiorul Iulian Luchin. Ceremonia principală a avut loc la Milano, iar paradele sportivilor s-au desfășurat și în
10:40
/VIDEO/ Somn pe albine, miere și tradiții: pensiunea din Dondușeni care crește cu sprijin european # TV Nord
Într-un colț liniștit din Dondușeni, unde aerul miroase a miere proaspătă, o familie a reușit să transforme o pasiune din copilărie într-un loc în care oamenii vin să se odihnească, să respire curat și să mănânce bucate tradiționale. De cinci ani, pensiunea familiei Guțu primește oaspeți din toată țara, dar și din străinătate – iubitori
09:50
De câțiva ani, Suedia este prezentată ca un exemplu de succes în lupta împotriva tutunului. Sloganul „Quit like Sweden" (Renunță după modelul Suediei) a fost exportat agresiv în dezbateri internaționale, conferințe de sănătate publică și documente de politici, fiind promovat de think-tank-uri, lobbyiști și așa-ziși experți apropiați industriei tutunului, potrivit sanatateinfo.md. Mesajul este pe cât
07:40
Vremea va fi predominant norosă în Republica Moldova pe 7 februarie, cu intervale de cer variabil spre finalul zilei. Potrivit prognozei, în cursul nopții, pe arii extinse, vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță și ploaie, iar pe parcursul zilei nu se așteaptă precipitații esențiale. Izolat, se poate forma ceață slabă. Pe tot […] Acest articol Meteo 7 februarie: lapoviță noaptea și polei în toată țara a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
6 februarie 2026
18:50
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, în direcția localității Lazo. La fața locului a fost securizat perimetrul, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu. Autoritățile reamintesc cetățenilor să evite apropierea de astfel de obiecte și să respecte solicitările poliției. Fii […] Acest articol O dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
Regula 50/30/20 este una dintre cele mai populare și eficiente metode de educație financiară, creată pentru a oferi o structură clară veniturilor tale fără a te priva de micile bucurii ale vieții. Această strategie presupune împărțirea venitului lunar net în trei categorii mari: 50% pentru nevoi esențiale, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii sau achitarea datoriilor. Pentru a transforma acest concept într-un stil de viață sustenabil, iată cei cinci pași fundamentali pe care trebuie să îi urmezi. Acest articol Top 5 pași pentru a stăpâni regula 50/30/20.Gestionarea bugetului personal a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de polei și ghețuș, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă astăzi, 6 februarie 2026, la ora 14:30, și intră în vigoare începând cu ora 20:00 a zilei de 6 februarie, fiind valabilă până la 9 februarie 2026, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, în această […] Acest articol Cod galben de polei și ghețuș pe întreg teritoriul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
/VIDEO/ Ghețușul creează pericole pe străzile din Bălți. Peste 30 de personae au ajuns la spital # TV Nord
Poleiul format în ultimele zile a transformat străzile și trotuarele din municipiul Bălți în adevărate capcane pentru pietoni. Zeci de oameni au căzut pe gheață, iar potrivit Spitalului Clinic Bălți, în ultimele 24 de ore, 35 de persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe cu diverse traumatisme. „Foarte frumos, cum merg oamenii vârstnici, nu […] Acest articol /VIDEO/ Ghețușul creează pericole pe străzile din Bălți. Peste 30 de personae au ajuns la spital a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru salvarea unei persoane care a căzut într-o groapă adâncă, în apropierea localității Costești, raionul Ialoveni. Potrivit IGSU, cazul a avut loc pe data de 5 februarie 2026, la ora 18:44, când salvatorii au fost solicitați să acorde ajutor unui bărbat care nu putea ieși […] Acest articol Un bărbat a căzut într-o groapă de 10 metri, la Costești. IGSU l-a salvat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Astăzi, 6 februarie 2026, sunt inaugurate oficial Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, una dintre cele mai importante competiții sportive internaționale ale anului. Evenimentul sportiv se desfășoară în Italia, cu gazdele principale la Milano și Cortina d’Ampezzo, dar și în alte orașe și stațiuni din nordul țării. Ceremonia oficială are loc astăzi la Stadionul San […] Acest articol Start oficial al Jocurilor Olimpice de iarnă 2026, la Milano și Cortina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
ÎS „Moldelectrica” anunță că, în noaptea trecută, nu au fost înregistrate deranjamente în rețeaua de transport a energiei electrice, iar situația operativă a sistemului electroenergetic național, la ora 06:00, corespunde regimului planificat, în pofida condițiilor meteo dificile. Totuși, operatorii de distribuție raportează deconectări în mai multe localități din țară. În zona centru-sud, „Premier Energy Distribution” […] Acest articol Peste 9 700 de consumatori, afectați de pene de curent a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
O intervenție deosebită, marcată de emoție și profesionalism, a avut loc în noaptea trecută, când echipa Punctului de Asistență Medicală Urgentă (PAMU) Vărăncău, din cadrul SAMU Soroca, a asistat venirea pe lume a unei noi vieți chiar în ambulanță. Potrivit informațiilor oferite de IMSP CNAMUP, la ora 01:21, Dispeceratul Comun de Urgență a recepționat un […] Acest articol O fetiță s-a născut în ambulanță, la Soroca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Autoritățile din Republica Moldova anunță că intervin non-stop pentru a asigura circulația rutieră și pentru a acorda sprijin cetățenilor, în contextul condițiilor meteo nefavorabile și al depunerilor de polei. Potrivit informațiilor prezentate pentru ultimele 24 de ore, drumurile sunt, în general, practicabile, însă pe anumite segmente circulația se desfășoară cu dificultate. În raioanele Dondușeni și […] Acest articol 511 traumatisme și mii de apeluri. Bilanțul ultimelor 24 de ore a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Misiunile salvatorilor IGSU în condiții de polei și ghețuș: 8 intervenții pentru deblocarea vehiculelor și sprijin ambulanțelor # TV Nord
În urma condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care au provocat polei și ghețuș, salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în mai multe cazuri pentru deblocarea mijloacelor de transport și acordarea ajutorului echipajelor medicale. Potrivit datelor oficiale, echipele de salvatori au realizat în total 8 misiuni de tractare […] Acest articol Misiunile salvatorilor IGSU în condiții de polei și ghețuș: 8 intervenții pentru deblocarea vehiculelor și sprijin ambulanțelor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
5 februarie 2026
20:20
Circulația camioanelor de mare tonaj la intrarea în Republica Moldova, prin punctul de trecere a frontierei Costești, este restricționată temporar, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit autorităților, pe traseul național Rîșcani–Costești, în zona PTF Costești, s-a format ghețuș, fapt ce afectează siguranța circulației rutiere. Restricțiile vor fi menținute până la îmbunătățirea condițiilor de trafic. Pe […] Acest articol Ghețuș pe traseul Rîșcani–Costești: camioanele, restricționate la frontieră a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:00
Poliția Națională s-a autosesizat în urma apariției în mediul online a unui video în care este surprins momentul agresării unui minor. În urma documentării preliminare, oamenii legii au stabilit că incidentul a avut loc în data de 4 februarie, pe teritoriul unei instituții de învățământ din localitatea Răzeni. În caz sunt implicați trei minori în […] Acest articol Poliția s-a autosesizat după apariția unui video cu agresarea unui minor, la Răzeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii, Esențial. Astăzi vorbim despre eficiența energetică ca formă de grijă pentru copii. Centrul Barnahus Nord din Bălți, un spațiu sigur pentru copiii victime sau martori ai infracțiunilor, intră într-un proces de modernizare energetică. Această investiție înseamnă mai mult confort, mai multă siguranță și resurse folosite mai […] Acest articol ESENȚIAL// Grijă pentru energie, grijă pentru copii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
/VIDEO/ Pescuitul ilegal pe Prut: care sunt cele mai documentate cazuri de abatere de la lege # TV Nord
Un control de rutină desfășurat pe lacul de acumulare Stânca–Costești, pe sectorul din apropierea satului Dumeni, s-a soldat cu depistarea mai multor încălcări ale legislației privind pescuitul. Deși zona are un regim special de protecție, pescuitul ilegal continuă să fie o problemă frecventă pe râul Prut. ION BOTNARIUC, șef adjunct al Direcției Control Resurse Cinegetice […] Acest articol /VIDEO/ Pescuitul ilegal pe Prut: care sunt cele mai documentate cazuri de abatere de la lege a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Vineri, 6 februarie, lecțiile în toate gimnaziile și școlile din municipiul Bălți se vor desfășura în format online, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Autoritățile locale anunță că, în pofida tratării carosabilului și trotuarelor cu material antiderapant, pe suprafețele de circulație continuă să se formeze polei, iar codul galben de pericol meteorologic se va menține și […] Acest articol Toate școlile din municipiul Bălți vor activa online vineri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
Pe parcursul zilei de astăzi, 16 persoane cu diverse traumatisme s-au adresat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), după ce au căzut din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au făcut deplasarea dificilă pe suprafețele alunecoase. Potrivit informațiilor medicale, trei pacienți au fost internați, iar alți trei au necesitat imobilizare gipsată, în urma leziunilor suferite. Medicii […] Acest articol 16 persoane, rănite după ce au căzut din cauza poleiului, la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Volodimir Zelenski spune câți soldați ucraineni au murit până acum pe front în patru ani de război cu Rusia # TV Nord
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut public în această săptămână un nou bilanț al pierderilor suferite de armata ucraineană în războiul cu Rusia, vorbind despre zeci de mii de soldați uciși pe front, scrie digi24.ro. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru presa franceză și vin într-un moment în care negocierile de pace și presiunile […] Acest articol Volodimir Zelenski spune câți soldați ucraineni au murit până acum pe front în patru ani de război cu Rusia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Estonia va avea ambasadă la Chișinău până la sfârșit de 2026. Grosu: „Statele baltice sunt exemplu de curaj pentru Moldova” # TV Nord
Estonia își va deschide ambasada operațională la Chișinău în a doua jumătate a anului 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul conferinței de presă cu omologii săi din Estonia, Letonia și Lituania, aflați în vizită oficială în țara noastră, scrie tv8.md. „Prezența aici, în acest format, este semn clar de […] Acest articol Estonia va avea ambasadă la Chișinău până la sfârșit de 2026. Grosu: „Statele baltice sunt exemplu de curaj pentru Moldova” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță facilitarea procesului de export pentru producătorii autohtoni, prin eliminarea tarifelor pentru actele fitosanitare. Potrivit Legii nr. 227/2025 privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive, intrată în vigoare la data de 5 februarie 2026, a fost exclus costul pentru eliberarea Certificatului fitosanitar pentru export sau reexport. Măsura are […] Acest articol Export mai simplu: ANSA elimină costul certificatelor fitosanitare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) Moldova, în colaborare cu UNFPA Ucraina, cu susținerea financiară a Guvernului Regatului Unit și în parteneriat cu AO Homecare, a deschis un nou centru de criză pentru supraviețuitoarele violenței în bază de gen în sudul Republicii Moldova, în apropierea frontierei cu Ucraina. […] Acest articol Un nou centru de criză pentru supraviețuitoarele violenței, deschis în sudul Moldovei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova își desfășoară activitatea în mai multe formate pe data de 5 februarie 2026. Informațiile au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit datelor oficiale, în 219 instituții procesul educațional este organizat exclusiv online. Alte opt școli activează în format mixt, cu lecții atât cu prezență fizică, cât […] Acest articol Online, mixt sau fizic. Cum se desfășoară procesul educațional pe 5 februarie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
