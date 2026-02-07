/FOTO/ Lotul olimpic al Republicii Moldova a defilat la deschiderea JO de iarnă 2026

17:20

Regula 50/30/20 este una dintre cele mai populare și eficiente metode de educație financiară, creată pentru a oferi o structură clară veniturilor tale fără a te priva de micile bucurii ale vieții. Această strategie presupune împărțirea venitului lunar net în trei categorii mari: 50% pentru nevoi esențiale, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii sau achitarea datoriilor. Pentru a transforma acest concept într-un stil de viață sustenabil, iată cei cinci pași fundamentali pe care trebuie să îi urmezi.