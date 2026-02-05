/VIDEO/ Pescuitul ilegal pe Prut: care sunt cele mai documentate cazuri de abatere de la lege

16:30

Alegerea unei diete adecvate pentru un animal care suferă de sensibilități alimentare este o provocare care necesită maximă atenție la detalii. O hrană potrivită nu trebuie doar să elimine simptomele neplăcute, ci să ofere și un suport nutrițional complet pentru o viață activă. Este esențial să înțelegem că „hipoalergenic” nu înseamnă doar lipsa unor ingrediente, ci o formulă echilibrată care sprijină întregul organism. Acest articol Top 5 sfaturi cum alegi corect hrana hipoalergenică pentru animalul tău de companie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.