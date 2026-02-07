Meteo 7 februarie: lapoviță noaptea și polei în toată țara
TV Nord, 7 februarie 2026 07:40
Vremea va fi predominant norosă în Republica Moldova pe 7 februarie, cu intervale de cer variabil spre finalul zilei. Potrivit prognozei, în cursul nopții, pe arii extinse, vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță și ploaie, iar pe parcursul zilei nu se așteaptă precipitații esențiale. Izolat, se poate forma ceață slabă. Pe tot […] Acest articol Meteo 7 februarie: lapoviță noaptea și polei în toată țara a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum o oră
07:40
Vremea va fi predominant norosă în Republica Moldova pe 7 februarie, cu intervale de cer variabil spre finalul zilei. Potrivit prognozei, în cursul nopții, pe arii extinse, vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță și ploaie, iar pe parcursul zilei nu se așteaptă precipitații esențiale. Izolat, se poate forma ceață slabă. Pe tot […] Acest articol Meteo 7 februarie: lapoviță noaptea și polei în toată țara a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
18:50
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, în direcția localității Lazo. La fața locului a fost securizat perimetrul, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu. Autoritățile reamintesc cetățenilor să evite apropierea de astfel de obiecte și să respecte solicitările poliției. Fii […] Acest articol O dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
Regula 50/30/20 este una dintre cele mai populare și eficiente metode de educație financiară, creată pentru a oferi o structură clară veniturilor tale fără a te priva de micile bucurii ale vieții. Această strategie presupune împărțirea venitului lunar net în trei categorii mari: 50% pentru nevoi esențiale, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii sau achitarea datoriilor. Pentru a transforma acest concept într-un stil de viață sustenabil, iată cei cinci pași fundamentali pe care trebuie să îi urmezi. Acest articol Top 5 pași pentru a stăpâni regula 50/30/20.Gestionarea bugetului personal a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de polei și ghețuș, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă astăzi, 6 februarie 2026, la ora 14:30, și intră în vigoare începând cu ora 20:00 a zilei de 6 februarie, fiind valabilă până la 9 februarie 2026, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, în această […] Acest articol Cod galben de polei și ghețuș pe întreg teritoriul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
/VIDEO/ Ghețușul creează pericole pe străzile din Bălți. Peste 30 de personae au ajuns la spital # TV Nord
Poleiul format în ultimele zile a transformat străzile și trotuarele din municipiul Bălți în adevărate capcane pentru pietoni. Zeci de oameni au căzut pe gheață, iar potrivit Spitalului Clinic Bălți, în ultimele 24 de ore, 35 de persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe cu diverse traumatisme. „Foarte frumos, cum merg oamenii vârstnici, nu […] Acest articol /VIDEO/ Ghețușul creează pericole pe străzile din Bălți. Peste 30 de personae au ajuns la spital a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru salvarea unei persoane care a căzut într-o groapă adâncă, în apropierea localității Costești, raionul Ialoveni. Potrivit IGSU, cazul a avut loc pe data de 5 februarie 2026, la ora 18:44, când salvatorii au fost solicitați să acorde ajutor unui bărbat care nu putea ieși […] Acest articol Un bărbat a căzut într-o groapă de 10 metri, la Costești. IGSU l-a salvat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Astăzi, 6 februarie 2026, sunt inaugurate oficial Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, una dintre cele mai importante competiții sportive internaționale ale anului. Evenimentul sportiv se desfășoară în Italia, cu gazdele principale la Milano și Cortina d’Ampezzo, dar și în alte orașe și stațiuni din nordul țării. Ceremonia oficială are loc astăzi la Stadionul San […] Acest articol Start oficial al Jocurilor Olimpice de iarnă 2026, la Milano și Cortina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
ÎS „Moldelectrica” anunță că, în noaptea trecută, nu au fost înregistrate deranjamente în rețeaua de transport a energiei electrice, iar situația operativă a sistemului electroenergetic național, la ora 06:00, corespunde regimului planificat, în pofida condițiilor meteo dificile. Totuși, operatorii de distribuție raportează deconectări în mai multe localități din țară. În zona centru-sud, „Premier Energy Distribution” […] Acest articol Peste 9 700 de consumatori, afectați de pene de curent a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
O intervenție deosebită, marcată de emoție și profesionalism, a avut loc în noaptea trecută, când echipa Punctului de Asistență Medicală Urgentă (PAMU) Vărăncău, din cadrul SAMU Soroca, a asistat venirea pe lume a unei noi vieți chiar în ambulanță. Potrivit informațiilor oferite de IMSP CNAMUP, la ora 01:21, Dispeceratul Comun de Urgență a recepționat un […] Acest articol O fetiță s-a născut în ambulanță, la Soroca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Autoritățile din Republica Moldova anunță că intervin non-stop pentru a asigura circulația rutieră și pentru a acorda sprijin cetățenilor, în contextul condițiilor meteo nefavorabile și al depunerilor de polei. Potrivit informațiilor prezentate pentru ultimele 24 de ore, drumurile sunt, în general, practicabile, însă pe anumite segmente circulația se desfășoară cu dificultate. În raioanele Dondușeni și […] Acest articol 511 traumatisme și mii de apeluri. Bilanțul ultimelor 24 de ore a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Misiunile salvatorilor IGSU în condiții de polei și ghețuș: 8 intervenții pentru deblocarea vehiculelor și sprijin ambulanțelor # TV Nord
În urma condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care au provocat polei și ghețuș, salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în mai multe cazuri pentru deblocarea mijloacelor de transport și acordarea ajutorului echipajelor medicale. Potrivit datelor oficiale, echipele de salvatori au realizat în total 8 misiuni de tractare […] Acest articol Misiunile salvatorilor IGSU în condiții de polei și ghețuș: 8 intervenții pentru deblocarea vehiculelor și sprijin ambulanțelor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
20:20
Circulația camioanelor de mare tonaj la intrarea în Republica Moldova, prin punctul de trecere a frontierei Costești, este restricționată temporar, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit autorităților, pe traseul național Rîșcani–Costești, în zona PTF Costești, s-a format ghețuș, fapt ce afectează siguranța circulației rutiere. Restricțiile vor fi menținute până la îmbunătățirea condițiilor de trafic. Pe […] Acest articol Ghețuș pe traseul Rîșcani–Costești: camioanele, restricționate la frontieră a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:00
Poliția Națională s-a autosesizat în urma apariției în mediul online a unui video în care este surprins momentul agresării unui minor. În urma documentării preliminare, oamenii legii au stabilit că incidentul a avut loc în data de 4 februarie, pe teritoriul unei instituții de învățământ din localitatea Răzeni. În caz sunt implicați trei minori în […] Acest articol Poliția s-a autosesizat după apariția unui video cu agresarea unui minor, la Răzeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii, Esențial. Astăzi vorbim despre eficiența energetică ca formă de grijă pentru copii. Centrul Barnahus Nord din Bălți, un spațiu sigur pentru copiii victime sau martori ai infracțiunilor, intră într-un proces de modernizare energetică. Această investiție înseamnă mai mult confort, mai multă siguranță și resurse folosite mai […] Acest articol ESENȚIAL// Grijă pentru energie, grijă pentru copii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
/VIDEO/ Pescuitul ilegal pe Prut: care sunt cele mai documentate cazuri de abatere de la lege # TV Nord
Un control de rutină desfășurat pe lacul de acumulare Stânca–Costești, pe sectorul din apropierea satului Dumeni, s-a soldat cu depistarea mai multor încălcări ale legislației privind pescuitul. Deși zona are un regim special de protecție, pescuitul ilegal continuă să fie o problemă frecventă pe râul Prut. ION BOTNARIUC, șef adjunct al Direcției Control Resurse Cinegetice […] Acest articol /VIDEO/ Pescuitul ilegal pe Prut: care sunt cele mai documentate cazuri de abatere de la lege a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Vineri, 6 februarie, lecțiile în toate gimnaziile și școlile din municipiul Bălți se vor desfășura în format online, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Autoritățile locale anunță că, în pofida tratării carosabilului și trotuarelor cu material antiderapant, pe suprafețele de circulație continuă să se formeze polei, iar codul galben de pericol meteorologic se va menține și […] Acest articol Toate școlile din municipiul Bălți vor activa online vineri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
Pe parcursul zilei de astăzi, 16 persoane cu diverse traumatisme s-au adresat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), după ce au căzut din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au făcut deplasarea dificilă pe suprafețele alunecoase. Potrivit informațiilor medicale, trei pacienți au fost internați, iar alți trei au necesitat imobilizare gipsată, în urma leziunilor suferite. Medicii […] Acest articol 16 persoane, rănite după ce au căzut din cauza poleiului, la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Volodimir Zelenski spune câți soldați ucraineni au murit până acum pe front în patru ani de război cu Rusia # TV Nord
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut public în această săptămână un nou bilanț al pierderilor suferite de armata ucraineană în războiul cu Rusia, vorbind despre zeci de mii de soldați uciși pe front, scrie digi24.ro. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru presa franceză și vin într-un moment în care negocierile de pace și presiunile […] Acest articol Volodimir Zelenski spune câți soldați ucraineni au murit până acum pe front în patru ani de război cu Rusia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Estonia va avea ambasadă la Chișinău până la sfârșit de 2026. Grosu: „Statele baltice sunt exemplu de curaj pentru Moldova” # TV Nord
Estonia își va deschide ambasada operațională la Chișinău în a doua jumătate a anului 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul conferinței de presă cu omologii săi din Estonia, Letonia și Lituania, aflați în vizită oficială în țara noastră, scrie tv8.md. „Prezența aici, în acest format, este semn clar de […] Acest articol Estonia va avea ambasadă la Chișinău până la sfârșit de 2026. Grosu: „Statele baltice sunt exemplu de curaj pentru Moldova” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță facilitarea procesului de export pentru producătorii autohtoni, prin eliminarea tarifelor pentru actele fitosanitare. Potrivit Legii nr. 227/2025 privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive, intrată în vigoare la data de 5 februarie 2026, a fost exclus costul pentru eliberarea Certificatului fitosanitar pentru export sau reexport. Măsura are […] Acest articol Export mai simplu: ANSA elimină costul certificatelor fitosanitare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) Moldova, în colaborare cu UNFPA Ucraina, cu susținerea financiară a Guvernului Regatului Unit și în parteneriat cu AO Homecare, a deschis un nou centru de criză pentru supraviețuitoarele violenței în bază de gen în sudul Republicii Moldova, în apropierea frontierei cu Ucraina. […] Acest articol Un nou centru de criză pentru supraviețuitoarele violenței, deschis în sudul Moldovei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova își desfășoară activitatea în mai multe formate pe data de 5 februarie 2026. Informațiile au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit datelor oficiale, în 219 instituții procesul educațional este organizat exclusiv online. Alte opt școli activează în format mixt, cu lecții atât cu prezență fizică, cât […] Acest articol Online, mixt sau fizic. Cum se desfășoară procesul educațional pe 5 februarie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger”, anunță reținerea unui bănuit într-o schemă de migrație ilegală spre Uniunea Europeană a persoanelor din Asia. Potrivit anchetei, persoanele erau transportate inițial în Turcia, după care urmau să fie aduse în Europa […] Acest articol /VIDEO/ Un bărbat din Bălți, reținut pentru organizarea migrației ilegale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
La moment, la locul accidentului produs în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, a ajuns o ambulanță de tip victime multiple a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) din cadrul IGSU, pentru acordarea suportului echipajelor medicale și îngrijirilor necesare victimelor. Salvatorii transportă persoanele rănite pe brancarde până la UTV-urile din dotarea IGSU, care le […] Acest articol /FOTO/ Accidentul de la Ulmu: Sunt implicați 38 de salvatori și o ambulanță SMURD a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
În data de 5 februarie 2026, condițiile meteorologice nefavorabile au generat perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe zone ale Republicii Moldova. Potrivit informațiilor comunicate de S.A. RED-Nord, au fost înregistrate deconectări neprogramate ale energiei electrice pentru 2 766 de consumatori din trei raioane ale zonei de nord a țării. […] Acest articol Peste 2 700 de consumatori din nordul Moldovei au rămas fără energie electrică a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:40
Ghețușul a blocat intervenția pompierilor: patru autospeciale nu au ajuns la un incendiu în Ulmu # TV Nord
Patru echipaje de pompieri și salvatori ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nu au reușit să ajungă la fața locului pentru a stinge un incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit informațiilor preliminare, incendiul a izbucnit în dimineața zilei de 5 februarie 2026, iar apelul la […] Acest articol Ghețușul a blocat intervenția pompierilor: patru autospeciale nu au ajuns la un incendiu în Ulmu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
/FOTO/ Tentative de introducere a bunurilor restricționate în Republica Moldova, dejuctate de câinele Asti la PTF Palanca # TV Nord
La data de 3 februarie, în Punctul de Trecere a Frontierei Palanca, pe sensul de intrare în Republica Moldova, câinele de serviciu Asti, din cadrul Poliției de Frontieră, a demonstrat un nivel înalt de pregătire și eficiență operațională, contribuind la depistarea a două tentative de introducere în țară a unor bunuri restricționate. Prima depistare a […] Acest articol /FOTO/ Tentative de introducere a bunurilor restricționate în Republica Moldova, dejuctate de câinele Asti la PTF Palanca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Solidaritate și sprijin pentru vârstnici, la Bălășești. Beneficiarii Centrului Comunitar din localitate au primit 65 de pachete alimentare oferite drept ajutor persoanelor în etate. Acțiunea a avut loc în cadrul unei vizite oficiale a Preasfințitului Antonie, Episcop de Bălți al Mitropoliei Basarabiei, însoțit de starețul Mănăstirii Hadâmbu, părintele Nicodim Gheorghiță. „Foarte bine, e binevenit și […] Acest articol /VIDEO/ 65 de pachete alimentare distribuite persoanelor în etate din Bălășești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează participanții la trafic că, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, se înregistrează ninsori slabe, iar pe carosabil se formează ghețuș, ceea ce îngreunează condițiile de circulație. Potrivit AND, echipele de drumari sunt mobilizate pe teren și intervin preventiv cu lucrări de combatere a lunecușului, pentru a asigura siguranța […] Acest articol Ninsori slabe și ghețuș pe drumurile din Moldova. AND avertizează a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică Cod Galben de polei și ghețuș, valabilă în perioada 4 februarie, ora 19:00 – 6 februarie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, temperatura aerului în jur de 0 grade Celsius, asociată cu precipitații predominant sub formă de ploaie, va favoriza formarea poleiului și a ghețușului pe drumuri, trotuare […] Acest articol Cod Galben de polei și ghețuș în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Întreprinderea Municipală „Gospodăria locativ-comunală Bălți” a demarat lucrările de restabilire în urma incendiilor produse în scările unor blocuri de locuințe din municipiul Bălți. Potrivit autorităților, intervențiile au loc la următoarele adrese: strada Bulgară, 114/1 și strada Bulgară, 68/1, unde au fost afectate spațiile comune ale blocurilor. În prezent, echipele întreprinderii municipale efectuează lucrări de salubrizare, […] Acest articol Lucrări de restabilire după incendii, la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Deținerea câinilor din rase considerate potențial periculoase va fi supusă unor reguli mai stricte în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, începând cu septembrie 2027, va intra în vigoare Legea nr. 256/2025 privind protecția animalelor de companie, care interzice creșterea și reproducerea anumitor rase, în scopul sporirii siguranței publice și a […] Acest articol Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
Mai mulți tineri specialiști din domeniul culturii vor beneficia de indemnizații unice la angajare # TV Nord
Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional-tehnic cu profil artistic, care se vor angaja, conform repartizării, în municipiul Chișinău, vor beneficia de indemnizația unică de 90 sau 120 de mii de lei, în funcție de nivelul instituției absolvite. Până acum, de această plată beneficiau doar cei repartizați în mediul rural. „Republica Moldova are talent și […] Acest articol Mai mulți tineri specialiști din domeniul culturii vor beneficia de indemnizații unice la angajare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Competențe certificate pentru un viitor digital: experții MIDIA ACETI, pregătiți să sprijine IMM-urile # TV Nord
Primii specialiști din Republica Moldova în domeniul măsurării intensității digitale a IMM-urilor au primit certificate de absolvire, confirmând calificarea lor profesională și rolul strategic pe care îl vor avea în sprijinirea transformării digitale a mediului de afaceri. Certificarea a avut loc la finalul Programului de formare organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Inovaționale și Tehnologiilor […] Acest articol Competențe certificate pentru un viitor digital: experții MIDIA ACETI, pregătiți să sprijine IMM-urile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Un lot de lapte praf NAN 1 OPTIPRO 800g este supus unei rechemări extinse de la consum, ca măsură de precauție, în colaborare cu autoritățile locale. Anunțul a fost făcut de Nestlé România, iar produsul este disponibil inclusiv pe piața din Republica Moldova. Potrivit informațiilor, este vorba despre produsul NAN 1 OPTIPRO lapte praf 800g, […] Acest articol Atenționare pentru părinți: rechemare extinsă de lapte praf a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
În contextul prognozelor meteorologice pentru perioada 4–8 februarie 2026, caracterizate prin alternanța temperaturilor pozitive și negative, cu risc sporit de precipitații și formare a poleiului, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat, la 3 februarie, o ședință de coordonare cu instituțiile responsabile pentru prevenirea și gestionarea eventualelor riscuri. În urma ședinței, CNMC a […] Acest articol Autoritățile se mobilizează pentru risc de polei în perioada 4–8 februarie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit, în cadrul ședinței de astăzi, data de 17 mai 2026 pentru desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Plop, raionul Dondușeni, și comuna Frumușica, raionul Florești. Totodată, în aceeași zi va avea loc și referendumul local privind revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Potrivit CEC, […] Acest articol Alegeri locale noi și referendum local, stabilite pentru 17 mai 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:20
Pe 4 februarie, vom avea parte de cer noros. Noaptea, vremea va fi fără precipitații, însă pe parcursul zilei sunt prognozate ninsori, care treptat se vor transforma în ploaie. Izolat se va semnala polei slab, iar pe drumuri se va forma ghețuș, ceea ce poate crea dificultăți în trafic. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge […] Acest articol /METEO/ Polei și ghețuș pe drumuri: vreme capricioasă pe 4 februarie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
3 februarie 2026
17:20
/VIDEO/ Primarul din Elizaveta calcă din nou pe aceeași greblă: ANI constată o nouă încălcare # TV Nord
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților în cazul primarului satului Elizaveta, municipiul Bălți, Simion Magnet, după ce acesta a deținut simultan mandatul de ales local și calitatea de administrator al unei gospodării țărănești. Sesizarea a fost înregistrată la ANI la 6 noiembrie 2025, iar în urma verificării prealabile, inspectorul […] Acest articol /VIDEO/ Primarul din Elizaveta calcă din nou pe aceeași greblă: ANI constată o nouă încălcare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
Substanță vegetală depistată în bagajul de mână al unui pasager, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”–Chișinău # TV Nord
În dimineața zilei de 3 februarie, polițiștii de frontieră au depistat o substanță vegetală, presupusă a fi marijuana, în bagajul de mână al unui cetățean al Republicii Moldova, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”–Chișinău. Incidentul a avut loc în timpul controlului de securitate pentru cursa Chișinău–Baden-Baden. Potrivit informațiilor oferite de autorități, în urma scanării bagajului cu […] Acest articol Substanță vegetală depistată în bagajul de mână al unui pasager, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”–Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
În comuna Bălășești, raionul Sîngerei, gospodarii încep ziua devreme, indiferent de frig. Vacile, găinile și rațele trebuie hrănite și adăpate la timp, iar iarna aduce provocări în plus, mai ales când temperaturile scad sub zero. Ion Botnaru crește în gospodăria sa vaci, găini și rațe. Spune că animalele sunt o parte importantă din viața de […] Acest articol /VIDEO/ Apă caldă, hrană consistentă și multă muncă. Cum trec animalele iarna a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă monitorizarea situației epidemiologice a infecțiilor respiratorii la nivel național. În perioada 26 ianuarie – 1 februarie, au fost înregistrate 5.735 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, numărul fiind în creștere cu 3% față de săptămâna precedentă. În aceeași perioadă, au fost raportate […] Acest articol Cazurile de gripă au crescut cu 23% într-o săptămână a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
/VIDEO/ Cele 8 zone de gestionare a deșeurilor: între soluții, finanțare și rezultatul așteptat # TV Nord
Gestionarea deșeurilor rămâne un subiect sensibil pentru administrațiile publice locale, mai ales în contextul implementării proiectelor regionale de colectare și depozitare. Tema a fost abordată în cadrul emisiunii „Factor decizional”, unde reprezentanți ai autorităților și ai structurilor de profil au vorbit despre provocările majore ale acestui proces. VALERIU ȚARIGRADȚCHI, membru al Comitetului Bazinului Râului Prut: […] Acest articol /VIDEO/ Cele 8 zone de gestionare a deșeurilor: între soluții, finanțare și rezultatul așteptat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
/ANALIZĂ/ Doza care ucide în tăcere. Cum drogurile au devenit o amenințare reală pentru viitorul Republicii Moldova # TV Nord
Consumul și traficul de droguri nu mai reprezintă un fenomen marginal în Republica Moldova. Datele oficiale arată că aproximativ 50.000 de persoane consumă droguri, dintre care 21.000 folosesc substanțe injectabile, iar numărul deceselor asociate consumului s-a dublat în ultimii patru ani, ajungând de la 84 de cazuri în 2020 la 168 în 2024. În spatele […] Acest articol /ANALIZĂ/ Doza care ucide în tăcere. Cum drogurile au devenit o amenințare reală pentru viitorul Republicii Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA), anunță cercetarea penală a doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) al Poliției. Aceștia sunt bănuiți de falsificarea unor procese-verbale și de primirea de bani necuveniți de la șoferi din raioanele Nisporeni și Ungheni. Potrivit anchetei, în anul 2025, cei doi […] Acest articol /VIDEO/ Doi polițiști, cercetați penal pentru fals în acte și corupție pasivă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
O intervenție rapidă a echipei SAMU Fălești a făcut diferența între viață și moarte pentru o nou-născută de doar două săptămâni. Cazul a avut loc în seara zilei de 31 ianuarie, când părinții copilului au apelat de urgență Serviciul 112. Apelul a fost recepționat la ora 17:25, după ce fetița s-a înecat cu lapte și […] Acest articol Intervenție contra timp la Fălești. O nou-născută, salvată a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
IGP, despre șoferul care a lovit doi minori la Strășeni: „Nu a activat nicio zi în sistemul polițienesc” # TV Nord
Șoferul care, aseară, 2 februarie, a accidentat doi minori, dintre care unul a decedat la spital, iar altul se află în stare gravă la spital, nu a activat niciodată în sistemul polițienesc. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de către șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco, potrivit realitatea.md. […] Acest articol IGP, despre șoferul care a lovit doi minori la Strășeni: „Nu a activat nicio zi în sistemul polițienesc” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Incendiu la Bălți: o femeie de 60 de ani, salvată de pompieri după ce a fost găsită inconștientă # TV Nord
O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință din municipiul Bălți. Cazul a avut loc în seara zilei de 2 februarie 2026, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20. Potrivit informațiilor, vecinii au observat fum care ieșea din interiorul casei și au solicitat intervenția salvatorilor. […] Acest articol Incendiu la Bălți: o femeie de 60 de ani, salvată de pompieri după ce a fost găsită inconștientă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Consumatorii finali din Republica Moldova vor achita 14,4 lei pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Decizia a fost adoptată pe 3 februarie de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Noul tarif este cu 2,3 lei mai mic față de prețul actual de 16,7 lei pentru un metru cub și reprezintă […] Acest articol Noul tarif la gazeю Сând intră în vigoare și cât vom plăti a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) avertizează populația asupra unei informații false care circulă în spațiul public privind alocarea a câte 5.000 de lei dintr-un așa-zis „fond social”. Potrivit CNAS, pe internet sunt distribuite mesaje false în care se afirmă că persoanele născute în perioada 1935–2018 ar putea primi bani în baza unei cereri electronice. […] Acest articol CNAS avertizează: informații false despre plăți de 5.000 de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.