(video) „Cât veți abuza de răbdarea chișinăuienilor?” CMC, o nouă încercare de a continua ședința. Cebotari: Am adus pentru aleșii PAS un sac cu antiderapant și pachete galbene
UNIMEDIA, 10 februarie 2026 11:10
Consiliul Municipal Chișinău a făcut o nouă încercare, astăzi, 10 februarie, de a continua ședința începută pe 20.01.2026. CMC se confruntă cu un blocaj politic, după ce aleșii nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea bugetului municipal. Consilierii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat la ședință.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 15 minute
11:20
(video) „Sunteți plătiți să lipsiți de la ședințe?” CMC, o nouă încercare de a se întruni. Moțpan: Vă interesează doar interesul vostru mic, meschin, de partid # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău a făcut o nouă încercare, astăzi, 10 februarie, de a continua ședința începută pe 20.01.2026. CMC se confruntă cu un blocaj politic, după ce aleșii nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea bugetului municipal. Consilierii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat la ședință.
11:20
Stropii de sânge, miza procesului: Badanta din Moldova, acuzată de tentativă de omor în Italia, riscă ani grei de închisoare. Femeia neagă că ar fi bătut bătrâna # UNIMEDIA
Îngrijitoarea moldoveancă în vârstă de 65 de ani, Maria Betco, se află în arest și este acuzată de tentativă de omor în Italia, după ce bătrâna pe care o îngrijea, Maria Bigonzi (83 de ani), a fost găsită căzută la podea, într-o baltă de sânge. Apărarea cere o simulare a scenei, mai exact o analiză a urmelor de sânge (BPA), relatează Corriere Adriatico, citat de rotalianul.com.
11:20
Câștigă în timp ce economisești: La OTP Bank poți câștiga unul dintre cele 10 depozite a câte 10.000 MDL sau marele premiu de 50.000 MDL! # UNIMEDIA
Siguranța financiară este fundamentul pe care se construiește orice vis, iar OTP Bank este aici să susțină acest parcurs pentru fiecare cetățean. Un depozit la termen nu este doar un instrument de economisire, ci o alegere strategică pentru cei care prețuiesc stabilitatea și creșterea constantă.
11:20
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat nu este posibil” # UNIMEDIA
Viceministrul rus de externe, Alexander Grușko, a declarat că o eventuală soluționare a conflictului din Ucraina trebuie să includă garanții de securitate pentru Moscova, argumentând că orice acord de pace ar fi imposibil fără acestea, scrie Kyiv Independent, potrivit digi24.ro.
Acum 30 minute
11:10
(video) „Cât veți abuza de răbdarea chișinăuienilor?” CMC, o nouă încercare de a continua ședința. Cebotari: Am adus pentru aleșii PAS un sac cu antiderapant și pachete galbene # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău a făcut o nouă încercare, astăzi, 10 februarie, de a continua ședința începută pe 20.01.2026. CMC se confruntă cu un blocaj politic, după ce aleșii nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea bugetului municipal. Consilierii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat la ședință.
Acum o oră
11:00
(video) Dinari Cojocaru, la tribuna CMC: Bugetul 2026 e pentru MAN, nu pentru chișinăuieni. Momentul în care transmisiunea se întrerupe # UNIMEDIA
Consilierul PSRM Dinari Cojocaru a ținut un discurs în sala CMC, unde erau adunați ceilalți aleși, în afară de colegii socialiști și cei din PAS, pentru a continua ședința începută încă în ianuarie. „Bugetul 2026 e pentru MAN, nu pentru chișinăuieni”, a declarat Cojocaru de la tribuna centrală. La un moment dat, transmisiunea live a fost întreruptă.
10:50
(live) „Cât veți abuza de răbdarea chișinăuienilor?” CMC, o nouă încercare de a continua ședința. Cebotari: Am adus pentru aleșii PAS un sac cu antiderapant și pachete galbene # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 10 februarie, pentru a continua ședința începută pe 20.01.2026. CMC se confruntă cu un blocaj politic, după ce aleșii nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea bugetului municipal. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:40
(live) CMC, o nouă încercare de a continua ședința începută în ianuarie. Cebotari: Am adus pentru aleșii PAS un sac cu antiderapant și pachete galbene # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 10 februarie, pentru a continua ședința începută pe 20.01.2026. CMC se confruntă cu un blocaj politic, după ce aleșii nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea bugetului municipal. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:40
Macron atenționează asupra unor noi conflicte cu SUA: „Nu ar trebui să ne plecăm capul”. Ce a spus despre „momentul Groenlanda” # UNIMEDIA
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că Europa ar trebui să se pregătească pentru noi conflicte cu SUA și să trateze recentul „moment Groenlanda” ca pe un semnal de alarmă pentru a promova reformele economice amânate de mult timp și pentru a consolida puterea globală a blocului, notează Reuters, citat de digi24.ro.
10:40
(video) Ion Ceban promite protecție pentru chișinăuieni, după majorarea impozitelor pe imobil: „Vor crește până la 300%. În capitală, voi lua măsuri necesare pentru reducerea impactului” # UNIMEDIA
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat planurile guvernării de a implementa evaluarea și reevaluarea cadastrală a proprietăților imobiliare, afirmând că aceasta ar putea duce la majorarea impozitelor pentru apartamente și case cu până la 200–300% sau chiar mai mult. „În Chișinău, voi întreprinde personal toate măsurile necesare în vederea reducerii impactului sumelor bănești pe care trebuie să le achite oamenii din cauza acțiunilor guvernării”, a spus edilul.
Acum 2 ore
10:30
(video) La furat, ziua în amiaza mare, sub privirea trecătorilor: Doi bărbați, reținuți după ce au spart o mașină lângă o benzinărie și au lăsat șoferul fără 7 mii de lei # UNIMEDIA
Polițiștii sectorului Botanica au reținut doi cetățeni străini, cu vârstele de 46 și 51 de ani, bănuiți de comiterea unui furt dintr-un automobil parcat în Chișinău.
10:20
(live) CMC, o nouă încercare de a continua ședința începută în ianuarie. Dinari Cojocaru: Bugetul propus e pentru MAN, nu pentru chișinăuieni # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 10 februarie, pentru a continua ședința începută pe 20.01.2026. CMC se confruntă cu un blocaj politic, după ce aleșii nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea bugetului municipal. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:10
(video) „S-a întâmplat inevitabilul”. Irina Rimes anunță prima colaborare cu Delia: Imagini din culisele filmării piesei „Petalele” # UNIMEDIA
Irina Rimes a anunțat pe rețelele de socializare că urmează să lanseze, împreună cu Delia, piesa „Petale”, așteptată să apară pe 12 februarie. Este prima colaborare a celor două artiste.
10:10
(live) CMC, o nouă încercare de a continua ședința începută în ianuarie. Dinari Cojocaru: Am venit intenționat mai devreme # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 10 februarie, pentru a continua ședința începută pe 20.01.2026. CMC se confruntă cu un blocaj politic, după ce aleșii nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea bugetului municipal. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:00
(foto) Primii sportivi care reprezintă RM vor debuta la JO de iarnă din Italia: Maxim Macarov și Pavel Magazeev vor concura în proba de biatlon individual # UNIMEDIA
Astăzi, 10 februarie, primii sportivi care reprezintă Republica Moldova vor debuta la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo. Biatloniștii Maxim Macarov și Pavel Magazeev vor concura în proba de biatlon individual masculin, pe distanța de 20 km.
09:50
(video) Maia Sandu anunță „dezbateri despre securitatea copiilor în mediul digital”, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: „Situația este alarmantă” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a atras atenția, cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, asupra riscurilor tot mai mari la care sunt expuși copiii în mediul digital. În context, șefa statului a anunțat inițierea unor dezbateri despre siguranța acestora pe internet.
09:40
(video) Patinatorul Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani, la JO: Scene rar întâlnite de la Milano-Cortina # UNIMEDIA
Statele Unite au câștigat medaliile de aur în proba de patinaj artistic pe echipe, la Jocurile Olimpice 2026, de la Milano-Cortina. Americanii, conduși de Ilia Malinin, au obținut al doilea titlu olimpic consecutiv, cu un total de 69 de puncte, fiind urmați de Japonia, cu 68 de puncte, scrie digisport.ro.
Acum 4 ore
09:30
(video) De Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, Maia Sandu anunță „dezbateri despre securitatea copiilor în mediul digital”: „Situația este alarmantă” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a atras atenția, cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, asupra riscurilor tot mai mari la care sunt expuși copiii în mediul digital. În context, șefa statului a anunțat inițierea unei dezbateri despre siguranța acestora pe internet.
09:20
Medicii legiști au făcut public certificatul de deces al actriței Catherine O'Hara: Din ce cauze a murit „mama lui Kevin” # UNIMEDIA
Medicii legiști au făcut public certificatul de deces al vedetei din Home Alone, Catherine O’Hara, care a murit la sfîrșitul lunii ianuarie, la vârsta de 71 de ani, după ce fusese transportată de urgență la spital din cauza dificultăților de respirație, scrie digi24.ro.
09:10
Pe 10 februarie s-au semnat Tratatul de pace de la Paris în 1947 și a avut loc premiera piesei "Răzvan vodă" în 1867.
09:10
Dragostea începe cu o alegere — alegerea locului unde vreți să vă treziți împreună, să construiți planuri și să vă creați viitorul.
09:00
(video) Alexandru Munteanu, însoțit de trei miniștri, pleacă în prima vizită oficială la Kiev: Pe agendă, aderarea la UE și securitatea regională # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu, însoțit de miniștrii Vladimir Bolea, Daniella Misail Nichitin și Dorin Junghietu, efectuează prima deplasare oficială la Kiev, Ucraina.
08:50
Scandalul „Car Vertical”: Unde s-ar ascunde administratorul canalului de Telegram, dat în căutare internațională # UNIMEDIA
Administratorul canalului de Telegram, Car Vertical, unde erau distribuite imagini foto și video cu caracter intim ale unor fete și femei din Republica Moldova s-ar afla în prezent în Bulgaria. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de surse apropiate anchetei.
08:30
Vărsătorii au ocazia unei vindecări spirituale, iar Peștii pot avea evenimente neașteptate: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Alinierea unor planete importante astăzi deschide calea spre vindecare și auto-descoperire. Fiecare semn zodiacal va resimți impactul acestor evenimente cosmice într-un mod unic, ghidându-i pe nativi să navigheze prin provocările zilei cu înțelepciunea arhetipurilor astrologice.
08:30
(video) „Nu putea să-l ia cineva în buzunar și să-l ducă”: 160 m de gard, furați din jurul rezervorului cu apă nou construit, la Bălăurești. Apelul primarului # UNIMEDIA
Aproximativ 160 de metri de gard au fost furați din jurul rezervorului de apă nou construit din satul Bălăurești, raionul Nisporeni, a anunțat primarul localității, Alexandru Ionel. Poliția a deschis o anchetă.
08:20
Afacerea Podkarpaska: Scandalul de trafic sexual, care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia # UNIMEDIA
În contextul noilor dezvăluiri explozive din dosarul Jeffrey Epstein din Statele Unite, reapare în atenție un scandal mai vechi din Europa Centrală, cunoscut sub numele de Afacerea Podkarpaska – un caz de trafic sexual care, potrivit mai multor mărturii și documente judiciare, ar fi implicat oameni de afaceri, politicieni și oficiali influenți din sud-estul Poloniei, scrie jurnalistul Adam Borowski în Kyiv Post, potrivit adevarul.ro.
08:10
(foto) La ce întrebări trebuie să răspundă străinii pentru a obține cetățenie română: Sunt 95 la număr # UNIMEDIA
Imigranții care își doresc să obțină cetățenie româna sunt supuși unui test deloc ușor. Aceștia vor avea de răspuns la un set de 95 de întrebări care îi pot pune în dificultate, scrie presa română. Vezi cum arată testul.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Crima de la Frumușica: Fostul primar PAS, acuzat că ar fi omorât un om acum 7 ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu # UNIMEDIA
Fostul primar al satului Frumușica, raionul Florești, bănuit de comiterea unei crime acum șapte ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu, susțin sursele UNIMEDIA apropiate anchetei.
07:40
NATO ar putea lansa în curând misiunea „Santinela Artică”: Alianța vrea să-și întărească prezența în Nord # UNIMEDIA
NATO ar urma să lanseze misiunea Arctic Sentry (Santinela Arctică) în zilele următoare, care ar putea consolida supravegherea şi resursele militare din Arctica, au declarat cinci surse pentru Reuters, în urma tensiunilor dintre preşedintele american Donald Trump şi aliaţii europeni cu privire la Groenlanda, scrie digi24.ro.
Acum 6 ore
07:30
O viață dedicată școlii. Învățătoarea Ecaterina Cebotaru, din Cantemir, s-a stins din viață: A activat cu devotament mai bine de 4 decenii # UNIMEDIA
Comunitatea educațională din Liceul Teoretic „Nicolae Mihai” anunță trecerea în eternitate a Ecaterinei Cebotaru, învățătoare dedicată care și-a format generații de elevi timp de peste 40 de ani, lăsând în urmă un exemplu de profesionalism, răbdare și devotament pentru educație.
07:30
Real Madrid, gata să renunțe la un jucător legendar: Spaniolii vorbesc despre cea mai grea decizie din ultimii ani # UNIMEDIA
Real Madrid ar putea începe o reconstrucție a lotului în vara acestui an, iar printre jucătorii aflați pe lista neagră se numără și legendarul fundaș Dani Carvajal, scrie sport.ro.
07:20
Vremea în Moldova va fi astăzi predominant stabilă și fără precipitații semnificative, cu cer variabil pe parcursul zilei.
07:10
Suedia a anunţat că intenţionează înăsprirea condiţiilor pentru dobândirea cetăţeniei, prin introducerea cerinţelor de „onestitate” şi de prag de venit, a unui test de limbă şi de cultură generală, precum şi prin majorarea duratei de şedere anterioare de la cinci la opt ani. Dacă vor fi aprobate de Parlament, noile reguli vor intra în vigoare pe 6 iunie, de Ziua naţională, şi se vor aplica inclusiv cererilor aflate în curs de procesare. Ministrul Imigrației, Johan Forssell, numește schimbările „istorice”, scrie SVT, potrivit digi24.ro.
Acum 24 ore
22:10
Reacția ministrului Culturii după tensiunile din Dereneu: Clădirea a fost oferită Mitropoliei Basarabiei, în 2019, pentru 50 de ani. Situația trebuie rezolvată legal # UNIMEDIA
Ministrul Culturii, Cristian Jardan a venit cu o reacție după tensiunile din satul Dereneu, raionul Călărași, făcând apel „la calm și înțelepciune. „Situația nu trebuie exploatată politic, în special, de unii deputați care instigă la ură și nesupunere. Ea trebuie rezolvată legal”, a scris Jardan pe rețele și a menționat că lăcașul a fost oferit Mitropoliei Basarabiei în anul 2019, pentru o perioadă de 50 de ani.
21:50
O viață dedicată școlii. Învățătoarea Ecaterina Cebotaru din Canatemir, s-a stins din viață: A activat cu devotament mai bine de 4 decenii # UNIMEDIA
Comunitatea educațională din Liceul Teoretic „Nicolae Mihai” anunță trecerea în eternitate a Ecaterinei Cebotaru, învățătoare dedicată care și-a format generații de elevi timp de peste 40 de ani, lăsând în urmă un exemplu de profesionalism, răbdare și devotament pentru educație.
21:40
Accident teribil la Anenii Noi: Un camion a ieșit pe contrasens, s-a izbit într-o Dacia și a proiectat-o într-un microbuz. Patru copii și 3 adulți, spitalizați # UNIMEDIA
Un accident rutier grav s-a produs astăzi, în jurul orei 15:00, pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi, după ce un camion a ieșit pe sensul opus și a lovit o Dacia, care a fost proiectată ulterior într-un microbuz. Mai multe persoane, inclusiv copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale.
21:30
Cel puţin patru persoane, între care o mamă şi copilul său, au fost ucise şi mai multe rănite în atacurile Rusiei în noaptea de duminică spre luni în regiunea Harkov (nord-estul Ucrainei) şi la Odesa (în sud), fiind afectate infrastructuri rezidenţiale şi energetice, între care o staţie electrică în regiunea Volînia, în extremitatea de nord-vest a ţării, potrivit AFP şi EFE, citate de Agerpres și hotnews.ro.
21:10
„La mulți ani, tata!” Ion Ceban, mesaj emoționant pentru părintele său care este omagiat: „De la el continui să învăț” # UNIMEDIA
Sărbătoare în familia lui Ion Ceban. Tatăl primarul capitalei este omagiat astăzi, 9 februarie. Cu acest prilej edilul i-a transmis un mesaj de felicitare, exprimându-și recunoștința față de părintele său, de la care „continuă să învețe”.
20:40
Lovitură pentru Emmanuel Macron: Proiectul franco-german pentru avionul de generația a șasea este „mort”. Cancelarul Merz caută alţi colaboratori # UNIMEDIA
Programul european pentru avionul de luptă de generația a șasea, dezvoltat de Franța, Germania și Spania, este tot mai aproape de eșec. Proiectul, lansat personal de Emmanuel Macron, riscă să se prăbușească, în timp ce Berlinul analizează deja variante alternative de colaborare, scrie adevarul.ro.
20:20
Accident teribil la Anenii Noi: Un camion a ieșit pe contrasens, s-a izbit într-o Dacia și a proectat-o într-un microbuz. Cinci copii și 2 adulți, spitalizați # UNIMEDIA
Un accident rutier grav s-a produs astăzi, în jurul orei 15:00, pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi, după ce un camion a ieșit pe sensul opus și a lovit o Dacia, care a fost proiectată ulterior într-un microbuz. Mai multe persoane, inclusiv copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale.
20:00
(video) Kim Kardashian și Lewis Hamilton alimentează iar zvonurile privind o posibilă idilă: Cum au fost surprinși la Super Bowl. Imaginile s-au viralizat # UNIMEDIA
Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși împreună într-o lojă VIP la Super Bowl LX, alimentând speculațiile privind o posibilă relație. Fondatoarea SKIMS ani și pilotul de Formula 1 au urmărit evenimentul de pe Levi’s Stadium din Santa Clara, California, duminică, 8 februarie, potrivit People și Daily Mail, scrie adevarul.ro.
19:40
Nici poleiul nu i-a oprit: Peste 2.870 de șoferi, trași pe dreapta de polițiști în weekend. Treizeci dintre ei au urcat băuți la volan # UNIMEDIA
În weekendul trecut, polițiștii au documentat peste 2.870 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor desfășurate pe drumurile din țară, se arată într-un comunicat.
19:10
O delegație de senatori americani, în vizită în Groenlanda: „Încrederea care fusese stabilită de la al Doilea Război Mondial s-a erodat” # UNIMEDIA
O delegaţie de senatori americani au vizitat Groenlanda luni, 9 februarie, pentru „a reconstrui încrederea”, scrie adevarul.ro.
18:40
„Continuarea lucrărilor iarna va compromite calitatea lor.” MIDR, reacție după ce Ion Ceban a acuzat PAS că nu a finalizat nicio „curte europeană” în capitală # UNIMEDIA
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale vine cu clarificări privind etapa de implementare și situația curentă a lucrărilor în șantierele Programului „Curtea Europeană”, după ce primarul capitalei, Ion Ceban, s-a arătat indignat de starea mai multor curți din diferite sectoare ale orașului, care au fost incluse în programul „Curtea europeană”, pentru a fi reabilitate.
18:30
(foto) Femeia care i-a schimbat destinul lui Gündoğan: Povestea de iubire care a supraviețuit gloriei de la Manchester și noii aventuri din Turcia # UNIMEDIA
İlkay Gündoğan este unul dintre cei mai respectați mijlocași din fotbalul mondial, un lider calm, calculat, capabil să schimbe soarta unui meci prin inteligență și viziune. Dar, dincolo de trofee, goluri și momente istorice pe teren, viața lui personală a fost marcată de o poveste de dragoste spectaculoasă. Relația cu Sara Gündoğan, model, prezentatoare și influencer, nu este doar o poveste romantică, ci și una despre sacrificii, mutări între țări, familie și presiunea unei cariere la cel mai înalt nivel, scrie cancan.ro.
18:10
„Dacă nu întărim sistemul, degeaba vom ține vetting-ul.” Stamate critică intenția Maiei Sandu de a continua evaluarea judecătorilor: Demonstrează o totală neînțelegere a procesului # UNIMEDIA
Ex-deputata PAS Olesea Stamate a comentat declarația președintei Maia Sandu, care a anunțat că, „vetting-ul va continua până locurile vacante la CSJ vor fi completate”. „Vetting-ul nu trebuia să fie decât un mecanism de suport, care să elaboreze instrumentele și să facă evaluarea celor mai importante instituții/funcții în sistemul justiției. Iar ulterior, această sarcină trebuie preluată de instituțiile naționale - CSM, CSP, ANI (unde e cazul). Dacă nu întărim sistemul, degeaba vom ține vetting-ul în țară până se completează funcțiile la CSJ. Căci va pleca vetting-ul și lucrurile vor degrada în scurt timp și vom ajunge acolo de unde am început (dacă nu mai rău)”, a subliniat fosta președintă a Comisiei juridice din Parlament.
18:00
(video) Jaf ca în filme pe o autostradă, în Italia: Blindat de valori atacat de un comando profesionist care a tras în carabinieri # UNIMEDIA
Un jaf ca în filme a avut loc luni dimineață pe autostrada 613, în Italia. O mașină blindată de valori a fost atacată de un comando profesionist care a tras în carabinieri. Lovitura care, din fericire, nu s-a soldatt cu victime, s-a petrecut pe ruta Brindisi-Lecce, reelatează Brindisi Report, citat de libertatea.ro.
17:50
Maia Sandu: Vetting-ul va continua până locurile vacante la CSJ vor fi completate. Unii așteaptă să se încheie evaluarea ca să-și depună dosarul # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu consideră că vetting-ul în rândurile magistraților va continua până locurile vacante la CSJ vor fi completate. „Unii așteaptă să se încheie evaluarea ca să-și depună dosarul. Nu e corect așa. Comportamentul judecătorilor în instanțele de fond nu s-a schimbat, vedem aceleași suspiciuni de corupție, în multe cazuri”, a precizat șefa statului, la emisiunea Cutia Neagră de la tv8.
17:40
(video) „Se cunoștea cu inculpatul și știa toată activitatea lui”. Un martor sub acoperire, respins de instanță, în dosarul lui Plahotniuc: Precizările procurorului pe caz # UNIMEDIA
Procurorii au declarat în instanță că, în cadrul dosarului în care este implicat Vladimir Plahotniuc, a fost folosit un investigator sub acoperire în perioada 2020-2021, pe parcursul urmăririi penale. Totuși, instanța a refuzat să accepte citirea declarațiilor acestuia, considerând că nu există suficiente dovezi care să justifice imposibilitatea audierii directe a martorului în fața judecătorilor. „Se cunoștea cu inculpatul și cunoștea toată activitatea aceasta. Este vorba despre un martor care a confirmat multe circumstanțe care țin de companiile implicate în tranzacțiile financiare”, a spus procurorul pe caz, Alexandru Cernei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.