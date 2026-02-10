(video) De Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, Maia Sandu anunță „dezbateri despre securitatea copiilor în mediul digital”: „Situația este alarmantă”

15:10

Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că transferul de 3 milioane de lei, făcut către Primăria Durlești, pentru a ajuta oamenii care au avut de suferit după incendiul la mansarda din Durlești, produs în mai 2025, așa și nu a ajuns la destinație. „Din motive de ordin tehnic, ce țin de funcționarea sistemelor informaționale de gestionare a finanțelor publice, efectuarea transferului respectiv nu a fost realizată până la capăt. Birocrația care există și rea intenția probabil, pentru că în mod normal nu cred că există din punct de vedere tehnic o problemă de acest gen, atunci când oamenii trimit nave în spațiul cosmic, noi nu putem corela două conturi bancare. Cineva ne comunică faptul că e imposibil”, a declarat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.