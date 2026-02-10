(video) Patinatorul Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani, la JO: Scene rar întâlnite de la Milano-Cortina

18:10

Ex-deputata PAS Olesea Stamate a comentat declarația președintei Maia Sandu, care a anunțat că, „vetting-ul va continua până locurile vacante la CSJ vor fi completate”. „Vetting-ul nu trebuia să fie decât un mecanism de suport, care să elaboreze instrumentele și să facă evaluarea celor mai importante instituții/funcții în sistemul justiției. Iar ulterior, această sarcină trebuie preluată de instituțiile naționale - CSM, CSP, ANI (unde e cazul). Dacă nu întărim sistemul, degeaba vom ține vetting-ul în țară până se completează funcțiile la CSJ. Căci va pleca vetting-ul și lucrurile vor degrada în scurt timp și vom ajunge acolo de unde am început (dacă nu mai rău)”, a subliniat fosta președintă a Comisiei juridice din Parlament.