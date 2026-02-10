Expert: din 2027, moldovenii vor plăti impozite cu 150–190% mai mari

18:20

Autorităţile rămân în alertă, chiar dacă situaţia pe drumurile naţionale din Republica Moldova s-a îmbunătăţit considerabil. Şoselele sunt practicabile, însă pe anumite sectoare din nordul şi centrul ţării se semnalează în continuare polei, anunță Administrația Națională a Drumurilor. În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în 35 de situaţii de risc. În general a fost vorba de tractarea unor mijloace de transport, inclusiv ambulanțe, care au deparat de pe carosabil. Primăria Chişinău anunţă că elevii se întorc de mâine în şcoli.