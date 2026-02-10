Persoană din anturajul lui Plahotniuc, racolată în calitate de agent sub acoperire. Din motive de securitate, procurorul cere examinarea declarațiilor făcute de aceasta la faza de urmărire penală (Revisat presei)
Radio Chisinau, 10 februarie 2026 09:40
Presa continuă să scrie despre dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, care se apropie de final. Procurorul a solicitat citirea în instanță a declarațiilor date în faza de urmărire penală de un agent sub acoperire din anturajul lui Vladimir Plahotniuc. Jurnaliștii mai relatează despre isputa privind reforma administrației publice
• • •
Presa continuă să scrie despre dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, care se apropie de final. Procurorul a solicitat citirea în instanță a declarațiilor date în faza de urmărire penală de un agent sub acoperire din anturajul lui Vladimir Plahotniuc. Jurnaliștii mai relatează despre disputa privind reforma administrației publice. Vicepreședintele PLDM, Ion Terguță, este de părere că guvernul evită o reformă administrativ-teritorială reală și promovează, în schimb, modificări „birocratice”, fără impact economic.
Presa continuă să scrie despre dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, care se apropie de final. Procurorul a solicitat citirea în instanță a declarațiilor date în faza de urmărire penală de un agent sub acoperire din anturajul lui Vladimir Plahotniuc. Jurnaliștii mai relatează despre isputa privind reforma administrației publice
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 93 bani.
Daniel Vodă (IPRE): „Retragerea din CSI, cea mai importantă decizie de politică externă în primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu” # Radio Chisinau
La 100 de zile de la învestire, Guvernul condus de Alexandru Munteanu poate revendica o decizie de politică externă cu valoare istorică – inițierea procedurii de retragere a Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Declarația aparține expertului de la Institutul pentru Politici și reforme (IPRE), Daniel Vodă, care consideră că, deși tardiv, acest pas reprezintă o clarificare juridică și politică necesară pentru coerența direcției europene a țării, transmite MOLDPRES.
Premierul Alexandru Munteanu merge în prima vizită oficială la Kiev: „Mergem să ne exprimăm solidaritatea cu poporul ucrainean” (VIDEO) # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că se află în drum spre Kiev, în cadrul primei deplasări oficiale în Ucraina. Premierul este însoțit de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, ministra de interne, Daniella Misail Nichitin și de ministrul energiei, Dorin Junghietu.
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că se află în drum spre Kiev, în cadrul primei deplasări oficiale în Ucraina. Premierul este însoțit de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, ministra de interne, Daniella Misail Nichitin și de ministrul energiei, Dorin Junghietu.
VIDEO | Maia Sandu anunță consultări privind siguranța copiilor în mediul online: „Internetul nu trebuie să fie un pericol, ci un spațiu în care să se poată dezvolta” # Radio Chisinau
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de avertizare privind impactul tot mai mare al mediului digital asupra copiilor și tinerilor, subliniind necesitatea unor măsuri concrete de protecție în spațiul online.
METEO | Vreme stabilă, dar rece în R. Moldova. Minimele vor atinge -17 grade Celsius # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prognozat pentru astăzi, 9 februarie, vreme stabilă, dar rece, fără precipitații, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Resturi de dronă au fost găsite pe o plajă din stațiunea Mamaia. Ancheta a fost preluată de Serviciul Român de Informații # Radio Chisinau
Resturi de dronă au fost găsite, luni seară, pe o plajă din Mamaia.Apelul la 112 a fost dat de un trecător care a anunțat poliția că pe plajă, în dreptul unui hotel din Mamaia, pe o zonă de plajă lărgită, au fost văzute resturi de dronă.
CNA invită companiile din R. Moldova să concureze pentru Trofeul Integrității în afaceri # Radio Chisinau
Companiile care promovează și implementează standardele de integritate sunt invitate să lupte pentru Trofeul Integrității în afaceri, acordat în cadrul concursului „Marca Comercială a Anului”. Competiția este organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu CNA și UNFPA Moldova.
Naționala Moldovei de judo se întoarce fără medalii de la turneul din seria Grand Slam, desfășurat la Paris, transmite IPN.
ONU oferă granturi pentru ONG-urile care promovează drepturile minorităților în R. Moldova # Radio Chisinau
Organizațiile societății civile din Moldova pot aplica pentru granturi oferite de Oficiul ONU pentru Drepturile Omului, dedicate sprijinirii drepturilor minorităților. Granturile vizează consolidarea capacității jurnaliștilor independenți în promovarea drepturilor minorităților.
Kaja Kallas: „Moscova trebuie pusă într-o poziție în care să treacă „de la a pretinde că negociază la a negocia efectiv” # Radio Chisinau
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a acuzat Rusia că nu tratează cu seriozitate negocierile cu Ucraina, în contextul în care Bruxelles-ul cochetează din ce în ce mai intens cu ideea de a numit un emisar special care să discute direct cu Moscova, printre persoanele vehiculate numărându-se fostul președinte al Finlandei Sauli Niinistö.
Fostă șefă de post vamal a fost condamnată pentru trafic de influență și corupere activă # Radio Chisinau
Fosta șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1 din cadrul Serviciului Vamal, Ecaterina Axentiev, a fost condamnată pentru trafic de influență și corupere activă, fiind găsită vinovată de comiterea a patru episoade distincte de corupție. Sentința a fost pronunțată luni, 9 februarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
UE investește 700 de milioane de euro în NanoIC, cea mai mare facilitate-pilot europeană pentru tehnologii avansate de semiconductori, la care participă și România # Radio Chisinau
Uniunea Europeană a lansat la IMEC Leuven NanoIC, cel mai mare proiect pilot din cadrul Actului european privind Cipurile, marcând o etapă importantă pentru dezvoltarea și producția de semiconductori în Europa.
Dosarul „furtul miliardului”: Vladimir Plahotniuc vine în fața judecătorilor pe 12 februarie # Radio Chisinau
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc urmează să se prezinte joi, 12 februarie, în fața instanței de judecată, pentru a face declarații în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului”. Anunțul a fost făcut în ședința de astăzi de avocatul acestuia, Lucian Rogac. Tot astăzi, procurorii au solicitat anexarea la dosar a documentelor care confirmă cheltuielile de extrădare ale lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, estimate la aproximativ 100 de mii de lei, care ar urma să fie achitate de inculpat.
ANSA respinge informațiile false privind testarea cărnii de pasăre: laboratoarele pot depista metronidazolul # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) infirmă informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora laboratoarele instituției nu ar avea capacitatea de a detecta reziduuri de metronidazol în produsele din carne de pasăre. Autoritatea califică aceste afirmații drept false și nefondate, avertizând că ele pot induce în eroare consumatorii și pot afecta nejustificat încrederea în sistemul național de control al siguranței alimentelor.
Rock pe înserate | Cele mai îndrăgite balade de la cei mai renumiți cântăreți rock (Prima parte, Audio) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
Sute de cadre didactice și directori de școli, instruiți în utilizarea sigură a inteligenței artificiale # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Centrul Internațional „La Strada”, a organizat în zilele de 5 și 6 februarie 2026 două webinare naționale dedicate utilizării sigure, etice și responsabile a inteligenței artificiale de către copii. Activitatea se înscrie în campania „Împreună pentru un Internet mai bun”.
Lucrările din Programul „Curtea Europeană”, suspendate temporar pe timp de iarnă. MIDR: „Toate proiectele vor fi finalizate” # Radio Chisinau
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a venit cu explicații privind stadiul de implementare a Programului „Curtea Europeană” și situația actuală a șantierelor deschise în mai multe localități din Republica Moldova. Potrivit instituției, întreruperea temporară a unor lucrări este determinată exclusiv de condițiile meteo specifice sezonului rece și nu reprezintă abandonarea proiectelor.
;inisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a venit cu explicații privind stadiul de implementare a Programului „Curtea Europeană" și situația actuală a șantierelor deschise în mai multe localități din Republica Moldova. Potrivit instituției, întreruperea temporară a unor lucrări este determinată exclusiv de condițiile meteo specifice sezonului rece și nu reprezintă abandonarea proiectelor.
Sectorul IT din R. Moldova depășește un miliard de dolari în 2025. Eugen Osmochescu: „Rezultatul a fost obținut de companiile rezidente ale Moldova Innovation Technology Park” # Radio Chisinau
Sectorul IT din Republica Moldova a atins în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ un miliard de dolari, iar Guvernul își propune ca domeniul să ajungă să contribuie cu până la 10% la PIB, potrivit datelor prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, transmite Radio Chișinău.
Luna februarie, în multe regiuni ale Republicii Moldova și ale Europei de Est, apar condiții meteo care favorizează formarea poleiului pe copaci.
Termoelectrica propune ieftinirea energiei termice în capitală. Cererea urmează a fi examinată de ANRE # Radio Chisinau
Consumatorii din capitală ar putea achita mai puțin pentru energia termică livrată de Termoelectrica. Compania a solicitat reducerea tarifului cu 330 de lei pentru o gigacalorie, de la 2510 lei cât este în prezent, până la 2180 de lei. Cererea urmează a fi examinată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care va aproba decizia finală.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.
Campanie cu mesajul „Bugetul este”, lansată de Primăria Chișinău. Expert: „În 2025 nu a fost votat un buget, și nici pentru anul 2026. Mesajul este absolut fals” # Radio Chisinau
Chiar dacă Consiliul Municipal Chișinău nu a aprobat bugetul pentru 2026 și nici nu a votat unul în 2025, primăria capitalei a lansat o campanie publicitară cu mesajul „Bugetul este”, afișat pe panouri în oraș și în transportul public. Campania a stârnit critici din partea experților, care o consideră „falsă” și „înșelătoare”, transmite Radio Chișinău.
Republica Moldova și Irlanda își consolidează dialogul în contextul integrării europene. Grosu: „Este o experiență din care avem multe de învățat” # Radio Chisinau
Republica Moldova și Irlanda își intensifică dialogul bilateral în contextul parcursului european al țării noastre. Subiectul a fost abordat în cadrul unei întrevederi dintre președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ambasadorul Irlandei în Republica Moldova, Myles Geiran, comunică MOLDPRES.
Institutul de Medicină Urgentă din R. Moldova și Centrul Medical Meir din Israel au semnat un memorandum. Cum va contribui parteneriatul moldo-israelian la dezvoltarea medicinei de urgență # Radio Chisinau
Institutul de Medicină Urgentă din Republica Moldova și Centrul Medical Meir din Israel au semnat un memorandum de înțelegere care prevede cooperarea bilaterală în domeniul medicinei de urgență, educației medicale, cercetării și inovării în sănătate.
Chiar dacă troleibuzele noi din Chișinău sunt dotate cu rampe de acces pentru oamenii în scaune rulante, transportul public rămâne adesea inaccesibil, deoarece stațiile și trotuarele, în multe cazuri, nu sunt prevăzute cu rampe, lifturi sau pante adaptate. Potrivit unei cercetări realizate de Keystone Moldova, din această cauză, persoanele cu dizabilități întâmpină dificultăți majore în utilizarea transportului public, transmite IPN.
Situație epidemiologică în Chișinău: Numărul infecțiilor respiratorii, în creștere cu 15% # Radio Chisinau
Autoritățile municipale au raportat o creștere de peste 15% a numărului de cazuri de boli infecțioase, potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței Primăriei din 9 februarie.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Un bărbat din Hâncești a fost sancționat cu 55.000 de lei pentru coruperea alegătorilor # Radio Chisinau
Un bărbat din Hâncești a fost amendat cu 55 de mii de lei pentru infracțiune de corupere a alegătorilor în 2024.
Peste 600 de liceeni vor ajuta absolvenții de gimnaziu să se pregătească de examenul la matematică # Radio Chisinau
Peste 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, pasionați de matematică, vor deveni mentori pentru absolvenții de gimnaziu și îi vor ajuta să se pregătească de examenul la matematică. Acțiunea are loc în cadrul Campaniei „Matematica de la egal la egal”, ajunsă la cea de-a doua ediție, care a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE).
Zeci de monede cu valoare istorică au fost confiscate în cadrul unor percheziții la Bălți # Radio Chisinau
Peste 300 de monede din diferite epoci istorice au fost ridicate în cadrul unor percheziții desfășurate de procurori în colaborare cu ofițerii de investigații și urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Bălț.
Ion Tăbârță: „Este complicat de dat o notă activității Guvernului Munteanu. Deocamdată persistă anumite dificultăți, însă trebuie menționat că a trecut relativ puțin timp” # Radio Chisinau
La 100 de zile de la învestire, activitatea Guvernului Munteanu este evaluată cu prudență de către experți, care vorbesc despre o perioadă de acomodare și continuitate a politicilor precedente, în lipsa unor rezultate clare, totuși, transmite Radio Chișinău.
Radio Chișinău lansează Top 20 muzical. Cele mai noi hituri din toată lumea și din spațiul românesc vor fi difuzate în fiecare sâmbătă # Radio Chisinau
Începând cu 14 februarie, Radio Chișinău lansează TOP 20 muzical, unde, în fiecare sâmbătă, de la ora 16:05, vor putea fi ascultate cele mai noi hituri din toată lumea și din spațiul românesc.
Ambasadorul Arabiei Saudite, distins cu medalia „Meritul diplomatic” la încheierea mandatului # Radio Chisinau
Ambasadorul Arabiei Saudite în Republica Moldova, cu reședința la București, Mohammed Abdulghani Khayat, a fost distins cu medalia „Meritul diplomatic” la încheierea mandatului. Ministrul de externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas-bun în care a exprimat aprecierea pentru activitatea ambasadorului și pentru contribuția acestuia la consolidarea relațiilor moldo-saudite și la intensificarea dialogului bilateral în domenii de interes reciproc.
Traficul de pasageri la Aeroportul Internațional Chișinău a crescut cu 46,8% într-un an # Radio Chisinau
Aeroportul Chișinău a înregistrat o creștere de 46,8% a traficului de pasageri în 2025, fiind pe primul loc în categoria aeroporturilor medii europene, transmite IPN.
Vești bune pentru elevii care își doresc nota „10” din oficiu la examenul de bacalaureat la limba străină: MEC a actualizat metodologia # Radio Chisinau
Candidații la bacalaureat care își doresc să obțină nota „10” din oficiu la examenul de bacalaureat la limba străină vor beneficia de mai multe facilități. Acest lucru va fi posibil după ce Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au actualizat metodologia de acordare a notei „10” din oficiu, informează MOLDPRES.
Termoelectrica a depus la ANRE o cerere privind ajustarea tarifelor la energia termică # Radio Chisinau
Termoelectrica S.A. anunță că a depus un demers pentru ajustarea prețului energiei electrice produse și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2026.
Peste 2800 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, consemnate de polițiști în weekend. Cele mai frecvente încălcări # Radio Chisinau
În weekend, polițiștii au fixat peste 2870 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Cele mai frecvente încălcări – 1 017, vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum.
Carburanții auto vor fi mai scumpi mâine, 10 februarie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 10 februarie.
VIDEO | Momentul în care un avion F-16 ucrainean doboară o dronă rusească Shahed folosind tunul de 20mm # Radio Chisinau
Armata ucraineană a arătat imagini de luptă cu un avion de vânătoare ucrainean F-16 care distruge o dronă de atac rusească.
O nouă rundă de subscriere pe platforma eVMS.md. Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat # Radio Chisinau
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat în cadrul unei noi runde de subscriere pe platforma eVMS.md. Aceasta a fost lansată astăzi și se va desfășura până la 18 februarie, transmite MOLDPRES.
Avere nejustificată de peste un milion de lei, depistată la un un consilier local și raional: Riscă să rămână fără mandat # Radio Chisinau
Octavian Anton, consilier în Consiliul local Chițcanii Vechi, raionul Telenești și consilier în Consiliul raional Telenești, a fost depistat cu avere nejustificată în valoare de peste un milion de lei.
Agenția Navală a demarat controalele statului port în Complexul portuar Giurgiulești # Radio Chisinau
Agenția Navală a Republicii Moldova a demarat, începând cu anul curent, aplicarea efectivă a controlului statului port (Port State Control – PSC) în Complexul portuar Giurgiulești, transmite MOLDPRES.
O femeie în vârstă de 80 de ani a fost transportată la spital după ce s-a intoxicat cu fum, în urma exploatării necorespunzătoare a sobei de încălzit. Incidentul a avut loc în gospodăria sa din satul Orac, raionul Leova, ieri după-amiază.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat astăzi retragerea de pe piață a unor loturi de lapte praf pentru bebeluși, ca măsură de precauție. Măsura a fost luată în urma unui exercițiu de verificare a trasabilității, care a arătat că anumite loturi ar putea depăși nivelurile admise recomandate conform noilor orientări ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor (EFSA).
Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) s-a clasat în top 10 laboratoare din Europa în cadrul testelor internaționale PTS 2025, organizate de Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor (EDQM), comunică MOLDPRES.
