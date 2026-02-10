Drumurile naționale sunt practicabile. AND: Circulația se desfășoară în condiții de iarnă

12:30

Timp de o săptămână, medicii de pe ambulanță au acordat ajutor la 14 pacienți cu hipotermie și 12 cu degerături. În perioada 2-8 februarie, la urgență au parvenit 16.427 de solicitări, dintre care 1868 se refereau la urgențe traumatologice. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești 6823 pacienți, dintre care 5499 maturi și 1324 copii, au […]