Euro crește ușor, în timp ce Dolarul scade: Ce curs a afișat BNM pentru astăzi
UNIMEDIA, 10 februarie 2026 08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 5 minute
08:20
Afacerea Podkarpaska: Scandalul de trafic sexual, care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia # UNIMEDIA
În contextul noilor dezvăluiri explozive din dosarul Jeffrey Epstein din Statele Unite, reapare în atenție un scandal mai vechi din Europa Centrală, cunoscut sub numele de Afacerea Podkarpaska – un caz de trafic sexual care, potrivit mai multor mărturii și documente judiciare, ar fi implicat oameni de afaceri, politicieni și oficiali influenți din sud-estul Poloniei, scrie jurnalistul Adam Borowski în Kyiv Post, potrivit adevarul.ro.
Acum 15 minute
08:10
(foto) La ce întrebări trebuie să răspundă străinii pentru a obține cetățenie română: Sunt 95 la număr # UNIMEDIA
Imigranții care își doresc să obțină cetățenie româna sunt supuși unui test deloc ușor. Aceștia vor avea de răspuns la un set de 95 de întrebări care îi pot pune în dificultate, scrie presa română. Vezi cum arată testul.
Acum 30 minute
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum o oră
07:40
Crima de la Frumușica: Fostul primar PAS, acuzat că ar fi omorât un om acum 7 ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu # UNIMEDIA
Fostul primar al satului Frumușica, raionul Florești, bănuit de comiterea unei crime acum șapte ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu, susțin sursele UNIMEDIA apropiate anchetei.
07:40
NATO ar putea lansa în curând misiunea „Santinela Artică”: Alianța vrea să-și întărească prezența în Nord # UNIMEDIA
NATO ar urma să lanseze misiunea Arctic Sentry (Santinela Arctică) în zilele următoare, care ar putea consolida supravegherea şi resursele militare din Arctica, au declarat cinci surse pentru Reuters, în urma tensiunilor dintre preşedintele american Donald Trump şi aliaţii europeni cu privire la Groenlanda, scrie digi24.ro.
07:30
O viață dedicată școlii. Învățătoarea Ecaterina Cebotaru, din Cantemir, s-a stins din viață: A activat cu devotament mai bine de 4 decenii # UNIMEDIA
Comunitatea educațională din Liceul Teoretic „Nicolae Mihai” anunță trecerea în eternitate a Ecaterinei Cebotaru, învățătoare dedicată care și-a format generații de elevi timp de peste 40 de ani, lăsând în urmă un exemplu de profesionalism, răbdare și devotament pentru educație.
07:30
Real Madrid, gata să renunțe la un jucător legendar: Spaniolii vorbesc despre cea mai grea decizie din ultimii ani # UNIMEDIA
Real Madrid ar putea începe o reconstrucție a lotului în vara acestui an, iar printre jucătorii aflați pe lista neagră se numără și legendarul fundaș Dani Carvajal, scrie sport.ro.
Acum 2 ore
07:20
Vremea în Moldova va fi astăzi predominant stabilă și fără precipitații semnificative, cu cer variabil pe parcursul zilei.
07:10
Suedia a anunţat că intenţionează înăsprirea condiţiilor pentru dobândirea cetăţeniei, prin introducerea cerinţelor de „onestitate” şi de prag de venit, a unui test de limbă şi de cultură generală, precum şi prin majorarea duratei de şedere anterioare de la cinci la opt ani. Dacă vor fi aprobate de Parlament, noile reguli vor intra în vigoare pe 6 iunie, de Ziua naţională, şi se vor aplica inclusiv cererilor aflate în curs de procesare. Ministrul Imigrației, Johan Forssell, numește schimbările „istorice”, scrie SVT, potrivit digi24.ro.
Acum 12 ore
22:10
Reacția ministrului Culturii după tensiunile din Dereneu: Clădirea a fost oferită Mitropoliei Basarabiei, în 2019, pentru 50 de ani. Situația trebuie rezolvată legal # UNIMEDIA
Ministrul Culturii, Cristian Jardan a venit cu o reacție după tensiunile din satul Dereneu, raionul Călărași, făcând apel „la calm și înțelepciune. „Situația nu trebuie exploatată politic, în special, de unii deputați care instigă la ură și nesupunere. Ea trebuie rezolvată legal”, a scris Jardan pe rețele și a menționat că lăcașul a fost oferit Mitropoliei Basarabiei în anul 2019, pentru o perioadă de 50 de ani.
21:50
O viață dedicată școlii. Învățătoarea Ecaterina Cebotaru din Canatemir, s-a stins din viață: A activat cu devotament mai bine de 4 decenii # UNIMEDIA
Comunitatea educațională din Liceul Teoretic „Nicolae Mihai” anunță trecerea în eternitate a Ecaterinei Cebotaru, învățătoare dedicată care și-a format generații de elevi timp de peste 40 de ani, lăsând în urmă un exemplu de profesionalism, răbdare și devotament pentru educație.
21:40
Accident teribil la Anenii Noi: Un camion a ieșit pe contrasens, s-a izbit într-o Dacia și a proiectat-o într-un microbuz. Patru copii și 3 adulți, spitalizați # UNIMEDIA
Un accident rutier grav s-a produs astăzi, în jurul orei 15:00, pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi, după ce un camion a ieșit pe sensul opus și a lovit o Dacia, care a fost proiectată ulterior într-un microbuz. Mai multe persoane, inclusiv copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale.
21:30
Cel puţin patru persoane, între care o mamă şi copilul său, au fost ucise şi mai multe rănite în atacurile Rusiei în noaptea de duminică spre luni în regiunea Harkov (nord-estul Ucrainei) şi la Odesa (în sud), fiind afectate infrastructuri rezidenţiale şi energetice, între care o staţie electrică în regiunea Volînia, în extremitatea de nord-vest a ţării, potrivit AFP şi EFE, citate de Agerpres și hotnews.ro.
21:10
„La mulți ani, tata!” Ion Ceban, mesaj emoționant pentru părintele său care este omagiat: „De la el continui să învăț” # UNIMEDIA
Sărbătoare în familia lui Ion Ceban. Tatăl primarul capitalei este omagiat astăzi, 9 februarie. Cu acest prilej edilul i-a transmis un mesaj de felicitare, exprimându-și recunoștința față de părintele său, de la care „continuă să învețe”.
20:40
Lovitură pentru Emmanuel Macron: Proiectul franco-german pentru avionul de generația a șasea este „mort”. Cancelarul Merz caută alţi colaboratori # UNIMEDIA
Programul european pentru avionul de luptă de generația a șasea, dezvoltat de Franța, Germania și Spania, este tot mai aproape de eșec. Proiectul, lansat personal de Emmanuel Macron, riscă să se prăbușească, în timp ce Berlinul analizează deja variante alternative de colaborare, scrie adevarul.ro.
20:20
Accident teribil la Anenii Noi: Un camion a ieșit pe contrasens, s-a izbit într-o Dacia și a proectat-o într-un microbuz. Cinci copii și 2 adulți, spitalizați # UNIMEDIA
Un accident rutier grav s-a produs astăzi, în jurul orei 15:00, pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi, după ce un camion a ieșit pe sensul opus și a lovit o Dacia, care a fost proiectată ulterior într-un microbuz. Mai multe persoane, inclusiv copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale.
20:00
(video) Kim Kardashian și Lewis Hamilton alimentează iar zvonurile privind o posibilă idilă: Cum au fost surprinși la Super Bowl. Imaginile s-au viralizat # UNIMEDIA
Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși împreună într-o lojă VIP la Super Bowl LX, alimentând speculațiile privind o posibilă relație. Fondatoarea SKIMS ani și pilotul de Formula 1 au urmărit evenimentul de pe Levi’s Stadium din Santa Clara, California, duminică, 8 februarie, potrivit People și Daily Mail, scrie adevarul.ro.
19:40
Nici poleiul nu i-a oprit: Peste 2.870 de șoferi, trași pe dreapta de polițiști în weekend. Treizeci dintre ei au urcat băuți la volan # UNIMEDIA
În weekendul trecut, polițiștii au documentat peste 2.870 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor desfășurate pe drumurile din țară, se arată într-un comunicat.
Acum 24 ore
19:10
O delegație de senatori americani, în vizită în Groenlanda: „Încrederea care fusese stabilită de la al Doilea Război Mondial s-a erodat” # UNIMEDIA
O delegaţie de senatori americani au vizitat Groenlanda luni, 9 februarie, pentru „a reconstrui încrederea”, scrie adevarul.ro.
18:40
„Continuarea lucrărilor iarna va compromite calitatea lor.” MIDR, reacție după ce Ion Ceban a acuzat PAS că nu a finalizat nicio „curte europeană” în capitală # UNIMEDIA
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale vine cu clarificări privind etapa de implementare și situația curentă a lucrărilor în șantierele Programului „Curtea Europeană”, după ce primarul capitalei, Ion Ceban, s-a arătat indignat de starea mai multor curți din diferite sectoare ale orașului, care au fost incluse în programul „Curtea europeană”, pentru a fi reabilitate.
18:30
(foto) Femeia care i-a schimbat destinul lui Gündoğan: Povestea de iubire care a supraviețuit gloriei de la Manchester și noii aventuri din Turcia # UNIMEDIA
İlkay Gündoğan este unul dintre cei mai respectați mijlocași din fotbalul mondial, un lider calm, calculat, capabil să schimbe soarta unui meci prin inteligență și viziune. Dar, dincolo de trofee, goluri și momente istorice pe teren, viața lui personală a fost marcată de o poveste de dragoste spectaculoasă. Relația cu Sara Gündoğan, model, prezentatoare și influencer, nu este doar o poveste romantică, ci și una despre sacrificii, mutări între țări, familie și presiunea unei cariere la cel mai înalt nivel, scrie cancan.ro.
18:10
„Dacă nu întărim sistemul, degeaba vom ține vetting-ul.” Stamate critică intenția Maiei Sandu de a continua evaluarea judecătorilor: Demonstrează o totală neînțelegere a procesului # UNIMEDIA
Ex-deputata PAS Olesea Stamate a comentat declarația președintei Maia Sandu, care a anunțat că, „vetting-ul va continua până locurile vacante la CSJ vor fi completate”. „Vetting-ul nu trebuia să fie decât un mecanism de suport, care să elaboreze instrumentele și să facă evaluarea celor mai importante instituții/funcții în sistemul justiției. Iar ulterior, această sarcină trebuie preluată de instituțiile naționale - CSM, CSP, ANI (unde e cazul). Dacă nu întărim sistemul, degeaba vom ține vetting-ul în țară până se completează funcțiile la CSJ. Căci va pleca vetting-ul și lucrurile vor degrada în scurt timp și vom ajunge acolo de unde am început (dacă nu mai rău)”, a subliniat fosta președintă a Comisiei juridice din Parlament.
18:00
(video) Jaf ca în filme pe o autostradă, în Italia: Blindat de valori atacat de un comando profesionist care a tras în carabinieri # UNIMEDIA
Un jaf ca în filme a avut loc luni dimineață pe autostrada 613, în Italia. O mașină blindată de valori a fost atacată de un comando profesionist care a tras în carabinieri. Lovitura care, din fericire, nu s-a soldatt cu victime, s-a petrecut pe ruta Brindisi-Lecce, reelatează Brindisi Report, citat de libertatea.ro.
17:50
Maia Sandu: Vetting-ul va continua până locurile vacante la CSJ vor fi completate. Unii așteaptă să se încheie evaluarea ca să-și depună dosarul # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu consideră că vetting-ul în rândurile magistraților va continua până locurile vacante la CSJ vor fi completate. „Unii așteaptă să se încheie evaluarea ca să-și depună dosarul. Nu e corect așa. Comportamentul judecătorilor în instanțele de fond nu s-a schimbat, vedem aceleași suspiciuni de corupție, în multe cazuri”, a precizat șefa statului, la emisiunea Cutia Neagră de la tv8.
17:40
(video) „Se cunoștea cu inculpatul și știa toată activitatea lui”. Un martor sub acoperire, respins de instanță, în dosarul lui Plahotniuc: Precizările procurorului pe caz # UNIMEDIA
Procurorii au declarat în instanță că, în cadrul dosarului în care este implicat Vladimir Plahotniuc, a fost folosit un investigator sub acoperire în perioada 2020-2021, pe parcursul urmăririi penale. Totuși, instanța a refuzat să accepte citirea declarațiilor acestuia, considerând că nu există suficiente dovezi care să justifice imposibilitatea audierii directe a martorului în fața judecătorilor. „Se cunoștea cu inculpatul și cunoștea toată activitatea aceasta. Este vorba despre un martor care a confirmat multe circumstanțe care țin de companiile implicate în tranzacțiile financiare”, a spus procurorul pe caz, Alexandru Cernei.
17:40
Compensațiile la căldură pentru luna ianuarie au început să fie transferate pe carduri: Când vor putea ridica banii de la poștă cei care nu au indicat o cartelă socială # UNIMEDIA
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.
17:30
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.
17:10
O sanie cu doi copii a ajuns sub roțile unui echipaj de poliție, aflat în misiune, la Călărași: O fetiță de 7 ani, rănită # UNIMEDIA
Un echipaj aflat în misiune de serviciu a fost implicat astăzi într-un accident rutier cu o sanie pe care se aflau doi copii, în satul Bravicea din raionul Călărași. În urma impactului, o fetiță de 7 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale.
17:00
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice: „Publicul nostru are și el o mândrie” # UNIMEDIA
Oamenii care l-au huiduit pe vicepreședintele SUA JD Vance la Jocurile Olimpice de Iarnă au dat dovadă de „mândrie europeană” în urma unei serii de comentarii critice la adresa Europei din partea oficialilor americani, a declarat luni diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, relatează Politico, citată de digi24.ro.
17:00
(video) Dosarul Plahotniuc: Investigatorul sub acoperire care „cunoștea toată activitatea lui". Asul procurorilor, blocat la ușa instanței # UNIMEDIA
Procurorii au declarat în instanță că, în cadrul dosarului în care este implicat Vladimir Plahotniuc, a fost folosit un investigator sub acoperire în perioada 2020-2021, pe parcursul urmăririi penale. Totuși, instanța a refuzat să accepte citirea declarațiilor acestuia, considerând că nu există suficiente dovezi care să justifice imposibilitatea audierii directe a martorului în fața judecătorilor. „Se cunoștea cu inculpatul și cunoștea toată activitatea aceasta. Este vorba despre un martor care a confirmat multe circumstanțe care țin de companiile implicate în tranzacțiile financiare”, a spus procurorul pe caz, Alexandru Cernei.
16:50
(video) Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: Înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială # UNIMEDIA
Documente recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA arată că anchetatorii care au analizat înregistrările video din noaptea morții lui Jeffrey Epstein au observat o siluetă portocalie urcând scările către celula izolată și încuiată în care se afla miliardarul, la ora 22:39, în data de 9 august 2019, scrie digi24.ro, citând CBS News.
16:20
(video) „Nu cred că e o problemă.” Maia Sandu, întrebată de ce SUA nu au ambasador în RM, de un an: Nu e doar cazul țării noastre # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu nu vede o problemă în faptul că Statele Unite ale Americii nu au un ambasador în Republica Moldova, deja de un an. „Nu e doar cazul RM, sunt multe țări în care nu este ambasador, pentru că s-a schimbat administrația, cea precedenta a numit o persoană, dar nu a mai ajuns, s-au așteptat alegerile și după au alte probleme”, a precizat șefa statului, la emisiunea Cutia Neagră de la tv8.
16:10
(foto) Campioană din România, considerată „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă: Zeci de sportivi de top i-au cerut ajutorul # UNIMEDIA
Fosta patinatoare Alex Ianculescu, sportivă româno-canadiană, a ajuns din nou în centrul atenției înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, însă nu doar pentru activitatea sa sportivă. Ajunsă la 34 de ani, ea va comenta probele de patinaj viteză long-track la ediția din 2026 a Jocurilor Olimpice, scrie prosport.ro.
16:10
Irina Vlah cere o investigație privind influențele externe în alegerile parlamentare și prezidențiale: Poporul trebuie să cunoască # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah a constatat că „chiar și în SUA se recunoaște deja: Moldova, în timpul alegerilor parlamentare și prezidențiale, a devenit un poligon de testare pentru tehnologii de influență externă. Apar tot mai multe date și despre o posibilă cenzură online, legată de acțiunile Comisiei Europene”. În această situație, ea a spus că a considerat necesar să se adreseze conducerii Consiliului Europei – „instituția care are obligația de a proteja standardele democratice și dreptul cetățenilor la o alegere liberă”.
16:00
Alternativa Clinic, despre rezultatele anului 2025: Performanță peste media europeană în Fertilizarea In Vitro # UNIMEDIA
Alternativa Clinic a încheiat anul 2025 cu rezultate solide în domeniul Fertilizării în Vitro (FIV). Clinica a realizat 377 de transferuri embrionare, cu o rată totală de obținere a sarcinii de 46,7%, ceea ce este peste media europeană estimată la ~33%.
15:50
Moldindconbank își consolidează poziția pe piață în 2025 și intră în anul aniversar cu rezultate puternice # UNIMEDIA
În spatele fiecărui rezultat financiar sunt oameni, planuri împlinite și afaceri care cresc. Pentru Moldindconbank, anul 2025 a însemnat o dezvoltare puternică și echilibrată, într-un moment cu o încărcătură specială: în 2026, banca va marca 35 de ani de activitate pe piața din Republica Moldova.
15:50
(video) Shakira, moment dramatic pe scenă: Cântăreața columbiană s-a împiedicat și a căzut în fața milioanelor de fani # UNIMEDIA
Shakira a avut parte de un moment dramatic în timpul unui concert, sâmbătă seara, când și-a răsucit glezna și a căzut pe scenă. Imaginile surprinse au făcut înconjurul internetului, scrie protv.ro.
15:50
(video) Plahotniuc, dator statului cu 100 000 de lei pentru „drumul” din Grecia în Moldova: Procurorii cer achitarea banilor pentru extrădare # UNIMEDIA
Extrădarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc din Grecia în Republica Moldova a costat aproximativ 100.000 de lei. Precizarea a fost făcută de procurorul Alexandru Cernei, care a menționat că inculpatul este cel care suportă aceste cheltuieli, conform legii.
15:40
Aproape milionar: Un moldovean a câștigat 500 000 de lei, la o emisiune de cultură generală din Brazilia. Ce întrebare „buclucașă” l-a lăsat fără premiul cel mare # UNIMEDIA
Un cetățean originar din Republica Moldova, stabilit în Brazilia, a obținut premiul de 150.000 de reali (aproximativ 500.000 de lei moldovenești) în cadrul emisiunii „Quem Quer Ser um Milionário?”, scrie presa internațională.
15:30
Cel puțin 53 de persoane au murit sau sunt date dispărute după ce o barcă cu migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană, în largul coastelor Libiei. Doar două femei au supraviețuit tragediei, potrivit Agenției ONU pentru Migrație (OIM), scrie adevărul.ro.
15:10
(video) Cele 3 mil. lei transferate Primăriei Durlești, după incendiul devastator din mai, nu au ajuns la destinație. Ceban: Birocrație. Oamenii trimit nave în cosmos, iar noi nu putem corela două conturi bancare # UNIMEDIA
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că transferul de 3 milioane de lei, făcut către Primăria Durlești, pentru a ajuta oamenii care au avut de suferit după incendiul la mansarda din Durlești, produs în mai 2025, așa și nu a ajuns la destinație. „Din motive de ordin tehnic, ce țin de funcționarea sistemelor informaționale de gestionare a finanțelor publice, efectuarea transferului respectiv nu a fost realizată până la capăt. Birocrația care există și rea intenția probabil, pentru că în mod normal nu cred că există din punct de vedere tehnic o problemă de acest gen, atunci când oamenii trimit nave în spațiul cosmic, noi nu putem corela două conturi bancare. Cineva ne comunică faptul că e imposibil”, a declarat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
14:50
Săptămâna decisivă a diplomației europene: Liderii UE sunt în fața celor mai dificile provocări # UNIMEDIA
Europa se pregătește pentru o săptămână intensă de negocieri la cel mai înalt nivel, în care viitorul continentului va fi pus pe masă. Liderii Uniunii Europene vor discuta unele dintre cele mai complexe provocări cu care se confruntă blocul comunitar: cum să devină un actor global puternic, cum să reducă dependența de Statele Unite și cum să sprijine Ucraina în fața invaziei rusești care durează de patru ani, scrie adevarul.ro.
14:50
Vești bune pentru liceeni! Oxford Test of English, recunoscut oficial de MEC pentru acordarea notei 10 din oficiu la BAC. Ce alte reguli anunță Ministerul # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au actualizat metodologia de acordare a notei „10” din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat.
14:40
(video) „M-am mai văzut cu niște colegi din fostele guverne”. Nemerenco, despre întâlnirea cu Spînu, la o cafea. Ce a spus ex-șefa de la Sănătate despre discuțiile pe crearea unui nou partid # UNIMEDIA
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a comentat apariția sa la o cafea alături de ex-ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, precizând că întâlnirea nu a vizat discutarea unui eventual nou proiect de partid. Declarațiile au fost făcute la Podcastul Lorenei de la protv.
14:20
(foto) Istorie, vândută la negru: 316 monede vechi, care urmau să fie comercializate fără autorizare, descoperite la Bălți, în timpul unor percheziții # UNIMEDIA
Oamenii legii din Bălți au ridicat, în cadrul unor percheziții, 316 monede istorice, inclusiv romane, medievale și moderne, care urmau să fie vândute fără autorizație.
14:10
Doliu în sistemul medical. Doctorul Rodion Cușniriuc, de la Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, a murit: „Dincolo de halatul alb, a fost un om al familiei și un suflet liniștit” # UNIMEDIA
Medicul bacteriolog Rodion Cușniriuc, angajat al IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, a decedat. Anunțul a fost făcut de instituția medicală într-o postare pe rețelele de socializare, în care conducerea și colectivul spitalului au transmis condoleanțe familiei îndoliate.
14:00
(foto) La ce întrebări trebuie să răspundă moldovenii pentru a obține cetățenie română: Sunt 95 la număr # UNIMEDIA
Imigranții care își doresc să obțină cetățenie româna sunt supuși unui test deloc ușor. Aceștia vor avea de răspuns la un set de 95 de întrebări care îi pot pune în dificultate, scrie presa română. Vezi cum arată testul.
13:40
(video) „Gropile din Chișinău nu iartă pe nimeni”. Șoferi, indignați de starea drumurilor după topirea zăpezii. Ceban: Vom interveni când ne va permite timpul # UNIMEDIA
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a venit cu clarificări privind gropile formate pe drumurile din Chișinău, după zilele cu ploi, polei și ghețuș. „Imediat cum ne va permite timpul, deja am stabilit că masiv și la scară largă se va interveni pe toate aceste porțiuni de drum. Noi le cunoaștem, deoarece toate sunt evaluate și luate la evidență. Rog ca cei care discută acest subiect în spațiul public să fie un pic mai atenți, mai ales că se face referință că pe drumuri noi au apărut gropi. Noi știm fiecare locație și rog să nu existe manipulare”, a declarat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
13:20
Washingtonul a luat cursul către „dominația economică” în lume și a renunțat, de fapt, la îndeplinirea „acordurilor de la Anchorage” privind Ucraina, încheiate în august 2025, care presupun cedarea fără luptă a întregului teritoriu al Donbasului către Moscova. Acest lucru a fost declarat de șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. „Se pare că ni se spune că trebuie să rezolvăm problema ucraineană”, scrie digi24.ro.
13:20
(video) „Și eu aș fi curioasă”. Cum răspunde Marcela Paladi la întrebările despre tatăl copilului său și dacă acesta l-a vizitat # UNIMEDIA
Marcela Paladi, cunoscută pentru curajul de care a dat dovadă după ce a supraviețuit unui accident grav pe viaductul din Chișinău, a vorbit despre limitele pe care le impune în privința vieții sale personale. Invitată la un podcast de la Real Media, aceasta a fost întrebată ce relație are cu tatăl copilului său, a cărui identitate nu a făcut-o publică, și dacă acesta și-a vizitat vreodată fiul.
