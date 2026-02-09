Ce scria ziarul Pravda din 5 noiembrie 1944…
Observatorul de Nord, 10 februarie 2026 00:20
Fără comentarii. Sursa: Facebook
Ședință de urgență la Primăria Soroca: consilierii municipali au avut de votat 12 subiecte / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, 9 februarie 2026, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Soroca. Primul proiect de decizie urmează să fie realizat cu sprijin din partea Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar instalarea unor sculpturi va fi realizată cu finanțare europeană prin colaborarea cu municipiul Botoșani. Astfel, aleșii locali au votat pentru aprobarea și cofinanțarea […]
De astăzi, statul a început achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie # Observatorul de Nord
Statul a început, din 9 februarie, achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie, în cadrul programului „Ajutor la contor". Plățile sunt transferate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar de mâine pot fi ridicate și de la oficiile poștale, comunică moldpres.md Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru luna ianuarie, sprijinul financiar este acordat pentru 621 […]
Nutriționista Lilia Trestianu explică ce trebuie să conțină un mic dejun sănătos / VIDEO # Observatorul de Nord
Nutriționista Lilia Trestianu, cu peste trei ani de experiență în domeniu, atrage atenția asupra importanței unui mic dejun echilibrat. Potrivit ei, prima masă a zilei poate influența nivelul de energie, concentrarea și senzația de foame pe parcursul întregii zile. „Probabil ai auzit și tu că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Adevărul […]
Mihail Preida s-a născut și a crescut în orașul Soroca. Obișnuit să plece des peste hotare, să muncească, să trăiască printre străini și povești neobișnuite. Spunea, uneori în glumă, alteori cu nostalgie, că a vorbit cu urșii și tigrii — metafore ale unei vieți trăite la limită, departe de casă, printre oameni necunoscuți și situații […]
Fără comentarii. Sursa: Facebook
Bunuri, în valoare totală de peste 5,2 milioane de lei, au fost sechestrate în săptămâna 2-8 februarie curent de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA), informează anticoruptie.md Potrivit CNA, activele au fost indisponibilizate în dosare ce vizează conflicte de interese în sectorul public, trafic de ființe umane, escrocherie și […]
A vrut să devină veteran al sistemului judiciar, dar nu i-a reușit. În ce anchete CIJM figurează ex-judecătorul Sergiu Arnăut # Observatorul de Nord
Fostul judecător, Sergiu Arnăut, nu va deveni „Veteran al sistemului judiciar". Instanța supremă i-a respins cererea împotriva Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Pe 5 februarie, completul CSJ a lăsat în vigoare decizia CSM, din august 2024, prin care nu s-a admis cererea lui Arnăut, la acea vreme judecător al Curții de Apel Chișinău, de conferire a titlului […]
Dorești nota 10, la limba străină, din cadrul examenului național de bacalaureat? # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au actualizat metodologia de acordare a notei „10" din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat. „Prin aceste actualizări, metodologia își propune să ofere beneficii reale elevilor, să valorifice eforturile și performanțele obținute în contexte educaționale diverse și, […]
Primăria Drochia a contribuit cu 300.000 de lei la renovarea laboratoarelor de la un liceu din oraș # Observatorul de Nord
La Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din orașul Drochia au fost inaugurate laboratoare de științe exacte renovate capital, realizate în cadrul proiectului „Școală Model", implementat cu sprijinul Uniunii Europene. Primăria Drochia a contribuit la realizarea lucrărilor cu 300.000 de lei, informează stiri.md. Prezentă la eveniment, primărița orașului Drochia, Nina Cereteu, a subliniat că educația rămâne o […]
Înșelătorii pe Facebook și Instagram: „Cutii uriașe" cu produse care „ocupă spațiu" în depozitele JYSK sau TEMU # Observatorul de Nord
Utilizatorii de Facebook și Instagram din R. Moldova sunt anunțați că pot obține „cutii uriașe" cu produse „care ocupă spațiu" în depozitele unor companii ca JYSK sau TEMU. Cei interesați sunt îndemnați să completeze un „chestionar" online. Anunțurile sunt sponsorizate de pagini anonime, unele dintre care nou create. Este o ÎNȘELĂTORIE. Companiile vizate nu au anunțat astfel de oferte, iar paginile (așa ca Ana Rusu, Adina Mureșan sau Stocuri rămase) au […]
ÎS „Poșta Moldovei": nu solicităm solicităm date personale, date bancare sau transferul de mijloace bănești prin diferite metode # Observatorul de Nord
Despre cazuri escrocherie realizate prin intermediul paginilor web și altor surse online de informare sau publicitate atenționează Întreprinderea de stat "Poșta Moldovei". Instituția menționează că nu solicită date personale, date bancare sau transferul de mijloace bănești prin intermediul paginilor web, SMS, e-mail sau telefon. Escrocii pot folosi denumirea și elementele vizuale ale Poștei Moldovei, nume ale […]
La Danone nu a depistat nereguli sau abateri în legătură cu Bacillus Cereus, dar… # Observatorul de Nord
Ca urmare a exercițiului de verificare a trasabilității și aplicând noile niveluri cuprinse în noile recomandări EFSA, La Danone a decis, ca măsură de precauție, retragerea și rechemarea următoarele loturi specifice de formulă pentru sugari de pe piață, identificate ca fiind cele care ar putea depăși nivelurile admise recomandate. Controalele de calitate și datele de […]
Urmărirea penală a judecătorului din Soroca, învinuit de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată, a fost finalizată # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui judecător de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată. Potrivit probelor, învinuitul, la 09 octombrie 2025, pe timp de seară, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică, a […]
Drona căzută în raionul Drochia a speriat lumea – „De război nu se teme doar acel care l-a început" # Observatorul de Nord
După cum v-am relatat anterior, în intravilanul localității Sofia un bărbat a depistat o dronă, care a stârnit stupoare și frică printre săteni. Obiectul a fost văzut de un cioban, care a sunat la 112. Conform protv.md, bărbatul a declarat că, „Deplasîndu-mă pe aici, nu departe, am văzut un obiect necunoscut, ceva straniu. Am presupus că […]
Curs valutar, 9 februarie 2026: la început de săptămână euro este cotat la, iar dolarul costă # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 9 februarie, moneda unică europeană are valoarea de 20 de lei și 72 bani. Dolarul american costă 17 lei și 02 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 94 de bani. Rubla rusească costă 22 de bani, iar hrivna ucraineană […]
Horoscopul zilei de 9 februarie 2026. Berbecii sunt timizi. Află ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut # Observatorul de Nord
Tensiunea zilei provine dintr-o cuadratură puternică între Soarele în Vărsător și Luna în Scorpion. În timp ce Soarele impulsionează soluții logice, colective și progresiste, Luna în Scorpion te trage spre realități emoționale intense, intime și uneori dificile. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 […]
Meteo, 9 februarie 2026: început de săptămână cu vreme geroasă, fără precipitații # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologiloor astăzi, 9 februarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme geroasă, cu valori termice mult sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -7 și -15 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 69 procente, iar […]
Eurovision Song Contest 2026: Casele de pariuri indică că Satoshi ar ocupa locul 29 din 35 # Observatorul de Nord
Israelul are cele mai mari șanse să câștige Eurovision Song Contest 2026. Cel puțin asta indică casele de pariuri, potrivit cărora țara are 12% șanse de câștig, fiind urmată de Finlanda – 10%, Grecia, Suedia, Ucraina, transmite tv8.md Noam Bettan va duce flagul Israelului la Eurovision. Piesa acesteia va fi lansată abia pe 5 martie. […]
Horoscop săptămânal Berbec: 9-15 februarie 2026 Interpretările tale asupra evenimentelor din jur nu sunt întotdeauna dintre cele mai bune. Te simți nesigură pe ceea ce trebuie să zici sau să faci în anumite contexte. Această stare se transmite la cei din jur și de aici pornesc dificultățile în comunicare. Ai nevoie de mai multe reușite în plan […]
O metodă simplă și naturală poate menține frigiderul curat și fără mirosuri neplăcute. Specialiștii recomandă ștergerea interiorului aparatului cu o cârpă umezită cu apă și oțet alb. Frigiderul este unul dintre cele mai folos
Plictiseala nu este doar un moft sau o stare trecătoare, ci un semnal important al minții tale. Află ce spun specialiștii despre cauzele plictiselii, cum îți influențează starea de bine și ce poți face ca să o transformi într-o oportunitate de autocunoaștere, echilibru și creativitate. Te surprinzi uneori derulând fără scop pe telefon, privind la […] Post-ul De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment apare prima dată în Observatorul de Nord.
Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova: Cele mai bune anchete de presă ale anului 2025 # Observatorul de Nord
Cine și cum finanțează propaganda rusă, manipularea alegătorilor și a alegerilor parlamentare, dar și cazuri de corupție electorală, încălcare a drepturilor omului, în special ale consumatorului – sunt subiectele investigațiilor jurnalistice cu cel mai mare impact realizate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice în anul 2025 și publicate pe portalurile www.anticoruptie.md și www.investigații.md, ajungând la […] Post-ul Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova: Cele mai bune anchete de presă ale anului 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte? # Observatorul de Nord
Certurile dintre părinți sunt inevitabile, mai ales în perioade stresante. Dar ce se întâmplă atunci când copiii sunt martori? Psihologii explică de ce nu e întotdeauna rău ca cei mici să vadă un conflict și cum pot părinții transforma o ceartă într-o lecție despre comunicare și respect reciproc. Toate familiile se ceartă. E firesc. Uneori […] Post-ul Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 8 februarie 2026: euro costă 20 de lei și trei bani, iar dolarul este cotat la 16 lei și 99 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial mde schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 8 februarie 2026, un euro ajunge la valoarea de 20 lei și 03 de bani. Dolarul american urcă la 16 lei și 99 de bani. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de bani, iar leul românesc ajunge la 3 […] Post-ul Curs valutar, 8 februarie 2026: euro costă 20 de lei și trei bani, iar dolarul este cotat la 16 lei și 99 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Maria Istrati despre Racovățul natal, pildele tatălui și de ce a plecat de la Consiliul Raional Soroca la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO # Observatorul de Nord
De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitată Maria Istrati, fostă șefă a Direcţia Finanţe a Consiliului Raional Soroca, care în prezent activează în funcția de contabil-șef la Întreprinderea Mixtă „Ermo Grup” SRL. Am discutat cu invitata noastră despre activitatea în administrația publică, de ce a plecat de la […] Post-ul Maria Istrati despre Racovățul natal, pildele tatălui și de ce a plecat de la Consiliul Raional Soroca la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 8 februarie 2026: astăzi va ninge pe arii extinse, iar valorile termice vor fi sub zero # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 8 februarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea ninsori pe arii extinse, iar temperatura aerului va fi sub zero. Valorile termice se vor încadra între -2 și -8 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații sub formă de ninsoare este de 86 procente, iar vântul va bate cu viteza […] Post-ul Meteo, 8 februarie 2026: astăzi va ninge pe arii extinse, iar valorile termice vor fi sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
De ce preoții poartă veșminte de diferite culori? De fapt sunt simbolurile liturgice care marchează anul bisericesc ortodox # Observatorul de Nord
De la violetul Postului Mare până la albul Paștilor, culorile veșmintelor liturgice din Biserica Ortodoxă nu sunt alese întâmplător. Ele transmit mesaje teologice clare, marchează marile sărbători și ritmul spiritual al credincioșilor, devenind un limbaj vizual care însoțește fiecare etapă importantă a anului bisericesc. Ce sunt și de ce contează culorile liturgice În cadrul slujbelor […] Post-ul De ce preoții poartă veșminte de diferite culori? De fapt sunt simbolurile liturgice care marchează anul bisericesc ortodox apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un conflict izbucnit în miez de noapte, într-un apartament din municipiul Soroca, s-a transformat într-o crimă. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost înjunghiat, iar agresorul a fost condamnat la închisoare cu executare, în urma unei sentințe pronunțate de magistrați la începutul lunii februarie 2026. Potrivit materialelor examinate în instanță, tragedia s-a produs […] Post-ul Crimă în toiul nopții în dealul Sorocii: l-a înfipt de două ori cu cuțitul apare prima dată în Observatorul de Nord.
– Ce ai azi de mâncare, Ionele… brânză de oi sau caș? Ți-ai adus și roșia cu sare? Așa îl luau peste picior colegii de clasă. Însă învățătoarea avea să le dea o lecție importantă elevilor. Era pauză. În clasă era gălăgie, râsete, hârtii mototolite și miros de sandvișuri desfăcute în grabă. Ionel stătea la […] Post-ul … Nu toți copiii au norocul să aibă de toate apare prima dată în Observatorul de Nord.
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor # Observatorul de Nord
Joaca este „munca” copilăriei și unul dintre cele mai importante moduri prin care copiii se dezvoltă armonios, atât fizic, cât și emoțional. Află cât timp pentru joacă recomandă specialiștii, cum contribuie aceasta la formarea copilului și ce idei simple poți pune în practică zilnic. Joaca nu înseamnă doar distracție, ci și creștere, învățare și conectare. […] Post-ul De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cea mai riscantă băutură alcoolică pentru ficat. Informații esențiale pentru consumatori # Observatorul de Nord
Consumul de alcool face parte din viața socială a multor români, însă impactul real asupra sănătății ficatului este adesea subestimat. Deși orice băutură alcoolică pune presiune asupra organismului, specialiștii în sănătate publică atrag atenția că unele tipuri de alcool pot avea efecte mult mai agresive asupra ficatului, chiar și atunci când sunt consumate aparent moderat. […] Post-ul Cea mai riscantă băutură alcoolică pentru ficat. Informații esențiale pentru consumatori apare prima dată în Observatorul de Nord.
Proces contravențional încetat: Primarul comunei Nimereuca, declarat nevinovat de instanța din Soroca # Observatorul de Nord
Procesul contravențional intentat pe numele primarului comunei Nimereuca, raionul Soroca, a fost încetat de Judecătoria Soroca, după ce instanța a constatat lipsa faptei contravenționale imputate. Hotărârea a fost pronunțată la 5 februarie 2026, în urma examinării unui dosar ce viza presupuse încălcări ale legislației muncii și neexecutarea unor prescripții emise de Inspectoratul de Stat al […] Post-ul Proces contravențional încetat: Primarul comunei Nimereuca, declarat nevinovat de instanța din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Unele sucuri de fructe și legume pot aduce beneficii pentru sănătate, dacă le consumi în cantități mici. Specialiștii spun că un pahar mic pe zi, de circa 150 ml, poate face parte dintr-o alimentație echilibrată. Totuși, fructele întregi rămân alegerea mai bună, deoarece conțin fibre și mai puțin zahăr liber. Pentru mulți oameni, sucul face […] Post-ul Ce sucuri îți pot susține sănătatea și cât este sigur să bei zilnic apare prima dată în Observatorul de Nord.
Te-ai uitat vreodată la bebelușul tău și ai avut senzația că îl vezi pe tatăl lui în miniatură? Nu e doar o impresie! Genetica joacă un rol fascinant în determinarea trăsăturilor fizice și comportamentale ale copilului. Iar unele dintre ele sunt puternic influențate de tată. Cercetările arată că anumite caracteristici sunt mai susceptibile de a […] Post-ul Șase trăsături pe care bebelușii le moștenesc de la tata apare prima dată în Observatorul de Nord.
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor # Observatorul de Nord
Astrologii au dezvăluit care sunt zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi au un stil de a fi care nu este pe placul tuturor. De multe ori, le este greu să se integreze în cercuri sociale noi. Deși sunt persoane complexe, pot fi percepute greșit la prima vedere, iar pentru a-și […] Post-ul Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor apare prima dată în Observatorul de Nord.
Despre salariul minism: Republica Moldova – 313 euro, Bulgaria – 620 euro, România – 795 euro, Luxemburg – 2.704 euro… # Observatorul de Nord
Salariul minim din Republica Moldova rămâne mult în urma retribuțiilor plătite în Uniunea Europeană. Mai exact, acesta este de aproape două ori mai mic decât cel achitat în Bulgaria, statul cu cele mai mici salarii din UE, transmite moldova1.md. Totodată, salariul minim din R. Moldova este de nouă ori mai mic decât cea mai mare […] Post-ul Despre salariul minism: Republica Moldova – 313 euro, Bulgaria – 620 euro, România – 795 euro, Luxemburg – 2.704 euro… apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cine sunt oamenii de știință cu rădăcini basarabene care au obținut Premiul Nobel # Observatorul de Nord
De-a lungul anilor, mai mulți oameni de știință cu rădăcini în Basarabia au ajuns să fie recunoscuți pe plan internațional, obținând Premiul Nobel în domenii precum medicina și fizica. Descoperirile lor au schimbat înțelegerea imunității, a universului sau a mecanismelor celulare, informează diez.md. În continuare îți spunem cine sunt aceștia. Ilia Mecinicov – Premiul Nobel […] Post-ul Cine sunt oamenii de știință cu rădăcini basarabene care au obținut Premiul Nobel apare prima dată în Observatorul de Nord.
Au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au confiscat telefoanele # Observatorul de Nord
Trei surori din orașul indian Ghaziabad, cu vârstele de 12, 14 și 16 ani s-au aruncat de pe balconul apartamentului familiei lor, nemulțumite că părinții le-au confiscat telefoanele mobile, scrie adevarul.ro. Ancheta poliției a scos la iveală un bilet de adio de opt pagini, scris într-un jurnal de buzunar, în care fetele își exprimau obsesia […] Post-ul Au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au confiscat telefoanele apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 7 februarie 2026: euro costă 20 de lei și trei bani, iar dolarul este cotat la 16 lei și 99 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial mde schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 7 februarie 2026, un euro ajunge la valoarea de 20 lei și 03 de bani.. Dolarul american urcă la 16 lei și 99 de bani. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de bani, iar leul românesc ajunge la 3 […] Post-ul Curs valutar, 7 februarie 2026: euro costă 20 de lei și trei bani, iar dolarul este cotat la 16 lei și 99 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 7 februarie 2026. Capricornii știu cum să gestioneze eșecul. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Nativii vor uita de detaliile critice și se vor concentra asupra interpretării lor într-o formă mult mai ușoară. Există riscul ca anumiți nativi să viseze cu ochii deschiși. În rutina zilnică este vital să se verifice faptele alăturate vorbelor. Acestea pot să fie complet distincte. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în […] Post-ul Horoscopul zilei de 7 februarie 2026. Capricornii știu cum să gestioneze eșecul. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un sorocean amendat după ce a smuls camera de pe uniforma unei polițiste în plină intervenție # Observatorul de Nord
Un incident izbucnit în miez de noapte la o stație PECO din municipiul Soroca s-a încheiat în sala de judecată. Un bărbat, aflat în stare de ebrietate și cu un comportament agresiv, a smuls camera video de pe uniforma unei polițiste aflate în misiune. Instanța l-a condamnat la închisoare, însă pedeapsa nu va fi executată […] Post-ul Un sorocean amendat după ce a smuls camera de pe uniforma unei polițiste în plină intervenție apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 7 februarie 2026: ninsorile sunt puțin probabile, iar valorile termice vor fi sub zero # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 7 februarie 2026 vom avea vreme posomorâtă, cu valori termice negative. Astfel, temperatura aerului se vor încadra între -2 și -3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului este de 82 procente, iar vântul va bate cu viteza de […] Post-ul Meteo, 7 februarie 2026: ninsorile sunt puțin probabile, iar valorile termice vor fi sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
Dronă depistată în extravilanul satului Sofia, la vreo 30 kilometri de Soroca # Observatorul de Nord
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul. În acest context, oamenii legii reamintesc populației să nu se apropie de obiecte suspecte, să nu […] Post-ul Dronă depistată în extravilanul satului Sofia, la vreo 30 kilometri de Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Olimpiadele școlare reprogramate pentru 7–8 februarie, sunt iarăși amânate din cauza vremii nefavorabile # Observatorul de Nord
Olimpiadele școlare programate pentru zilele de 7 și 8 februarie la Soroca sunt amânate, în urma unei decizii luate la nivel republican, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Elevii, profesorii și părinții au fost informați despre modificări, iar autoritățile educaționale au anunțat deja noul calendar de desfășurare a etapelor raionale. Decizia de amânare vizează toate olimpiadele […] Post-ul Olimpiadele școlare reprogramate pentru 7–8 februarie, sunt iarăși amânate din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Observatorul de Nord.
De astăzi, ora 20.00, până pe data de 9 februarie, ora 20:00 – Cod galben de polei # Observatorul de Nord
Poliția Republicii Moldova informează că, începând de astăzi, ora 20:00, și până la 9 februarie, ora 20:00, pe întreg teritoriul țării se va menține poleiul, iar pe drumuri se va forma ghețuș, fapt ce poate complica circulația și crește riscul producerii accidentelor rutiere. Conducătorii auto sunt îndemnați să evite deplasările neesențiale, să circule […] Post-ul De astăzi, ora 20.00, până pe data de 9 februarie, ora 20:00 – Cod galben de polei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Poreclele de la Cosăuți: Zărzărel, Lupu, Rândunica… Cum îi spuneau Vioricăi Nagacevschi la școală? / VIDEO # Observatorul de Nord
La una dintre emisiunile “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, a fost prezentă scriitoarea și notara Viorica Nagacevschi, originară din satul Cosăuți, raionul Soroca. Fiica Haritinei și a lui Vasile Ceban ne-a povestit în cadrul interviului despre porecla familiei lor de acasă, dar și despre altele din sat. Am mai vorbit cu protagonista […] Post-ul Poreclele de la Cosăuți: Zărzărel, Lupu, Rândunica… Cum îi spuneau Vioricăi Nagacevschi la școală? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Polițiștii au reținut 15 persoane bănuite de spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ $2.000.00 # Observatorul de Nord
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii cu spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ $2.000.000. Reținerile au urmat perchezițiilor desfășurate joi și anunțate public de […] Post-ul Polițiștii au reținut 15 persoane bănuite de spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ $2.000.00 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Educație incluzivă continuă la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Joi, 5 februarie, în incinta LT „Ion Creangă”, a avut loc cea de-a doua activitate desfășurată în cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor, părinților, profesorilor și comunităților prin promovarea educației incluzive în Republica Moldova”, implementat de CCF – Copil, Comunitate, Familie. În cadrul atelierului cu genericul „De la cunoaștere la acțiune pentru o educație incluzivă”, elevii clasei […] Post-ul Educație incluzivă continuă la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Săptămâna siguranței online la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
La Liceul Teoretic „Constantin Stere” din municipiul Soroca a fost organizată săptămâna siguranței online. Activitățile au avut scopul de a-i ajuta pe elevi să înțeleagă riscurile din mediul digital și să învețe cum să se protejeze. Siguranța pe internet înseamnă protejarea informațiilor personale, a dispozitivelor și a conturilor de amenințări precum furtul de identitate, fraudele […] Post-ul Săptămâna siguranței online la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
