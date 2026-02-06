Mihai Isac, despre anularea alegerilor din România și raportul SUA: Decizia a venit pe fundalul presiunilor hibride și al erorilor politice
Cotidianul, 6 februarie 2026 11:40
Anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România a atras atenția partenerilor internaționali și a fost menționată într-un raport american privind respectarea standardelor democratice. Documentul invocă îngrijorări legate de transparența procesului electoral și de impactul deciziei asupra încrederii publice, în timp ce autoritățile române susțin că măsura a fost legală și necesară pentru protejarea democrației. …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 30 minute
11:40
Mihai Isac, despre anularea alegerilor din România și raportul SUA: Decizia a venit pe fundalul presiunilor hibride și al erorilor politice # Cotidianul
Anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România a atras atenția partenerilor internaționali și a fost menționată într-un raport american privind respectarea standardelor democratice. Documentul invocă îngrijorări legate de transparența procesului electoral și de impactul deciziei asupra încrederii publice, în timp ce autoritățile române susțin că măsura a fost legală și necesară pentru protejarea democrației. …
Acum o oră
11:10
Dosarul „Kuliok”: Vladimir Cebotari, audiat ca martor, susține că în sacoșa neagră erau sute de mii de dolari sau euro # Cotidianul
Sute de mii de dolari sau euro ar fi fost în faimoasa sacoșă neagră din dosarul „Kuliok”. Cel puțin asta a declarat în instanță fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, audiat ca martor al acuzării. Ex-vicepreședintele PDM susține că Vladimir Plahotniuc i-a spus câți bani erau în pungă, scrie TV8. Potrivit lui Cebotari, în kuliok …
11:00
VIDEO | Maia Sandu: Evadările inculpaților și justiția „necurățată” rămân vulnerabilități majore ale statului # Cotidianul
Fuga persoanelor cercetate penal înainte de pronunțarea unor sentințe definitive și ritmul lent al reformei justiției continuă să ridice semne de întrebare asupra funcționării sistemului judiciar din Republica Moldova. Președinta Maia Sandu avertizează că autoritățile caută soluții pentru a preveni aceste situații, însă responsabilitatea aplicării lor revine, în mare parte, procurorilor și judecătorilor. Șefa statului …
11:00
Maia Sandu, despre nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace: Oamenii care își sacrifică viața merită cel mai mult # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că nu se vede câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace, deși a fost propusă pentru nominalizare de un deputat din Parlamentul Norvegiei. Șefa statului susține că adevărații oameni care merită această distincție sunt cei care își riscă și își sacrifică viața pentru pace. Invitată la emisiunea „Cutia Neagră” de …
Acum 2 ore
10:30
Aproximativ 10 mii de consumatori au fost deconectați de la energia electrică. Ministrul Energiei: „Echipele de intervenţie se află în teren pentru a reconecta cetățenii” # Cotidianul
Aproape 10 mii de consumatori, majoritatea din nordul țării, au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Sistemul electroenergetic național funcționează în regim planificat, fără deranjamente majore în rețeaua de transport, în pofida condițiilor meteo dificile din ultimele ore. Potrivit Ministerului Energiei, la ora 06:00, ÎS „Moldelectrica” nu a înregistrat avarii în rețeaua …
10:00
VIDEO | Maia Sandu, despre unirea cu România: „R. Moldova ar fi în mai mare siguranță protejată de România” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că unirea cu România ar oferi un nivel sporit de securitate pentru țara noastră, însă subliniază că, în prezent, această opțiune nu este susținută de majoritatea cetățenilor. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul TV8. Maia Sandu a specificat că în actualul context geopolitic, …
Acum 24 ore
19:50
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a lansat recent Campania Națională Patriotică cu genericul „Patria noastră este Republica Moldova”, corelată simbolic cu marcarea Zilei statalității moldovenești, celebrată la 2 februarie. Mesajele promovate în cadrul campaniei pun accent pe suveranitate, identitate moldovenească și pe presupusul pericol al pierderii statalității printr-o eventuală Unire cu România. Discursul este construit …
19:40
Statul ar putea vinde terenuri pentru dezvoltări imobiliare. Igor Grosu: pregătim un „pachet de intervenții” # Cotidianul
Guvernarea ia în calcul valorificarea unor terenuri aflate în proprietatea statului, situate la periferia municipiului Chișinău și în localitățile din proximitate, în vederea dezvoltării de noi proiecte imobiliare. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a declarat că autoritățile pregătesc un set de măsuri pentru reglementarea pieței imobiliare, urmând să consulte în …
19:40
Diplomație pe bani și promisiuni: Cum a rămas George Simion fără întâlniri promise cu Trump, Vance și Rubio în SUA. AUR neagă că le-a plătit, dar firma de lobby a cerut daune în instanță # Cotidianul
Partidul AUR ar fi plătit sume consistente unei firme de lobby din Statele Unite pentru a-i facilita liderului George Simion întâlniri la vârful administrației americane, inclusiv cu Donald Trump și JD Vance, în plină miză electorală. Întâlnirile nu au mai avut loc, promisiunile nu au fost onorate, iar acum formațiunea cere în instanță despăgubiri de …
18:50
ANTA respinge acuzațiile APOTA și anunță controale repetate pe strada Calea Moșilor din Chișinău # Cotidianul
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) respinge acuzațiile privind o presupusă inactivitate instituțională și susține că a efectuat controale repetate asupra activității de transport desfășurate pe strada Calea Moșilor 2A din municipiul Chișinău. Precizarea vine după ce Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a anunțat organizarea unor proteste. Potrivit ANTA, în această săptămână au …
18:20
Valeriu Pașa: Raportul american despre „interferențe electorale” ale UE este „un cadou pentru propaganda rusă” # Cotidianul
Expertul Watchdog.md, Valeriu Pașa, avertizează că raportul apărut în Statele Unite, care acuză Comisia Europeană de „interferențe electorale” prin reglementarea conținutului online, este un document politic, fără statut oficial, folosit pentru a servi interesele marilor platforme digitale și pentru a alimenta narativele anti-UE. Într-un interviu acordat postului RFI, Pașa susține că raportul ignoră realitățile privind …
17:10
Japonia oferă 21 de milioane de lei pentru modernizarea „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a votat ratificarea acordului # Cotidianul
Compania publică „Teleradio-Moldova” urmează să beneficieze de un grant nerambursabil de aproximativ 21 de milioane de lei din partea Guvernului Japoniei, destinat modernizării capacităților tehnice ale postului Moldova 2. Parlamentul a aprobat în primă lectură ratificarea înțelegerii bilaterale, în timp ce opoziția a cerut garanții suplimentare de transparență privind utilizarea fondurilor. „Obiectivul proiectului este de …
16:20
VIDEO | Igor Grosu îl acuză pe Costiuc de manipulare: „O campanie clară de promovare a narativelor Federației Ruse” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, respinge acuzațiile privind existența unui presupus „hub militar” și îl acuză pe liderul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, de manipulare și promovare a narativelor pro-Kremlin. Oficialul susține că informațiile lansate în spațiul public despre producerea de echipamente militare de către o companie privată sunt false și fac parte dintr-o campanie de dezinformare. …
16:10
Schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia după negocierile de la Abu Dhabi, dar pacea rămâne blocată # Cotidianul
Ucraina și Rusia au efectuat joi un schimb de prizonieri convenit în timpul negocierilor de la Abu Dhabi mediate de SUA, dar alte chestiuni ce împiedică încheierea războiului ruso-ucrainean par să fie în continuare blocate. A doua rundă de discuții între Kiev, Moscova și Washington s-a încheiat joi în Emiratele Arabe Unite, după două zile …
15:40
VIDEO | Stoianoglo, după audiere: „Nu am avut niciodată legături cu Platon”. Fostul Procuror General respinge toate acuzațiile # Cotidianul
Fostul procuror general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, a fost audiat în ședință de judecată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul în care este acuzat de abuz de serviciu, corupere pasivă și fals în declarații. După ședință, Stoianoglo a respins categoric toate acuzațiile și a declarat că nu a avut niciodată legături cu omul …
15:10
Audieri în dosarul „Kuliok”: Andrian Candu suspectează că Plahotniuc ar fi organizat filmarea cu sacoșa neagră # Cotidianul
Fostul președinte al Parlamentului, Adrian Candu a depus mărturii în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit Igor Dodon. În timpul ședinței de judecată, acesta a declarat că filmarea cu sacoșa neagră ar fi fost făcută în sediul Partidului Democrat. Candu bănuiește că nașul său, Vladimir Plahotniuc, ar fi organizat-o. Potrivit lui Candu, Plahotniuc ar fi …
13:50
Andrei Curăraru: „Hubul militar” invocat de Costiuc este un fals. ASP nu a emis nici o licență militară # Cotidianul
Un nou val de dezinformare a fost lansat în spațiul public după ce liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a afirmat că autoritățile ar fi permis construirea unei fabrici de armament la Ungheni. Filmulețul cu declarații în acest sens a acumulat peste 130.000 de vizualizări online, însă teoria lui Costiuc a fost contrazisă oficial de …
13:10
Tratatul New START expiră: Rusia și SUA nu mai sunt legate de limite privind arsenalul nuclear strategic # Cotidianul
Rusia și Statele Unite nu mai sunt legate de nicio limită privind dimensiunea arsenalelor lor nucleare strategice după ce ultimul lor tratat de control al armamentului, New START, a expirat joi, fără ca părțile să ajungă la un acord asupra pașilor următori, scrie Reuters. Tratatul New START limita numărul de rachete, lansatoare și focoase strategice …
12:40
VIDEO | Ghețuș și polei afectează intervențiile MAI: autospeciale și microbuze implicate în accidente # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță că toate subdiviziunile sale sunt mobilizate la nivel național în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, generate de polei și ghețuș, pentru prevenirea incidentelor și protejarea populației. În ultimele 24 de ore, peste 320 de salvatori și pompieri, cu 86 de autospeciale, au intervenit pentru a sprijini cetățenii, a debloca și tracta …
12:40
Accidentul de la Ulmu: 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce un microbuz s-a izbit într-o mașină de pompieri # Cotidianul
Un număr de 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma accidentului din apropierea satului Ulmu din raionul Ialoveni, produs după ce un microbuz de pasageri a lovit o autospecială derapată de pe traseu din cauza condițiilor meteo. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), misiunea de acordare a ajutorului sinistraților și …
Ieri
11:50
Integrarea europeană avansează: Chișinăul deschide negocierile pe Clusterul „Valori fundamentale” # Cotidianul
Republica Moldova intră într-o nouă fază a procesului de aderare la Uniunea Europeană, odată cu lansarea primelor negocieri tehnice pe Clusterul 1: „Valori fundamentale”. Discuțiile marchează trecerea de la etapa de evaluare la cea de implementare a reformelor esențiale, considerate decisive pentru avansarea negocierilor de aderare. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că …
11:30
Continuă ședința de judecată în dosarul „Kuliok”: Andrian Candu depune mărturie ca martor al acuzării, Dodon absent din nou # Cotidianul
Ședința de judecată în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit Igor Dodon, a continuat și astăzi cu audierea primului martor – fostul deputat democrat Andrian Candu. Fostul președinte nu a fost prezent la ședință, motivând că participă la ședința Parlamentului. Dodon este reprezentat de avocații săi Ion Vîzdoagă, Nicolae Posturusu și Petru Balan, care susțin …
11:20
VIDEO | Gaik Vartanean, pus la punct de Radu Marian, după ce a cerut audierea premierului pe tema tarifelor la gaz: Luați facturile și arătați-le lui Ceban, puneți înapoi ajutoarele pentru pensionari și, pe urmă, veniți aici cu solicitări # Cotidianul
Schimb tensionat de replici în Parlament, după ce deputatul MAN Gaik Vartanean a cerut audierea prim-ministrului Alexandru Munteanu pe tema reducerii tarifelor la gaz. Propunerea a fost criticată dur de deputatul PAS Radu Marian, care a calificat inițiativa drept „cinism”. Vartanean a cerut ca șeful Guvernului să fie audiat în plen pentru a explica de …
10:50
Kiev, din nou sub atac: drone rusești au lovit capitala în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Cel puțin două persoane, rănite # Cotidianul
Capitala Ucrainei a fost vizată de un nou atac cu drone lansat de armata rusă în noaptea de miercuri spre joi, incident soldat cu cel puțin două persoane rănite și mai multe incendii, potrivit autorităților ucrainene, scrie The Kyiv Independent. Atacul s-a produs în timp ce Ucraina și Rusia poartă negocieri mediate de Statele Unite …
10:50
Veaceslav Platon, audiat ca martor în dosarul Stoianoglo: A fost o provocare coordonată și finanțată # Cotidianul
Veaceslav Platon este audiat prin videoconferință în dosarul în care fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, este acuzat de abuz de putere sau abuz de serviciu. Ședința de judecată are loc la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Omul de afaceri Veaceslav Platon a revenit asupra scandalului legat de companiile offshore Djet Business Limited și Verloc Development Inc., respingând …
10:20
LIVE | Ședință în Parlament: deputații examinează mai multe proiecte de lege și o moțiune asupra politicilor din agricultură # Cotidianul
Parlamentul Republicii Moldova se întrunesc într-o nouă ședință plenară. Pe ordinea de zi sunt incluse mai multe proiecte de lege, precum și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Printre proiectele propuse spre dezbatere se numără cel privind utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau de interes public, dar și inițiativa de …
10:20
Cetățenii Republicii Moldova și ai Emiratelor Arabe Unite vor putea conduce mai ușor pe teritoriul celuilalt stat. Guvernele celor două țări au semnat un Memorandum care permite recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere și, în anumite cazuri, preschimbarea acestora fără susținerea examenelor. Documentul simplifică regulile pentru cetățenii care se află temporar sau se stabilesc în …
4 februarie 2026
17:50
Ana Guțu avertizează: „raportul american” invocat în spațiul public NU este poziția oficială a SUA # Cotidianul
În ultimele zile, în mass media din Republica Moldova și România este intens invocat un așa-numit „raport american” care ar acuza Uniunea Europeană de ingerință în procesele electorale din mai multe state, inclusiv România și Republica Moldova. Documentul este prezentat, în mod eronat, drept o poziție oficială a Statelor Unite ale Americii, fiind folosit ca …
17:30
VIDEO | Cum este folosit un raport american pentru a împinge narațiuni anti-UE în Republica Moldova # Cotidianul
Un raport american din 3 februarie 2026 este intens distribuit în Republica Moldova și prezentat drept „dovadă” că Uniunea Europeană ar cenzura internetul. Expertul în politici și securitate Andrei Curăraru avertizează însă că documentul nu are statut oficial și reprezintă un text politic, nu o anchetă bazată pe fapte verificate. Potrivit specialistului, raportul reflectă disputa …
16:50
„Comportament de mahala” și bani de pe TikTok: Radu Marian îl acuză pe Vasile Costiuc că filmează ședințele Parlamentului, chiar dacă acestea sunt transmise live # Cotidianul
Chiar dacă primește salariu, deputatul Vasile Costiuc nu ezită să mai facă bani și din rețelele sociale, filmând unele ședințe din Parlament, chiar dacă acestea sunt transmise în direct. Cel puțin asta susține deputatul PAS Radu Marian, care l-a acuzat pe parlamentarul formațiunii „Democrația Acasă” de „comportament de mahala” în cadrul ședinței de astăzi a …
16:20
Caldarâmul istoric de pe strada 31 August, între patrimoniu și blocaje administrative. Ministrul Jardan: Primăria avea avizele de aproape un an # Cotidianul
Ministerul Culturii salută intenția autorităților municipale de a relua lucrările de reparație pe porțiunea de pe strada 31 August 1989 situată între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin. Totodată, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a respins acuzațiile funcționarilor de la Primăria Chișinău potrivit cărora instituția pe care o conduce ar fi blocat proiectul, reiterând, înaintea ședinței …
16:10
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova ar fi deschisă unei soluționări pașnice a războiului, însă a avertizat, în același timp, că Rusia va continua atacurile împotriva Ucrainei, relatează RBK-Ucraina, citată de cotidianul.md. Potrivit reprezentantului Kremlinului, Rusia „lasă ușile deschise pentru o soluționare pașnică”, dar va continua războiul până când Ucraina …
15:20
VIDEO | Dosarul „kuliok”: Diacov își amintește atmosfera „tvorceskaia” din PDM, dar pretinde că nu știe ce era în sacoșa neagră # Cotidianul
Fostul președinte al PDM, Dumitru Diacov, a fost audiat la Curtea Supremă de Justiție, în calitate de martor în dosarul numit generic „kuliok”. Diacov a relatat jurnaliștilor că nu știe ce putea fi în pachetul negru cu calendar, pe care Plahotniuc i l-a transmis lui Dodon. De asemenea, acesta afirmă că nici nu cunoaște dacă …
14:40
CFM se restructurează. Guvernul creează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă” # Cotidianul
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) se restructurează. Motivul invocat de Guvern sunt datoriile acumulate, pe care instituția nu le mai poate gestiona. Astfel, autoritățile au decis înființarea Societății pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, care va avea capital integral de stat și va prelua activitățile comerciale de transport. …
13:40
VIDEO | Lilian Carp după ședința de judecată în dosarul „Kuliok”: „Dacă se va demonstra că a fost implicat în acte de corupție vom avea cu un hoț mai puțin” # Cotidianul
Deputatul PAS, Lilian Carp a fost primul martor al acuzării audiat astăzi în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit Igor Dodon. Fostul președinte nu s-a prezentat la ședința de judecată, fiind reprezentat de cei trei avocați ai săi: Ion Vîzdoagă, Nicolae Posturusu și Petru Balan. Potrivit apărătorilor, Dodon pledează nevinovat. În timpul audierilor, Carp a …
13:30
VIDEO | Reîntregirea Națională – Obiectiv al României. Daniel Gheorghe: „Nu există un obiectiv mai legitim decât reunificarea” # Cotidianul
Unirea Republicii Moldova cu România trebuie să redevină un obiectiv asumat al statului român, nu doar un subiect simbolic. Mesajul a fost transmis de deputatul PNL, Daniel Gheorghe, care a susținut, în Camera Deputaților, un discurs solid, cu accent pe responsabilitatea istorică a României, pe contextul de securitate regională și pe dreptul democratic al românilor …
13:10
Codul Educației a fost modificat astăzi, 4 februarie, în ședință de Guvern. Proiectul prevede mai multe schimbări precum: extinderea sprijinului pentru elevii cu dizabilități, facilități pentru copiii reveniți din diasporă, stimulente pentru tinerii specialiști și măsuri menite să îmbunătățească accesul la o educație de calitate. În opinia ministrului Educației, Dan Perciun, această actualizare vine în …
12:20
VIDEO | Impozitul pe avere ar putea fi modificat din 2026: statul analizează noi cote, praguri și criterii # Cotidianul
Autoritățile pregătesc o revizuire a impozitului pe avere în cadrul politicii fiscale pentru anul viitor, vizând criteriile de aplicare, nivelul cotelor și limitele de impozitare. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, precizează că eventualele ajustări nu sunt legate direct de bugetul de stat, ci fac parte din exercițiul anual de calibrare a politicii fiscale, cu accent pe …
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Prima ședință de judecată în dosarul „Kuliok”: Igor Dodon nu s-a prezentat în instanță, dar pledează nevinovat # Cotidianul
Astăzi are loc prima ședință de judecată în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon. Acesta nu s-a prezentat, fiind reprezentat de cei trei avocați ai săi: Ion Vîzdoagă, Nicolae Posturusu și Petru Balan. Potrivit apărătorilor, Dodon pledează nevinovat, transmite TV8. În fața instanței s-a prezentat astăzi și deputatul PAS, Lilian Carp, …
11:20
Premierul Alexandru Munteanu despre pana de curent din 31 ianuarie: Pierderile au fost minime, s-a intervenit rapid # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că pana de curent din 31 ianuarie, care a afectat circa 70% din teritoriul Republicii Moldova, nu a generat pierderi economice semnificative, întrucât autoritățile au intervenit rapid, iar incidentul s-a produs în weekend. Declarațiile au fost făcute miercuri, 4 februarie, înainte de ședința Guvernului. „Blackout-ul a fost, precum știți, în …
11:20
Octavian Țîcu: Dodon nu trebuie combătut cu argumente, ci înfundat pentru trădare de Patrie # Cotidianul
Dodon este un produs al „moldovenismului primitiv” care nu mai are autonomie politică, fiind subordonat constant intereselor Moscovei. De aceastăî părere este istoricul și fostul deputat Octavian Țîcu. În opinia sa, combaterea lui Dodon nu mai trebuie purtată pe teren ideologic sau simbolic, ci exclusiv în plan juridic. „Este evident faptul că Dodon nu-și aparține …
10:50
Noul tarif la gazele naturale a intrat în vigoare: hotărârea ANRE, publicată în Monitorul Oficial # Cotidianul
Tariful la gaze naturale pentru consumatorii casnici scade cu 2,3 lei pentru un metru cub. Noul tarif la gazele naturale a întrat în vigoare. Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a fost publicată miercuri, 4 februarie, în Monitorul Oficial al R. Moldova. Astfel, noul tarif pe care îl vor achita cetățenii va fi de …
10:20
Statele Unite alocă Republicii Moldova peste 36 milioane de dolari pentru securitatea națională. Kulminski: „Parteneriatul nostru cu SUA este unul solid” # Cotidianul
Statele Unite vor acorda Republicii Moldova un sprijin financiar de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale. Anunțul a fost făcut miercuri, 4 februarie, de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, într-o postare pe Facebook. Potrivit diplomatului, fondurile vor fi utilizate pentru întărirea securității energetice și cibernetice, creșterea rezilienței statului și pentru alte …
3 februarie 2026
20:10
Relicvele unei ideologii străine: ce facem cu monumentele sovietice din centrul orașelor # Cotidianul
Declarațiile recente ale ministrului Culturii privind monumentele sovietice din Republica Moldova nu au fost urmate, cel puțin deocamdată, de reacții publice puternice sau de inițiative legislative concrete. Nu se vorbește despre demolări, nu există un calendar de acțiuni și nu a fost prezentată o listă oficială a monumentelor vizate. Mesajul transmis este unul precaut și …
19:40
Nicu Popescu, la RFI România: Strict pe tema Unirii, răspunsul este evident: DA, aș vota pentru Unire # Cotidianul
Nicu Popescu, emisar special al președintei Republicii Moldova pentru afaceri europene și parteneriate strategice, afirmă că ar vota pentru Unirea Republicii Moldova cu România în cazul organizării unui referendum. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni difuzate de RFI România, moderată de jurnalista Liliana Barbăroșie, în contextul schimbărilor geopolitice majore și al discursului recent …
19:10
Deputatul român Daniel Gheorghe: „Ironia istoriei” ar putea face ca, în viitor, Igor Dodon să ajungă parlamentar la București, „în Parlamentul României Reîntregite” # Cotidianul
Deputatul român Daniel Gheorghe a declarat că „moldovenismul este o idee stupidă fabricată la Kremlin”, criticând mesajele recente ale liderului socialist pro-rus, Igor Dodon, lansate în cadrul unei campanii împotriva Unirii Republicii Moldova cu România. Parlamentarul liberal susține că, prin campania „Republica Moldova nu este România”, Dodon promovează teze antiromânești pe care le asociază propagandei …
18:50
VIDEO | Nicu Popescu: Republica Moldova își menține calendarul ambițios de aderare la Uniunea Europeană # Cotidianul
Republica Moldova își menține un calendar ambițios de aderare la Uniunea Europeană, în pofida blocajelor politice existente la nivelul UE, a incertitudinilor geopolitice și a războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute de Nicu Popescu, emisar special al președintei Maia Sandu pentru afaceri europene și parteneriate strategice, într-un interviu acordat postului RFI România, în care …
18:10
Statele baltice își reafirmă sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, la întrevederea cu Maia Sandu # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu șefii parlamentelor estonian, Lauri Hussar, leton, Daiga Mieriņa, și lituanian, Juozas Olekas. Este prima dată când șefii legislativelor din cele trei state baltice întreprind împreună o vizită oficială în acest format în Republica Moldova, ceea ce constituie un semnal puternic de susținere a parcursului nostru european, …
17:40
VIDEO | Mihai Popșoi, despre „aderarea incompletă” la UE: Republica Moldova vrea statut de membru cu drepturi depline # Cotidianul
Republica Moldova este dispusă să analizeze „idei inovatoare” privind parcursul european, inclusiv propuneri neoficiale de tipul unei „aderări incomplete” la Uniunea Europeană, însă obiectivul final rămâne clar: obținerea statutului de stat membru cu drepturi depline. Mesajul a fost transmis de vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-un interviu acordat la Bruxelles. Popșoi a evitat …
17:10
Radu Marian: Scăderea pieței imobiliare este cauzată în principal de prețurile exagerate, nu de restricțiile la numerar # Cotidianul
Deputatul PAS Radu Marian susține că scăderea pieței imobiliare nu este cauzată exclusiv de restricțiile privind tranzacțiile în numerar, ci în principal de prețurile exagerate ale locuințelor, promovându-se în spațiul public un „narativ convenabil” pentru unii dezvoltatori și agenți imobiliari. Potrivit parlamentarului, cererea pentru locuințe a scăzut semnificativ, iar principalul motiv pentru care cumpărătorii amână …
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.