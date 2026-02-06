Mihai Isac, despre anularea alegerilor din România și raportul SUA: Decizia a venit pe fundalul presiunilor hibride și al erorilor politice

16:50

Chiar dacă primește salariu, deputatul Vasile Costiuc nu ezită să mai facă bani și din rețelele sociale, filmând unele ședințe din Parlament, chiar dacă acestea sunt transmise în direct. Cel puțin asta susține deputatul PAS Radu Marian, care l-a acuzat pe parlamentarul formațiunii „Democrația Acasă” de „comportament de mahala” în cadrul ședinței de astăzi a …