Primăria Chișinău alocă din nou 3 milioane de lei pentru înlăturarea consecințelor incendiului din Durlești

14:10

Centrul Național de Management a Crizelor (CNMC) nu a fost creat pentru iarnă, ci este o instituție pentru situații foarte complicate, cum a fost criza refugiaților sau criza energetică. Declarații în acest sens au fost făcute de președintele Maia Sandu. „Această instituție face analize pe anumite situații de criză, face recomandări spre anumite instituții și […] Post-ul Maia Sandu: CNMC nu a fost creat pentru iarnă, ci este o instituție pentru situații foarte complicate apare prima dată în Provincial.