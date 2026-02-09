Cupa Elitelor. S-au stabilit datele meciurilor din prima etapă
Provincial, 9 februarie 2026 16:30
Comitetul organizatoric al turneului național Cupa Elitelor, ediția 2026, a decis reprogramarea etapei 1 pentru 11 și 18 februarie 2026. Cele 4 meciuri, programate inițial pentru 7 și 8 februarie, au fost amânate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Etapa 1 U17 (a.n. 2009) 11.02.2026. Ora 15:00. FC Zimbru – FC Sheriff. Stadionul Zimbru, teren sintetic. 11.02.2026. Ora […] Post-ul Cupa Elitelor. S-au stabilit datele meciurilor din prima etapă apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 30 minute
16:30
Primăria Chișinău alocă din nou 3 milioane de lei pentru înlăturarea consecințelor incendiului din Durlești # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, a semnat astăzi dispoziția pentru alocarea repetată a sumei de 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului mansardei care a ars anul trecut în Durlești. În acest sens, edilul a solicitat repetat Ministerului Finanțelor să acorde suportul tehnic necesar pentru ca banii să ajungă în bugetul Primăriei Durlești, după care […] Post-ul Primăria Chișinău alocă din nou 3 milioane de lei pentru înlăturarea consecințelor incendiului din Durlești apare prima dată în Provincial.
16:30
Comitetul organizatoric al turneului național Cupa Elitelor, ediția 2026, a decis reprogramarea etapei 1 pentru 11 și 18 februarie 2026. Cele 4 meciuri, programate inițial pentru 7 și 8 februarie, au fost amânate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Etapa 1 U17 (a.n. 2009) 11.02.2026. Ora 15:00. FC Zimbru – FC Sheriff. Stadionul Zimbru, teren sintetic. 11.02.2026. Ora […] Post-ul Cupa Elitelor. S-au stabilit datele meciurilor din prima etapă apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
14:00
Consiliul raional Ialoveni a organizat și desfășurat, la data de 8 februarie Campionatul raional la volei, ediția 2026, printre senioare, în conformitate cu calendarul sportiv raional pentru anul 2026. În urma unor meciuri spectaculoase și tensionate, disputate într-o atmosferă deosebită, în fața unei săli arhipline, echipa din orașul Ialoveni s-a impus categoric în toate partidele, […] Post-ul Ialoveni: echipa orașului câștigă Campionatul raional de volei, ediția 2026 apare prima dată în Provincial.
13:50
Zeci de monede cu valoare arheologică, ridicate în cadrul mai multor percheziții la Bălți # Provincial
Ofițerii de investigație și de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Bălți, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Bălți- oficiul principal, au documentat recent fapte ce vizează deținerea, păstrarea și comercializarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică. Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, într-o perioadă de timp nestabilită la moment de organul de […] Post-ul Zeci de monede cu valoare arheologică, ridicate în cadrul mai multor percheziții la Bălți apare prima dată în Provincial.
13:40
(VIDEO) Ion Ceban: vom interveni rapid pentru remedierea gropilor apărute pe străzile capitalei # Provincial
În ceea ce privește situațiile de pe unele porțiuni de străzi, unde au apărut gropi în urma temperaturilor și vremii de afară din ultima lună, Primarul General a subliniat că, municipalitatea va interveni masiv în toate zonele afectate imediat ce condițiile meteo ne vor permite. „Fenomenul a fost accentuat de temperaturile fluctuante, de ciclurile de […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban: vom interveni rapid pentru remedierea gropilor apărute pe străzile capitalei apare prima dată în Provincial.
13:40
Alternativa Clinic, despre rezultatele anului 2025: Performanță peste media europeană în Fertilizarea In Vitro # Provincial
Alternativa Clinic a încheiat anul 2025 cu rezultate solide în domeniul Fertilizării în Vitro (FIV). Clinica a realizat 377 de transferuri embrionare, cu o rată totală de obținere a sarcinii de 46,7%, ceea ce este peste media europeană estimată la ~33%. Alternativa Clinic precizează că rezultatul a fost obținut într-un context clinic dificil: numeroase cazuri […] Post-ul Alternativa Clinic, despre rezultatele anului 2025: Performanță peste media europeană în Fertilizarea In Vitro apare prima dată în Provincial.
13:20
Ion Ceban: Voi, cei de la guvernare, ieșiți și mergeți în satul Dereneu, raionul Călărași, unde oamenii stau de câteva zile afară, în frig # Provincial
Liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a anunțat că a fost sesizat de mai mulți cetățeni din satul Dereneu cu privire la situația bisericii. În context, el s-a adresat guvernării. „Voi, cei de la guvernare, ieșiți și mergeți în satul Dereneu, raionul Călărași, unde oamenii stau de câteva zile afară, în frig. Preoții stau în genunchi […] Post-ul Ion Ceban: Voi, cei de la guvernare, ieșiți și mergeți în satul Dereneu, raionul Călărași, unde oamenii stau de câteva zile afară, în frig apare prima dată în Provincial.
12:50
Termoelectrica S.A. informează consumatorii și opinia publică că, în urma aprobării un nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la data de 3 februarie 2026, întreprinderea a depus astăzi, 9 februarie, un demers de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă, precum și tarifului pentru […] Post-ul Termoelectrica solicită ajustarea tarifelor la energia electrică și termică apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
12:20
Sâmbătă și duminică s-au jucat meciurile din cadrul turneului “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026, seniori, juniori și copii. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și clasamentele actualizate. Turneul “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026. Seniori Etapa 7 Sâmbătă, 7 februarie CS Real-Succes-1 – CS Politeh 2-1 FC Chișinău-2 – ȘSSF Nr.1 (amânat) USM-IEFS – FC Băcioi 2-1 Duminică, 8 […] Post-ul Turneul Chișinăul de Seară. Rezultatele meciurilor din weekend apare prima dată în Provincial.
12:10
Președintele raionului Ungheni verifică starea drumurilor și lucrările de întreținere în zona Culei # Provincial
Președintele raionului Ungheni, Dionisie Ternovschi, împreună cu specialiștii din cadrul Consiliului raional au efectuat verificarea stării drumurilor în zona Culei, incluzând localitățile Hârcesti, Condrătești și Curtoaia. Totodată, pe drumurile raionale, Compania contractată de Consiliul Raional Ungheni ,,Drumuri Strășeni”, desfășoară lucrări de întreținere, aplicând material antiderapant pentru asigurarea siguranței circulației. Post-ul Președintele raionului Ungheni verifică starea drumurilor și lucrările de întreținere în zona Culei apare prima dată în Provincial.
12:10
Cazul a fost înregistrat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, în cooperare cu funcționarii Serviciului Vamal. Pentru efectuarea controlului de specialitate s-a prezentat un mijloc de transport de model Toyota Avensis Verso, care se deplasa spre România. La verificări, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 68 […] Post-ul 5 000 de țigarete depistate la PTF Sculeni cu ajutorul patrupedei Mora apare prima dată în Provincial.
12:00
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești-oficiul Leova, au reținut un bărbat de 25 de ani, bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale. Potrivit materialelor cauzei penale, într-o perioadă nedeterminată, în mai multe instituții penitenciare din Republica Moldova, prin intermediul unor persoane interpuse- […] Post-ul (VIDEO) Bărbat, reținut pentru coordonarea unei organizații criminale apare prima dată în Provincial.
11:50
ADR Centru a lansat achiziția pentru reabilitarea drumului de acces către Rezervația Naturală “Plaiul Fagului” # Provincial
Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță inițierea procedurii de achiziție publică pentru executarea lucrărilor de reabilitare a drumului de acces către Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”, în cadrul proiectului regional „Reparația drumului de acces la obiectivul turistic Rezervația Naturală «Plaiul Fagului», s. Rădenii Vechi”. Proiectul are drept obiectiv sporirea atractivității turistice a Rezervației Naturale „Plaiul Fagului”, unul dintre […] Post-ul ADR Centru a lansat achiziția pentru reabilitarea drumului de acces către Rezervația Naturală “Plaiul Fagului” apare prima dată în Provincial.
11:40
Primarul capitalei: peste 1.500 de angajați au lucrat zilnic la prevenirea și înlăturarea ghețușului # Provincial
În ultimele trei săptămâni, toți angajații și toată tehnica municipalității au fost mobilizați pentru prevenirea și înlăturarea ghețușului provocat de ploi și lapoviță. Despre acest lucru a informat Primarul General, Ion Ceban, care a subliniat că, în ciuda acuzațiilor și insinuărilor apărute, circa 1.500 de angajați au lucrat în fiecare zi. „Echipele noastre rămân antrenate pe […] Post-ul Primarul capitalei: peste 1.500 de angajați au lucrat zilnic la prevenirea și înlăturarea ghețușului apare prima dată în Provincial.
11:40
Pompierii au stins flăcările care au cuprins un automobil pe strada Alexandr Pușkin din municipiul Cahul # Provincial
În dimineața zilei de 9 februarie 2026, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru stingerea focului, care a afectat un automobil pe strada A. Pușkin din municipiul Cahul. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57. La fața locului a fost îndreptată de urgență o echipă de pompieri, care a […] Post-ul Pompierii au stins flăcările care au cuprins un automobil pe strada Alexandr Pușkin din municipiul Cahul apare prima dată în Provincial.
11:30
Situația școlilor din țară la 9 februarie 2026: câte instituții învață online, mixt sau fizic # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării informează despre activitatea instituțiilor de învățământ general la data de 9 februarie 2026. Astfel, procesul educațional se desfășoară după cum urmează: -în 121 de școli procesul educațional este organizat online, dintre care cele mai multe în raionul Anenii Noi – 29; raionul Ștefan Vodă – 27; raionul Călărași – 26; raionul […] Post-ul Situația școlilor din țară la 9 februarie 2026: câte instituții învață online, mixt sau fizic apare prima dată în Provincial.
11:30
Hâncești: bărbat condamnat pentru coruperea alegătorilor la alegerile prezidențiale și referendum # Provincial
Procuratura Hâncești, informează despre condamnarea unui bărbat de 40 de ani pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor. Potrivit probatoriului administrat, inculpatul, în intervalul lunilor august 2024 – octombrie 2024, în s. Stolniceni, raionul Hâncești, dar şi în alte unități administrativ-teritoriale, cu scopul coruperii electorale a alegătorilor în beneficiul mai multor partide politice a oferit […] Post-ul Hâncești: bărbat condamnat pentru coruperea alegătorilor la alegerile prezidențiale și referendum apare prima dată în Provincial.
11:10
În legătură cu cazul în care este vizată biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, Poliția califică aceste acțiuni drept forme de provocare, menite să creeze disensiuni în societate, prin folosirea unui instrument sensibil – religia. Poliția amintește că, „aceleași persoane, care la moment își arată nemulțumirea, în anul 2018 au pătruns forțat în aceeași biserică […] Post-ul Poliția clarifică situația privind biserica din satul Dereneu apare prima dată în Provincial.
11:00
Elevii din municipiul Chișinău au revenit la școală cu prezență fizică. În context, primarul general Ion Ceban a rugat ca toți să fie prudenți. „Mulțumesc profesorilor, părinților și copiilor pentru înțelegere. Am luat decizia ca joi și vineri elevii să rămână acasă, împreună cu colegii și conducătorii instituțiilor, pentru siguranța copiilor. Ca rezultat, practic nu […] Post-ul Ion Ceban: Elevii din municipiul Chișinău au revenit la școală cu prezență fizică apare prima dată în Provincial.
10:50
Primarul orașului Ungheni, Vitalie Vrabie a avut o întâlnire oficială cu primarul orașului Thermi din Grecia, Theodoros Papadopoulos. Astfel, discuțiile au confirmat dorința ambelor părți de a dezvolta inițiative comune și schimburi de experiență în diverse domenii, printre care: dezvoltarea urbană verde, mobilitatea durabilă, digitalizarea serviciilor publice și implicarea comunității. De notat că Thermi, cu o […] Post-ul Primarul Vitalie Vrabie, întrevedere oficială cu primarul orașului Thermi, Grecia apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
10:40
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din orașul Ștefan Vodă va beneficia de o finanțare de 112.337 de dolari SUA, oferită prin Programul „Kusanone” al Guvernului Japoniei. Fondurile vor fi utilizate pentru reabilitarea capitală a acoperișului instituției și pentru înlocuirea geamurilor din sala de artă. Proiectul a fost discutat în cadrul unei vizite la gimnaziu a reprezentanților Ministerului […] Post-ul Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă va fi renovat cu sprijinul Japoniei apare prima dată în Provincial.
10:30
În localitatea Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni, pe 6 februarie 2026, a fost inaugurat un Post Voluntar de Salvatori și Pompieri, un proiect realizat prin implicarea autorităților publice locale cu sprijinul partenerilor externi. Deschiderea postului are drept scop consolidarea capacităților de intervenție în situații de urgență la nivel local, precum și sporirea siguranței comunităților. La ceremonia […] Post-ul Post voluntar de salvatori și pompieri, inaugurat la Cîrnățenii Noi apare prima dată în Provincial.
10:30
O femeie a suportat intoxicație cu produsele de ardere în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei de încălzit. Cazul a avut loc în după amiaza zilei de 08 februarie 2026, într-o gospodărie din satul Orac, raionul Leova. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora16:11. Potrivit informațiilor recepționate, o femeie în vârstă de […] Post-ul O femeie a suferit intoxicație în urma utilizării necorespunzătoare a sobei apare prima dată în Provincial.
10:20
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale au intervenit, pe parcursul nopții și la această oră, atât pentru deszăpezire, cât și pentru prevenirea formării ghețușului, cu prioritate pe arterele și trotuarele principale, la instituțiile de învățământ și cele medicale, stațiile de așteptare, scări și pasaje subterane. În prezent, traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, […] Post-ul Serviciile municipale, mobilizate pentru combaterea ghețușului în capitală apare prima dată în Provincial.
10:20
AND: Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Drumarii intervin pe întreg teritoriul țării # Provincial
Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, la această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Carosabilul este parțial umed, pe alocuri cu polei sau zăpadă. Pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță și menținerea stării de viabilitate a drumurilor, în această noapte echipele de drumari au desfășurat acțiuni de patrulare […] Post-ul AND: Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Drumarii intervin pe întreg teritoriul țării apare prima dată în Provincial.
10:20
Judecător de la Soroca, trimis în judecată pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui judecător de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată. Potrivit probelor, învinuitul, la 09 octombrie 2025, pe timp de seară, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică, a […] Post-ul Judecător de la Soroca, trimis în judecată pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate apare prima dată în Provincial.
Ieri
15:50
Primăria municipiului Chișinău a anunțat că mâine, elevii se întorc la școală cu prezență fizică. „Mulțumim tuturor pentru înțelegere în această perioadă. În cazul în care vor mai exista intemperii și vreme nefavorabilă, vom anunța toți cetățenii, ca de fiecare dată. Ieri și astăzi, serviciile municipale intervin în preajma școlilor, grădinițelor și spitalelor, precum și […] Post-ul Mâine elevii din Chișinău se întorc la școală cu prezență fizică apare prima dată în Provincial.
13:50
Sâmbătă, 7 februarie, la complexul sportiv Sheriff din Tiraspol, imediat după terminarea meciului amical Sheriff – Politehnica Iași (3-0), a fost premiat Emil Tîmbur, unul dintre laureații Superlativelor anului 2025, cel mai bun portar în urma Anchetei FMF. Federația Moldovenească de Fotbal a fost reprezentată la acest eveniment de către inspectorul federal Nicolae Dănilă. Goalkeeperul de 28 de ani a avut […] Post-ul Superlativele 2025. FMF a premiat cel mai bun portar al anului 2025 apare prima dată în Provincial.
13:50
Primăria Bălți susține dezvoltarea competențelor digitale ale tinerilor prin proiectul „Mai aproape de TINEri” # Provincial
În cadrul proiectului „Mai aproape de TINEri”, implementat de grupul de inițiativă GoYouthBălți, a fost organizat cu succes atelierul de formare „Vizibilitate și promovare pe social media”, destinat membrilor departamentului Media din cadrul Consiliilor de Elevi din municipiu. Activitatea a avut drept scop dezvoltarea competențelor digitale ale tinerilor și consolidarea capacităților acestora de a comunica […] Post-ul Primăria Bălți susține dezvoltarea competențelor digitale ale tinerilor prin proiectul „Mai aproape de TINEri” apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Premierul Alexandru Munteanu, după ce ieri-seară a anunțat decizia ca Armata să intervină mâine, de la prima oră, pe teren, în Chișinău, iar Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să pună la dispoziție nisip și material antiderapant, astăzi a mers și a mulțumit echipelor implicate în procesul de curățare a străzilor și trotuarelor. „Zilele acestea ne […] Post-ul Prim-ministrul: Siguranța cetățenilor rămâne prioritatea noastră apare prima dată în Provincial.
11:10
Echipele municipale specializate continuă să împrăștie material antiderapant și să curățe gheața din Chișinău # Provincial
Echipele municipale specializate continuă să împrăștie material antiderapant și să curățe gheața depusă pe arterele principale, trotuare, în stații și în preajma instituțiilor sociale din Capitală. Transportul public își desfășoară activitatea conform programului, circulând fără dificultăți pe toate traseele din oraș și din suburbii. Municipalitatea solicită agenților economici să se implice activ în curățarea ghețușului […] Post-ul Echipele municipale specializate continuă să împrăștie material antiderapant și să curățe gheața din Chișinău apare prima dată în Provincial.
6 februarie 2026
19:20
În urma depistării unei drone în apropierea satului Sofia, raionul Drochia, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor. Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a-și proteja suveranitatea, integritatea teritorială și securitatea cetățenilor. Ministerul Afacerilor […] Post-ul Dronă depistată în raionul Drochia: reacția MAE apare prima dată în Provincial.
19:10
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu. Amintim cetățenilor să evite apropierea de astfel de obiecte și să respecte solicitările poliției. Post-ul Dronă depistată în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia apare prima dată în Provincial.
19:10
În contextul situației meteorologice și a prognozelor pentru perioada 06 – 09 februarie, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în coordonare cu Organele locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDI), au decis ca olimpiadele raionale/municipale/zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, 07 și 08 februarie 2026 să fie transferate pentru zilele […] Post-ul MEC: Olimpiadele școlare reprogramate pentru 12–13 februarie apare prima dată în Provincial.
19:10
Avertizările meteorologice de Cod Galben de polei și ghețuș, valabile pe întreg teritoriul țării, au fost prelungite până la data de 9 februarie. Despre acest lucru a informat Primarul General, Ion Ceban, care a subliniat că 1.500 de angajați intervin continuu, timp de trei săptămâni, pe străzile Capitalei, precum și pe drumurile spre suburbii. „Sunt […] Post-ul Ion Ceban: 1.500 de angajați intervin continuu pe străzile Capitalei apare prima dată în Provincial.
16:50
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul 06.02.2026, ora 20.00 – 09.02.2026, ora 20.00, pe întreg teritoriul țării se va menține polei, iar pe drumuri ghețuș. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor respectarea următoarelor măsuri de siguranță: Pentru pietoni: Evitați ieșirile din locuințe, dacă nu este absolut necesar. Purtați […] Post-ul Polei și ghețuș pe drumuri. Recomandările salvatorilor IGSU apare prima dată în Provincial.
16:30
Primăria Chișinău informează că, toate serviciile municipale specializate sunt mobilizate în teren, în contextul avertizărilor meteorologice – COD GALBEN DE POLEI ȘI GHEȚUȘ pe întreg teritoriul țării, avertizare prelungită până în data de 9 februarie, inclusiv. Muncitorii intervin atât mecanizat, cât și manual, pentru a împrăștia material antiderapant (sare și nisip) pe drumuri, trotuare, scări, […] Post-ul Cod galben de polei și ghețuș pe întreg teritoriul țării apare prima dată în Provincial.
16:20
Președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia, a avut astăzi, 6 februarie o ședință de lucru în format online cu președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian-Ionuț Trifan, cu privire la consolidarea cooperării instituționale dintre cele două autorități publice locale și planificarea activităților comune pentru anul 2026. La întrevedere au participat și vicepreședintele raionului Ialoveni, Petru Beregoi, șefa Direcției […] Post-ul Ședință de lucru Ialoveni–Vaslui pentru extinderea cooperării instituționale apare prima dată în Provincial.
16:10
Poliția de Frontieră intervine prompt pe traseul Mihailovca–Troițcoe pentru siguranța participanților la trafic # Provincial
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile care au afectat circulația rutieră, Grupa Operativă de Intervenție a Sectorului Poliției de Frontieră Troițcoe a intervenit pe traseul R-26, între localitățile Mihailovca și Troițcoe, pentru a acorda ajutor participanților la trafic aflați în dificultate. Pe segmentul de drum vizat, carosabilul alunecos și vizibilitatea redusă au creat impedimente în circulația […] Post-ul Poliția de Frontieră intervine prompt pe traseul Mihailovca–Troițcoe pentru siguranța participanților la trafic apare prima dată în Provincial.
16:00
Centrul Stomatologic Municipal Bălți a fost modernizat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), având ca scop îmbunătățirea infrastructurii medicale și creșterea calității serviciilor stomatologice oferite populației. Bugetul total al proiectului depășește 808 mii de lei, dintre […] Post-ul Centrul Stomatologic Municipal Bălți, modernizat apare prima dată în Provincial.
15:50
Oficial: PIB-ul Chișinăului este de 185,8 mld. lei, în creștere cu 8%, cât toate celelalte regiuni la un loc # Provincial
Roman Vitiuc, șef al Direcției Generale Economie, Comerț și Turism a Consiliului Municipal Chișinău, spune că „postarea fostului ministru Dumitru Alaiba despre PIB-ul regional este încercarea de a scoate o cifră din context și a o „vinde” drept eșec al Chișinăului”. De fapt – a precizat oficialul – PIB-ul Chișinăului este de 185,8 mld. lei, […] Post-ul Oficial: PIB-ul Chișinăului este de 185,8 mld. lei, în creștere cu 8%, cât toate celelalte regiuni la un loc apare prima dată în Provincial.
15:40
În contextul vizitei de lucru din raionul Hâncești, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers la fabrica „Romanița”, unde se confecționează încălțăminte, genți, rucsacuri și alte articole din textile și înlocuitori din piele, inclusiv uniforme pentru angajați din diverse domenii. Premierul a apreciat contribuția la economia locală și orientarea companiei spre o dezvoltare durabilă. Datorită unui grant în […] Post-ul Alexandru Munteanu, la Hâncești: Industria ușoară din Republica Moldova are viitor apare prima dată în Provincial.
15:10
Se circulă cu dificultate în toată țara, inclusiv în orașul Călărași. Condițiile meteo actuale sunt în schimbare de la o oră la alta și fac deplasarea pe carosabil și trotuare deosebit de periculoasă. Astfel, autoritățile îndeamnă cetățenii să evite ieșirile neesențiale și să manifeste maximă prudență. De asemenea, în pofida tuturor circumstanțelor de la primele ore ale […] Post-ul Primăria Călărași: străzi periculoase, circulați cu prudență apare prima dată în Provincial.
15:10
Expert economic: Stânga Nistrului a intrat în 2025 în cea mai profundă criză economică și socială din ultimii cel puțin 25 de ani # Provincial
Economia din stânga Nistrului s-a confruntat în anul 2025 cu cea mai profundă criză economică și socială din ultimele cel puțin două decenii și jumătate. Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, a spus vineri, 6 februarie 2026, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”, că prăbușirea simultană a principalilor indicatori […] Post-ul Expert economic: Stânga Nistrului a intrat în 2025 în cea mai profundă criză economică și socială din ultimii cel puțin 25 de ani apare prima dată în Provincial.
15:00
La Ungheni, circa 250 de persoane, instruite de CNA în cadrul activităților anticorupție # Provincial
Centrul Național Anticorupție (CNA) a continuat acțiunile de prevenire a corupției, desfășurând în această săptămână activități educaționale pentru aproximativ 250 de participanți din diverse sectoare publice. În cadrul campaniei „Integritate pentru o societate sigură”, ofițerii CNA au instruit angajații Inspectoratului de Poliție Ungheni. Obiectivul central a fost instruirea funcționarilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu privire […] Post-ul La Ungheni, circa 250 de persoane, instruite de CNA în cadrul activităților anticorupție apare prima dată în Provincial.
14:50
Peste 130 de activități vor fi desfășurate în toată țara în cadrul celei de-a patra ediții a Campaniei Naționale de Lectură. Acestea vor avea loc în perioada 9–15 februarie 2026 și vor include cluburi de lectură pentru copii, tineri și adulți, ateliere de scriere creativă și ilustrare de carte, întâlniri cu scriitori, expoziții de carte, […] Post-ul Ministerul Culturii lansează a IV-a ediție a Campaniei Naționale de Lectură apare prima dată în Provincial.
14:40
O echipă a Primăriei municipiului Ungheni, în frunte cu primarul Vitalie Vrabie, a participat la lansarea oficială a proiectului „CO-Design Urban și Gestionarea Dinamică a Spațiilor pentru Orașe Inteligente și Conectate Social”/CORESpaces, care a avut loc în orașul Salonic, Grecia, pe 2-4 februarie curent. Potrivit autorităților, Ungheniul este parte a acestui proiect, alături de alți […] Post-ul Ungheni devine parte a inițiativei CORESpaces apare prima dată în Provincial.
14:20
Pe data de 5 februarie 2026, la ora 18:44, angajații IGSU au intervenit în ajutorul unei persoane care a căzut într-o groapă. Cazul a avut loc în preajma localității Costești, raionul Ialoveni. Potrivit informațiilor recepționate, un bărbat a căzut într-o groapă adâncă și nu putea să iasă singur la suprafață. Pentru extragerea persoanei, la fața […] Post-ul Pompierii IGSU au salvat un bărbat căzut într-o groapă de 10 metri la Costești apare prima dată în Provincial.
14:10
Maia Sandu: CNMC nu a fost creat pentru iarnă, ci este o instituție pentru situații foarte complicate # Provincial
Centrul Național de Management a Crizelor (CNMC) nu a fost creat pentru iarnă, ci este o instituție pentru situații foarte complicate, cum a fost criza refugiaților sau criza energetică. Declarații în acest sens au fost făcute de președintele Maia Sandu. „Această instituție face analize pe anumite situații de criză, face recomandări spre anumite instituții și […] Post-ul Maia Sandu: CNMC nu a fost creat pentru iarnă, ci este o instituție pentru situații foarte complicate apare prima dată în Provincial.
14:00
Polei și risc de cădere a copacilor la Bălți. Primăria recomandă să se evite deplasările # Provincial
Primăria municipiului Bălți informează că condițiile meteo nefavorabile persistă, iar poleiul rămâne o amenințare serioasă pentru locuitorii orașului. În pofida faptului că serviciile rutiere și comunale activează în regim sporit, sectoarele deja tratate ale drumurilor și trotuarelor se acoperă din nou cu gheață. Totodată, se menține riscul căderii arborilor și crengilor din cauza depunerilor de […] Post-ul Polei și risc de cădere a copacilor la Bălți. Primăria recomandă să se evite deplasările apare prima dată în Provincial.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.