Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională. Primarul Stela Onuțu: Avem așteptări mai și capacități să valorificăm fonduri noi

Guvernul Estoniei a anunţat că punctele de trecere a frontierei Luhamaa şi Koidula vor fi închise pe timpul nopţii timp de trei luni, începând cu 24 februarie, ca măsură de securitate și pentru optimizarea resurselor la graniţă. Măsura survine ca urmare a comportamentului uneori iraţional al autorităţilor ruse la frontieră, a explicat prim-ministrul eston Kristen […] Articolul Estonia restricţionează traficul nocturn la două puncte de frontieră cu Rusia pentru motive de securitate apare prima dată în Subiectul Zilei.