Medicul Boris Meșteșug, cercetat anterior pentru infracțiuni sexuale, concediat din sistemul medical

10:30

În weekend, polițiștii au înregistrat peste 4.470 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor desfășurate la nivel național. Cele mai frecvente abateri au vizat depășirea limitei de viteză. Nu mai puțin de 2.516 șoferi au apăsat pedala prea tare, ignorând restricțiile legale. Totodată, 30 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, […] Articolul Peste 4.400 de încălcări rutiere, depistate în doar două zile apare prima dată în Subiectul Zilei.