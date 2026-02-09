Triplă crimă în Bulgaria: trei suspecți găsiți împușcați, anchetatorii investighează legături cu o posibilă sectă

16:40

Polițiștii și procurorii sectorului Botanica au reținut un tânăr de 21 de ani din Chișinău, bănuit de trafic de droguri. Acesta a fost prins în flagrant, iar în urma acțiunilor desfășurate au fost scoase din circuit droguri sintetice în valoare de peste 180.000 de lei. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii au […] Articolul Tânăr din Chișinău, reținut pentru trafic de droguri. Substanțe în valoare de peste 180 de mii de lei, confiscate apare prima dată în Subiectul Zilei.