Bărbat salvat de pompieri după ce a căzut într-o groapă de 10 metri, la Costești

Fostul deputat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani, a fost eliberat sub control judiciar, decizia fiind luată pe 2 februarie Instanța nu a prelungit mandatul de arestare preventivă, potrivit Știri.md, cu referire la unimedia.info. Andronachi este cercetat în mai multe dosare. Unul dintre ele, legat de frauda bancară din 2014, implică un prejudiciu de […]