Bărbat salvat de pompieri după ce a căzut într-o groapă de 10 metri, la Costești
Subiectul Zilei, 6 februarie 2026 14:50
Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost salvat de pompieri, în seara zilei de 5 februarie 2026, după ce a căzut într-o groapă adâncă de aproximativ 10 metri, în apropierea localității Costești, raionul Ialoveni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:44. La […] Articolul Bărbat salvat de pompieri după ce a căzut într-o groapă de 10 metri, la Costești apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 30 minute
14:50
Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost salvat de pompieri, în seara zilei de 5 februarie 2026, după ce a căzut într-o groapă adâncă de aproximativ 10 metri, în apropierea localității Costești, raionul Ialoveni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:44. La […] Articolul Bărbat salvat de pompieri după ce a căzut într-o groapă de 10 metri, la Costești apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Estonia restricţionează traficul nocturn la două puncte de frontieră cu Rusia pentru motive de securitate # Subiectul Zilei
Guvernul Estoniei a anunţat că punctele de trecere a frontierei Luhamaa şi Koidula vor fi închise pe timpul nopţii timp de trei luni, începând cu 24 februarie, ca măsură de securitate și pentru optimizarea resurselor la graniţă. Măsura survine ca urmare a comportamentului uneori iraţional al autorităţilor ruse la frontieră, a explicat prim-ministrul eston Kristen […] Articolul Estonia restricţionează traficul nocturn la două puncte de frontieră cu Rusia pentru motive de securitate apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 2 ore
14:00
Cetățenii Republicii Moldova care vor să călătorească în Uniunea Europeană vor trebui să obțină, începând cu ultimul trimestru al anului 2026, o autorizație electronică ETIAS, percepută cu o taxă de 20 de euro pentru majoritatea adulților. Autorizația ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) nu este o viză, dar va fi obligatorie pentru toate persoanele […] Articolul Moldova va introduce autorizația ETIAS pentru călătoriile în UE din 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Medicul Boris Meșteșug, cercetat anterior pentru infracțiuni sexuale, concediat din sistemul medical # Subiectul Zilei
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie și nu desfășoară activitate medicală în nicio instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății. Ministerul a anunțat că raporturile de muncă au încetat la 6 februarie 2026, prin rezilierea contractului individual de muncă și aplicarea sancțiunii disciplinare de concediere, conform Codului muncii. Autoritățile au […] Articolul Medicul Boris Meșteșug, cercetat anterior pentru infracțiuni sexuale, concediat din sistemul medical apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
12:50
Accesul camioanelor de mare tonaj în Moldova, suspendat temporar din cauza ghețușului # Subiectul Zilei
Accesul vehiculelor de mare tonaj prin mai multe puncte vamale din Republica Moldova a fost suspendat temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, măsura intrând în vigoare la ora 11:45. Restricțiile vizează posturile vamale Leușeni, Palanca și Tudora, unde camioanele nu pot intra temporar în țară. Decizia a fost luată ca urmare a formării ghețușului pe […] Articolul Accesul camioanelor de mare tonaj în Moldova, suspendat temporar din cauza ghețușului apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Moldcell a preluat controlul complet asupra companiei Accent Electronic, tranzacție aprobată de Consiliul Concurenței. Autoritatea a stabilit că operațiunea nu va afecta competiția pe piața din Republica Moldova. Prin achiziția a 100% din acțiuni, Moldcell devine singurul acționar al Accent Electronic. Consiliul a analizat suprapunerile dintre activitățile celor două companii în comerțul cu echipamente IT […] Articolul Moldcell devine unic acționar al Accent Electronic, fără impact asupra pieței apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
15 persoane reținute pentru escrocherii și spălare de bani printr-un „call center” cu rulaj de 2 milioane de dolari # Subiectul Zilei
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu mascații BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, au reținut 15 persoane suspectate de escrocherii și spălare de bani printr-un „call center” care genera un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari. Reținerile au avut loc în urma perchezițiilor desfășurate joi și […] Articolul 15 persoane reținute pentru escrocherii și spălare de bani printr-un „call center” cu rulaj de 2 milioane de dolari apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 6 ore
10:40
Astăzi, 6 februarie, vremea în Republica Moldova va fi caracterizată de precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, care vor favoriza formarea poleiului. Pe drumuri se va circula cu dificultate din cauza ghețușului și a carosabilului alunecos. Meteorologii prognozează temperaturi maxime de până la +4 grade Celsius în timpul zilei, iar pe timpul nopții valorile […] Articolul Condiții periculoase pe drumuri: polei și lapoviță în toată țara apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Circulație îngreunată pe drumurile din țară din cauza poleiului și a vremii nefavorabile # Subiectul Zilei
Vremea nefavorabilă îngreunează circulația rutieră pe toate drumurile din Republica Moldova. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, începând cu seara zilei de 5 februarie și până în dimineața zilei de 6 februarie, carosabilul a fost afectat de polei, iar condițiile de trafic rămân periculoase. Precipitațiile sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, însoțite de temperaturi negative, […] Articolul Circulație îngreunată pe drumurile din țară din cauza poleiului și a vremii nefavorabile apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
18:00
Serviciul 112 anunță că, astăzi, în intervalul 00:00–12:00, au fost recepționate 2.372 de apeluri la numărul unic de urgență, pe fondul fenomenelor meteorologice severe, precum poleiul și ghețușul, care au afectat drumurile și traficul din întreaga țară. Cel mai mare flux de apeluri a fost înregistrat între orele 07:00 și 08:00, când operatorii au preluat […] Articolul Val de solicitări la 112 pe fondul condițiilor meteo severe apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
În urma negocierilor desfășurate la Abu Dhabi, 157 de cetățeni ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă, a anunțat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski. Printre cei reveniți se numără militari ai Forțelor Armate, ai Gărzii Naționale și ai Serviciului de Grăniceri de Stat, precum și civili, majoritatea aflați în captivitate din 2022. Acesta este primul schimb […] Articolul 157 de prizonieri ucraineni, eliberați în urma negocierilor de la Abu Dhabi apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Dosarul Stoianoglo: Platon respinge acuzațiile și face referire la documente offshore # Subiectul Zilei
Veaceslav Platon este audiat joi prin videoconferință în dosarul penal în care fostul procuror general Alexandr Stoianoglo este cercetat pentru abuz de putere și abuz de serviciu. Ședința se desfășoară la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. La proces este prezent și Alexandr Stoianoglo, actualmente deputat în cadrul Blocului Alternativa, deși în aceeași dimineață este programată și […] Articolul Dosarul Stoianoglo: Platon respinge acuzațiile și face referire la documente offshore apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Wizz Air marchează un nou an de creștere și performanță. Compania își reafirmă angajamentul de a îmbunătăți experiența pasagerilor din Moldova # Subiectul Zilei
Wizz Air, una dintre cele mai importante companii aeriene low-cost din Europa, a încheiat anul 2025 cu o creștere semnificativă, o rețea extinsă și performanțe operaționale îmbunătățite. Compania a introdus aeronave noi, a lansat sute de rute noi și a transportat un număr record de pasageri, consolidând în același timp punctualitatea și fiabilitatea operațiunilor sale. […] Articolul Wizz Air marchează un nou an de creștere și performanță. Compania își reafirmă angajamentul de a îmbunătăți experiența pasagerilor din Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Parlamentarele și-au sărbătorit zilele de naștere cu buchete de flori din partea liderului Partidului Nostru # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a transmis câte un buchet mare de flori fiecărei doamne parlamentar care și-a sărbătorit ziua de naștere în perioada dintre ședința plenară precedentă și cea de astăzi: Elena Grițco, Liliana Iaconi, Inga Sibova, Olga Cebotari, Ana Țurcan-Oboroc, Ana Butucea, Galina Dragan, Veronica Roșca și Diana Caraman. Gestul a fost unul discret, […] Articolul Parlamentarele și-au sărbătorit zilele de naștere cu buchete de flori din partea liderului Partidului Nostru apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
13:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că elimină tarifele pentru eliberarea certificatelor fitosanitare la export. Măsura este aplicată începând cu 5 februarie 2026. Potrivit ANSA, măsura este prevăzută de Legea nr. 227/2025 privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive. Astfel, a fost exclus costul pentru eliberarea Certificatului fitosanitar pentru export sau reexport. Modificarea […] Articolul ANSA scutește exportatorii de taxe pentru certificatele fitosanitare apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Primăria Chișinău informează că, în prezent, echipele municipale de intervenție și preturile activează non-stop pe întreg teritoriul Capitalei. În baza evaluării situației din teren, muncitorii și utilajele au fost direcționați prioritar către zonele cu cel mai mare risc pentru siguranța cetățenilor. Se efectuează lucrări intensive în curțile blocurilor locative și pe căile de acces, atât […] Articolul Material antiderapant și utilaje speciale – intervenții continue în Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Dosar penal după ce apartamentele dintr-un bloc au fost vândute „pe sub masă” de administratorii de insolvabilitate # Subiectul Zilei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal inițiat pe fapte de abuz în serviciu, care au dus la cauzarea unor prejudicii materiale în […] Articolul Dosar penal după ce apartamentele dintr-un bloc au fost vândute „pe sub masă” de administratorii de insolvabilitate apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
MAN semnează moțiunea de cenzură în sectorul energetic și cere recalcularea retroactivă a facturilor # Subiectul Zilei
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a solicitat astăzi prezența Prim-ministrului în plenul Parlamentului pentru explicații privind criza tarifelor și a anunțat că va semna, alături de opoziție, moțiunea de cenzură împotriva Ministrului Energiei. Într-un comunicat emis joi, formațiunea politică face apel la toate partidele parlamentare și extraparlamentare să își unească eforturile pentru a taxa ceea […] Articolul MAN semnează moțiunea de cenzură în sectorul energetic și cere recalcularea retroactivă a facturilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Rețea de migrație ilegală spre UE, destructurată: un bărbat din Bălți, reținut de PCCOCS # Subiectul Zilei
Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii de poliție, au anunțat reținerea unui bănuit într-o schemă de organizare a migrației ilegale a persoanelor din Asia către Uniunea Europeană. Potrivit anchetei, migranții erau transportați inițial în Turcia, după care erau direcționați spre Europa pe rute care ocoleau controlul de frontieră. Pentru deplasare erau utilizate documente false și […] Articolul Rețea de migrație ilegală spre UE, destructurată: un bărbat din Bălți, reținut de PCCOCS apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 februarie 2026. ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 februarie 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, din cauza condițiilor meteo dificile, copiii vor rămâne acasă și vor învăța online astăzi și mâine, pentru a fi asigurată siguranța acestora. Potrivit primarului, decizia a fost luată în mod colectiv, iar autoritățile municipale recomandă, totodată, ca persoanele care pot lucra de la distanță să își desfășoare […] Articolul Elevii din Chișinău vor învăța online astăzi și mâine din cauza ghețușului apare prima dată în Subiectul Zilei.
4 februarie 2026
18:30
Tragedie la granița Ucraina – Moldova: un bărbat și-a pierdut viața, încercând să traverseze înot Nistrul # Subiectul Zilei
Un bărbat de 31 de ani din Ucraina și-a pierdut viața în apele înghețate ale râului Nistru, între orașul Iampol și satul Cosăuți, după ce a încercat să treacă fluviul înot, în ciuda condițiilor extreme de temperatură și curent. Tragedia a avut loc în zona de frontieră dintre Ucraina și Republica Moldova, unde bărbatul a […] Articolul Tragedie la granița Ucraina – Moldova: un bărbat și-a pierdut viața, încercând să traverseze înot Nistrul apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:20
Șoferul implicat în accidentul rutier produs luni seara, 2 februarie, la Strășeni, în urma căruia doi copii au fost loviți pe trecerea de pietoni, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată de Violina Moraru, ofițera de presă a Procuraturii Generale, scrie realitatea.md. În urma impactului, un băiat a […] Articolul Șofer reținut după accidentul de la Strășeni în care a decedat un copil apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că va solicita recalcularea prețurilor la facturile la gaz pentru perioadele decembrie și ianuarie, subliniind că ajustările trebuiau făcute mai devreme. „Toate actele și dovezile arată că gazul trebuia să fie mai ieftin încă de acum câteva luni, iar ANRE a întârziat aplicarea ajustărilor”, a declarat […] Articolul Autoritățile municipale solicită corectarea tarifelor retroactiv apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Medicul Boris Meșteșug și-a reluat activitatea după ce dosarul său penal pentru abuzuri asupra minorilor a fost închis # Subiectul Zilei
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, și-a reluat activitatea la Spitalul Clinic de Psihiatrie pe 26 decembrie 2025. Acesta fusese suspendat pe 28 noiembrie 2025, au declarat reprezentanții Ministerului Sănătății, transmite subiectulzilei.md cu […] Articolul Medicul Boris Meșteșug și-a reluat activitatea după ce dosarul său penal pentru abuzuri asupra minorilor a fost închis apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
O rețea infracțională specializată în organizarea migrației ilegale a fost destructurată de ofițerii Direcției regionale Vest, sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni. Coordonatorul grupării, un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 26 de ani, a fost reținut la Chișinău în timp ce intenționa să părăsească țara. Acesta organiza transportarea migranților spre frontiera cu România. Victimele […] Articolul Rețea de migrație ilegală destructurată: cetățean moldovean reținut la Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Guvernul a aprobat modificări la Codul Educației care prevăd reorganizarea școlilor cu un număr redus de elevi, pentru a oferi tuturor copiilor acces la o educație de calitate și condiții moderne de învățare. Potrivit noilor reguli, școlile liceale cu mai puțin de 30 de elevi nu vor mai putea organiza admitere în clasa a X-a […] Articolul Școlile cu puțini elevi vor fi reorganizate. Guvernul a modificat Codul Educației apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Renato Usatîi a participat la întrevederea cu președinții parlamentelor din țările baltice # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a participat la întrevederea cu liderii parlamentelor statelor baltice: Lauri Hussar – Estonia, Daiga Mieriņa – Letonia și Juozas Olekas – Lituania. Discuțiile au vizat cooperarea parlamentară și schimbul de bune practici legislative dintre Moldova și statele baltice. Întâlnirea a avut loc în Parlamentul Republicii Moldova, în contextul vizitei oficiale a spicherilor […] Articolul Renato Usatîi a participat la întrevederea cu președinții parlamentelor din țările baltice apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Povara fiscală asupra cetățenilor ar putea crește începând cu anul viitor, odată cu revizuirea impozitului pe avere anunțată de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Modificările pregătite vizează pragurile de impozitare, cotele și forma actuală a taxei, în cadrul politicii fiscale pentru anul următor. În prezent, impozitul pe avere se aplică bunurilor cu o valoare echivalentă a […] Articolul Ministerul Finanțelor pregătește creșteri la impozitul pe avere apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
În satul Sadova din raionul Călărași, polițiștii au descoperit recent un caz de cultivare și consum de droguri. Un bărbat de 40 de ani creștea plante de cânepă la domiciliul său și consuma substanțe narcotice împreună cu alte persoane. În urma perchezițiilor efectuate, oamenii legii au ridicat marijuana, frunze de cânepă și mai multe obiecte […] Articolul Polițiștii din Călărași descoperă droguri la domiciliul unui localnic apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA a fost susținut condiționat de comisiile parlamentare # Subiectul Zilei
Comisia economie, buget și finanțe, cu votul unanim al membrilor săi, a susținut conceptual proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei, față de plafonul actual de 1,2 milioane. Și Comisia administrație publică și dezvoltare regională a susținut condiționat acest proiect. Proiectul urmează […] Articolul Proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA a fost susținut condiționat de comisiile parlamentare apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Guvernul a decis astăzi lichidarea Universității „B. P. Hașdeu” din Cahul prin fuzionarea acesteia cu Universitatea Tehnică din Moldova (UTM). Decizia, criticată anterior de mediul academic din Chișinău și București, prevede finalizarea procesului de reintegrare până în august 2026. Instituția din Cahul va deveni centru universitar, reprezentat în conducerea UTM de un prorector. Toți angajații […] Articolul Universitatea din Cahul se desființează și devine centru universitar al UTM apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
Raport al Congresului SUA: Comisia Europeană, implicată în moderarea conținutului online înaintea alegerilor din Moldova # Subiectul Zilei
Comisia Europeană ar fi fost implicată în monitorizarea și moderarea conținutului online înaintea mai multor alegeri europene, inclusiv înaintea scrutinului prezidențial din Republica Moldova din 2024. Concluzia apare într-un raport interimar publicat la 3 februarie 2026 de Comitetul Judiciar al Camerei Reprezentanților din SUA. Documentul arată că, în baza Codului privind Dezinformarea și a Digital […] Articolul Raport al Congresului SUA: Comisia Europeană, implicată în moderarea conținutului online înaintea alegerilor din Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
3 februarie 2026
17:40
Polițiștii de frontieră ai Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, împreună cu funcționarii vamali, au împiedicat două tentative de scoatere ilicită a valutei străine din țară, se menționează într-un comunicat al instituției. Primul caz a fost pe ruta Chișinău – Antalya, unde o pasageră de 43 de ani a fost depistată cu 10.000 Euro, 7.900 […] Articolul Euro, dolari și hrivne – descoperite în bagajele a două doamne la frontieră apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Tânăr din Chișinău, reținut pentru trafic de droguri. Substanțe în valoare de peste 180 de mii de lei, confiscate # Subiectul Zilei
Polițiștii și procurorii sectorului Botanica au reținut un tânăr de 21 de ani din Chișinău, bănuit de trafic de droguri. Acesta a fost prins în flagrant, iar în urma acțiunilor desfășurate au fost scoase din circuit droguri sintetice în valoare de peste 180.000 de lei. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii au […] Articolul Tânăr din Chișinău, reținut pentru trafic de droguri. Substanțe în valoare de peste 180 de mii de lei, confiscate apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Modificări la bacalaureat: mai puțini itemi la examene și evaluatori certificați din 2026 # Subiectul Zilei
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), au anunțat modificări importante privind desfășurarea examenului național de bacalaureat, începând cu sesiunea din 2026. Anunțul a fost făcut astăzi, în cadrul unei conferințe de presă. Una dintre principalele schimbări vizează comisiile republicane de evaluare, în care vor putea fi implicați profesori […] Articolul Modificări la bacalaureat: mai puțini itemi la examene și evaluatori certificați din 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Cinci troleibuze articulate au fost introduse, începând de astăzi, pe rutele din Chișinău, anunță autoritățile municipale. Vehiculele sunt destinate mai ales traseelor cu flux ridicat de pasageri, urmând să opereze pe rutele nr. 21 și nr. 24. Noile troleibuze au podea joasă și rampă de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă și pot transporta între […] Articolul Troleibuze moderne, puse în circulație pe rutele 21 și 24 din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) avertizează că atacurile asupra judecătorilor din Republica Moldova au crescut îngrijorător. În ultimul an, au fost raportate cazuri de violență fizică în instanțe, amenințări directe și campanii de hărțuire online, în special în dosare sensibile sau de corupție. Cele mai multe incidente au avut loc în instanțele din Chișinău, Căușeni […] Articolul Judecătorii din Moldova, tot mai expuși agresiunilor și intimidărilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Renato Usatîi: Dacă aș fi întrebat, în calitate de cetățean, cum aș vota în cazul unui referendum privind unirea cu România, aș răspunde că aș vota împotrivă # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Renato Usatîi, a declarat că, în cazul organizării unui referendum privind unirea cu România, ar vota împotrivă. Poziția sa civică a fost exprimată în cadrul emisiunii «Новая неделя сАнатолием Голя», difuzată la TV8. „Dacă mă vor întreba, voi răspunde că voi vota împotrivă. Întotdeauna am fost, sunt și […] Articolul Renato Usatîi: Dacă aș fi întrebat, în calitate de cetățean, cum aș vota în cazul unui referendum privind unirea cu România, aș răspunde că aș vota împotrivă apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Compania Națională pentru Asigurări Sociale (CNAS) avertizează cetățenii că informația privind alocarea a câte 5.000 de lei dintr-un presupus „fond social” este falsă. Potrivit instituției, această schemă este promovată de persoane rău intenționate, care încearcă să obțină acces la datele personale ale cetățenilor și să comită fraude. CNAS subliniază că în Republica Moldova nu există […] Articolul CNAS avertizează: 5.000 de lei online – informație falsă apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că prioritatea sa rămâne dezvoltarea Chișinăului și activitatea în interesul locuitorilor, și nu subiectele politice „De dimineață am avut o întrevedere cu reprezentantul PSRM. Am transmis colegilor de la Direcția finanțe despre ce am discutat. Dacă vor fi alte detalii, vor comunica colegii mei”, a spus Ceban. El a […] Articolul Ion Ceban: „Interesul meu este ca Chișinăul să se dezvolte, nu alte subiecte” apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Tariful la gaz pentru consumatorii din Republica Moldova a fost redus cu aproximativ 14%. ANRE a aprobat astăzi un preț de 14,42 lei pentru 1.000 de metri cubi, TVA inclus, comparativ cu 16,74 lei cât era anterior. Decizia autorității de reglementare vine după ce Energocom solicitase un tarif mai mare, de 15,25 lei/m³. ANRE a decis […] Articolul Gaz mai ieftin în Moldova: tarif redus la 14,42 lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
Aglomerație la frontieră: peste 37.000 de persoane au traversat granița în 24 de ore # Subiectul Zilei
Traficul la frontierele Republicii Moldova a fost intens în ultimele 24 de ore, iar autoritățile au depistat mai multe încălcări. Potrivit Poliției de Frontieră, peste 37.000 de persoane și aproape 9.000 de mijloace de transport au traversat granița în acest interval Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Palanca […] Articolul Aglomerație la frontieră: peste 37.000 de persoane au traversat granița în 24 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
2 februarie 2026
18:50
Un tânăr militar în termen nu a mai fost găsit la locul său de dislocare, iar colegii și autoritățile au demarat căutările pentru a stabili circumstanțele dispariției, iar colegii și autoritățile au demarat căutările pentru a stabili circumstanțele dispariției, potrivit informațiilor neconfirmate oficial. Până în prezent nu există detalii oficiale despre motivele lipsei sau despre […] Articolul Soldat în termen, dat dispărut, autoritățile demarează ancheta apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că niciun proiect de amenajare a curților europene, anunțat de guvernare acum un an, nu a fost finalizat. Ceban a solicitat tuturor instituțiilor responsabile să prezinte întreaga documentație de proiect, inclusiv autorizațiile și avizele necesare. El a avertizat că lucrările lăsate neterminate în curțile oamenilor trebuie finalizate în […] Articolul Ion Ceban critică autoritățile: proiectele de curți europene rămân incomplete apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Fostul deputat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani, a fost eliberat sub control judiciar, decizia fiind luată pe 2 februarie Instanța nu a prelungit mandatul de arestare preventivă, potrivit Știri.md, cu referire la unimedia.info. Andronachi este cercetat în mai multe dosare. Unul dintre ele, legat de frauda bancară din 2014, implică un prejudiciu de […] Articolul Instanța îl eliberează pe Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Judecătoare de la Curtea de Apel Centru, trimisă în judecată pentru trafic de influență # Subiectul Zilei
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru a fost trimisă în judecată, fiind învinuită de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea cauzei în instanță. Potrivit procurorilor, magistrata ar fi pretins că are influență asupra judecătorilor din Colegiul penal al Curții de Apel Centru, […] Articolul Judecătoare de la Curtea de Apel Centru, trimisă în judecată pentru trafic de influență apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a propus un nou tarif pentru consumatorii casnici de gaz, mai mic cu 1 leu față de cererea EnergoCom, menționează bani.md Potrivit proiectului, prețul propus este de 14,43 lei/m³ cu TVA, comparativ cu 16,74 lei/m³ în prezent. Aceasta înseamnă o reducere de aproape 14%, adică peste 2 lei […] Articolul Vești bune pentru consumatori: ANRE propune scăderea prețului la gaz apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Primăria Chișinău va începe, în acest an, reabilitarea și reparația unui tronson de drum de pe strada 31 August. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a precizat că lucrările vor viza porțiunea cuprinsă între străzile Pușkin și Bănulescu-Bodoni. Potrivit edilului, proiectul a fost blocat ani la rând din cauza birocrației, iar […] Articolul Primăria Chișinău lansează prima etapă a reparației străzii 31 August apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
Zeci de percheziții CNA într-un dosar de certificate medicale „la comandă”: Un medic-șef din Șoldănești a fost reținut # Subiectul Zilei
Ofițerii CNA și procurorii din Chișinău desfășoară astăzi 30 de percheziții într-o cauză penală privind eliberarea ilegală a adeverințelor medicale contra unor sume de bani. În centrul investigației se află un medic-șef din cadrul Spitalului raional Șoldănești, care a fost deja reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit că organiza eliberarea documentelor fără examinarea fizică […] Articolul Zeci de percheziții CNA într-un dosar de certificate medicale „la comandă”: Un medic-șef din Șoldănești a fost reținut apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.