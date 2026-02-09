Revista presei | Vocea diasporei moldovenești, mai aproape de UE; Siguranța copiilor în mediul digital, provocare majoră pentru întreaga societate

23:50

Ziua a doua de concurs de la Jocurile Olimpice de iarnă a fost umbrită de căderea pe pârtia de la Cortina d'Ampezzo a campioanei olimpice, americancei Lindsey Vonn, la scurt timp după ce pornise în cursă.„Regina vitezei”, campioana olimpică din 2010, s-a izbit violent de pistă, rămânând întinsă la pământ, înainte de a primi îngrijiri de la personalul medical, conform imaginilor de la postul public de televizune Moldova 1, care a transmis în direct proba de coborâre, fiind apoi întreruptă.