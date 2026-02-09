Muzică de clasă mondială la Casa Radio: Orchestra Națională Simfonică, sub bagheta dirijoarei Stasie Gonikberg

20:40

Parcursul european al Republicii Moldova se desfășoară într-un context de securitate complicat, marcat de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și de presiuni hibride constante asupra statelor din vecinătate. În aceste condiții, integrarea europeană reprezintă singura opțiune „viabilă” pentru Chișinău, în lipsa unei alternative reale în Est, acolo unde, Rusia „nu are nimic de oferit, decât control, frică și destabilizare”. Mesajele au fost transmise de președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania, care au vizitat Republica Moldova.