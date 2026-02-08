Vive la France! Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot și Julia Simon au triumfat la biatlon, ștafetă mixtă de 4 a câte 6 kilometri
Radio Moldova, 8 februarie 2026 18:20
Echipa Franței a triumfat în ștafetă mixtă de 4 a câte 6 kilometri, una ce a reprezentat deschiderea întrecerilor olimpice de biatlon. Formula câștigătoare a Franței a fost: Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot și Julia Simon. Francezii au impresionat la trageri, având nevoie de doar 7 cartușe suplimentare în cele 8 ședințe efectuate.
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
18:10
De la stupi la turism rural: „Casa Mierii” din Dondușeni, un exemplu de afacere crescută cu fonduri europene # Radio Moldova
Terapii cu zumzet de albine, bucate tradiționale și peisaje pitorești. Asta oferă o pensiune din satul Țaul, raionul Dondușeni. Afacerea a fost pusă pe roate de doi antreprenori pasionați de apicultură. Copiii i-au îndemnat să aplice la proiecte finanțate de Uniunea Europeană care i-au ajutat să-și transforme visul în realitate.
18:10
Acum 2 ore
17:30
Fetele și fizica: O competiție națională își propune să combată stereotipurile din educația științifică # Radio Moldova
Republica Moldova marchează un moment istoric în educația științifică: prima Competiție Națională de Fizică dedicată exclusiv fetelor a fost anunțată oficial și urmează să se desfășoare în perioada 6–8 martie 2026. Evenimentul își propune să stimuleze interesul elevelor pentru disciplinele exacte și să încurajeze participarea lor activă în domeniul fizicii.
Acum 4 ore
16:30
Dezastru pentru legendara Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Schioarea americană, care a intrat în concursul probei de coborâre cu o ruptură completă a ligamentului încrucișat anterior la genunchi, a căzut chiar la începutul cursei.
16:00
Procesul educațional în toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău se va desfășura mâine, 9 februarie, cu prezență fizică, anunță Primăria capitalei, prin Direcția Generală Educație, Tineret și Sport.
15:30
Administrația Statelor Unite pregătește prima reuniune a Consiliului Păcii, inițiativă lansată de președintele Donald Trump, potrivit informațiilor publicate de CNN, care citează un oficial american și un diplomat dintr-o țară invitată.
14:50
Patrimoniul cultural, motor al dezvoltării locale: experiențe comune Moldova–România, discutate la Soroca # Radio Moldova
Peste 50 de specialiști în turism, reprezentanți ai instituțiilor culturale, profesori și elevi care studiază turismul s-au reunit la Soroca, în cadrul atelierului de formare „Promovarea și valorificarea patrimoniului cultural material”. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Cultură și Turism Durabil pentru Incluziune Socială și Inovație în Republica Moldova și România”, fiind dedicat schimbului de experiență și consolidării cooperării transfrontaliere.
Acum 6 ore
13:50
Zelenski: „Teroarea rusă continuă. Fără presiune internațională, atacurile devin tot mai brutale” # Radio Moldova
Ucraina a fost din nou vizată de o noapte de foc, după ce forțele ruse au atacat mai multe regiuni ale țării. Bombardamentele și loviturile cu drone au afectat orașele Herson, Odesa și regiunea Poltava, provocând victime în rândul civililor, incendii și distrugeri ale locuințelor și obiectivelor industriale, potrivit autorităților ucrainene.
13:20
Fundașul primei reprezentatve a țării noastre a contribuit la victoria echipei sale de club ŁKS Łódź. El a înscris în partida cu Polonia Bytom din etapa a 20-a a diviziei secunde a fotbalului polonez. Crăciun a înscris când echipa sa era condusă cu 0:2 reducând din handicap în minutul 61 al partidei și dînd star unei spectaculoase răsturnări de scor.
12:50
Intervenții continue pe drumurile naționale și în Capitală: autoritățile rămân în alertă pe fondul Codului Galben de polei # Radio Moldova
Drumurile din rețeaua națională sunt, la această oră, practicabile, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare din Nord și Centru se semnalează ghețuș. În ultimele 12 ore, drumarii au continuat lucrările de patrulare și intervenție pentru prevenirea și combaterea lunecușului, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță.
Acum 8 ore
12:40
Derby cu „scântei” la Cluj! Antrenorul echipei „Universitatea”, Cristiano Bergodi, a sărit să-l bată pe un fotbalist de la CFR # Radio Moldova
Scandal uriaș după derby-ul orașului Cluj dintre formațiile CFR și Universitatea! Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii”, a intrat pe teren după fluierul final și a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, pe care l-a apucat de gât. Imediat au intervenit jucătorii și staff-urile ambelor echipe, iar totul s-a transformat într-o încăierare de amploare.
12:20
Rusia afirmă că bărbatul suspectat de împușcarea unui general de rang înalt a fost reținut în Dubai # Radio Moldova
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că bărbatul suspectat de atacul armat asupra unui înalt oficial al serviciilor de informații militare ruse a fost reținut la Dubai și predat autorităților ruse, anunță Reuters.
11:30
Cărți scrise cu sufletul: încasările unui târg de carte, donate Institutului Mamei și Copilului # Radio Moldova
Cum se construiește o afacere de succes sau cum să combini viața personală cu cea profesională într-o armonie desăvârșită. Sunt câteva dintre subiectele abordate de zeci de antreprenori care au răspuns unei provocări speciale. Să scrie cărți. Acestea au fost vândute, iar banii colectați au fost donați secției de Traumatologie și Ortopedie de la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.
10:50
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 35 de misiuni, intervenind ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Salvatorii și pompierii au fost solicitați în special pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport rămase blocate sau derapate de pe carosabil, inclusiv a ambulanțelor aflate în misiune.
Acum 12 ore
10:10
Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo continuă astăzi cu mai multă intensitate și mai mult spectacol. Posturile naționale de televiziune Moldova 1 și Moldova 2 vor transmite în direct și în exclusivitate schi alpin, schi fond, biatlon și sanie.
08:30
Vocea diasporei moldovenești, mai aproape de UE: Inițiativa creării Consiliului Diasporei, lansată la Bruxelles # Radio Moldova
Reprezentanți ai diasporei Republicii Moldova din 12 țări europene s-au reunit, la sfârșitul acestei săptămâni, la Bruxelles, pentru a pune bazele unui Consiliu al Diasporei – o structură menită să reprezinte vocea moldovenilor de peste hotare în relația cu instituțiile Uniunii Europene și cu autoritățile de la Chișinău.
Acum 24 ore
00:40
Ziua de 7 februarie 2026 a marcat intrarea deplină în competiție a celei de-a 25-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă, găzduită de Italia, la Milano și Cortina d'Ampezzo. Cu 92 de țări participante, aproximativ 2.900 de sportivi și competiții desfășurate în 16 discipline olimpice, reunite în 8 sporturi de iarnă, prima zi cu medalii a oferit spectacol, emoție și primele momente memorabile ale ediției.
7 februarie 2026
23:40
Sâmbătă, 7 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo, au fost decernate primele medalii. A fost concurență acerbă în schi alpin, schi fond, patinaj viteză, sărituri cu schiurile și snowboard.
22:50
Avarii în rețelele electrice: intervenții în mai multe raioane, fără incidente în sistemul de transport # Radio Moldova
Condițiile meteo nefavorabile continuă să creeze dificultăți în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, afectând atât alimentarea cu energie electrică, cât și circulația rutieră. Autoritățile anunță că toate serviciile responsabile rămân mobilizate în teren.
22:30
Cine se teme de cartușele de la Ungheni? Grosu explică legătura dintre intermediari, proprietățile din Crimeea și politicieni „toxici” # Radio Moldova
Recentele atacuri privind o pretinsă producție de armament în Republica Moldova nu sunt altceva decât o reacție a unor grupuri de interese care și-au pierdut contractele cu statul care vizau livrarea de arme și muniții. Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, actorii politici care s-au remarcat în spațiul public la acest subiect recurg la „minciuni” și acționează „la comanda Kremlinului”.
22:20
De la glod și gropi la asfalt: drumul din centrul satului Mărtinești intră în reparație capitală până la 1 iulie # Radio Moldova
Drumul din centrul satului Mărtinești, comuna Greblești, Strășeni, reprezintă de mult timp un obstacol pentru locuitorii care îl parcurg zilnic pentru a merge la serviciu sau pentru a-și duce copiii la școală și grădiniță. În câteva luni însă, situația urmează să se schimbe. Tronsonul va intra în reparație capitală și, în premieră, va fi asfaltat. Drumul va fi reabilitat cu o investiție totală de 2.3 milioane de lei, dintre care 2 milioane de lei sunt alocate de Guvern, iar 300 de mii de lei reprezintă contribuția Primăriei.
21:50
Unt, margarină sau spread? Etichetele mici creează confuzie pe rafturile magazinelor # Radio Moldova
Unele produse de pe rafturile din magazine generează confuzii în rândul cetățenilor. Vorbim despre unt, margarină sau spreaduri. Problema este în informațiile esențiale de pe etichetă, care sunt tipărite cu caractere minuscule. În acest sens, responsabilii de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vin cu precizări, dar și recomandări pentru magazine.
21:30
Mobilizare extinsă pe timp de polei: zeci de intervenții și drumuri curățate în Chișinău # Radio Moldova
După o noapte în care drumurile din Capitală au fost acoperite de gheață, 300 de soldați au fost mobilizați să curețe căile de acces către instituțiile publice. Astăzi, situația s-a mai ameliorat, spun locuitorii orașului. Doar că meteorologii au anunțat un nou Cod Galben de scădere a temperaturilor pe întreg teritoriul țării. Așa că poleiul s-ar putea așterne din nou pe drumuri. Șoferii sunt îndemnați să fie prudenți și să adapteze viteza la condițiile de drum.
20:50
ACTUALIZARE | Lupta cu poleiul, în cifre: armata, MAI și drumarii, mobilizați nonstop în ultimele 12 ore # Radio Moldova
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Bejan, a anunțat că MAI, Forțele Armate și Administrația Națională a Drumurilor au fost mobilizate împreună pentru a face față situației create de polei. Potrivit acestuia, în teren au fost implicați circa 400 de angajați și aproximativ 35 de unități de tehnică, repartizate în zonele considerate vulnerabile, precum spitalele, curțile blocurilor și arterele pietonale, pentru prevenirea accidentelor și traumatismelor în rândul populației.
20:50
20:50
Dorin Junghietu: Relația energetică cu România este un parteneriat comercial solid, nu ajutor gratuit # Radio Moldova
Republica Moldova nu primește energie electrică gratuit din România, iar toate livrările sunt realizate în baza unor relații comerciale clare și achitate conform prețurilor de piață. Precizările au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a respins ferm informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora electricitatea ar fi livrată gratuit sau la tarife preferențiale.
20:40
20:10
ȘAPTE grupe de creșă și 114 blocuri sanitare renovate în 2025. Peste 970 de proiecte continuă în 2026 # Radio Moldova
Proiectele lansate în 2025 în cadrul programelor naționale „Satul European” și „Europa este aproape” vor continua și în 2026, cu accent pe îmbunătățirea condițiilor din creșe, grădinițe și școli primare, dar și pe creșterea confortului și siguranței pentru copii și cadrele didactice din întreaga țară.
20:00
Tenismena româncă Sorana Cîrstea a cucerit primul ei trofeu în 2026, anul în care își va încheia cariera profesionistă. Ea s-a încoronat campioană la Transylvania Open, turneu care s-a desfășurat loc la Cluj-Napoca.
19:40
Jocurile Olimpice Milano/Cortina 2026: Francesca Lollobrigida a câștigat concursul de patinaj viteză pe distanța de 3 mii de metri și a stabilit un nou record olimpic # Radio Moldova
Italianca Francesca Lollobrigida a câștigat concursul de patinaj viteză, pe distanța de 3 mii de metri la Jocurile Olimpice Milano și Cortina Cortina d'Ampezzo. Ajunsă la 35 de ani, Lollobrigida, care are în spate o carieră fulminantă, a gestionat tactic magistral seria în care a concurat și a stabilit un nou record olimpic: 3 minute, 54 de secunde și 28 de sutimi.
19:30
19:30
Ieri
18:30
18:00
Negocieri fără progres major, dar cu termen clar: Zelenski anunță presiuni americane pentru încheierea războiului până în vară # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a anunțat că Statele Unite au stabilit luna iunie drept termen-limită pentru ca Ucraina și Rusia să ajungă la un acord care să pună capăt războiului declanșat de Moscova în urmă cu aproape patru ani. Declarațiile au fost făcute după două zile de negocieri trilaterale desfășurate în Emiratele Arabe Unite, cu participarea delegațiilor ucraineană, americană și rusă.
16:50
Schiatlonul feminin a fost o afacere suedeză: Frida Karlsson a cucerit medalia de aur # Radio Moldova
Sportivele suedeze au obținut o dublă clasare pe podium în prima probă de schi fond la Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina, la schiatlon. Frida Karlsson a cucerit medalia de aur după o cursă senzațională în care a depășit-o cu aproape 54 de secunde pe Ebba Anderson. Deși se aflau umăr la umăr după primii 10 kilometri la stilul clasic, Karlson a atacat decisiv la urcările în pantă și s-a distanțat la stilul liber.
16:00
Drumarii intervin continuu pe drumurile naționale: polei pe întreg teritoriul, Codul Galben rămâne în vigoare # Radio Moldova
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară, la această oră, în condiții de iarnă, cu sectoare unde carosabilul este umed, parțial acoperit cu zăpadă și polei. Potrivit Administrația Națională a Drumurilor, drumarii sunt mobilizați permanent în teren și intervin continuu cu utilaje speciale și material antiderapant pentru menținerea viabilității carosabilului și siguranța participanților la trafic.
14:40
Mandat vacant la PAS: jurista Tatiana Rotari își dă acordul pentru funcția de deputată # Radio Moldova
Jurista Tatiana Rotari urmează să intre în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidul Acțiune și Solidaritate, după ce sportiva Anastasia Nichita a renunțat la mandatul de deputat. Pe 6 februarie, Tatiana Rotari și-a exprimat oficial acordul către Comisia Electorală Centrală pentru preluarea mandatului vacant.
13:40
Olga Romanova: Sistemul penitenciar rus a devenit un mecanism de tortură și „epurare” socială # Radio Moldova
Federația Rusă se confruntă cu o epuizare accelerată a resurselor umane pentru continuarea războiului împotriva Ucrainei, iar sistemul penitenciar a fost transformat într-un instrument direct al agresiunii militare. Declarațiile aparțin activistei pentru drepturile omului Olga Romanova, directoarea fundației „Rusia din spatele gratiilor”, într-un amplu interviu acordat postului Deutsche Welle.
12:40
Președintele Parlamentului: Avalanșa de cereri de cetățenie după invazia Rusiei a impus intervenții ferme # Radio Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că Legea cetățeniei ar putea fi ajustată punctual, în special pentru cazurile tinerilor născuți în diaspora, însă respinge categoric ideea revenirii la procedurile „ultra simple” de până în 2022, care au permis scheme ce puneau în pericol securitatea Republicii Moldova.
11:50
Zelenski: Moscova a lovit din nou infrastructura energetică. Ucraina cere rachete pentru Patriot și NASAMS # Radio Moldova
Federația Rusă a lansat în noaptea trecută un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete de diferite tipuri, principalele ținte fiind rețelele energetice, capacitățile de generare și stațiile de distribuție, a anunțat președintele Volodîmîr Zelenski.
11:00
O dronă depistată în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, nu prezenta pericol, potrivit concluziilor preliminare ale experților Poliției. În urma verificărilor efectuate de specialiștii Secției tehnico-explozive, s-a stabilit că aparatul este de model Gerbera și nu avea încărcătură explozivă.
11:00
Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo a fost deschisă printr-o ceremonie fabuloasă, iar ziua de sâmbătă este prima care aduce lupta pentru medalii. Schi fond, patinajul viteză și săriturile cu schiurile vor fi difuzate pe Moldova 1 și Moldova 2.
10:50
10:30
ACTUALIZARE | Intervenții de urgență contra poleiului: Armata, carabinierii și serviciile speciale, mobilizate de Guvern # Radio Moldova
Sistemul electroenergetic național funcționează conform regimului planificat, fără declanșări în rețeaua de transport, anunță Moldelectrica. Problemele se înregistrează la nivel de distribuție: Premier Energy Distribution raportează 2.425 de consumatori afectați în localitățile Lozova și Stejăreni (Strășeni) și Haragis (Cantemir), iar RED-Nord semnalează deconectări neprogramate pentru 638 de consumatori din Hancăuți, Brînzeni și Hlinaia (Edineț). În teren acționează 17 echipe de intervenție.
10:20
10:00
09:10
08:30
Securitatea alimentară și sustenabilitatea reprezintă două dintre cele mai presante provocări ale timpurilor noastre. Cum facem așa încât produsele alimentare cu etichete eco să fie într-adevăr sustenabile este o întrebare la care aflăm toate răspunsurile într-un ghid tematic, lansat de un grup de profesori de la Institutul Național de Cercetări Economice.
08:10
