Granturile de zeci de mii de euro și instruirile europene dezvoltă afaceri de succes la Ungheni

11:30

Cum se construiește o afacere de succes sau cum să combini viața personală cu cea profesională într-o armonie desăvârșită. Sunt câteva dintre subiectele abordate de zeci de antreprenori care au răspuns unei provocări speciale. Să scrie cărți. Acestea au fost vândute, iar banii colectați au fost donați secției de Traumatologie și Ortopedie de la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.