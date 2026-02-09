40 de ani de excelență în îngrijirea sănătății copiilor: Federația Sindicală „Sănătatea” a participat la aniversarea Spitalului Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”
Vocea Poporului, 9 februarie 2026 08:50
Cu prilejul aniversării a 40 de ani de la fondarea Spitalului Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, conducerea Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, reprezentată de președintele Igor Zubcu și vicepreședinta Natalia Chihai, a participat la evenimentul solemn organizat cu ocazia acestui moment aniversar deosebit. În cadrul ceremoniei festive, reprezentanții Federației au adresat un mesaj de […]
• • •
Cu prilejul aniversării a 40 de ani de la fondarea Spitalului Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, conducerea Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, reprezentată de președintele Igor Zubcu și vicepreședinta Natalia Chihai, a participat la evenimentul solemn organizat cu ocazia acestui moment aniversar deosebit. În cadrul ceremoniei festive, reprezentanții Federației au adresat un mesaj de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Întrevedere între conducerea CNSM și ministra muncii și protecției sociale: priorități sindicale pe agenda dialogului social # Vocea Poporului
Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a avut joi, 5 februarie, o întrevedere cu ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de importanță majoră pentru salariați, membri de sindicat, și pentru consolidarea dialogului social în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, reprezentanții CNSM au subliniat necesitatea neadmiterii […]
11:10
Comisia de Femei a CNSM a stabilit prioritățile pentru anul 2026 și a evaluat activitatea din anul precedent # Vocea Poporului
Comisia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-a întrunit la 4 februarie în ședință de totalizare a activităților desfășurate pe parcursul anului precedent, prilej cu care au fost evaluate rezultatele obținute și stabilite obiectivele prioritare pentru anul 2026. Acestea vizează consolidarea protecției drepturilor social-economice ale salariatelor, membre de sindicat, din diverse […]
08:30
FSLC salută extinderea sprijinului statului pentru tinerii specialiști din domeniul culturii # Vocea Poporului
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) salută aprobarea de către Cabinetul de miniștri a modificărilor la hotărârea privind susținerea tinerilor specialiști din domeniul culturii, decizie care contribuie la corectarea unor inechități existente și la extinderea ariei beneficiarilor indemnizației unice. Această decizie reprezintă și un rezultat al demersurilor constante ale FSLC, care, în cadrul dialogului cu […]
08:10
Întrevedere cu John O’Brien, atașatul pentru drepturile omului al Ambasadei SUA, pe tema respectării drepturilor lucrătorilor în Republica Moldova # Vocea Poporului
Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a avut miercuri, 4 februarie, o întrevedere cu John O’Brien, atașatul responsabil de drepturile omului al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Dialogul s-a axat pe consolidarea protecției drepturilor la muncă și a libertății sindicale în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, părțile au discutat […]
3 februarie 2026
15:00
Președintele CNSM, Igor Zubcu, a avut o întrevedere cu Myles Geiran, ambasadorul Irlandei în Republica Moldova # Vocea Poporului
Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a avut marți, 3 februarie, o întrevedere cu Excelența Sa, Myles Geiran, ambasadorul Irlandei în Republica Moldova, aflat la început de mandat diplomatic la Chișinău. În cadrul discuțiilor, Igor Zubcu a subliniat importanța acestui dialog, menționând că întrevederea constituie o oportunitate semnificativă de a consolida […]
11:10
Conferința anuală de dare de seamă a Organizației Sindicale Primare a Angajaților Î.M. „Grădina Zoologică” din Chișinău # Vocea Poporului
La data de 30 ianuarie curent, în cadrul Î.M. „Grădina Zoologică” din municipiul Chișinău a avut loc conferința anuală de dare de seamă a Organizației Sindicale Primare a Angajaților. Evenimentul a reunit membrii de sindicat și reprezentanții administrației instituției, constituind un prilej de evaluare a activității sindicale și de dialog constructiv. În cadrul conferinței, președintele […]
30 ianuarie 2026
09:40
FSEȘ salută măsurile de debirocratizare anunțate de Ministerul Educației și Cercetării # Vocea Poporului
Federația Sindicatelor din Educație și Știință (FSEȘ) salută lansarea noului pachet de măsuri privind debirocratizarea sistemului educațional, anunțat de Ministerul Educației și Cercetării pentru anul 2026. Aceste inițiative reprezintă un pas important în direcția reducerii poverii administrative care, de-a lungul anilor, a afectat activitatea cadrelor didactice și a conducerilor instituțiilor de învățământ. FSEȘ subliniază faptul […]
29 ianuarie 2026
15:00
FSCM a desemnat câștigătorii concursului de creație pentru copii „Creează o felicitare de Crăciun” # Vocea Poporului
La data de 20 ianuarie curent, Federația Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova (FSCM) a desemnat câștigătorii concursului de creație pentru copii „Creează o felicitare de Crăciun!”, organizat pentru copiii membrilor de sindicat. Concursul a fost lansat la 1 decembrie 2025 și s-a desfășurat până la 6 ianuarie 2026, având drept scop stimularea simțului artistic, […]
11:40
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a obținut în anul 2025 progrese importante în consolidarea protecției juridice a salariaților, membri de sindicat, prin promovarea unor modificări legislative esențiale, decizii favorabile ale Curții Constituționale și inițiative menite să asigure respectarea drepturilor sindicale și a standardelor internaționale ale muncii. În urma insistențelor CNSM, propunerile privind stabilirea unor […]
28 ianuarie 2026
15:00
Partenerii sociali europeni din domeniul educației promovează incluziunea persoanelor cu nevoi speciale # Vocea Poporului
Peste 90 de participanți din 28 de țări – reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor din educație, experți europeni, factori de decizie și practicieni din domeniu – s-au reunit la Chișinău, în perioada 28–29 ianuarie 2026, în cadrul conferinței finale a proiectului european „Partenerii sociali europeni din domeniul educației promovează incluziunea persoanelor cu nevoi speciale în […]
26 ianuarie 2026
15:10
Comisia națională pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) a desfășurat astăzi, 26 ianuarie, prima ședință din acest an, în cadrul căreia au fost conturate principalele direcții ale dialogului social tripartit. Partenerii sociali au examinat și aprobat planul de activitate al comisiei pentru anul curent, au discutat despre majorarea salariului minim pe țară și despre consolidarea […]
22 ianuarie 2026
14:00
Campania „Fii vocea echității la locul de muncă!”: FSM „SINDLEX” promovează mentoratul ca instrument de integrare profesională pentru angajații reveniți din concediul de îngrijire a copilului # Vocea Poporului
În cadrul campaniei naționale de sensibilizare „Fii vocea echității la locul de muncă!”, lansată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii (OIM), Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a organizat, la data de 21 ianuarie 2026, o sesiune de informare dedicată respectării drepturilor egale la locul de muncă […]
20 ianuarie 2026
15:20
CNSM și OIM consolidează cooperarea pentru îmbunătățirea securității și sănătății în muncă în Republica Moldova # Vocea Poporului
Securitatea și sănătatea în muncă (SSM) reprezintă un drept fundamental al fiecărui salariat și o prioritate constantă pentru Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), iar sindicatele pledează pentru fortificarea și eficientizarea mecanismelor de asigurare a acestui drept. Declarația a fost făcută astăzi, 20 ianuarie, de Igor Zubcu, președintele CNSM, în cadrul întrevederii cu Zsolt […]
19 ianuarie 2026
10:20
Activitatea Inspectoratului Muncii al Sindicatelor în anul 2025: rezultate concrete pentru protecția salariaților # Vocea Poporului
Pe parcursul anului 2025, Inspectoratul Muncii al Sindicatelor a desfășurat o activitate intensă orientată spre consolidarea respectării legislației muncii și asigurarea securității și sănătății în muncă a salariaților, membri de sindicat. Inspectorii de muncă au efectuat 164 de vizite de lucru pentru acordarea de consultații și suport în aplicarea cadrului legal în domeniul securității și […]
16 ianuarie 2026
10:30
Organizația Internațională a Muncii cere măsuri ferme pentru combaterea ingerințelor anti-sindicale în Republica Moldova # Vocea Poporului
În urma plângerii înaintate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) împotriva Guvernului Republicii Moldova, Comitetul pentru libertatea de asociere al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) a examinat cazul nr. 3483 (Republica Moldova), având ca obiect protecția insuficientă împotriva actelor de discriminare antisindicală și ingerință în activitatea organizațiilor sindicale. În raportul Comitetului pentru libertatea […]
