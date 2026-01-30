FSEȘ salută măsurile de debirocratizare anunțate de Ministerul Educației și Cercetării

15:00

La data de 20 ianuarie curent, Federația Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova (FSCM) a desemnat câștigătorii concursului de creație pentru copii „Creează o felicitare de Crăciun!”, organizat pentru copiii membrilor de sindicat. Concursul a fost lansat la 1 decembrie 2025 și s-a desfășurat până la 6 ianuarie 2026, având drept scop stimularea simțului artistic, […]