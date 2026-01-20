CNSM și OIM consolidează cooperarea pentru îmbunătățirea securității și sănătății în muncă în Republica Moldova
Vocea Poporului, 20 ianuarie 2026 15:20
Securitatea și sănătatea în muncă (SSM) reprezintă un drept fundamental al fiecărui salariat și o prioritate constantă pentru Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), iar sindicatele pledează pentru fortificarea și eficientizarea mecanismelor de asigurare a acestui drept. Declarația a fost făcută astăzi, 20 ianuarie, de Igor Zubcu, președintele CNSM, în cadrul întrevederii cu Zsolt […]
Activitatea Inspectoratului Muncii al Sindicatelor în anul 2025: rezultate concrete pentru protecția salariaților # Vocea Poporului
Pe parcursul anului 2025, Inspectoratul Muncii al Sindicatelor a desfășurat o activitate intensă orientată spre consolidarea respectării legislației muncii și asigurarea securității și sănătății în muncă a salariaților, membri de sindicat. Inspectorii de muncă au efectuat 164 de vizite de lucru pentru acordarea de consultații și suport în aplicarea cadrului legal în domeniul securității și […]
Organizația Internațională a Muncii cere măsuri ferme pentru combaterea ingerințelor anti-sindicale în Republica Moldova # Vocea Poporului
În urma plângerii înaintate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) împotriva Guvernului Republicii Moldova, Comitetul pentru libertatea de asociere al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) a examinat cazul nr. 3483 (Republica Moldova), având ca obiect protecția insuficientă împotriva actelor de discriminare antisindicală și ingerință în activitatea organizațiilor sindicale. În raportul Comitetului pentru libertatea […]
Dragi cititori ai ziarului „Vocea poporului”, De peste 30 de ani, ați fost alături de noi. Ne-ați citit, ne-ați scris, ne-ați criticat și ne-ați încurajat. Împreună am trecut prin vremuri bune și grele, prin schimbări, speranțe și încercări. „Vocea poporului” nu a fost doar un ziar, a fost o punte între oameni, o mărturie a […]
Finalul anului este momentul potrivit pentru a face bilanțuri și a trasa obiective pentru anul ce urmează, inclusiv în domeniul relațiilor de muncă și al dialogului social. În acest context, mișcarea sindicală din R. Moldova a continuat să joace un rol activ în promovarea drepturilor salariaților și în consolidarea parteneriatului social. Confederația Națională a Sindicatelor […]
Care premii și plăți cu caracter stimulatoriu se includ și care nu se includ în calcularea salariului mediu la unitatea economică? Cum se includ acestea și în baza cărui act normativ? Victor Postolache, Chișinău Conform Hotărârii Guvernului 426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu, în calcularea salariului mediu se includ plățile cu caracter […]
Vă rog să ne spuneți care este delimitarea dintre Convențiile și Recomandările Organizației Internaționale a Muncii și efectul acestora asupra legislației naționale în prezența unor prevederi interne mai favorabile? Leonid Martînenco, Bălți Delimitarea dintre Convențiile și Recomandările Organizației Internaționale a Muncii (OIM) vizează diverse aspecte ale acestora, inclusiv natura juridică, scopul, gradul de obligativitate pentru […]
Care sunt salariile în Republica Moldova (în sectorul bugetar și în sectorul real), câți salariați, câte locuri vacante și câți șomeri avem la etapa actuală? Câte persoane activează în sectorul informal? Ilie D., tânăr sindicalist, participant la Campusul Sindical Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), în trimestrul III al anului 2025, salariul mediu lunar […]
Doresc să aflu care sunt condițiile și în ce cazuri salariatul poartă răspundere materială deplină pentru prejudiciul cauzat angajatorului? Anatol Țurcanu, Călărași Răspunderea materială deplină a salariatului este o formă excepțională de răspundere în dreptul muncii, aplicabilă doar în situații expres prevăzute de lege. Astfel, salariatul poate fi tras la răspundere materială deplină pentru prejudiciul […]
Federația Sindicatelor din Educație și Știință (FSEȘ), întrunită în ședință națională pe 19 decembrie curent, a transmis scrisori oficiale către președinta Republicii Moldova, președintele Parlamentului și prim-ministru, solicitând organizarea de audieri publice privind înghețarea valorii de referință în bugetul de stat pentru anul 2026. Demersul este susținut de 10.373 de semnatari ai unei petiții publice, […]
Federația Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor va reuni și angajați din alte domenii # Vocea Poporului
Cel de-al VII-lea Congres al Federației Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor a avut loc vineri, 18 decembrie, la Institutul Muncii. Lucrările Congresului s-au desfășurat sub genericul „Un sindicat unit schimbă realitățile”. Petru Lungu, președintele federației, a prezentat un raport de activitate a organizației pentru perioada 2020-2025. El a menționat că în societate s-a creat o percepție […]
CNSM insistă pe creșterea salariului minim, dar și pe transparență în procesul decizional # Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) insistă pe transparență în procesul decizional și se arată deranjată de faptul că proiectele bugetare pentru anul 2026 nu au fost prezentate spre examinare partenerilor sociali și nu au fost supuse consultărilor publice, contrar prevederilor legale. Discuții la acest subiect au avut loc la ultima ședință a Comisiei […]
Petru CHIRIAC: „Experiența m-a învățat că în primul rând trebuie să fii om, apoi șef, și să fii empatic” # Vocea Poporului
Interviu cu Petru Chiriac, ex-vicepreședinte al CNSM, președinte al Consiliului Asociației Obștești a Veteranilor Mișcării Sindicale din Moldova – Domnule Chiriac, ați avut o carieră îndelungată și complexă în mișcarea sindicală din Republica Moldova. Privind în urmă, care considerați că au fost momentele-cheie care v-au definit ca lider sindical? – Mi-am început cariera de lider […]
Stimați lideri și activiști sindicali, stimați membri de sindicat, stimați colegi, Suntem în pragul fermecătoarelor sărbători de iarnă, Crăciunul și Anul Nou, sărbători care aduc căldură, bucurie, armonie și recunoștință în sufletul fiecăruia. Sărbătorile de iarnă reprezintă un moment deosebit, în care pacea se așterne peste gânduri, în care ne reunim alături de cei dragi, […]
În perioada 15-17 decembrie curent, în orașul Istanbul (Turcia), Margareta Strestian, președinta Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova, a participat, în calitate de membră a Comitetului Executiv al IndustriAll Global Union, la reuniunea subregională a liderilor sindicali din Europa de Est, Asia Centrală și Caucaz. Evenimentul a reunit delegați […]
La 16 decembrie curent, Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” a găzduit, în incinta Institutului Muncii, delegația sindicatelor din construcții FILLEA CGIL din Italia. Vizita s-a desfășurat într-un cadru de cooperare sindicală internațională și s-a finalizat cu semnarea unui Acord de colaborare și parteneriat între cele două organizații. Întâlnirea a avut […]
Sectorul sănătății din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de consolidare a dialogului social. A fost semnată Convenția Colectivă (nivel de ramură) pentru domeniul sănătății, valabilă pentru perioada 2026–2030. Documentul stabilește cadrul general al relațiilor de muncă pentru următorii cinci ani și are drept obiectiv principal protejarea drepturilor angajaților, precum și asigurarea stabilității și eficienței […]
Istoria mișcării sindicale din ramura construcțiilor în Moldova își are rădăcinile încă înainte de cele două războaie mondiale. Documente din Arhiva Națională a Republicii Moldova și din arhivele de la Odesa confirmă existența unei forme organizate a muncitorilor constructori încă de la începutul secolului XX. Un moment de referință îl constituie 19 decembrie 1905, când, […]
120 de ani de la înființarea primului sindicat din Basarabia și 120 de portrete ale sindicaliștilor # Vocea Poporului
Recent, Institutul Muncii a găzduit un eveniment neobișnuit. Mai mulți lideri și activiști sindicali, dar și veterani ai mișcării sindicale, au celebrat împlinirea a 120 de ani de la înființarea primului sindicat din Basarabia. „Astăzi, ne-am reunit pentru a sărbători istoria bogată a sindicatelor. Pentru a recunoaște efortul celor care, prin muncă, dedicație și implicare […]
CNSM informează cu privire la aprobarea de către Cabinetul de miniștri a Hotărârilor de Guvern ce vizează majorarea salariului minim și a salariului mediu lunar pe economie de la 1 ianuarie 2026, elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. CNSM subliniază că această decizie este rezultatul dialogului social și al negocierilor constante purtate de mișcarea […]
