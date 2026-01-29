CNSM – în prima linie pentru apărarea drepturilor membrilor de sindicat
Vocea Poporului, 29 ianuarie 2026 11:40
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a obținut în anul 2025 progrese importante în consolidarea protecției juridice a salariaților, membri de sindicat, prin promovarea unor modificări legislative esențiale, decizii favorabile ale Curții Constituționale și inițiative menite să asigure respectarea drepturilor sindicale și a standardelor internaționale ale muncii. În urma insistențelor CNSM, propunerile privind stabilirea unor […]
• • •
Alte ştiri de Vocea Poporului
Acum 15 minute
11:40
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a obținut în anul 2025 progrese importante în consolidarea protecției juridice a salariaților, membri de sindicat, prin promovarea unor modificări legislative esențiale, decizii favorabile ale Curții Constituționale și inițiative menite să asigure respectarea drepturilor sindicale și a standardelor internaționale ale muncii. În urma insistențelor CNSM, propunerile privind stabilirea unor […]
11:40
Federația Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor va reuni și angajați din alte domenii # Vocea Poporului
Cel de-al VII-lea Congres al Federației Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor a avut loc vineri, 18 decembrie, la Institutul Muncii. Lucrările Congresului s-au desfășurat sub genericul „Un sindicat unit schimbă realitățile”. Petru Lungu, președintele federației, a prezentat un raport de activitate a organizației pentru perioada 2020-2025. El a menționat că în societate s-a creat o percepție […]
Acum 30 minute
11:30
CNSM insistă pe creșterea salariului minim, dar și pe transparență în procesul decizional # Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) insistă pe transparență în procesul decizional și se arată deranjată de faptul că proiectele bugetare pentru anul 2026 nu au fost prezentate spre examinare partenerilor sociali și nu au fost supuse consultărilor publice, contrar prevederilor legale. Discuții la acest subiect au avut loc la ultima ședință a Comisiei […]
Acum 24 ore
15:00
Partenerii sociali europeni din domeniul educației promovează incluziunea persoanelor cu nevoi speciale # Vocea Poporului
Peste 90 de participanți din 28 de țări – reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor din educație, experți europeni, factori de decizie și practicieni din domeniu – s-au reunit la Chișinău, în perioada 28–29 ianuarie 2026, în cadrul conferinței finale a proiectului european „Partenerii sociali europeni din domeniul educației promovează incluziunea persoanelor cu nevoi speciale în […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Comisia națională pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) a desfășurat astăzi, 26 ianuarie, prima ședință din acest an, în cadrul căreia au fost conturate principalele direcții ale dialogului social tripartit. Partenerii sociali au examinat și aprobat planul de activitate al comisiei pentru anul curent, au discutat despre majorarea salariului minim pe țară și despre consolidarea […]
22 ianuarie 2026
14:00
Campania „Fii vocea echității la locul de muncă!”: FSM „SINDLEX” promovează mentoratul ca instrument de integrare profesională pentru angajații reveniți din concediul de îngrijire a copilului # Vocea Poporului
În cadrul campaniei naționale de sensibilizare „Fii vocea echității la locul de muncă!”, lansată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii (OIM), Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a organizat, la data de 21 ianuarie 2026, o sesiune de informare dedicată respectării drepturilor egale la locul de muncă […]
20 ianuarie 2026
15:20
CNSM și OIM consolidează cooperarea pentru îmbunătățirea securității și sănătății în muncă în Republica Moldova # Vocea Poporului
Securitatea și sănătatea în muncă (SSM) reprezintă un drept fundamental al fiecărui salariat și o prioritate constantă pentru Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), iar sindicatele pledează pentru fortificarea și eficientizarea mecanismelor de asigurare a acestui drept. Declarația a fost făcută astăzi, 20 ianuarie, de Igor Zubcu, președintele CNSM, în cadrul întrevederii cu Zsolt […]
19 ianuarie 2026
10:20
Activitatea Inspectoratului Muncii al Sindicatelor în anul 2025: rezultate concrete pentru protecția salariaților # Vocea Poporului
Pe parcursul anului 2025, Inspectoratul Muncii al Sindicatelor a desfășurat o activitate intensă orientată spre consolidarea respectării legislației muncii și asigurarea securității și sănătății în muncă a salariaților, membri de sindicat. Inspectorii de muncă au efectuat 164 de vizite de lucru pentru acordarea de consultații și suport în aplicarea cadrului legal în domeniul securității și […]
16 ianuarie 2026
10:30
Organizația Internațională a Muncii cere măsuri ferme pentru combaterea ingerințelor anti-sindicale în Republica Moldova # Vocea Poporului
În urma plângerii înaintate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) împotriva Guvernului Republicii Moldova, Comitetul pentru libertatea de asociere al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) a examinat cazul nr. 3483 (Republica Moldova), având ca obiect protecția insuficientă împotriva actelor de discriminare antisindicală și ingerință în activitatea organizațiilor sindicale. În raportul Comitetului pentru libertatea […]
1 ianuarie 2026
09:10
Dragi cititori ai ziarului „Vocea poporului”, De peste 30 de ani, ați fost alături de noi. Ne-ați citit, ne-ați scris, ne-ați criticat și ne-ați încurajat. Împreună am trecut prin vremuri bune și grele, prin schimbări, speranțe și încercări. „Vocea poporului” nu a fost doar un ziar, a fost o punte între oameni, o mărturie a […]
31 decembrie 2025
08:10
Finalul anului este momentul potrivit pentru a face bilanțuri și a trasa obiective pentru anul ce urmează, inclusiv în domeniul relațiilor de muncă și al dialogului social. În acest context, mișcarea sindicală din R. Moldova a continuat să joace un rol activ în promovarea drepturilor salariaților și în consolidarea parteneriatului social. Confederația Națională a Sindicatelor […]
30 decembrie 2025
17:30
Care premii și plăți cu caracter stimulatoriu se includ și care nu se includ în calcularea salariului mediu la unitatea economică? Cum se includ acestea și în baza cărui act normativ? Victor Postolache, Chișinău Conform Hotărârii Guvernului 426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu, în calcularea salariului mediu se includ plățile cu caracter […]
15:20
Vă rog să ne spuneți care este delimitarea dintre Convențiile și Recomandările Organizației Internaționale a Muncii și efectul acestora asupra legislației naționale în prezența unor prevederi interne mai favorabile? Leonid Martînenco, Bălți Delimitarea dintre Convențiile și Recomandările Organizației Internaționale a Muncii (OIM) vizează diverse aspecte ale acestora, inclusiv natura juridică, scopul, gradul de obligativitate pentru […]
15:00
Care sunt salariile în Republica Moldova (în sectorul bugetar și în sectorul real), câți salariați, câte locuri vacante și câți șomeri avem la etapa actuală? Câte persoane activează în sectorul informal? Ilie D., tânăr sindicalist, participant la Campusul Sindical Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), în trimestrul III al anului 2025, salariul mediu lunar […]
09:50
Doresc să aflu care sunt condițiile și în ce cazuri salariatul poartă răspundere materială deplină pentru prejudiciul cauzat angajatorului? Anatol Țurcanu, Călărași Răspunderea materială deplină a salariatului este o formă excepțională de răspundere în dreptul muncii, aplicabilă doar în situații expres prevăzute de lege. Astfel, salariatul poate fi tras la răspundere materială deplină pentru prejudiciul […]
29 decembrie 2025
15:00
Federația Sindicatelor din Educație și Știință (FSEȘ), întrunită în ședință națională pe 19 decembrie curent, a transmis scrisori oficiale către președinta Republicii Moldova, președintele Parlamentului și prim-ministru, solicitând organizarea de audieri publice privind înghețarea valorii de referință în bugetul de stat pentru anul 2026. Demersul este susținut de 10.373 de semnatari ai unei petiții publice, […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.