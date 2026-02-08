/VIDEO/ „Țara se află în fața unui perete de gheață”: Cum vede Ion Sturza aderarea la UE și viitorul Moldovei după 2028

/VIDEO/ „Țara se află în fața unui perete de gheață”: Cum vede Ion Sturza aderarea la UE și viitorul Moldovei după 2028

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8