76 de misiuni de salvare în ultimele 24 de ore: Autobuz cu 18 pasageri deblocat, ambulanțe tractate și copaci căzuți

76 de misiuni de salvare în ultimele 24 de ore: Autobuz cu 18 pasageri deblocat, ambulanțe tractate și copaci căzuți

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8