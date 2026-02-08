/LIVE/ Fostul premier Ion Sturza, invitat la Cutia Neagră PLUS

TV8, 8 februarie 2026 20:00

/LIVE/ Fostul premier Ion Sturza, invitat la Cutia Neagră PLUS

Acum 10 minute
20:20
/VIDEO/ Vasile Costiuc s-a răzgândit: NU mai propune referendum de unire cu România. Ce cred deputații TV8
Acum 30 minute
20:00
Acum o oră
19:50
Tragedie în Spania: O femeie s-a înecat într-un râu după ce și-a salvat câinele TV8
Acum 2 ore
19:00
Șeful diplomației ucrainene: Doar „câteva” puncte mai blochează obținerea păcii. Trump „poate face acordul posibil” TV8
Acum 4 ore
18:10
/VIDEO/ Biserică „provizorie” fără autorizație? Ce se construiește pe un teren „sfințit” de Episcopul Marchel TV8
17:30
/VIDEO/ A venit să-și viziteze fratele, dar l-a găsit mort în propria locuință: Cum s-ar fi întâmplat totul TV8
17:10
Cinci persoane arestate în Franța după răpirea unei magistrate și a mamei sale. Ce cereau răpitorii în schimb TV8
Acum 6 ore
16:10
/VIDEO/ Ce face Gabriel Nebunu când se simte singur și trist: „Când mi-e greu pe suflet trag perdelele” TV8
15:20
Cel care l-ar fi împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev, reținut în Dubai: A fost extrădat în Rusia TV8
15:10
/VIDEO/ Cum să-ți surprinzi jumătatea de 14 februarie: Agențiile de turism și restaurantele au pregătit oferte speciale TV8
14:50
Elevii revin din 9 februarie la școală? Anunțul Primăriei Chișinău TV8
14:40
Zelenski, indignat de pachetul Dmitriev, acord de 12 triliarde de dolari între SUA și Rusia: „Să nu fim naivi” TV8
Acum 8 ore
14:10
/VIDEO/ Prioritățile Maiei Sandu pentru politica externă: Se va întâlni cu Donald Trump? TV8
13:50
/VIDEO/ Maia Sandu se va întâlni cu Donald Trump? Președinta afirmă că agenda externă din 2026 e axată pe alte relații TV8
13:40
Scrutin îngreunat de ninsori în Japonia: Prima femeie premier, Sanae Takaichi, la un pas de controlul absolut în Parlament TV8
13:10
/PROMO/ Fostul premier Ion Sturza, invitat la Cutia Neagră PLUS: De la 19:45, doar la TV8! TV8
13:10
/VIDEO/ Expoziție internațională de câini: Peste 80 de rase din 17 țări, adunate la Chișinău TV8
12:40
Avalanșe în Alpii italieni: Trei schiori au murit în zone unde se desfășoară probe la Jocurile Olimpice de iarnă TV8
Acum 12 ore
12:10
/VIDEO/ Descoperă Chișinăul prin puzzle: O bibliotecă din Capitală aduce o metodă nouă de învățare pentru copii TV8
11:40
Suspectul care l-a împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev, reținut în Dubai și extrădat deja în Rusia TV8
11:20
Atac canin la Rîbnița: O fetiță, mușcată de un câine vagabond în timp ce se întoarcea de la școală TV8
10:50
/VIDEO/ Cine va reprezenta Ucraina la Eurovision 2026? Satoshi, invitat special în finala selecției naționale la Kiev TV8
10:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1446: Zelenski a anunțat termenul SUA pentru pacea cu Rusia. O nouă rundă de negocieri la Miami TV8
09:50
Horoscop 8 februarie 2026 de la ChatGPT: Peștii au nevoie de odihnă, iar Gemenii trebuie să se concentreze pe un singur scop TV8
09:20
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 8 februarie 2026: Mai multe regiuni se bucură de condiții stabile, fără precipitații TV8
Acum 24 ore
21:50
/VIDEO/ Iarna, o armă de război: Milioane de ucraineni sunt lăsați fără căldură, lumină și apă TV8
21:20
/VIDEO/ Start Jocurilor Olimpice de iarnă: Republica Moldova este reprezentată de cinci sportivi TV8
20:30
/VIDEO/ Cine este fermierul care a descoperit drona de la Drochia? Cum a observat-o: „Era ca o movilă de pământ” TV8
Ieri
20:00
/VIDEO/ O mână de ajutor în curățarea ghețușului: Cum s-au descurcat militarii, polițiștii, carabinierii și pompierii TV8
19:00
/VIDEO/ Acces limitat pentru minori pe rețelele sociale? Maia Sandu: „O soluție pe care vreau s-o discutăm” TV8
18:20
/VIDEO/ Visul lui Nichita, blocat de barierele din școli: Tânărul în scaun cu rotile a fost nevoit să abandoneze studiile TV8
18:20
/VIDEO/ Verde-n ochi: Fuga condamnaților celebri. Cum justiția din Moldova împacă varza, capra și lupul TV8
17:00
/VIDEO/ Vocea moldovenilor despre acceptare și incluziune: Cât de toleranți suntem, de fapt TV8
16:10
Marea Britanie amenință flota fantomă a Rusiei: Petrolul confiscat ar putea ajunge la Ucraina TV8
16:10
/VIDEO/ Unirea cu România nu a fost discutată la nivel european. Maia Sandu: „Au întrebat dacă e planul A sau B” TV8
15:40
/VIDEO/ Penalități mai mici pe zi: Ce se întâmplă cu polița de asigurare medicală neplătită în 2026 TV8
14:30
/VIDEO/ „Nu vreau să mai fie speculații”: Gabriel Nebunu, o ultimă replică despre relația cu Nicolae Botgros TV8
14:00
/METEO/ Alertă meteo în Moldova: Cât de mult vor scădea temperaturile TV8
13:40
Marea Britanie amenință cu asaltul asupra flotei fantomă a Rusiei. Petrolul confiscat, sursă de finanțare pentru Ucraina TV8
13:10
Peste 700 de porci, mistuiți de flăcări: Incendiu puternic într-un hambar din regiunea transnistreană TV8
12:40
/FOTO/ Siguranță sporită pentru locuitorii din Căușeni: Un post voluntar de pompieri, inaugurat la Cîrnățenii Noi TV8
12:10
/VIDEO/ Petru Frunze, ambasador în China fără a cunoaște engleză? Sandu: „A fost o numire politică” TV8
11:40
Alertă în Polonia: Două aeroporturi, închise din cauza unor „activități militare neplanificate” TV8
11:10
Un garaj din stânga Nistrului, cuprins de flăcări. Ce ar fi provocat incendiul TV8
10:40
Drona descoperită la Drochia a fost verificată: Ce au stabilit experții TV8
10:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1445: Noi detalii din culisele negocierilor SUA-Ucraina-Rusia. Un general rus, ținta unui asasinat TV8
09:50
76 de misiuni de salvare în ultimele 24 de ore: Autobuz cu 18 pasageri deblocat, ambulanțe tractate și copaci căzuți TV8
09:40
Horoscop 7 februarie 2026 de la ChatGPT: Racii sunt sensibili, iar Leii strălucesc. Intuiția Scorpionilor e accentuată TV8
09:20
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 7 februarie 2026: Ghețuș, lapoviță și ploi slabe în toată țara TV8
6 februarie 2026
23:40
Alarmă la o bază aeriană militară din Polonia: Ce au descoperit autoritățile TV8
