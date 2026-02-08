/LIVE/ Fostul premier Ion Sturza, invitat la Cutia Neagră PLUS
TV8, 8 februarie 2026 20:00
/LIVE/ Fostul premier Ion Sturza, invitat la Cutia Neagră PLUS
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
20:20
Acum 30 minute
Acum o oră
Acum 2 ore
19:00
Acum 4 ore
18:10
17:30
17:10
Acum 6 ore
16:10
15:20
15:10
14:40
Acum 8 ore
14:10
13:50
13:40
13:10
13:10
12:40
Acum 12 ore
12:10
11:40
11:20
10:50
10:20
09:50
09:20
Acum 24 ore
21:50
21:20
20:30
Ieri
20:00
19:00
18:20
18:20
17:00
16:10
16:10
15:40
14:30
13:40
13:10
12:40
12:10
11:40
10:10
09:50
09:40
09:20
6 februarie 2026
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.