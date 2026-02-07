/VIDEO/ Iarna, o armă de război: Milioane de ucraineni sunt lăsați fără căldură, lumină și apă

/VIDEO/ Iarna, o armă de război: Milioane de ucraineni sunt lăsați fără căldură, lumină și apă

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8