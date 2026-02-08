/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1446: Zelenski a anunțat termenul SUA pentru pacea cu Rusia. O nouă rundă de negocieri la Miami
TV8, 8 februarie 2026 10:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1446: Zelenski a anunțat termenul SUA pentru pacea cu Rusia. O nouă rundă de negocieri la Miami
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
10:50
Acum o oră
10:20
Acum 2 ore
09:50
09:20
Acum 24 ore
21:50
21:20
20:30
20:00
19:00
18:20
18:20
17:00
16:10
16:10
15:40
14:30
13:40
13:10
12:40
12:10
11:40
Ieri
10:10
09:50
09:40
09:20
6 februarie 2026
23:30
23:10
23:00
22:30
22:10
21:40
21:30
21:10
20:40
20:10
20:00
19:10
17:50
17:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.