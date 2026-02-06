(video) „Puneți gard, doamna ministră, să vă apărați.” Ivanov, către Catlabuga: Insist să facem comisie să vă vizităm ferma. 5 mil. cifra de afaceri și 6 mil. profit e imposibil

15:30

Deputatul Vasile Costiuc, liderul Democrația Acasă, declară că, ministra Ludmila Catlabuga nu poate rezolva, de una singură, monopolurile din agricultură, odată ce în acestea sunt implicate persoane cu legături în Parlament. „Degeaba faceți haz de necaz despre producătorii de ceapă. Ei vând ceapa și așteaptă un preț de 3-4 lei, în depozite avem vreo 20 de mii de tone. Să vă arăt la Telenești, instituțiile publice în urma licitațiilor cumpără ceapa cu 11 lei, să vă spun că rădăcinile celor care vând ceapa cu 11 lei duc în Parlament? Nu o să vă placă”, a spus Costiuc, în luarea sa de cuvânt la ședința de ieri a Legislativului.