R. Moldova, locul 5 în lume la securitate cibernetică. Scor înalt la politici de securitate cibernetică, dar restanțe la dezvoltarea digitală
Ziarul de Garda, 7 februarie 2026 14:20
R. Moldova se situează pe locul cinci în lume la securitate cibernetică, potrivit National Cyber Security Index (NCSI), elaborat de Academia E-Guvernare din Estonia, anunță Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Topul este condus de Cehia, cu un scor de 98,33 puncte, urmată de Canada și Estonia – ambele cu 96,67, Finlanda – 95,83 și R....
• • •
Acum 30 minute
14:20
R. Moldova, locul 5 în lume la securitate cibernetică. Scor înalt la politici de securitate cibernetică, dar restanțe la dezvoltarea digitală # Ziarul de Garda
Acum o oră
13:50
Lotul olimpic al R. Moldova a defilat la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. Cine sunt sportivii care reprezintă țara? # Ziarul de Garda
Lotul olimpic care reprezintă R. Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă a defilat la ceremonia de deschidere a celei de-a XXV-a ediții a Olimpiadei Albe, care a avut loc vineri, 6 februarie. La tradiționala paradă a sportivilor, drapelul delegației noastre a fost purtat de schiorul Iulian Luchin, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Pe lângă...
Acum 2 ore
13:30
Deconectări de lumină: ce măsuri trebuie să întreprindă autoritățile pentru a anticipa din timp riscurile și pentru a garanta siguranța cetățenilor pe termen lung? # Ziarul de Garda
În mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, au fost înregistrate, la 31 ianuarie, deconectări de energie electrică, ca urmare a unor probleme grave în rețeaua electrică din Ucraina, care au provocat o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea – Vulcănești – MGRES. În consecință, spitalele, transportul public, semafoarele...
13:00
Compania fostului președinte al Ucrainei, Roshen, din nou țintă a dronelor rusești: „Acum, rușii luptă și împotriva dulciurilor” # Ziarul de Garda
Un depozit care aparține companiei Roshen a fost lovit în urma unui nou val de atacuri nocturne cu rachete și drone rusești asupra Ucrainei. Roshen este una dintre cele mai mari companii de dulciuri din Ucraina și aparține fostului președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, transmite Ukrainska Pravda. Atacul din noaptea de 7 februarie a fost...
Acum 4 ore
12:20
Zelenski: SUA și Rusia ar putea semna documente bilaterale de cooperare economică, inclusiv acorduri care vizează Ucraina, dar fără participarea Kievului # Ziarul de Garda
Statele Unite ale Americii (SUA) și Rusia ar putea ajunge la acorduri bilaterale care să afecteze Ucraina fără participarea Kievului, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 6 februarie, în cadrul unui briefing cu jurnaliștii la Kiev, transmite The Kyiv Independent. Potrivit publicației, declarațiile lui Zelenski vin în contextul intensificării activității diplomatice privind eforturile de a...
11:50
LIVE TEXT/ Kievul cere ajutor energetic Poloniei după loviturile asupra infrastructurii electrice. Război în Ucraina, ziua 1445 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:50 Rusia a desfășurat un atac masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei pe 7 februarie, declanșând întreruperi de urgență ale energiei electrice în majoritatea regiunilor, a declarat ministrul Energiei, Denîs Șmîhal. Operatorul rețelei electrice din Ucraina, Ukrenergo, a solicitat de asemenea asistență de urgență cu energie electrică din Polonia, fără a oferi alte detalii....
11:30
Video cu imagini rasiste despre soții Obama, distribuit de Trump și apoi șters. Senator republican: „Cel mai rasist lucru pe care l-am văzut” # Ziarul de Garda
Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, a declarat că „nu a văzut” partea dintr-un video distribuit pe rețelele sociale care conținea o secvență rasistă în care Barack și Michelle Obama erau reprezentați ca maimuțe, transmite BBC. Secvența apărea la finalul unui video de 62 de secunde distribuit de el, care conținea afirmații despre...
11:10
2 mii de euro, costul pretinselor „servicii” de influențare a procurorilor. Detalii din sentința de condamnare a lui Țuțu la opt ani de închisoare # Ziarul de Garda
A promis influență asupra procurorilor, pretinzând peste 20 de mii de euro pentru eliberarea unui bănuit din arest preventiv, dintre care 2 mii de euro pentru propiile servicii, fără a le presta însă. Așa a ajuns fostul deputat democrat Constantin Țuțu să fie condamnat la opt ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență....
10:50
Violență în familie. Ambii soți se declară victime. „Greșeala mea e că deseori când se întâmplau abuzuri, de rușine, nu chemam poliția” # Ziarul de Garda
„El mă amenință că nu va ceda până nu voi ajunge după gratii. E violent cu mai multă lume din sat, dar mulți se tem să-l denunțe la poliție. Am vreo 15 ordonanțe de protecție, dar problemele rămân. E nervos, agresiv, mă tem de el și multă lume e speriată” – așa sună un fragment...
Acum 6 ore
10:30
76 de intervenții în 24 de ore. Salvatorii au deblocat zeci de mașini și ambulanțe # Ziarul de Garda
Salvatorii au realizat 76 de misiuni în ultimele 24 de ore. În mare parte intervențiile salvatorilor și pompierilor au fost destinate deblocării și tractării mijloacelor de transport și a ambulanțelor derapate de pe traseu, dar și eliberarea drumurilor de arbori căzuți în urma condițiilor meteo nefavorabile, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Cele...
10:30
UPDATE/ Drona, găsită în raionul Drochia, este de tip Gerbera și fără încărcătură explozivă # Ziarul de Garda
UPDATE 10:29 În urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozivă a Poliției s-a stabilit că drona este de model Gerbera, fără încărcătură explozivă. Știrea inițială din 6 februarie: Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo, anunță Inspectoratul General al Poliției, vineri,...
10:00
Deconectări de curent în mai multe raioane. Ministerul Energiei: „Declanșări în rețeaua de transport nu au avut loc” # Ziarul de Garda
Peste 3000 de cunsumatori au fost afecați de condițiile metro și au suferit deconectări la lumină. A fost activat un număr de 17 echipe pentru a interveni, anunță Ministerul Energiei (ME). Operatorul sistemului de transport a energiei electrice „Moldelectrica”, a comunicat că, la ora 06:00, data de 07 februarie, situația operativă a sistemului electroenergetic național...
09:50
LIVE TEXT/ Rusia desfășoară un nou atac masiv asupra infrastructurii energetice. Război în Ucraina, ziua 1445 # Ziarul de Garda
Rusia a desfășurat un atac masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în primele ore ale zilei de 7 februarie, declanșând întreruperi de urgență ale energiei electrice în majoritatea regiunilor, a anunțat operatorul național al rețelei electrice, Ukrenergo, transmite The Kyiv Independent. „Rusia desfășoară un nou atac masiv asupra instalațiilor rețelei electrice ucrainene”, a transmis Ukrenergo,...
09:30
Drumarii au intervenit toată noaptea pe drumurile naționale. Ceban: „S-a lucrat fără întrerupere” # Ziarul de Garda
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu sectoare unde se circulă cu dificultate, din cauza carosabilului umed, parțial acoperit cu zăpadă și polei. În această noapte, echipele de drumari au intervenit neîntrerupt pe întreaga rețea de drumuri naționale, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Ion Ceban, primarul capitalei, a declarat și...
09:00
VIDEO/ Gaz mai ieftin | Eliberarea lui Andronachi | Mărturiile lui Candu în dosarul „Kuliok” | Capul grupării „Patron”, reținut la Londra și sprijin financiar din partea SUA | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Gazele naturale se ieftinesc. Cât vom plăti în facturi, vă spunem în această ediție. Tot astăzi vorbim despre eliberarea din arest a lui Vladimir Andronachi, despre reținerea „hoțului în lege” Nicu Patron, dar și despre mărturiile lui Andrian Candu în dosarul „Kuliok”, în care este vizat fostul președinte Igor Dodon. Cine ar fi organizat, potrivit lui...
Acum 24 ore
00:10
Premierul solicită intervenția Armatei Naționale pentru a înlătura gheața formată pe trotuare # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a solicitat Armatei Naționale să intervină la primele ore ale dimineții de sâmbătă, 7 februarie, pentru a împrăștia material antiderapant. Într-un anunț public, premierul susține că vor fi repartizate 40 de tone se material antiderapant, iar intervențiile se vor concentra pe Chișinău și Bălți. Mesajul integral al premierului: „Chișinăul se confruntă cu...
6 februarie 2026
22:00
LIVE TEXT/ Zelenski anunță schimbări de personal în Forțele Aeriene pe fondul criticilor la adresa capacităților regionale de apărare. Război în Ucraina, ziua 1444 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele Volodimir Zelenski a anunțat schimbări de personal în Forțele Aeriene pe 6 februarie, în urma criticilor la adresa capacităților regionale de apărare aeriană, potrivit Kyiv Independent. Anunțul vine după ce Zelenski a descris anterior apărarea aeriană în unele regiuni ca fiind „nesatisfăcătoare”. Președintele a mai spus pe 20 ianuarie că organizarea Forțelor...
21:30
Comisia Europeană propune al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sancțiunile vizează energia, băncile și comerțul # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a propus vineri, 6 februarie, al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, axat pe servicii financiare, comerț și energie, inclusiv interzicerea serviciilor maritime (mentenanță, remorcare etc.) pentru petrolierele și navele transportatoare de gaze lichefiate rusești. Obiectivul CE este ca acest pachet să intre în vigoare luna aceasta, la patru ani de la începerea...
21:00
Un bărbat și două femei, participanți la instruirile din Bosnia și Herțegovina, au fost condamnați la 4 și 5 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Un bărbat și două femei eu fost condamnați la 4 și 5 ani închisoare pentru participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, pentru pregătirea dezordinilor în masă în R. Moldova, în preajma alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Urmare a dosarului penal trimis în judecată de procurorii...
20:30
Tatiana Rotari preia mandatul de deputată PAS după plecarea Anastasiei Nichita: „Este o mare onoare pentru mine, dar și o mare responsabilitate” # Ziarul de Garda
Tatiana Rotari, juristă de profesie, a semnat, pe 6 februarie, declarația de consimțământ de la Comisia Electorală Centrală privind acceptarea mandatului vacant de deputat în Parlamentul R. Moldova. Deputată pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Tatiana Rotari a ajuns în funcție după ce sportiva Anastasia Nichita a renunțat la mandatul de parlamentară, pe 26...
20:00
Autoritățile din R. Moldova vor iniția discuții publice privind interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani # Ziarul de Garda
Îngrijorate de efectele nocive în creștere, autoritățile din R. Moldova inițiază discuții publice privind necesitatea de a interzice accesul la platformele de socializare pentru copii și adolescenți sub 16 ani și anunță că Agenția pentru Guvernare Electronică are deja la soluții tehnice în acest sens, potrivit Radio Europa Liberă. Vineri, 6 februarie, la lansarea campaniei...
19:30
Identitatea premierului Alexandru Munteanu, folosită în escrocherii pe rețele: „Materialele sunt trucate cu inteligența artificială, iar conturile care le sponsorizează nu au nicio legătură cu Guvernul” # Ziarul de Garda
Imaginea premierului Alexandru Munteanu apare în mai multe videouri pe Facebook și Instagram, în care sunt anunțate posibilități de câștig de 14.000 de lei pe lună. Pentru a beneficia de „programul de stat”, oamenii sunt îndemnați să-și introducă datele pe câteva site-uri, potrivit StopFals.md. Premierul a îndemnat cetățenii să nu acceseze linkuri din aceste reclame și să nu introducă date personale. Este o ESCROCHERIE. Alexandru Munteanu...
19:10
Peste două mii de consumatori din cinci raioane rămân deconectați de la energie electrică din cauza condițiilor meteo # Ziarul de Garda
Ministerul Energiei informează privind situația alimentării cu energie electrică pe teritoriul țării, vineri, 6februarie, ora 18:00. Potrivit Ministerului, în urma condițiilor meteorologice dificile din perioada 4–8 februarie 2026, se înregistrează perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe zone ale R. Moldova. ÎS „Moldelectrica” (OST) informează că, în intervalul 12:00–18:00, la...
18:40
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo, anunță Inspectoratul General al Poliției, vineri, 6 februarie. Perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu, mai anunță oamenii legii. „Amintim cetățenilor să evite apropierea de astfel...
18:30
Circulația transportului de mare tonaj este suspendată până sâmbătă dimineață, la ora 06:00 # Ziarul de Garda
Poliția Națională anunță că circulația transportului de mare tonaj a fost sistată până sâmbătă dimineață, 7 februarie, ora 06:00. Măsura se aplică pentru a asigura siguranța rutieră și buna desfășurare a traficului, potrivit Inspectoratului General al Poliției. Poliția va informa conducătorii auto, aflați în trafic, despre reluarea circulației. De asemenea, Poliția reamintește detalii importante pentru șoferi:...
18:00
Ex-ministru al Justiției în guvernele Filat și Leancă, Oleg Efrim a denunțat un student pentru că ar fi încercat să-l mituiască „pentru o notă de trecere la semestru”. Tânărul și-a aflat sentința # Ziarul de Garda
Fostul ministru al Justiției în guvernele Filat și Leancă, Oleg Efrim, a denunțat un student de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, după ce acesta ar fi încercat să-l mituiască în cadrul unei testări. La data de 5 februarie, Judecătoria Chișinău a emis o sentință prin care tânărul a fost găsit...
17:50
VIDEO/ WatchDog: O persoană afiliată FSB-ului rusesc, cu legitimație de asistent al lui Ceban. Consiliera primarului respinge informațiile # Ziarul de Garda
Nigeat Askerov, o persoană afiliată FSB-ului rusesc, ar fi avut legitimație de asistent în cabinetul primarului municipiului Chișinău, potrivit unei investigații ale Comunității WatchDog.md. Bărbatul apare în imagini video, obținute de autorul anchetei, alături de Iurii Gudilin, agent FSB, care a coordonat campania lui Ion Ceban în 2019. Reprezentanții Primăriei municipiului Chișinău resping însă informațiile. O...
17:40
LIVE TEXT/ Trupele ruse au atacat cu drone un autobuz de pasageri din Herson, rănind șoferul. Război în Ucraina, ziua 1444 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:30 O dronă rusească a atacat un autobuz municipal de pasageri în districtul Dniprovskîi din Herson, rănindu-l pe șofer. Potrivit Ukrinform, Iaroslav Șanko, șeful Administrației Militare Regionale Herson, a relatat acest lucru pe Telegram. „Armata rusă continuă să terorizeze populația civilă. În jurul orei 11:00, o dronă a lansat explozibili asupra unui autobuz municipal...
17:40
VIDEO/ Investigație WatchDog/ O persoană afiliată FSB-ului rusesc, cu legitimație de asistent al lui Ceban. Consiliera primarului respinge informațiile # Ziarul de Garda
17:20
MEC: Olimpiadele raionale și municipale au fost reprogramate din cauza situației meteorologice # Ziarul de Garda
În contextul situației meteorologice și a prognozelor pentru perioada 6 – 9 februarie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în coordonare cu Organele locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDI), au decis ca olimpiadele raionale/municipale/zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, 7 și 8 februarie 2026 să fie transferate pentru...
16:40
ANRE anunță o reducere cu 20% a salariilor directorilor Consiliului de administrație: „Decizia este asumată” # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță vineri, 6 februarie, că a fost aprobată o decizie privind reducerea cu 20% a remunerației directorilor Consiliului de administrație, cu aplicare începând cu luna februarie 2026. Știrea se actualizează… Hotărârea a fost luată în urma „unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității instituționale față...
16:30
SUA acuză China că a efectuat teste nucleare secrete și că ar fi încercat să mascheze exploziile „pentru a-și ascunde activitățile față de lume” # Ziarul de Garda
Statele Unite au acuzat China că ar fi efectuat cel puțin un test nuclear secret în 2020 și au cerut un nou tratat de control al armamentului nuclear, mai amplu, care să includă atât Beijingul, cât și Moscova, scrie Reuters. „Pot dezvălui că guvernul SUA știe că China a efectuat teste nucleare explozive, inclusiv pregătiri...
16:20
Bilanțul activității Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) pentru perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026 a fost prezentat vineri, 6 februarie, de ministrul Eugeniu Osmochescu, în cadrul unei conferințe de presă. Conform datelor MDED, creșterea economică a fost susținută de evoluții pozitive în agricultură, construcții, IT, comerț, energie, servicii sociale și sectorul financiar. Potrivit datelor...
16:00
Kievul ar putea avea doar între patru și șase ore de electricitate pe zi în luna februarie, după ce atacurile rusești au avariat grav centrale electrice cheie # Ziarul de Garda
Potrivit prognozelor autorităților ucrainene, se așteaptă ca Kievul să aibă doar între patru și șase ore de electricitate pe zi în luna februarie, după ce atacurile rusești au avariat grav centrale electrice-cheie, producătoare de căldură și electricitate, precum și substații de înaltă tensiune, scrie Kyiv Post. „S-a redus drastic capacitatea de generare de electricitate” Amploarea...
15:40
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată noaptea trecută cu aproape 330 de drone și șapte rachete, au raportat autoritățile. Război în Ucraina, ziua 1444 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:00 În noaptea de 6 februarie și pe parcursul dimineții de astăzi, armata rusă a atacat cu 328 de drone de atac din direcțiile: Kursk, Orel, Breansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, teritoriul temporar ocupat al Donețkului. De asemenea, au fost lansate 2 rachete aerobalistice „Kinjal” și 5 rachete ghidate de aviație „H-59/69”, au...
15:20
Vremea severă va continua și în următoarele zile pe întreg teritoriul R. Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis vineri, 6 februarie, un nou cod galben de polei și ghețuș. Avertizarea este valabilă în perioada 6 februarie 2026, ora 20:00 – 9 februarie 2026, ora 20:00. „Pe întreg teritoriul țării se va menține polei,...
15:10
Lavrov acuză Ucraina că ar sta în spatele tentativei de asasinat a generalului rus Alekseev. Kievul leagă cele întâmplate de o încercare de a perturba negocierile de pace # Ziarul de Garda
Ucraina se află în spatele tentativei de asasinat de la Moscova asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseev, prim-adjunct al șefului GRU, a declarat Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Pe de altă parte, o sursă din cadrul Biroului Prezidențial ucrainean, a declarat pentru publicația Novini, a declarat că tentativa de asasinat asupra generalului rus Alekseev, ar putea...
14:50
Comisia Europeană trage un semnal de alarmă, după o anchetă preliminară: „TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale” # Ziarul de Garda
Comisia Europeană (CE) a constatat, preliminar, că platforma chineză TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale din cauza modului în care creează dependență. Printre funcțiile vizate se numără derularea infinită, redarea automată a clipurilor, notificările push și sistemul de recomandare „foarte personalizat”. Potrivit anchetei preliminare, TikTok nu a analizat suficient impactul acestor funcții asupra sănătății fizice...
Ieri
14:30
Aeroport: operațiunile de zbor pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări. De pe aeronave este înlăturat stratul de gheață # Ziarul de Garda
În contextul condițiilor meteorologice, operațiunile de zbor pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări. „Siguranța pasagerilor și a echipajelor rămâne prioritatea noastră absolută”, scrie Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Conform comunicatului, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare (înlăturarea stratului de gheață sau de chiciură format pe suprafețele care vin...
14:20
Zboruri directe Chișinău-Vilnius, începând cu luna aprilie, anunță ministrul de Externe al Lituaniei, aflat în vizită la Chișinău # Ziarul de Garda
Din 1 aprilie 2026, vor fi lansate zborurile directe Chișinău–Vilnius. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor Externe, Mihai Popșoi și omologul său din Lituania, Kęstutis Budrys, în cadrul unei conferințe de presă. Budrys se află astăzi, 6 februarie, într-o vizită oficială la Chișinău, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Afacerilor Externe...
13:50
Atacurile asupra judecătorilor vor fi mai aspru pedepsite. CSM anunță deciziile luate în urma unei ședințe la Parlament # Ziarul de Garda
Fortificarea modalităților de protecție a instanțelor, inclusiv prin proceduri interne și măsuri de securitate la sediile instanțelor, precum și elaborarea unor prevederi noi în Codul penal și Codul contravențional privind sancționarea atacurilor, amenințărilor și altor acțiuni care pun în pericol siguranța judecătorilor. Acestea sunt măsurile decise pentru „consolidarea securității instanțelor și protecția magistraților în exercitarea...
13:30
Una dintre cele mai mari companii petroliere din SUA intră în cursa pentru a cumpăra activele Lukoil, spun sursele Reuters # Ziarul de Garda
Un parteneriat între Chevron, a doua cea mai mare companie petrolieră din SUA raportat la venituri, și Quantum Energy Partners, companie cu sediul în Texas, precum și un grup condus de banca de investiții Xtellus Partners, se află încă în discuții cu Lukoil și cu guvernul SUA privind aceste active, au declarat pentru Reuters două...
13:20
Unele dintre cele mai mari companii petroliere din SUA intră în cursa pentru a cumpăra activele Lukoil, spun sursele Reuters # Ziarul de Garda
13:00
În posturile vamale de frontieră Leușeni, Palanca și Tudora nu se autorizează accesul în R. Moldova camioanelor de mare tonaj, anunță SV # Ziarul de Garda
Începând cu ora 11:45, în posturile vamale de frontieră Leușeni, Palanca și Tudora nu se autorizează temporar accesul în R. Moldova pentru mijloacele de transport de mare tonaj, anunță Serviciul Vamal (SV) și Poliția de Frontieră. Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, manifestate prin formarea ghețușului pe traseele naționale, care pot pune...
13:00
VIDEO/ Între 3000 și 5000 de euro pentru a ajunge ilegal în UE. Un tânăr a fost reținut, fiind bănuit că ar fi implicat în organizarea migrației ilegale # Ziarul de Garda
Un tânăr a fost reținut, fiind bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană. Potrivit datelor preliminare ale anchetei, suma percepută pentru organizarea migrației ilegale varia între 3000 și 5000 de euro de persoană, bani care urmau să fie achitați de cetățenii străini după sosirea acestora în state membre ale UE, inclusiv Germania,...
12:40
Regiunea transnistreană traversează cea mai gravă criză economică și socială din ultimii 25 de ani, arată analiza IDIS „Viitorul” # Ziarul de Garda
Economia din stânga Nistrului s-a confruntat în anul 2025 cu cea mai profundă criză economică și socială din ultimele cel puțin două decenii și jumătate, potrivit lui Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Conform expertului, prăbușirea simultană a principalilor indicatori macroeconomici nu are precedent în istoria recentă a regiunii. PIB și industrie...
12:30
15 persoane bănuite de escrocherii printr-un „centru de apel,” cu tranzacții lunare de aproximativ 2 milioane de dolari, au fost reținute # Ziarul de Garda
15 persoane bănuite de escrocherii cu spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari, au fost reținute, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Reținerile au urmat după perchezițiile desfășurate joi, 5 februarie. Astfel, oamenii legii au reținut 15 operatori telefonici și la calculator, pretinși specialiști în tehnologii...
12:10
Pe mai multe sectoare de drum a fost sistată circulația pentru camioane și autobuze # Ziarul de Garda
Din cauza condițiilor nefavorabile de circulație, este sistată temporar deplasarea camioanelor și autobuzelor pe unele sectoare de drum, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Astfel, potrivit informațiilor, deplsarea este sistată pe: „Conducătorii auto sunt rugați să evite aceste porțiuni de drum, să aleagă rute alternative și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren”, îndeamnă IGP....
12:00
ULTIMA ORĂ/ Medicul care a fost cercetat penal pentru violul a două fetițe, concediat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie # Ziarul de Garda
Medicul Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, și care și-a reînceput activitatea în decembrie, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății (MS), contractul individual de muncă...
11:50
UPDATE/ AND atenționează: carosabilul este în continuare alunecos și dificil de parcurs pe toate drumurile din țară # Ziarul de Garda
UPDATE 11:35 Pe mai multe drumuri și sectoare se circulă încă cu dificultate din cauza ghețușului și poleiului, a precizat AND. „Toți diriginții de șantier, responsabilii tehnici și muncitorii rutieri monitorizează situația, patrulează permanent și intervin pentru menținerea siguranței traficului”, a adăugat AND. Pe drumul național M5, sectorul Anenii Noi, s-a intervenit pentru remorcarea camioanelor...
