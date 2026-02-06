LIVE TEXT/ Zelenski anunță schimbări de personal în Forțele Aeriene pe fondul criticilor la adresa capacităților regionale de apărare. Război în Ucraina, ziua 1444
Ziarul de Garda, 6 februarie 2026 22:00
UPDATE 22:00 Președintele Volodimir Zelenski a anunțat schimbări de personal în Forțele Aeriene pe 6 februarie, în urma criticilor la adresa capacităților regionale de apărare aeriană, potrivit Kyiv Independent. Anunțul vine după ce Zelenski a descris anterior apărarea aeriană în unele regiuni ca fiind „nesatisfăcătoare”. Președintele a mai spus pe 20 ianuarie că organizarea Forțelor...
• • •
Comisia Europeană propune al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sancțiunile vizează energia, băncile și comerțul # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a propus vineri, 6 februarie, al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, axat pe servicii financiare, comerț și energie, inclusiv interzicerea serviciilor maritime (mentenanță, remorcare etc.) pentru petrolierele și navele transportatoare de gaze lichefiate rusești. Obiectivul CE este ca acest pachet să intre în vigoare luna aceasta, la patru ani de la începerea...
Un bărbat și două femei, participanți la instruirile din Bosnia și Herțegovina, au fost condamnați la 4 și 5 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Un bărbat și două femei eu fost condamnați la 4 și 5 ani închisoare pentru participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, pentru pregătirea dezordinilor în masă în R. Moldova, în preajma alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Urmare a dosarului penal trimis în judecată de procurorii...
Tatiana Rotari preia mandatul de deputată PAS după plecarea Anastasiei Nichita: „Este o mare onoare pentru mine, dar și o mare responsabilitate” # Ziarul de Garda
Tatiana Rotari, juristă de profesie, a semnat, pe 6 februarie, declarația de consimțământ de la Comisia Electorală Centrală privind acceptarea mandatului vacant de deputat în Parlamentul R. Moldova. Deputată pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Tatiana Rotari a ajuns în funcție după ce sportiva Anastasia Nichita a renunțat la mandatul de parlamentară, pe 26...
Autoritățile din R. Moldova vor iniția discuții publice privind interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani # Ziarul de Garda
Îngrijorate de efectele nocive în creștere, autoritățile din R. Moldova inițiază discuții publice privind necesitatea de a interzice accesul la platformele de socializare pentru copii și adolescenți sub 16 ani și anunță că Agenția pentru Guvernare Electronică are deja la soluții tehnice în acest sens, potrivit Radio Europa Liberă. Vineri, 6 februarie, la lansarea campaniei...
Identitatea premierului Alexandru Munteanu, folosită în escrocherii pe rețele: „Materialele sunt trucate cu inteligența artificială, iar conturile care le sponsorizează nu au nicio legătură cu Guvernul” # Ziarul de Garda
Imaginea premierului Alexandru Munteanu apare în mai multe videouri pe Facebook și Instagram, în care sunt anunțate posibilități de câștig de 14.000 de lei pe lună. Pentru a beneficia de „programul de stat”, oamenii sunt îndemnați să-și introducă datele pe câteva site-uri, potrivit StopFals.md. Premierul a îndemnat cetățenii să nu acceseze linkuri din aceste reclame și să nu introducă date personale. Este o ESCROCHERIE. Alexandru Munteanu...
Peste două mii de consumatori din cinci raioane rămân deconectați de la energie electrică din cauza condițiilor meteo # Ziarul de Garda
Ministerul Energiei informează privind situația alimentării cu energie electrică pe teritoriul țării, vineri, 6februarie, ora 18:00. Potrivit Ministerului, în urma condițiilor meteorologice dificile din perioada 4–8 februarie 2026, se înregistrează perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe zone ale R. Moldova. ÎS „Moldelectrica” (OST) informează că, în intervalul 12:00–18:00, la...
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo, anunță Inspectoratul General al Poliției, vineri, 6 februarie. Perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu, mai anunță oamenii legii. „Amintim cetățenilor să evite apropierea de astfel...
Circulația transportului de mare tonaj este suspendată până sâmbătă dimineață, la ora 06:00 # Ziarul de Garda
Poliția Națională anunță că circulația transportului de mare tonaj a fost sistată până sâmbătă dimineață, 7 februarie, ora 06:00. Măsura se aplică pentru a asigura siguranța rutieră și buna desfășurare a traficului, potrivit Inspectoratului General al Poliției. Poliția va informa conducătorii auto, aflați în trafic, despre reluarea circulației. De asemenea, Poliția reamintește detalii importante pentru șoferi:...
Ex-ministru al Justiției în guvernele Filat și Leancă, Oleg Efrim a denunțat un student pentru că ar fi încercat să-l mituiască „pentru o notă de trecere la semestru”. Tânărul și-a aflat sentința # Ziarul de Garda
Fostul ministru al Justiției în guvernele Filat și Leancă, Oleg Efrim, a denunțat un student de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, după ce acesta ar fi încercat să-l mituiască în cadrul unei testări. La data de 5 februarie, Judecătoria Chișinău a emis o sentință prin care tânărul a fost găsit...
VIDEO/ WatchDog: O persoană afiliată FSB-ului rusesc, cu legitimație de asistent al lui Ceban. Consiliera primarului respinge informațiile # Ziarul de Garda
LIVE TEXT/ Trupele ruse au atacat cu drone un autobuz de pasageri din Herson, rănind șoferul. Război în Ucraina, ziua 1444 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:30 O dronă rusească a atacat un autobuz municipal de pasageri în districtul Dniprovskîi din Herson, rănindu-l pe șofer. Potrivit Ukrinform, Iaroslav Șanko, șeful Administrației Militare Regionale Herson, a relatat acest lucru pe Telegram. „Armata rusă continuă să terorizeze populația civilă. În jurul orei 11:00, o dronă a lansat explozibili asupra unui autobuz municipal...
MEC: Olimpiadele raionale și municipale au fost reprogramate din cauza situației meteorologice # Ziarul de Garda
În contextul situației meteorologice și a prognozelor pentru perioada 6 – 9 februarie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în coordonare cu Organele locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDI), au decis ca olimpiadele raionale/municipale/zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, 7 și 8 februarie 2026 să fie transferate pentru...
ANRE anunță o reducere cu 20% a salariilor directorilor Consiliului de administrație: „Decizia este asumată” # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță vineri, 6 februarie, că a fost aprobată o decizie privind reducerea cu 20% a remunerației directorilor Consiliului de administrație, cu aplicare începând cu luna februarie 2026. Știrea se actualizează… Hotărârea a fost luată în urma „unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității instituționale față...
SUA acuză China că a efectuat teste nucleare secrete și că ar fi încercat să mascheze exploziile „pentru a-și ascunde activitățile față de lume” # Ziarul de Garda
Statele Unite au acuzat China că ar fi efectuat cel puțin un test nuclear secret în 2020 și au cerut un nou tratat de control al armamentului nuclear, mai amplu, care să includă atât Beijingul, cât și Moscova, scrie Reuters. „Pot dezvălui că guvernul SUA știe că China a efectuat teste nucleare explozive, inclusiv pregătiri...
Bilanțul activității Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) pentru perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026 a fost prezentat vineri, 6 februarie, de ministrul Eugeniu Osmochescu, în cadrul unei conferințe de presă. Conform datelor MDED, creșterea economică a fost susținută de evoluții pozitive în agricultură, construcții, IT, comerț, energie, servicii sociale și sectorul financiar. Potrivit datelor...
Kievul ar putea avea doar între patru și șase ore de electricitate pe zi în luna februarie, după ce atacurile rusești au avariat grav centrale electrice cheie # Ziarul de Garda
Potrivit prognozelor autorităților ucrainene, se așteaptă ca Kievul să aibă doar între patru și șase ore de electricitate pe zi în luna februarie, după ce atacurile rusești au avariat grav centrale electrice-cheie, producătoare de căldură și electricitate, precum și substații de înaltă tensiune, scrie Kyiv Post. „S-a redus drastic capacitatea de generare de electricitate” Amploarea...
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată noaptea trecută cu aproape 330 de drone și șapte rachete, au raportat autoritățile. Război în Ucraina, ziua 1444 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:00 În noaptea de 6 februarie și pe parcursul dimineții de astăzi, armata rusă a atacat cu 328 de drone de atac din direcțiile: Kursk, Orel, Breansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, teritoriul temporar ocupat al Donețkului. De asemenea, au fost lansate 2 rachete aerobalistice „Kinjal” și 5 rachete ghidate de aviație „H-59/69”, au...
Vremea severă va continua și în următoarele zile pe întreg teritoriul R. Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis vineri, 6 februarie, un nou cod galben de polei și ghețuș. Avertizarea este valabilă în perioada 6 februarie 2026, ora 20:00 – 9 februarie 2026, ora 20:00. „Pe întreg teritoriul țării se va menține polei,...
Lavrov acuză Ucraina că ar sta în spatele tentativei de asasinat a generalului rus Alekseev. Kievul leagă cele întâmplate de o încercare de a perturba negocierile de pace # Ziarul de Garda
Ucraina se află în spatele tentativei de asasinat de la Moscova asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseev, prim-adjunct al șefului GRU, a declarat Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Pe de altă parte, o sursă din cadrul Biroului Prezidențial ucrainean, a declarat pentru publicația Novini, a declarat că tentativa de asasinat asupra generalului rus Alekseev, ar putea...
Comisia Europeană trage un semnal de alarmă, după o anchetă preliminară: „TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale” # Ziarul de Garda
Comisia Europeană (CE) a constatat, preliminar, că platforma chineză TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale din cauza modului în care creează dependență. Printre funcțiile vizate se numără derularea infinită, redarea automată a clipurilor, notificările push și sistemul de recomandare „foarte personalizat”. Potrivit anchetei preliminare, TikTok nu a analizat suficient impactul acestor funcții asupra sănătății fizice...
Aeroport: operațiunile de zbor pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări. De pe aeronave este înlăturat stratul de gheață # Ziarul de Garda
În contextul condițiilor meteorologice, operațiunile de zbor pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări. „Siguranța pasagerilor și a echipajelor rămâne prioritatea noastră absolută”, scrie Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Conform comunicatului, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare (înlăturarea stratului de gheață sau de chiciură format pe suprafețele care vin...
Zboruri directe Chișinău-Vilnius, începând cu luna aprilie, anunță ministrul de Externe al Lituaniei, aflat în vizită la Chișinău # Ziarul de Garda
Din 1 aprilie 2026, vor fi lansate zborurile directe Chișinău–Vilnius. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor Externe, Mihai Popșoi și omologul său din Lituania, Kęstutis Budrys, în cadrul unei conferințe de presă. Budrys se află astăzi, 6 februarie, într-o vizită oficială la Chișinău, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Afacerilor Externe...
Atacurile asupra judecătorilor vor fi mai aspru pedepsite. CSM anunță deciziile luate în urma unei ședințe la Parlament # Ziarul de Garda
Fortificarea modalităților de protecție a instanțelor, inclusiv prin proceduri interne și măsuri de securitate la sediile instanțelor, precum și elaborarea unor prevederi noi în Codul penal și Codul contravențional privind sancționarea atacurilor, amenințărilor și altor acțiuni care pun în pericol siguranța judecătorilor. Acestea sunt măsurile decise pentru „consolidarea securității instanțelor și protecția magistraților în exercitarea...
Una dintre cele mai mari companii petroliere din SUA intră în cursa pentru a cumpăra activele Lukoil, spun sursele Reuters # Ziarul de Garda
Un parteneriat între Chevron, a doua cea mai mare companie petrolieră din SUA raportat la venituri, și Quantum Energy Partners, companie cu sediul în Texas, precum și un grup condus de banca de investiții Xtellus Partners, se află încă în discuții cu Lukoil și cu guvernul SUA privind aceste active, au declarat pentru Reuters două...
Unele dintre cele mai mari companii petroliere din SUA intră în cursa pentru a cumpăra activele Lukoil, spun sursele Reuters # Ziarul de Garda
Un parteneriat între Chevron, a doua cea mai mare companie petrolieră din SUA raportat la venituri, și Quantum Energy Partners, companie cu sediul în Texas, precum și un grup condus de banca de investiții Xtellus Partners, se află încă în discuții cu Lukoil și cu guvernul SUA privind aceste active, au declarat pentru Reuters două...
În posturile vamale de frontieră Leușeni, Palanca și Tudora nu se autorizează accesul în R. Moldova camioanelor de mare tonaj, anunță SV # Ziarul de Garda
Începând cu ora 11:45, în posturile vamale de frontieră Leușeni, Palanca și Tudora nu se autorizează temporar accesul în R. Moldova pentru mijloacele de transport de mare tonaj, anunță Serviciul Vamal (SV) și Poliția de Frontieră. Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, manifestate prin formarea ghețușului pe traseele naționale, care pot pune...
VIDEO/ Între 3000 și 5000 de euro pentru a ajunge ilegal în UE. Un tânăr a fost reținut, fiind bănuit că ar fi implicat în organizarea migrației ilegale # Ziarul de Garda
Un tânăr a fost reținut, fiind bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană. Potrivit datelor preliminare ale anchetei, suma percepută pentru organizarea migrației ilegale varia între 3000 și 5000 de euro de persoană, bani care urmau să fie achitați de cetățenii străini după sosirea acestora în state membre ale UE, inclusiv Germania,...
Regiunea transnistreană traversează cea mai gravă criză economică și socială din ultimii 25 de ani, arată analiza IDIS „Viitorul” # Ziarul de Garda
Economia din stânga Nistrului s-a confruntat în anul 2025 cu cea mai profundă criză economică și socială din ultimele cel puțin două decenii și jumătate, potrivit lui Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Conform expertului, prăbușirea simultană a principalilor indicatori macroeconomici nu are precedent în istoria recentă a regiunii. PIB și industrie...
15 persoane bănuite de escrocherii printr-un „centru de apel,” cu tranzacții lunare de aproximativ 2 milioane de dolari, au fost reținute # Ziarul de Garda
15 persoane bănuite de escrocherii cu spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari, au fost reținute, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Reținerile au urmat după perchezițiile desfășurate joi, 5 februarie. Astfel, oamenii legii au reținut 15 operatori telefonici și la calculator, pretinși specialiști în tehnologii...
Pe mai multe sectoare de drum a fost sistată circulația pentru camioane și autobuze # Ziarul de Garda
Din cauza condițiilor nefavorabile de circulație, este sistată temporar deplasarea camioanelor și autobuzelor pe unele sectoare de drum, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Astfel, potrivit informațiilor, deplsarea este sistată pe: „Conducătorii auto sunt rugați să evite aceste porțiuni de drum, să aleagă rute alternative și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren”, îndeamnă IGP....
ULTIMA ORĂ/ Medicul care a fost cercetat penal pentru violul a două fetițe, concediat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie # Ziarul de Garda
Medicul Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, și care și-a reînceput activitatea în decembrie, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății (MS), contractul individual de muncă...
UPDATE/ AND atenționează: carosabilul este în continuare alunecos și dificil de parcurs pe toate drumurile din țară # Ziarul de Garda
UPDATE 11:35 Pe mai multe drumuri și sectoare se circulă încă cu dificultate din cauza ghețușului și poleiului, a precizat AND. „Toți diriginții de șantier, responsabilii tehnici și muncitorii rutieri monitorizează situația, patrulează permanent și intervin pentru menținerea siguranței traficului”, a adăugat AND. Pe drumul național M5, sectorul Anenii Noi, s-a intervenit pentru remorcarea camioanelor...
LIVE TEXT/ Trupele rusești au atacat o clădire din Sumî cu o dronă în această dimineață. Război în Ucraina, ziua 1444 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 În dimineața zilei de 6 februarie, trupele rusești au atacat un bloc de apartamente din Sumî cu o dronă, a relatat primarul interimar Artem Kobzar, scrie Ukrinform. „Astăzi, în jurul orei 6:30 dimineața, a fost înregistrat un atac inamic asupra unui apartament din cartierul Zarichnyi al orașului nostru”, a declarat Kobzar. Aproximativ 11...
Sondaj: 85% din respondenți consideră că reforma justiției este importantă pentru aderarea R. Moldova la UE. Care este nivelul de încrede în justiție # Ziarul de Garda
În cadrul unui sondaj național de opinie publică privind integritatea în sectorul justiției, majoritatea respondenților consideră că reforma justiției este importantă pentru aderarea R. Moldova la UE (85%). Așteptările publice de la Guvern pentru etapa următoare a reformei sunt orientate în principal pe trei priorități: reducerea corupției (48%), pedepsirea cazurilor de mare rezonanță (42%) și...
„Clienții care dețin acest produs îl pot utiliza cu încredere”. Reacția S.A. „Viorica-Cosmetic”, după ce ANSP a identificat ingrediente interzise într-un parfum # Ziarul de Garda
S.A. „Viorica-Cosmetic” a venit cu o reacție după ce Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a identificat două loturi neconforme ale produsului „Adora Entourage” – apă de parfum, produs de companie, ce conține în componență substanțe incluse în lista celor interzise. „Situația a fost generată de o eroare administrativă de etichetare.” Astfel, potrivit unui comunicat, investigațiile...
Peste 450 de școli din țară au ales să desfășoarele orele cu prezență fizică, iar 570 – în regim online # Ziarul de Garda
571 de instituții de învătământ general au ales să învețe în regim online, iar 453 cu prezență fizică, se arată într-un raport prezentat vineri, 6 februarie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Procesul educațional se desfășoară astfel: Instituțiile de învățământ profesional tehnic (școli profesionale, centre de excelență, colegii) își desfășoară activitatea: „MEC menționează că autoritățile publice...
Vladimir Cebotari, declarații în calitate de martor în dosarul „Kuliok”. Câți bani ar fi fost în sacoșa neagră? # Ziarul de Garda
Sute de mii de dolari sau euro ar fi fost în faimoasa sacoșă neagră din dosarul „Kuliok”. Cel puțin asta a declarat în instanță fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, audiat ca martor al acuzării. Ex-vicepreședintele PDM susține că Vladimir Plahotniuc i-a spus câți bani erau în pungă scrie TV8. Potrivit lui Cebotari, în sacoșă...
Premier Energy anunță că nu există deconectări în masă ale energiei electrice, în contextul mai multor informații false apărute pe Telegram și Viber # Ziarul de Garda
În contextul apariției, pe unele canale de Telegram și Viber, a unui anunț care conține informații despre o așa-zisă deconectare masivă a energiei electrice în data de 6 februarie, Premier Energy Distribution precizează că informașia este falsă. Compania menționează că rețelele de distribuție a energiei electrice funcționează în parametri normali. „Toate întreruperile programate, precum și...
Un general rus a fost ținta unei tentative de asasinat la Moscova. Vladimir Alekseev a fost spitalizat # Ziarul de Garda
Locotenentul general rus, Vladimir Alekseev, a fost ținta unei tentative de asasinat la Moscova, a raportat Comitetul de Investigații al Federației Ruse. Potrivit presei afiliate Kremlinului, un atacator necunoscut a tras mai multe focuri de armă în direcția generalului într-o clădire rezidențială de pe autostrada Volokolamskoye, după care a fugit. Tentativa de asasinat asupra locotenentului...
Meduza: Care sunt riscurile pentru armata rusă după închiderea terminalelor Starlink? Și de ce au folosit tehnologia „neprietenoasă” a lui Musk? # Ziarul de Garda
Ce amenințare reprezintă închiderea terminalelor Starlink pentru armata rusă? Și de ce au folosit tehnologia „neprietenoasă” a lui Musk? O problemă cu care se confruntă Forțele Armate Ruse, care i-a făcut pe „corespondenții de război ruși” să tragă alarma. La acest subiect, publicația Meduza a realizat un material explicativ. În seara zilei de 4 februarie,...
VIDEO/ Școli supraaglomerate vs. școli cu deficit de elevi: „Practic, suntem epuizați” # Ziarul de Garda
În timp ce în sate se închid școli din motiv că există clase cu 3–4 elevi, în unele școli din Chișinău, copiii, învățătorii și profesorii „se sufocă” în clase cu 38–42 de elevi. Aceasta este realitatea școlilor supraaglomerate, unde ajung să studieze cu câteva sute de elevi peste capacitatea fizică a instituțiilor de învățământ. Pe...
LIVE TEXT/ Un atac cu drone ruseaști a ucis un cuplu în Zaporijjea, în timp ce negocierile de pace avansează. Război în Ucraina, ziua 1444 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:20 Un atac cu drone rusești a ucis peste noapte un cuplu căsătorit în regiunea Zaporijjea din sudul Ucrainei, au declarat vineri, 6 februarie, autoritățile locale, în timp ce Kievul și Moscova poartă discuții fragile, mediate de SUA, menite să pună capăt războiului, scrie Kyiv Post. Victimele – un bărbat în vârstă de 49...
Peste 9770 de consumatori au fost deconectați de la energia electrică. Ministrul Energiei: „Echipele de intervenţie se află în teren pentru a reconecta cetățenii” # Ziarul de Garda
Mai multe localități din raioanele țării au fost deconectate de la energia electrică. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat situaţia operativă în sectorul electroenergetic la ora 06.00, în legătură cu condiţiile meteo dificile. Astfel, ÎS „Moldelectrica” nu a înregistrat deranjamente în reţeaua de transport a energiei electrice în această noapte, iar situația operativă a sistemului...
250 de apeluri la 112 privind căderi și accidentări. Peste 1500 de angajați ai MAI, mobilizați pentru a ajuta cetățenii # Ziarul de Garda
În contextul condițiilor climatice cauzate de ghețuș și polei, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) informează că echipele MAI se află în teren pentru monitorizarea situației, intervenția promptă la necesitate și asigurarea siguranței cetățenilor. MAI menționează că drumurile sunt, în general, practicabile, însă traficul se desfășoară în condiții de iarnă, pe carosabil umed, cu porțiuni de ghețuș...
La această oră, pe drumurile din țară se circulă dificil. AND îndeamnă toți participanții la trafic „să dea dovadă de maximă prudență” # Ziarul de Garda
Pe întreg teritoriul R. Moldova, începând de ieri seară, 5 februarie, ora 19:00, și până la această oră, 6 februarie, ora 07:00, condițiile de circulație sunt dificile, iar carosabilul este alunecos, informează vineri, 6 februarie, Administraţia Națională a Drumurilor (AND). Din cauza temperaturilor scăzute și a precipitațiilor sub formă de ploaie, s-au format depuneri de...
LIVE TEXT/ Zelenski anunță o nouă întâlnire a echipelor de negociere, care probabil va avea loc în SUA. Război în Ucraina, ziua 1443 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Alte întâlniri ale echipelor de negociere ale Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei sunt planificate în viitorul apropiat. Acestea vor avea loc probabil în Statele Unite, a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, scrie presa locală. „Astăzi am primit un raport de la echipa noastră de negocieri în urma a două zile de întâlniri și...
Maia Sandu, despre nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace: „Ucrainenii sunt oamenii care merită Premiul. Ei își sacrifică viața pentru pace” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a declarat joi, 5 februarie, în cadrul emisiunii de la TV8 „Cutia Neagră” că nu se pregătește să fie câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, dar apreciază că a fost nominalizată. Totuși, șefa statului a declarat că ucrainenii sunt cei care merită acest premiu. „Sunt recunoscătoare pentru faptul că oamenii urmăresc țara noastră,...
Legislativul a aprobat demisia membrului Comisiei de evaluare a procurorilor: „Au apărut obstacole de nedepășit” # Ziarul de Garda
Parlamentul a aprobat în ședința de joi, 5 februarie, demisia lui Pierangelo Padova din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. Astfel, a fost adoptat proiectul de hotărâre prin care se constată încetarea mandatului de membru, în baza cererii de demisie depuse la data de 13 ianuarie 2026....
