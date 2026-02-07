Drumarii au intervenit toată noaptea pe drumurile naționale. Ceban: „S-a lucrat fără întrerupere”

09:40

În timp ce în sate se închid școli din motiv că există clase cu 3–4 elevi, în unele școli din Chișinău, copiii, învățătorii și profesorii „se sufocă” în clase cu 38–42 de elevi. Aceasta este realitatea școlilor supraaglomerate, unde ajung să studieze cu câteva sute de elevi peste capacitatea fizică a instituțiilor de învățământ. Pe...