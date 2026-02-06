SUA acuză China că a efectuat teste nucleare secrete și că ar fi încercat să mascheze exploziile „pentru a-și ascunde activitățile față de lume”

17:20

Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). UPDATE 16:50 „Astăzi vreau să privesc această dezbatere nu ca pe un exercițiu politic, dar ca o...