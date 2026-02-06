Una dintre cele mai mari companii petroliere din SUA intră în cursa pentru a cumpăra activele Lukoil, spun sursele Reuters

14:30

Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). UPDATE 14:10 După pauză, deputații au început examinarea moțiunii simple asupra politicilor promovate de MAIA. La tribuna...