Una dintre cele mai mari companii petroliere din SUA intră în cursa pentru a cumpăra activele Lukoil, spun sursele Reuters
Ziarul de Garda, 6 februarie 2026 13:30
Un parteneriat între Chevron, a doua cea mai mare companie petrolieră din SUA raportat la venituri, și Quantum Energy Partners, companie cu sediul în Texas, precum și un grup condus de banca de investiții Xtellus Partners, se află încă în discuții cu Lukoil și cu guvernul SUA privind aceste active, au declarat pentru Reuters două...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
13:30
Una dintre cele mai mari companii petroliere din SUA intră în cursa pentru a cumpăra activele Lukoil, spun sursele Reuters # Ziarul de Garda
Un parteneriat între Chevron, a doua cea mai mare companie petrolieră din SUA raportat la venituri, și Quantum Energy Partners, companie cu sediul în Texas, precum și un grup condus de banca de investiții Xtellus Partners, se află încă în discuții cu Lukoil și cu guvernul SUA privind aceste active, au declarat pentru Reuters două...
13:20
Unele dintre cele mai mari companii petroliere din SUA intră în cursa pentru a cumpăra activele Lukoil, spun sursele Reuters # Ziarul de Garda
Un parteneriat între Chevron, a doua cea mai mare companie petrolieră din SUA raportat la venituri, și Quantum Energy Partners, companie cu sediul în Texas, precum și un grup condus de banca de investiții Xtellus Partners, se află încă în discuții cu Lukoil și cu guvernul SUA privind aceste active, au declarat pentru Reuters două...
Acum o oră
13:00
În posturile vamale de frontieră Leușeni, Palanca și Tudora nu se autorizează accesul în R. Moldova camioanelor de mare tonaj, anunță SV # Ziarul de Garda
Începând cu ora 11:45, în posturile vamale de frontieră Leușeni, Palanca și Tudora nu se autorizează temporar accesul în R. Moldova pentru mijloacele de transport de mare tonaj, anunță Serviciul Vamal (SV) și Poliția de Frontieră. Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, manifestate prin formarea ghețușului pe traseele naționale, care pot pune...
13:00
VIDEO/ Între 3000 și 5000 de euro pentru a ajunge ilegal în UE. Un tânăr a fost reținut, fiind bănuit că ar fi implicat în organizarea migrației ilegale # Ziarul de Garda
Un tânăr a fost reținut, fiind bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană. Potrivit datelor preliminare ale anchetei, suma percepută pentru organizarea migrației ilegale varia între 3000 și 5000 de euro de persoană, bani care urmau să fie achitați de cetățenii străini după sosirea acestora în state membre ale UE, inclusiv Germania,...
Acum 2 ore
12:40
Regiunea transnistreană traversează cea mai gravă criză economică și socială din ultimii 25 de ani, arată analiza IDIS „Viitorul” # Ziarul de Garda
Economia din stânga Nistrului s-a confruntat în anul 2025 cu cea mai profundă criză economică și socială din ultimele cel puțin două decenii și jumătate, potrivit lui Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Conform expertului, prăbușirea simultană a principalilor indicatori macroeconomici nu are precedent în istoria recentă a regiunii. PIB și industrie...
12:30
15 persoane bănuite de escrocherii printr-un „centru de apel,” cu tranzacții lunare de aproximativ 2 milioane de dolari, au fost reținute # Ziarul de Garda
15 persoane bănuite de escrocherii cu spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari, au fost reținute, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Reținerile au urmat după perchezițiile desfășurate joi, 5 februarie. Astfel, oamenii legii au reținut 15 operatori telefonici și la calculator, pretinși specialiști în tehnologii...
12:10
Pe mai multe sectoare de drum a fost sistată circulația pentru camioane și autobuze # Ziarul de Garda
Din cauza condițiilor nefavorabile de circulație, este sistată temporar deplasarea camioanelor și autobuzelor pe unele sectoare de drum, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Astfel, potrivit informațiilor, deplsarea este sistată pe: „Conducătorii auto sunt rugați să evite aceste porțiuni de drum, să aleagă rute alternative și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren”, îndeamnă IGP....
12:00
ULTIMA ORĂ/ Medicul care a fost cercetat penal pentru violul a două fetițe, concediat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie # Ziarul de Garda
Medicul Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, și care și-a reînceput activitatea în decembrie, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății (MS), contractul individual de muncă...
11:50
UPDATE/ AND atenționează: carosabilul este în continuare alunecos și dificil de parcurs pe toate drumurile din țară # Ziarul de Garda
UPDATE 11:35 Pe mai multe drumuri și sectoare se circulă încă cu dificultate din cauza ghețușului și poleiului, a precizat AND. „Toți diriginții de șantier, responsabilii tehnici și muncitorii rutieri monitorizează situația, patrulează permanent și intervin pentru menținerea siguranței traficului”, a adăugat AND. Pe drumul național M5, sectorul Anenii Noi, s-a intervenit pentru remorcarea camioanelor...
Acum 4 ore
11:40
LIVE TEXT/ Trupele rusești au atacat o clădire din Sumî cu o dronă în această dimineață. Război în Ucraina, ziua 1444 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 În dimineața zilei de 6 februarie, trupele rusești au atacat un bloc de apartamente din Sumî cu o dronă, a relatat primarul interimar Artem Kobzar, scrie Ukrinform. „Astăzi, în jurul orei 6:30 dimineața, a fost înregistrat un atac inamic asupra unui apartament din cartierul Zarichnyi al orașului nostru”, a declarat Kobzar. Aproximativ 11...
11:40
Sondaj: 85% din respondenți consideră că reforma justiției este importantă pentru aderarea R. Moldova la UE. Care este nivelul de încrede în justiție # Ziarul de Garda
În cadrul unui sondaj național de opinie publică privind integritatea în sectorul justiției, majoritatea respondenților consideră că reforma justiției este importantă pentru aderarea R. Moldova la UE (85%). Așteptările publice de la Guvern pentru etapa următoare a reformei sunt orientate în principal pe trei priorități: reducerea corupției (48%), pedepsirea cazurilor de mare rezonanță (42%) și...
11:10
„Clienții care dețin acest produs îl pot utiliza cu încredere”. Reacția S.A. „Viorica-Cosmetic”, după ce ANSP a identificat ingrediente interzise într-un parfum # Ziarul de Garda
S.A. „Viorica-Cosmetic” a venit cu o reacție după ce Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a identificat două loturi neconforme ale produsului „Adora Entourage” – apă de parfum, produs de companie, ce conține în componență substanțe incluse în lista celor interzise. „Situația a fost generată de o eroare administrativă de etichetare.” Astfel, potrivit unui comunicat, investigațiile...
10:40
Peste 450 de școli din țară au ales să desfășoarele orele cu prezență fizică, iar 570 – în regim online # Ziarul de Garda
571 de instituții de învătământ general au ales să învețe în regim online, iar 453 cu prezență fizică, se arată într-un raport prezentat vineri, 6 februarie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Procesul educațional se desfășoară astfel: Instituțiile de învățământ profesional tehnic (școli profesionale, centre de excelență, colegii) își desfășoară activitatea: „MEC menționează că autoritățile publice...
10:40
Vladimir Cebotari, declarații în calitate de martor în dosarul „Kuliok”. Câți bani ar fi fost în sacoșa neagră? # Ziarul de Garda
Sute de mii de dolari sau euro ar fi fost în faimoasa sacoșă neagră din dosarul „Kuliok”. Cel puțin asta a declarat în instanță fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, audiat ca martor al acuzării. Ex-vicepreședintele PDM susține că Vladimir Plahotniuc i-a spus câți bani erau în pungă scrie TV8. Potrivit lui Cebotari, în sacoșă...
10:10
Premier Energy anunță că nu există deconectări în masă ale energiei electrice, în contextul mai multor informații false apărute pe Telegram și Viber # Ziarul de Garda
În contextul apariției, pe unele canale de Telegram și Viber, a unui anunț care conține informații despre o așa-zisă deconectare masivă a energiei electrice în data de 6 februarie, Premier Energy Distribution precizează că informașia este falsă. Compania menționează că rețelele de distribuție a energiei electrice funcționează în parametri normali. „Toate întreruperile programate, precum și...
10:00
Un general rus a fost ținta unei tentative de asasinat la Moscova. Vladimir Alekseev a fost spitalizat # Ziarul de Garda
Locotenentul general rus, Vladimir Alekseev, a fost ținta unei tentative de asasinat la Moscova, a raportat Comitetul de Investigații al Federației Ruse. Potrivit presei afiliate Kremlinului, un atacator necunoscut a tras mai multe focuri de armă în direcția generalului într-o clădire rezidențială de pe autostrada Volokolamskoye, după care a fugit. Tentativa de asasinat asupra locotenentului...
09:50
Meduza: Care sunt riscurile pentru armata rusă după închiderea terminalelor Starlink? Și de ce au folosit tehnologia „neprietenoasă” a lui Musk? # Ziarul de Garda
Ce amenințare reprezintă închiderea terminalelor Starlink pentru armata rusă? Și de ce au folosit tehnologia „neprietenoasă” a lui Musk? O problemă cu care se confruntă Forțele Armate Ruse, care i-a făcut pe „corespondenții de război ruși” să tragă alarma. La acest subiect, publicația Meduza a realizat un material explicativ. În seara zilei de 4 februarie,...
Acum 6 ore
09:40
VIDEO/ Școli supraaglomerate vs. școli cu deficit de elevi: „Practic, suntem epuizați” # Ziarul de Garda
În timp ce în sate se închid școli din motiv că există clase cu 3–4 elevi, în unele școli din Chișinău, copiii, învățătorii și profesorii „se sufocă” în clase cu 38–42 de elevi. Aceasta este realitatea școlilor supraaglomerate, unde ajung să studieze cu câteva sute de elevi peste capacitatea fizică a instituțiilor de învățământ. Pe...
09:30
LIVE TEXT/ Un atac cu drone ruseaști a ucis un cuplu în Zaporijjea, în timp ce negocierile de pace avansează. Război în Ucraina, ziua 1444 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:20 Un atac cu drone rusești a ucis peste noapte un cuplu căsătorit în regiunea Zaporijjea din sudul Ucrainei, au declarat vineri, 6 februarie, autoritățile locale, în timp ce Kievul și Moscova poartă discuții fragile, mediate de SUA, menite să pună capăt războiului, scrie Kyiv Post. Victimele – un bărbat în vârstă de 49...
09:10
Peste 9770 de consumatori au fost deconectați de la energia electrică. Ministrul Energiei: „Echipele de intervenţie se află în teren pentru a reconecta cetățenii” # Ziarul de Garda
Mai multe localități din raioanele țării au fost deconectate de la energia electrică. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat situaţia operativă în sectorul electroenergetic la ora 06.00, în legătură cu condiţiile meteo dificile. Astfel, ÎS „Moldelectrica” nu a înregistrat deranjamente în reţeaua de transport a energiei electrice în această noapte, iar situația operativă a sistemului...
08:50
250 de apeluri la 112 privind căderi și accidentări. Peste 1500 de angajați ai MAI, mobilizați pentru a ajuta cetățenii # Ziarul de Garda
În contextul condițiilor climatice cauzate de ghețuș și polei, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) informează că echipele MAI se află în teren pentru monitorizarea situației, intervenția promptă la necesitate și asigurarea siguranței cetățenilor. MAI menționează că drumurile sunt, în general, practicabile, însă traficul se desfășoară în condiții de iarnă, pe carosabil umed, cu porțiuni de ghețuș...
08:20
La această oră, pe drumurile din țară se circulă dificil. AND îndeamnă toți participanții la trafic „să dea dovadă de maximă prudență” # Ziarul de Garda
Pe întreg teritoriul R. Moldova, începând de ieri seară, 5 februarie, ora 19:00, și până la această oră, 6 februarie, ora 07:00, condițiile de circulație sunt dificile, iar carosabilul este alunecos, informează vineri, 6 februarie, Administraţia Națională a Drumurilor (AND). Din cauza temperaturilor scăzute și a precipitațiilor sub formă de ploaie, s-au format depuneri de...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Zelenski anunță o nouă întâlnire a echipelor de negociere, care probabil va avea loc în SUA. Război în Ucraina, ziua 1443 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Alte întâlniri ale echipelor de negociere ale Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei sunt planificate în viitorul apropiat. Acestea vor avea loc probabil în Statele Unite, a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, scrie presa locală. „Astăzi am primit un raport de la echipa noastră de negocieri în urma a două zile de întâlniri și...
22:00
Maia Sandu, despre nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace: „Ucrainenii sunt oamenii care merită Premiul. Ei își sacrifică viața pentru pace” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a declarat joi, 5 februarie, în cadrul emisiunii de la TV8 „Cutia Neagră” că nu se pregătește să fie câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, dar apreciază că a fost nominalizată. Totuși, șefa statului a declarat că ucrainenii sunt cei care merită acest premiu. „Sunt recunoscătoare pentru faptul că oamenii urmăresc țara noastră,...
21:10
Legislativul a aprobat demisia membrului Comisiei de evaluare a procurorilor: „Au apărut obstacole de nedepășit” # Ziarul de Garda
Parlamentul a aprobat în ședința de joi, 5 februarie, demisia lui Pierangelo Padova din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. Astfel, a fost adoptat proiectul de hotărâre prin care se constată încetarea mandatului de membru, în baza cererii de demisie depuse la data de 13 ianuarie 2026....
20:20
Pedepsele penale pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor ar putea fi mai aspre. Parlamentul a votat în a doua lectură proiectul de lege # Ziarul de Garda
Parlamentul a votat în a doua lectură înăsprirea pedepsele penale pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor. Potrivit unui comunicat, proiectul prevede măsuri de combatere și prevenire a exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale asupra copiilor. Proiectul a fost propus pentru completarea Codului penal, „pentru a face posibilă tragerea la răspundere penală pentru fapte aferente abuzului...
20:00
La această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Pentru combaterea lunecușului au fost răspândite 398 de tone de material antiderapant # Ziarul de Garda
La această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar partea carosabilă este umedă, pe alocuri acoperită cu polei, ghețuș sau zăpadă, anunță joi, 5 februarie, Administraţia Națională a Drumurilor (AND). În ultimele 6 ore (intervalul 12:00–18:00), echipele de drumari au intervenit pe rețeaua de drumuri naționale din nordul, centrul și...
19:40
LIVE/ Ședința Parlamentului: Deputații au votat în prima lectură proiectul pentru modificarea Codului fiscal # Ziarul de Garda
Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). UPDATE 19:30 Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal al R. Moldova a fost votat în prima...
19:20
Pe 6 februarie, lecțiile în gimnaziile și școlile din Bălți se vor desfășura în regim online din cauza condițiilor meteo, a anunțat primraul orașului, Aleksandr Petcov. „Din păcate, condițiile meteo continuă să se înrăutățească. În pofida tratării cu materiale antiderapante, pe drumuri și mai ales pe trotuare se formează polei. Codul galben de pericol meteorologic...
19:10
LIVE/ Ședința Parlamentului: 34 de deputați au votat moțiunea simplă asupra Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare # Ziarul de Garda
Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). UPDATE 19:02 34 de deputați au votat moțiunes simplă asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei...
18:40
Noi tentative de escrocherii: apeluri false privind programul de compensații „Ajutor la Contor” # Ziarul de Garda
Mai mulți cetățeni au raportat apeluri suspecte, privind programul de compensații „Ajutor la Contor”, anunță joi, 5 februarie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit informațiilor, persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai programului și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare. „În acest context, vă informăm că Ministerul Muncii și Protecției...
18:00
Transportatorii acuză ANTA de „inactivitate instituțională” și anunță organizarea unui protest. Instituția respinge afirmațiile # Ziarul de Garda
„Agenția Națională Transport Auto (ANTA) respinge afirmațiile tendențioase privind o pretinsă inactivitate instituțională”, a declarat instituția, precizând că în această săptămână au avut loc controale repetate asupra activității de transport desfășurate pe strada Calea Moșilor 2A din capitală, după ce Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a anunțat că urmează să organizeze proteste....
17:40
„Comisia nu a constatat abateri în exercitarea profesiunii de medic”. Precizările Ministerului Sănătății cu referire la cazul medicului anesteziolog-reanimatolog # Ziarul de Garda
„Comisia nu a constatat abateri în exercitarea profesiunii de medic și faptele de care este învinuit nu sunt legate de îndeplinirea actului medical.” Ministerului Sănătății a venit joi, 5 februarie, cu mai multe precizări cu referire la cazul medicului anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșus, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea...
17:30
Începe evaluarea judecătorilor din completele specializate anticorupție. Magistrații din dosarele Plahotniuc și Dodon, printre cei cărora le va fi testată integritatea # Ziarul de Garda
Judecătorii din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție urmează a fi evaluați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Comisia a transmis joi, 5 februarie, notificările către noul grup de subiecți ai evaluării externe. Acesta include judecători ai Judecătoriei Chișinău care, începând cu 1 ianuarie 2017,...
17:30
Terenuri din proprietatea statului ar putea fi vândute pentru construcția imobilelor. Igor Grosu anunță un „pachet de intervenții” # Ziarul de Garda
Unele terenuri din periferia capitalei, care se află în proprietatea statului, ar urma să fie vândute pentru construcția imobilelor, a anunțat Igor Grosu, președintele Parlamentului. Acesta afirmă că statul pregătește „un pachet de intervenții” pentru reglementarea sectorului imobiliar, însă urmează să poarte discuții cu „dezvoltatorii”. „Noi ne gândim că o parte din terenurile pe care...
17:20
LIVE/ Ședința Parlamentului: Legislativul examinează audierea ministrei Ludmila Catlabuga pe marginea unei moțiuni simple # Ziarul de Garda
Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). UPDATE 16:50 „Astăzi vreau să privesc această dezbatere nu ca pe un exercițiu politic, dar ca o...
17:20
Comisia Vetting anunță că începe evaluarea magistraților din completele specializate anticorupție # Ziarul de Garda
Judecătorii din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție urmează a fi evaluați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Comisia a transmis joi, 5 februarie, notificările către noul grup de subiecți ai evaluării externe. Acesta include judecători ai Judecătoriei Chișinău care, începând cu 1 ianuarie 2017,...
17:10
Comisia Vetting anunță că începe evaluarea a 16 magistrați din completele specializate anticorupție # Ziarul de Garda
Judecătorii din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție urmează a fi evaluați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Comisia a transmis joi, 5 februarie, notificările către noul grup de subiecți ai evaluării externe. Acesta include judecători ai Judecătoriei Chișinău care, începând cu 1 ianuarie 2017,...
16:40
Axios: Rusia și Statele Unite sunt aproape de un acord de prelungire a Tratatului de Reducere a Armelor Strategice, care expiră pe 5 februarie # Ziarul de Garda
Rusia și Statele Unite sunt aproape de un acord de prelungire a Tratatului de Reducere a Armelor Strategice (START), care expiră astăzi, 5 februarie, relatează Axios, citând surse familiarizate cu negocierile. Potrivit surselor publicației, proiectul trebuie încă aprobat de președintele rus Vladimir Putin și de președintele american Donald Trump. Negociatorii americani Steve Witkoff și Jared...
16:30
Zona de Securitate: MGRES a revenit la utilizarea cărbunelui pentru producerea energiei electrice # Ziarul de Garda
Începând de astăzi, 5 februarie, Centrala MGRES a trecut la producerea energiei electrice din rezervele de cărbune rămase. Surse ale Zona de Securitate, familiarizate cu situația din sectorul energetic, au confirmat acest lucru. Redacția Zona de Securitate a luat legătura cu directorul Moldovagaz pentru a clarifica dacă în regiunea transnistreană ajunge o cantitate suficientă de...
16:20
„Credite pe hârtie, dar în realitate erau altceva”. Cercetarea judecătorească în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, aproape de final # Ziarul de Garda
Cercetarea judecătorească în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, se apropie de final. Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat însă nici joi, 5 februarie 2026, în fața instanței, chiar dacă completul de judecată a solicitat audierea sa în cadrul ascetei ședințe. „Se pregătește să depună declarații”, a motivat avocatul Lucian Rogac, care a solicitat instanței copiile tuturor...
16:20
WATCHDOG/ Vasile Costiuc și „fabrica de armament”. „Acest lucru este pur și simplu imposibil din punct de vedere legal” # Ziarul de Garda
Partidului „Democrația Acasă” a publicat miercuri, 5 februarie, un video în care liderul partidului, deputatul Vasile Costiuc, a lansat mai multe acuzații. Acesta a afirmat că „ceea ce face astăzi guvernarea transformă statul R. Moldova și cetățenii săi într-o țintă legală a Rusiei, prin permiterea creării unei fabrici de armament pe teritoriul țării, în valoare de 150...
16:20
Agenția Kooperativa lansează Raportul Digital 2026: „Hai să facem marketing pe cifre” # Ziarul de Garda
Kooperativa Moldova lansează Raportul Digital 2026, un studiu anual bazat pe date, statistici și comportamente reale de consum digital din Republica Moldova. Raportul oferă o radiografie actuală a pieței și repere clare pentru branduri, instituții și agenții care își construiesc strategiile de comunicare pentru 2026. La nivel global, social media are 5,66 miliarde de utilizatori,...
15:50
Ucraina și Rusia au făcut un schimb de prizonieri de 157 la 157. Majoritatea ucrainenilor se aflau în captivitate din 2022 # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat un schimb de prizonieri cu Federația Rusă, de 157 la 157. Zelenski a menționat că majoritatea ucrainenilor întorși se aflau în captivitate rusă încă din 2022. „Ne întoarcem acasă poporul nostru – 157 de ucraineni. Soldați ai Forțelor Armate, Gărzii Naționale, Serviciului de Frontieră de Stat. (…) Schimbul de...
15:30
LIVE TEXT/ Zelenski: Peste 1100 de clădiri din Kiev rămân fără încălzire, după atacurile Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1443 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:28 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că la Kiev, peste 1100 de clădiri rămân fără încălzire, în urma numeroaselor bombardamente ale armatei ruse, țintite spre infrastructura energetică. Zelenski a menționat că, în noaptea de 5 februarie, forțele ruse au lansat 183 de drone de atac împotriva Ucrainei, dintre care aproximativ 110 erau de...
14:30
LIVE/ Ședința Parlamentului: A început audierea ministrei Ludmila Catlabuga pe marginea unei moțiuni simple # Ziarul de Garda
Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). UPDATE 14:10 După pauză, deputații au început examinarea moțiunii simple asupra politicilor promovate de MAIA. La tribuna...
14:00
UPDATE/ Delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei au convenit asupra unui schimb de 314 de prizonieri de război. „Sunt încă multe de făcut pentru a pune capăt războiului” # Ziarul de Garda
UPDATE 13:57 Delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei au convenit la discuțiile de astăzi, 5 februarie, de la Abu Dhabi,Emiratele Arabe Unite, asupra unui schimb de prizonieri. Anunțul a fost făcut de emisarul special american Steve Witkoff, care a adăugat că „sunt încă multe de făcut pentru a pune capăt războiului”, relatează Reuters și AFP. „Astăzi,...
13:50
BNM menține rata de bază de 5%, „nivel considerat optim pentru o dezvoltare economică sustenabilă” # Ziarul de Garda
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis să mențină rata de bază la 5%. Potrivit BNM, decizia reflectă continuitatea strategiei monetare actuale care are drept scop principal ancorarea inflației în jurul țintei de 5% pe termen mediu, nivel considerat optim pentru o dezvoltare economică sustenabilă, se arată într-un comunicat de presă. La...
Ieri
13:40
UPDATE/ Din cauza ghețușului, pompierii au ajuns pe jos la locul incendiului din Ulmu. Casa a fost distrusă în totaliate # Ziarul de Garda
UPDATE 13:38 Incendiul izbucnit în localitatea Ulmu este lichidat în condiții extrem de dificile, după ce din cauza condițiilor meteo, pompierii au fost nevoiți să ajungă pe jos la fața locului. Astfel, pompierii au intervenit pentru lichidarea flăcărilor, utilizând mijloacele primare de intervenție, cu sprijinul populației. Ulterior, după câteva ore de luptă cu flăcările, incendiul...
13:30
LIVE TEXT/ Terminalele Starlink incluse în „lista albă sunt operaționale, iar accesul Rusiei este blocat, declară ministrul ucrainean al Apărării, Mihailor Fedorov. Război în Ucraina, ziua 1443 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:27 Terminalele Starlink care au fost adăugate pe „lista albă” sunt operaționale, în timp ce terminalele rusești au fost deja blocate, a declarat ministrul Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov. „Continuăm să verificăm terminalele Starlink. Primul lot de terminale care au ajuns pe «lista albă» funcționează deja”, a spus el. Anterior, ministrul ucrainean a declarat...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.