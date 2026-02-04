Cod Galben de polei și ghețuș în Republica Moldova
TV Nord, 4 februarie 2026 14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică Cod Galben de polei și ghețuș, valabilă în perioada 4 februarie, ora 19:00 – 6 februarie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, temperatura aerului în jur de 0 grade Celsius, asociată cu precipitații predominant sub formă de ploaie, va favoriza formarea poleiului și a ghețușului pe drumuri, trotuare
• • •
Acum 30 minute
14:30
Acum o oră
14:10
Întreprinderea Municipală „Gospodăria locativ-comunală Bălți" a demarat lucrările de restabilire în urma incendiilor produse în scările unor blocuri de locuințe din municipiul Bălți. Potrivit autorităților, intervențiile au loc la următoarele adrese: strada Bulgară, 114/1 și strada Bulgară, 68/1, unde au fost afectate spațiile comune ale blocurilor. În prezent, echipele întreprinderii municipale efectuează lucrări de salubrizare,
Acum 2 ore
13:20
Deținerea câinilor din rase considerate potențial periculoase va fi supusă unor reguli mai stricte în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, începând cu septembrie 2027, va intra în vigoare Legea nr. 256/2025 privind protecția animalelor de companie, care interzice creșterea și reproducerea anumitor rase, în scopul sporirii siguranței publice și a
Acum 4 ore
12:00
Mai mulți tineri specialiști din domeniul culturii vor beneficia de indemnizații unice la angajare # TV Nord
Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional-tehnic cu profil artistic, care se vor angaja, conform repartizării, în municipiul Chișinău, vor beneficia de indemnizația unică de 90 sau 120 de mii de lei, în funcție de nivelul instituției absolvite. Până acum, de această plată beneficiau doar cei repartizați în mediul rural. „Republica Moldova are talent și
Acum 6 ore
10:40
Competențe certificate pentru un viitor digital: experții MIDIA ACETI, pregătiți să sprijine IMM-urile # TV Nord
Primii specialiști din Republica Moldova în domeniul măsurării intensității digitale a IMM-urilor au primit certificate de absolvire, confirmând calificarea lor profesională și rolul strategic pe care îl vor avea în sprijinirea transformării digitale a mediului de afaceri. Certificarea a avut loc la finalul Programului de formare organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Inovaționale și Tehnologiilor
10:00
Un lot de lapte praf NAN 1 OPTIPRO 800g este supus unei rechemări extinse de la consum, ca măsură de precauție, în colaborare cu autoritățile locale. Anunțul a fost făcut de Nestlé România, iar produsul este disponibil inclusiv pe piața din Republica Moldova. Potrivit informațiilor, este vorba despre produsul NAN 1 OPTIPRO lapte praf 800g,
09:20
În contextul prognozelor meteorologice pentru perioada 4–8 februarie 2026, caracterizate prin alternanța temperaturilor pozitive și negative, cu risc sporit de precipitații și formare a poleiului, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat, la 3 februarie, o ședință de coordonare cu instituțiile responsabile pentru prevenirea și gestionarea eventualelor riscuri. În urma ședinței, CNMC a
Acum 8 ore
08:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit, în cadrul ședinței de astăzi, data de 17 mai 2026 pentru desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Plop, raionul Dondușeni, și comuna Frumușica, raionul Florești. Totodată, în aceeași zi va avea loc și referendumul local privind revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Potrivit CEC,
08:20
Pe 4 februarie, vom avea parte de cer noros. Noaptea, vremea va fi fără precipitații, însă pe parcursul zilei sunt prognozate ninsori, care treptat se vor transforma în ploaie. Izolat se va semnala polei slab, iar pe drumuri se va forma ghețuș, ceea ce poate crea dificultăți în trafic. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge
Acum 24 ore
17:20
/VIDEO/ Primarul din Elizaveta calcă din nou pe aceeași greblă: ANI constată o nouă încălcare # TV Nord
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților în cazul primarului satului Elizaveta, municipiul Bălți, Simion Magnet, după ce acesta a deținut simultan mandatul de ales local și calitatea de administrator al unei gospodării țărănești. Sesizarea a fost înregistrată la ANI la 6 noiembrie 2025, iar în urma verificării prealabile, inspectorul
17:10
Substanță vegetală depistată în bagajul de mână al unui pasager, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”–Chișinău # TV Nord
În dimineața zilei de 3 februarie, polițiștii de frontieră au depistat o substanță vegetală, presupusă a fi marijuana, în bagajul de mână al unui cetățean al Republicii Moldova, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga"–Chișinău. Incidentul a avut loc în timpul controlului de securitate pentru cursa Chișinău–Baden-Baden. Potrivit informațiilor oferite de autorități, în urma scanării bagajului cu
17:00
În comuna Bălășești, raionul Sîngerei, gospodarii încep ziua devreme, indiferent de frig. Vacile, găinile și rațele trebuie hrănite și adăpate la timp, iar iarna aduce provocări în plus, mai ales când temperaturile scad sub zero. Ion Botnaru crește în gospodăria sa vaci, găini și rațe. Spune că animalele sunt o parte importantă din viața de
16:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă monitorizarea situației epidemiologice a infecțiilor respiratorii la nivel național. În perioada 26 ianuarie – 1 februarie, au fost înregistrate 5.735 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, numărul fiind în creștere cu 3% față de săptămâna precedentă. În aceeași perioadă, au fost raportate
Ieri
14:40
/VIDEO/ Cele 8 zone de gestionare a deșeurilor: între soluții, finanțare și rezultatul așteptat # TV Nord
Gestionarea deșeurilor rămâne un subiect sensibil pentru administrațiile publice locale, mai ales în contextul implementării proiectelor regionale de colectare și depozitare. Tema a fost abordată în cadrul emisiunii „Factor decizional", unde reprezentanți ai autorităților și ai structurilor de profil au vorbit despre provocările majore ale acestui proces. VALERIU ȚARIGRADȚCHI, membru al Comitetului Bazinului Râului Prut:
13:50
/ANALIZĂ/ Doza care ucide în tăcere. Cum drogurile au devenit o amenințare reală pentru viitorul Republicii Moldova # TV Nord
Consumul și traficul de droguri nu mai reprezintă un fenomen marginal în Republica Moldova. Datele oficiale arată că aproximativ 50.000 de persoane consumă droguri, dintre care 21.000 folosesc substanțe injectabile, iar numărul deceselor asociate consumului s-a dublat în ultimii patru ani, ajungând de la 84 de cazuri în 2020 la 168 în 2024. În spatele
13:30
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA), anunță cercetarea penală a doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) al Poliției. Aceștia sunt bănuiți de falsificarea unor procese-verbale și de primirea de bani necuveniți de la șoferi din raioanele Nisporeni și Ungheni. Potrivit anchetei, în anul 2025, cei doi
12:30
O intervenție rapidă a echipei SAMU Fălești a făcut diferența între viață și moarte pentru o nou-născută de doar două săptămâni. Cazul a avut loc în seara zilei de 31 ianuarie, când părinții copilului au apelat de urgență Serviciul 112. Apelul a fost recepționat la ora 17:25, după ce fetița s-a înecat cu lapte și
11:40
IGP, despre șoferul care a lovit doi minori la Strășeni: „Nu a activat nicio zi în sistemul polițienesc” # TV Nord
Șoferul care, aseară, 2 februarie, a accidentat doi minori, dintre care unul a decedat la spital, iar altul se află în stare gravă la spital, nu a activat niciodată în sistemul polițienesc. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de către șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco, potrivit realitatea.md.
11:30
Incendiu la Bălți: o femeie de 60 de ani, salvată de pompieri după ce a fost găsită inconștientă # TV Nord
O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință din municipiul Bălți. Cazul a avut loc în seara zilei de 2 februarie 2026, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20. Potrivit informațiilor, vecinii au observat fum care ieșea din interiorul casei și au solicitat intervenția salvatorilor.
11:10
Consumatorii finali din Republica Moldova vor achita 14,4 lei pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Decizia a fost adoptată pe 3 februarie de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Noul tarif este cu 2,3 lei mai mic față de prețul actual de 16,7 lei pentru un metru cub și reprezintă
10:50
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) avertizează populația asupra unei informații false care circulă în spațiul public privind alocarea a câte 5.000 de lei dintr-un așa-zis „fond social". Potrivit CNAS, pe internet sunt distribuite mesaje false în care se afirmă că persoanele născute în perioada 1935–2018 ar putea primi bani în baza unei cereri electronice.
10:30
Un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din orașul Cupcini, raionul Edineț, în seara zilei de 2 februarie 2026. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:46, fiind anunțată izbucnirea unui foc în interiorul unui garaj din curtea unei case de locuit. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri, care au reușit
09:20
În ultimul său cuvânt către instanță, Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a reiterat că dosarul său este fabricat, „iar procurorului de caz ar trebui să-i fie rușine pentru probele prezentate în dosar". Ciochină se declară nevinovat și susține că „va
09:00
IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) informează că, în perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, echipele de asistență medicală urgentă au deservit 17.660 de solicitări, dintre care 2.870 au fost la copii. Din numărul total de apeluri recepționate, 585 au fost inutile, acestea necorespunzând criteriilor de urgență medico-chirurgicală. În urma acordării
08:50
Restricții privind activitățile de vânătoare, aplicate în Republica Moldova începând cu 2 februarie # TV Nord
Începând cu data de 2 februarie 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zona de frontieră, se aplică restricții privind desfășurarea activităților de vânătoare și/sau reglementare numerică. Măsurile sunt prevăzute în Ordinul Ministerului Mediului nr. 14 din 28 ianuarie 2026 și stabilesc interzicerea vânătorii, indiferent de forma de organizare – individuală sau colectivă –
08:30
Pe 3 februarie, vremea se menține stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant senin, fără precipitații, însă șoferii sunt atenționați asupra formării ghețușului pe carosabil. Vântul va sufla slab, în special pe timp de noapte. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime din timpul zilei vor ajunge până la -5 grade Celsius, iar pe parcursul nopții
08:30
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale în care este vizată o judecătoare de la Curtea de Apel Centru, învinuită de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit procurorilor, învinuita, deținând funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, s-ar fi aflat în municipiul
2 februarie 2026
21:00
Un grav accident rutier s-a produs în această seară, în jurul orei 19:00, pe traseul R-1, la kilometrul 22+500 de metri, în direcția spre Chișinău. Poliția din Strășeni a fost sesizată despre tamponarea a doi pietoni minori. Potrivit informațiilor preliminare oferite de polițiști, un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui automobil de marca
18:10
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a fost eliberat din arest preventiv și plasat sub control judiciar # TV Nord
Cererea procurorului privind prelungirea arestului preventiv în dosarul fost
17:30
Caz investigat de Poliție: minoră de 9 ani, presupusă victimă a unor acțiuni cu caracter sexual # TV Nord
Astăzi, Poliția a înregistrat un caz într-o localitate din centrul țării, în care este implicată o minoră în vârstă de 9 ani, expusă unor presupuse acțiuni cu caracter sexual. Potrivit informațiilor preliminare, toate instituțiile abilitate se află la fața locului, fiind întreprinse măsuri pentru stabilirea circumstanțelor cazului, precum și pentru acordarea asistenței necesare copilei. Totodată, […] Acest articol Caz investigat de Poliție: minoră de 9 ani, presupusă victimă a unor acțiuni cu caracter sexual a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
/FOTO/ Simulare de ședință a Consiliului Raional Drochia, cu participarea tinerilor romi din Gribova și Chetrosu # TV Nord
La data de 2 februarie 2026, în sala mică de ședințe a Consiliului Raional Drochia, a avut loc simularea unei ședințe a consiliului raional, activitate organizată de Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari (ANMC). La eveniment au participat tineri romi din localitățile Gribova și Chetrosu. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Președintelui raionului Drochia, Vasile Cemortan, care […] Acest articol /FOTO/ Simulare de ședință a Consiliului Raional Drochia, cu participarea tinerilor romi din Gribova și Chetrosu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
Alegerea unei diete adecvate pentru un animal care suferă de sensibilități alimentare este o provocare care necesită maximă atenție la detalii. O hrană potrivită nu trebuie doar să elimine simptomele neplăcute, ci să ofere și un suport nutrițional complet pentru o viață activă. Este esențial să înțelegem că „hipoalergenic” nu înseamnă doar lipsa unor ingrediente, ci o formulă echilibrată care sprijină întregul organism. Acest articol Top 5 sfaturi cum alegi corect hrana hipoalergenică pentru animalul tău de companie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
La data de 2 februarie, la ora 03:04, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat un apel pentru acordarea asistenței medicale de urgență unei femei gravide în vârstă de 34 de ani, dintr-o localitate a raionului Fălești. O echipă de Asistență Medicală Urgentă (AMU) s-a deplasat imediat la domiciliul pacientei, unde aceasta acuza […] Acest articol Naștere asistată de urgență într-o ambulanță, în raionul Fălești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Sărbătorile de iarnă s-au încheiat, dar bucuria continuă pentru elevii din raionul Glodeni. Un camion plin cu daruri, venit din județul Bistrița-Năsăud, România, a ajuns în localitățile din raion, unde peste 1000 de copii din clasele I–III au primit cadouri. OLESEA CAZACU, directoarea I.P. Liceul Teoretic Balatina: „O însemnătate destul de importantă, pentru că au […] Acest articol /VIDEO/ Un camion cu daruri din România a adus bucurie copiilor din raionul Glodeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Fosta șefă a Partidului „Șor” din Edineț depistată cu o avere nejustificată de peste 1,2 milioane lei # TV Nord
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat existența unei averi nejustificate în valoare de 1.204.700 de lei în cazul Svetlanei Panciuc, fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a Partidului „Șor”. Constatările vizează perioada 1 noiembrie 2019 – 27 noiembrie 2023. Potrivit actului de constatare emis de ANI, diferența substanțială a fost stabilită între veniturile […] Acest articol Fosta șefă a Partidului „Șor” din Edineț depistată cu o avere nejustificată de peste 1,2 milioane lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
/P/„Am construit o afacere aproape de oameni, nu doar de cifre.”– Doina Chisnicean, antreprenoare, clientă Microinvest # TV Nord
Construită pas cu pas, din dorința de a oferi consultanță și servicii de contabilitate profesioniste, afacerea Doina Consulting, fondată acum 18 ani de tânără antreprenoare Doina Chisnicean, a devenit un partener financiar sigur pentru antreprenorii din Moldova. De-a lungul timpului, compania a crescut alături de clienții săi din cele mai diverse domenii – de la […] Acest articol /P/„Am construit o afacere aproape de oameni, nu doar de cifre.”– Doina Chisnicean, antreprenoare, clientă Microinvest a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Percheziții CNA în Chișinău, Șoldănești și Rezina, într-un dosar de corupție privind eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi # TV Nord
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupție sistemică, ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale necesare obținerii sau reînnoirii permisului de conducere. Potrivit CNA, dosarele au fost pornite pentru fapte de corupere pasivă, corupere activă și trafic de […] Acest articol Percheziții CNA în Chișinău, Șoldănești și Rezina, într-un dosar de corupție privind eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Grevă națională în Germania: transportul public va fi perturbat în aproape toate landurile # TV Nord
Perturbări semnificative ale transportului public în Germania sunt aşteptate pe tot parcursul zilei de luni, din cauza unei greve naţionale a sindicatului Verdi, transmite digi24.ro Autobuzele, tramvaiele şi metrourile ar trebui să rămână în depourile mai multor companii municipale de transport, ca urmare a acţiunii de protest. Aproape toate cele 16 landuri sunt afectate, a […] Acest articol Grevă națională în Germania: transportul public va fi perturbat în aproape toate landurile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
1 februarie 2026
17:30
/FOTO/ Moldova și-a acoperit 94% din consumul de energie din surse interne, la o zi după blackout # TV Nord
La o zi după blackoutul parțial care a afectat sistemul electroenergetic național, Republica Moldova și-a asigurat consumul de energie electrică în proporție de 94% din surse interne, la ora 12:42, potrivit datelor prezentate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Conform operatorului sistemului de transport, Moldelectrica, la această oră erau importați doar 29,5 MW de energie electrică, […] Acest articol /FOTO/ Moldova și-a acoperit 94% din consumul de energie din surse interne, la o zi după blackout a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Directoarea unui centru de plasament din Bălți, a fost demisă după ce a refuzat accesul Ombudsmanului Copilului # TV Nord
Directoarea interimară a Centrului de plasament „Drumul spre casă” din municipiul Bălți a fost demisă după ce a refuzat accesul reprezentantei Oficiului Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, care urma să efectueze o vizită de monitorizare privind un posibil abuz sexual asupra unei minore aflate în plasament. Informația a fost comunicată pentru NewsMaker de către Ministerul Muncii […] Acest articol Directoarea unui centru de plasament din Bălți, a fost demisă după ce a refuzat accesul Ombudsmanului Copilului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
/FOTO/ Cod galben de ger în nordul Republicii Moldova. Temperaturile pot coborî sub –20 de grade # TV Nord
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de vreme geroasă, valabil în special pentru zona de nord a Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă pe 1 februarie 2026, la ora 12:30, și va fi în vigoare începând cu 1 februarie, ora 20:00, până pe 3 februarie, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat, vremea […] Acest articol /FOTO/ Cod galben de ger în nordul Republicii Moldova. Temperaturile pot coborî sub –20 de grade a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
La Sărătenii Vechi, raionul Telenești, persoanele în etate au de acum un loc unde timpul nu mai apasă, ci se împarte frumos – în discuții, activități și momente petrecute împreună. Centrul comunitar pentru seniori, inaugurat recent, a devenit rapid un spațiu al întâlnirilor, al zâmbetelor și al sentimentului de apartenență. Pentru mulți dintre beneficiari, centrul […] Acest articol /VIDEO/ Un centru care adună povești, zâmbete și generații la Sărătenii Vechi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
La 1 februarie este marcată Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, o sărbătoare instituită la inițiativa Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova (CALM), menită să evidențieze rolul esențial al autorităților locale în dezvoltarea comunităților și consolidarea statului. Data are o semnificație aparte, întrucât la 1 februarie 1998 a intrat în vigoare […] Acest articol 1 Februarie – Ziua Autonomiei Locale în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Învățământul la distanță în școlile din municipiul Bălți a fost prelungit cu încă două zile din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Alexandr Petkov. Potrivit edilului, decizia a fost luată pe fondul gerului puternic care continuă să afecteze regiunea, iar siguranța și sănătatea copiilor rămân o prioritate pentru autoritățile locale. […] Acest articol Școlile din Bălți rămân online încă două zile din cauza gerului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Energocom propune un tarif 15 lei și 25 de bani pentru consumul de gaze, în scădere cu circa 1,5 lei față de cel actual. Furnizorul a înaintat cererea de ajustare și aprobare a tarifelor reglementate către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în cadrul obligației de serviciu public, transmite IPN. Potrivit calculelor transmise ANRE, […] Acest articol Energocom propune reducerea tarifului la gaze pentru consumatori la 15,25 lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:40
/METEO/ Cer senin și temperaturi sub 0 grade. Prognoza meteo pentru prima zi din februarie # TV Nord
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în prima zi din februarie 2026 vom avea parte de cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla slab, iar umiditatea aerului va fi de 60%. În nordul țării, maximele vor atinge până la -12 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la -20 grade. În centrul țării, ziua […] Acest articol /METEO/ Cer senin și temperaturi sub 0 grade. Prognoza meteo pentru prima zi din februarie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
31 ianuarie 2026
23:10
Un tânăr de 21 de ani a decedat, iar altul a ajuns la spital în urma unui grav accident. Poliția a fost sesizată astăzi, în jurul orei 20:15, despre producerea accidentului rutier soldat cu deces pe traseul M-5, în direcția localității Valea lui Vlad, raionul Sîngerei. Potrivit cercetărilor preliminare, un tânăr de 21 de ani, […] Acest articol /FOTO/ Accident grav la Sîngerei. Un tânăr fără permis a decedat pe loc a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
19:40
În urma întreruperilor de energie electrică înregistrate astăzi în mai multe localități din Republica Moldova, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 anunță o creștere semnificativă a numărului de apeluri recepționate. Potrivit informațiilor oficiale, începând cu ora 11:00, odată cu deconectarea energiei electrice, fluxul apelurilor la 112 a crescut de aproape trei ori față […] Acest articol Apelurile la 112 au crescut de aproape trei ori după întreruperile de curent a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:50
Î.S. „Moldelectrica” anunță că alimentarea cu energie electrică a fost restabilită complet, după deconectările înregistrate în prima parte a zilei de 31 ianuarie. Potrivit operatorului sistemului de transport al energiei electrice, în urma manevrelor operative efectuate în rețelele electrice de transport și distribuție, toți consumatorii au fost reconectați la rețea. La nivelul rețelei de transport, […] Acest articol Moldelectrica a restabilit alimentarea cu energie electrică pe întreg teritoriul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
/ADEVĂRUL DIN COMENTARII/ Cum au reacționat moldovenii în online la declarația președintei Maia Sandu despre unirea cu România # TV Nord
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „Spațiul online din Republica Moldova a fost, în ultimele zile, scena unei dezbateri aprinse după declarația președintei Maia Sandu făcută în cadrul unui podcast din Marea Britanie. Șefa statului a afirmat deschis că, în cazul organizării unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, ar vota PRO.” MAIA SANDU, președinta […] Acest articol /ADEVĂRUL DIN COMENTARII/ Cum au reacționat moldovenii în online la declarația președintei Maia Sandu despre unirea cu România a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
