Cod Galben de polei și ghețuș în Republica Moldova

08:40

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în prima zi din februarie 2026 vom avea parte de cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla slab, iar umiditatea aerului va fi de 60%. În nordul țării, maximele vor atinge până la -12 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la -20 grade. În centrul țării, ziua […] Acest articol /METEO/ Cer senin și temperaturi sub 0 grade. Prognoza meteo pentru prima zi din februarie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.