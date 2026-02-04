Dispariție misterioasă în Călărași: Tânăr de 21 de ani căutat de voluntari și poliție
BreakingNews, 4 februarie 2026 17:40
Un tânăr de 21 de ani, Cătălin Braga, din satul Sipoteni, rn. Călărași a dispărut în noaptea de 3 spre 4 februarie 2026. Până în prezent, locul său de aflare este necunoscut. Potrivit echipei de voluntari Echipa COD, tânărul ar putea avea nevoie urgentă de asistență medicală. La momentul dispariției, el purta pantaloni sport negri
Acum 30 minute
17:40
Dispariție misterioasă în Călărași: Tânăr de 21 de ani căutat de voluntari și poliție # BreakingNews
Acum 2 ore
16:40
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, cere recalcularea facturilor la gaz și căldură pentru ultimele două luni # BreakingNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că va solicita recalcularea prețurilor la facturile la gaz pentru perioadele decembrie și ianuarie, subliniind că ajustările trebuiau făcute mai devreme. „Toate actele și dovezile arată că gazul trebuia să fie mai ieftin încă de acum câteva luni, iar ANRE a întârziat aplicarea ajustărilor", a declarat
16:00
Rase de câini potențial periculoase interzise în Republica Moldova din septembrie 2027 # BreakingNews
Din septembrie 2027, anumite rase de câini potențial periculoase nu vor mai putea fi crescute în Republica Moldova, a anunțat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Măsura, aliniată standardelor europene, urmărește protecția și bunăstarea animalelor, dar și siguranța copiilor, vecinilor și a deținătorilor de animale. Rasele vizate de interdicție sunt: Akbash, Alapaha Blue Blood Bulldog, American
Acum 4 ore
15:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de polei, valabil în perioada 4 februarie, ora 19:00 – 6 februarie, ora 20:00. Fenomenul este cauzat de temperaturile apropiate de 0°C și precipitațiile sub formă de ploaie, care vor favoriza formarea poleiului pe carosabil și trotuare. În zilele de 4–5 februarie, poleiul va afecta în
14:40
În fiecare an, pe 4 februarie, este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, cu scopul de a genera schimbări și a mobiliza acțiuni pentru reducerea acestei afecțiuni la nivel global. Tema campaniei pentru perioada 2025–2027, „Uniți prin unicitate", subliniază importanța unei abordări centrate pe oameni, care să recunoască diversitatea nevoilor, perspectivelor și experiențelor fiecărei
14:00
Renato Usatîi a participat la întrevederea cu președinții parlamentelor din țările baltice # BreakingNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a participat la întrevederea cu liderii parlamentelor statelor baltice: Lauri Hussar – Estonia, Daiga Mieriņa – Letonia și Juozas Olekas – Lituania. Discuțiile au vizat cooperarea parlamentară și schimbul de bune practici legislative dintre Moldova și statele baltice. Întâlnirea a avut loc în Parlamentul Republicii Moldova, în contextul vizitei oficiale
Acum 6 ore
13:10
Calea Ferată din Moldova se reorganizează: infrastructura separată de transportul de pasageri și marfă # BreakingNews
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința din 4 februarie 2026, reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) prin separarea activităților de gestionare a infrastructurii de cele comerciale. În acest scop, va fi înființată o nouă entitate, Societatea pe Acțiuni CFM „Pasageri și Marfă", administrată de Agenția Proprietății Publice (APP), informează breakingnews.md cu
12:20
Numărul raioanelor din Republica Moldova urmează să fie redus „semnificativ", iar administrația publică locală va fi reorganizată în profunzime, a declarat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, în emisiunea „Bună Dimineața" de la Moldova 1. Reforma merge dincolo de simpla schimbare a hărții administrative și vizează modul în care funcționează primăriile și structurile raionale, pentru a
Acum 8 ore
11:30
Proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA a fost susținut condiționat de comisiile parlamentare # BreakingNews
Comisia economie, buget și finanțe, cu votul unanim al membrilor săi, a susținut conceptual proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei, față de plafonul actual de 1,2 milioane. Și Comisia administrație publică și dezvoltare regională a susținut condiționat acest proiect. Proiectul
11:10
Universitatea „B. P. Hașdeu" din Cahul devine istorie. Guvernul a decis azi lichidarea instituției din sudul R. Moldova prin fuzionarea cu Universitatea Tehnică din Moldova. Documentul, criticat anterior de mediul academic de la Chișinău și București, prevede că reintegrarea urmează să fie definitivată până în august 2026. Inițiativa Ministerului Educației, promovată intens în ultimele două
10:40
Noul tarif pentru gazele naturale, de 14,42 lei pentru un metru cub, intră în vigoare începând de astăzi, 4 februarie, după ce decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a fost publicată în Monitorul Oficial. Tariful a fost redus cu aproximativ 14% și a fost aprobat de ANRE marți, 3 februarie. Decizia a fost
Acum 12 ore
09:50
Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar de 36,5 milioane de dolari din partea Statelor Unite pentru consolidarea securității naționale. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Moldovei la Washington, Vlad Kulminski. Diplomatul a precizat că Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată explicit în National Security and Department of State
Ieri
17:30
Polițiștii și procurorii sectorului Botanica au reținut un tânăr de 21 de ani din Chișinău, bănuit de trafic de droguri. Acesta a fost prins în flagrant, iar în urma acțiunilor desfășurate au fost scoase din circuit droguri sintetice în valoare de peste 180.000 de lei. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii au
16:00
Un adolescent de 16 ani, din raionul Căușeni, satul Tocuz a ajuns la spital cu comoție cerebrală și suspiciune de fractură a mandibulei, după ce a fost atacat violent de doi necunoscuți. Incidentul a avut loc în seara zilei de 24 ianuarie, iar imaginile agresiunii au fost ulterior făcute publice pe internet, informează Studio-L. Potrivit
15:10
Cinci troleibuze articulate au fost introduse, începând de astăzi, pe rutele din Chișinău, anunță autoritățile municipale. Vehiculele sunt destinate mai ales traseelor cu flux ridicat de pasageri, urmând să opereze pe rutele nr. 21 și nr. 24. Noile troleibuze au podea joasă și rampă de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă și pot transporta între
14:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) avertizează că atacurile asupra judecătorilor din Republica Moldova au crescut îngrijorător. În ultimul an, au fost raportate cazuri de violență fizică în instanțe, amenințări directe și campanii de hărțuire online, în special în dosare sensibile sau de corupție. Cele mai multe incidente au avut loc în instanțele din Chișinău, Căușeni
14:00
Renato Usatîi: Dacă aș fi întrebat, în calitate de cetățean, cum aș vota în cazul unui referendum privind unirea cu România, aș răspunde că aș vota împotrivă # BreakingNews
Președintele Partidului Nostru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Renato Usatîi, a declarat că, în cazul organizării unui referendum privind unirea cu România, ar vota împotrivă. Poziția sa civică a fost exprimată în cadrul emisiunii «Новая неделя сАнатолием Голя», difuzată la TV8. „Dacă mă vor întreba, voi răspunde că voi vota împotrivă. Întotdeauna am fost, sunt
13:30
Forța Fermierilor critică consultările Ministerului Agriculturii și cere demisia ministrei # BreakingNews
Asociația Forța Fermierilor critică Ministerul Agriculturii pentru modul în care gestionează consultările publice privind Programul Strategic al Politicii Agricole 2026–2030. Organizația susține că ministerul a transmis un document de peste 270 de pagini cu doar cinci zile înainte de termenul-limită pentru propuneri, ceea ce, potrivit fermierilor, face imposibilă o analiză corectă. Asociația acuză ministerul de
12:10
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că prioritatea sa rămâne dezvoltarea Chișinăului și activitatea în interesul locuitorilor, și nu subiectele politice. „De dimineață am avut o întrevedere cu reprezentantul PSRM. Am transmis colegilor de la Direcția finanțe despre ce am discutat. Dacă vor fi alte detalii, vor comunica colegii mei", a spus Ceban. El a
10:50
Tariful la gaz pentru consumatorii din Republica Moldova a fost redus cu aproximativ 14%. ANRE a aprobat astăzi un preț de 14,42 lei pentru 1.000 de metri cubi, TVA inclus, comparativ cu 16,74 lei cât era anterior. Decizia autorității de reglementare vine după ce Energocom solicitase un tarif mai mare, de 15,25 lei/m³. ANRE a decis
10:40
O companie din capitală, care activa fără autorizația necesară, ar fi păcălit sute de cetățeni ai Republicii Moldova, promițându-le angajarea legală în țări ale Uniunii Europene. În total, zece persoane au fost condamnate pentru escrocherie, trafic de influență și facilitarea migrației ilegale Anchetatorii susțin că schema a funcționat timp de zece ani, între 2007 și
10:00
Parlamentul Republicii Moldova dă astăzi start sesiunii parlamentare de primăvară 2026, deschizând o nouă etapă a activității legislative pentru lunile următoare. Ședința inaugurală se va desfășura într-un cadru solemn și va reuni oficiali de rang înalt din statele baltice. La eveniment vor participa președintele Riigikogu al Estoniei, Lauri Hussar, președinta Saeimei Letoniei, Daiga Mieriņa, și
2 februarie 2026
18:00
O fetiță de 9 ani dintr-o localitate din centrul țării este cercetată de autorități după ce ar fi fost victima unui abuz sexual. Poliția Națională anunță că toate instituțiile responsabile sunt la fața locului pentru a stabili circumstanțele și a acorda suport victimei. Forțele de ordine depun eforturi pentru identificarea și reținerea suspectului. „Protecția minorei
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că niciun proiect de amenajare a curților europene, anunțat de guvernare acum un an, nu a fost finalizat. Ceban a solicitat tuturor instituțiilor responsabile să prezinte întreaga documentație de proiect, inclusiv autorizațiile și avizele necesare. El a avertizat că lucrările lăsate neterminate în curțile oamenilor trebuie finalizate în
16:50
Fostul deputat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani, a fost eliberat sub control judiciar, decizia fiind luată pe 2 februarie Instanța nu a prelungit mandatul de arestare preventivă, potrivit Știri.md, cu referire la unimedia.info. Andronachi este cercetat în mai multe dosare. Unul dintre ele, legat de frauda bancară din 2014, implică un prejudiciu de
16:20
Bărbat din Tiraspol, anchetat după ce a intrat în locuința fostei soții și i-a distrus bunurile # BreakingNews
Un bărbat de 38 de ani din Tiraspol este cercetat de autorități după ce ar fi pătruns ilegal în locuința fostei soții și i-ar fi distrus hainele și încălțămintea din dulap. Incidentul a avut loc pe 1 februarie. Potrivit Ministerului de Interne din regiunea transnistreană, bărbatul se afla în stare de ebrietate și ar fi
15:00
Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a propus un nou tarif pentru consumatorii casnici de gaz, mai mic cu 1 leu față de cererea EnergoCom, menționează bani.md Potrivit proiectului, prețul propus este de 14,43 lei/m³ cu TVA, comparativ cu 16,74 lei/m³ în prezent. Aceasta înseamnă o reducere de aproape 14%, adică peste 2 lei
13:50
Încep lucrările de reabilitare a porțiunii de drum 31 August, între străzile Pușkin și Bodoni # BreakingNews
Primăria Chișinău va începe, în acest an, reabilitarea și reparația unui tronson de drum de pe strada 31 August.
13:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor Anunțul a fost făcut public de politicianul norvegian pe rețelele sociale, acesta afirmând că șefa statului moldovean se află „în prima linie a apărării democrației în Europa”. Hermstad a invocat … Articolul Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Negocierile trilaterale de pace dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite vor avea loc pe 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Informația a fost confirmată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Șeful statului ucrainean a precizat, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că Kievul este deschis unor discuții concrete și urmărește obținerea unui rezultat care … Articolul Discuțiile de pace, privind războiul din Ucraina vor continua la Abu Dhabi apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Ion Ceban critică reforma administrativă: „Se urmărește închiderea a 600 de primării” # BreakingNews
Primarul general Ion Ceban acuză guvernarea că pregătește lichidarea a 600 de primării prin noua reformă administrativ-teritorială. Edilul susține că planul de a reduce numărul primăriilor de la 898 la doar 300 va accelera dispariția localităților mici, forțând cetățenii să migreze spre orașele mari în căutarea serviciilor de bază. Potrivit lui Ceban, această „comasare” propusă … Articolul Ion Ceban critică reforma administrativă: „Se urmărește închiderea a 600 de primării” apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 2 februarie într-o curte din orașul Codru, municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins un automobil, care a fost distrus în totalitate. La intervenție a fost trimis un echipaj de pompieri, care a reușit să stingă focul și să prevină extinderea acestuia, notează breakingnews.md cu trimitere la realitatea.md. Potrivit … Articolul Incendiu într-o curte din Chișinău: Mașină distrusă de flăcări apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Primăria municipiului Chișinău anunță măsuri temporare de securitate și restricții de acces în contextul vizitei oficiale a președinților de parlament din țările baltice, care vor efectua deplasări la instituțiile de stat din republica moldova. Astfel, în perioada 2–4 februarie 2026, între orele 08:00 și 16:00, accesul persoanelor va fi limitat în anumite zone din centrul … Articolul Acces limitat în centrul Chișinăului, în contextul vizitei delegațiilor baltice apare prima dată în BreakingNews.
30 ianuarie 2026
17:20
Arest preventiv pentru un fost primar din Boldureşti, Nisporeni, cercetat pentru torturǎ # BreakingNews
La solicitarea procurorilor PCCOCS, un fost primar din Boldureşti, Nisporeni, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, pentru pretinse fapte de torturǎ. Mai exact, atunci când era primar, acesta ar fi lovit cu mâinile şi cu picioarele, precum şi a înjurat un locuitor al comunei, care mergea anevoios din cauza unei boli … Articolul Arest preventiv pentru un fost primar din Boldureşti, Nisporeni, cercetat pentru torturǎ apare prima dată în BreakingNews.
16:20
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat o serie de critici la adresa reprezentanților guvernării, acuzându-i de gestionarea ineficientă a unor lucrări de infrastructură din interiorul orașului. Edilul a publicat imagini cu mai multe șantiere din curțile de bloc, afirmând că realitatea din teren contrazice declarațiile publice ale reprezentanților PAS. În acest context, … Articolul Ion Ceban cere verificarea urgentă a șantierelor din curțile de bloc apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a fugit astăzi, 30 ianuarie, în timp ce era escortat pentru audieri într-o cauză penală în care figurează. Polițiștii menționează că la moment sunt întreprinse toate acțiunile de localizare și reținere a deținutului. Totodată, conducerea Inspectoratului General al Poliției a dispus inițierea unei anchete de serviciu, pentru a se … Articolul Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a fugit în timpul escortării apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Măsuri de urgență în Capitală împotriva poleiului: Peste 200 de puncte cu material antiderapant, instalate în sectoare # BreakingNews
În contextul avertizărilor meteorologice care anunță lapoviță, ninsoare și formarea ghețușului, serviciile municipale din Chișinău au instalat peste 200 de puncte temporare cu material antiderapant. Lăzile au fost amplasate strategic în toate sectoarele capitalei pentru a asigura o intervenție rapidă în zonele cu risc sporit de alunecare. Punctele de stocare se află în curțile blocurilor … Articolul Măsuri de urgență în Capitală împotriva poleiului: Peste 200 de puncte cu material antiderapant, instalate în sectoare apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare echipei Spitalului Clinic Municipal „Valentin Ignatenco”, cu ocazia aniversării a 40 de ani de la fondarea instituției. Edilul a subliniat importanța strategică a acestui spital, care dispune de 294 de paturi și deservește anual zeci de mii de copii din municipiul Chișinău, suburbii … Articolul „Valentin Ignatenco” a marcat 40 de ani de activitate apare prima dată în BreakingNews.
13:50
VIDEO// Un copil de nici 3 ani a devenit oficial cel mai tânăr jucător de snooker din Cartea Recordurilor # BreakingNews
Jude Owens, un băiețel din Manchester, Marea Britanie, a devenit oficial cel mai tânăr posesor de recorduri mondiale în sporturile cu tacul. La vârsta de doar 2 ani și 302 zile, micuțul a reușit două execuții tehnice care i-au lăsat mască pe experți: o lovitură prin ricoșeu din mantinelă (bank shot) și introducerea a două … Articolul VIDEO// Un copil de nici 3 ani a devenit oficial cel mai tânăr jucător de snooker din Cartea Recordurilor apare prima dată în BreakingNews.
13:10
BREAKING NEWS: Alertă cu bombă la PTF Tudora. Activitatea punctului de trecere a fost suspendată # BreakingNews
O situație de urgență este în curs de desfășurare la punctul de trecere a frontierei Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Activitatea postului a fost suspendată după ce, în bagajul unui cetățean ucrainean în vârstă de 63 de ani, a fost descoperit un obiect suspect, posibil un mecanism exploziv. Dispozitivul a fost depistat … Articolul BREAKING NEWS: Alertă cu bombă la PTF Tudora. Activitatea punctului de trecere a fost suspendată apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Nicolae Margarint, Partidul Nostru, despre criza ghețușului: Guvernarea nu știe să comunice nici cu autoritățile locale, nici cu cetățenii # BreakingNews
Lipsa de coordonare și mesajele contradictorii ale autorităților centrale au generat confuzie și au afectat direct cetățenii în timpul crizei cauzate de intemperii, când drumurile naționale și trotuarele au devenit extrem de periculoase din cauza ghețușului. Declarația aparține deputatului Nicolae Margarint, care critică dur modul în care a fost gestionată situația la nivel național. Incapacitatea … Articolul Nicolae Margarint, Partidul Nostru, despre criza ghețușului: Guvernarea nu știe să comunice nici cu autoritățile locale, nici cu cetățenii apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău a emis un comunicat prin care condamnă decizia consilierilor PAS de a organiza manifestații publice în locul participării la ședințele forului municipal. Reprezentanții MAN susțin că sala CMC este singurul loc legitim pentru dezbateri și propuneri privind problemele orașului, calificând declarațiile făcute în stradă drept „lipsite … Articolul Fracțiunea MAN: PAS fuge de responsabilitate și atacă Primăria din stradă apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Doi tineri din Ucraina, ambii cu vârsta sub 30 de ani, care au trecut granița în România prin Munții Maramureșului, au fost găsiți și salvați joi seara de echipele de intervenție, după ce au rămas blocați într-o zonă montană greu accesibilă. Aceștia au cerut ajutor după ce și-au pierdut orientarea și nu au mai reușit … Articolul Doi tineri ucraineni blocați în Munții Maramureșului, salvați: Fugeau de război apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Incendiu la un centru psiho-neurologic din Tiraspol: 80 de persoane, evacuate de urgență după un scurtcircuit # BreakingNews
Momente de panică într-un centru psiho-neurologic din Tiraspol, unde un incendiu a izbucnit în zona administrativă a instituției. 80 de persoane, pacienți și personal medical, au fost evacuate de urgență după ce mai multe saltele au început să ardă mocnit, umplând clădirea cu fum dens. Incidentul a fost observat inițial de angajații auxiliari, care au … Articolul Incendiu la un centru psiho-neurologic din Tiraspol: 80 de persoane, evacuate de urgență după un scurtcircuit apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Republica Bulgaria se pregătește pentru ultimul pas al aderării la zona euro. Comisia pentru Protecția Consumatorilor (CPC) de la Sofia a reamintit că, începând cu data de 1 februarie 2026, euro va deveni singura monedă cu putere legală de plată pe teritoriul țării. Astfel, leva bulgărească va fi retrasă oficial din circulație, nemaiputând fi utilizată … Articolul De la 1 februarie, euro devine singura monedă oficială în Bulgaria apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Ofițerii de investigație și procurorii desfășoară percheziții într-un dosar ce vizează sustragerea și folosirea ilegală a unor informații care constituie secret comercial. Sunt vizate persoane care ar fi acționat în interes propriu sau în favoarea unor agenți economici, provocând un prejudiciu considerabil. La această oră, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, împreună cu procurorii … Articolul Percheziții la Chișinău și Ialoveni: Mai multe persoane, bănuite de spionaj economic apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Model de succes la Chișinău: Facilitățile oferite de CMDA care transformă startup-urile în afaceri profitabile # BreakingNews
Primăria Municipiului Chișinău continuă să transforme ideile tinerilor antreprenori în afaceri durabile prin intermediul Centrului Municipal de Dezvoltare a Antreprenoriatului (CMDA). Un exemplu de succes este platforma educațională YoungSMART, fondată de Mariana Manole, care a reușit să își extindă activitatea după ce a devenit rezidentă a Incubatorului Municipal de Afaceri (IMA). Sprijinul oferit de municipalitate … Articolul Model de succes la Chișinău: Facilitățile oferite de CMDA care transformă startup-urile în afaceri profitabile apare prima dată în BreakingNews.
29 ianuarie 2026
17:00
Crimă șocantă în Capitală: Un bărbat dat dispărut a fost ucis și aruncat în Nistru de „prietenii” de pahar # BreakingNews
O alertă privind dispariția unui bărbat de 35 de ani din Chișinău s-a transformat într-o anchetă de omor deosebit de grav. Polițiștii sectorului Buiucani au stabilit că victima și-a găsit sfârșitul în locuința unui cunoscut, unde se afla împreună cu un grup de persoane. În urma unui conflict spontan, bărbatul a fost înjunghiat cu un … Articolul Crimă șocantă în Capitală: Un bărbat dat dispărut a fost ucis și aruncat în Nistru de „prietenii” de pahar apare prima dată în BreakingNews.
16:20
Funcționarii postului vamal Aeroport Chișinău au documentat două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare la intrarea în Republica Moldova. Primul caz vizează un bărbat de 49 de ani, cetățean al Republicii Moldova, pasager al cursei Tel Aviv–Chișinău. În urma controlului vamal, asupra acestuia au fost depistați 16.720 de euro, sumă care nu a fost declarată … Articolul Doi moldoveni, prinși cu zeci de mii de euro nedeclarați la Aeroport apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Poliția despre osemintele de la Coșnița: Casa ar fi fost construită pe un fost cimitir # BreakingNews
Poliția din Dubăsari a oferit noi detalii despre osemintele umane găsite ieri, 28 ianuarie, în localitatea Coșnița, pe un șantier privat. Oamenii legii iau în calcul o variantă care ar putea explica descoperirea macabră: pe terenul respectiv ar fi existat, cu mult timp în urmă, un cimitir. Rămășițele au fost scoase la lumină de la … Articolul Poliția despre osemintele de la Coșnița: Casa ar fi fost construită pe un fost cimitir apare prima dată în BreakingNews.
