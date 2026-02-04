Dispariție misterioasă în Călărași: Tânăr de 21 de ani căutat de voluntari și poliție

15:10

Poliția din Dubăsari a oferit noi detalii despre osemintele umane găsite ieri, 28 ianuarie, în localitatea Coșnița, pe un șantier privat. Oamenii legii iau în calcul o variantă care ar putea explica descoperirea macabră: pe terenul respectiv ar fi existat, cu mult timp în urmă, un cimitir. Rămășițele au fost scoase la lumină de la … Articolul Poliția despre osemintele de la Coșnița: Casa ar fi fost construită pe un fost cimitir apare prima dată în BreakingNews.