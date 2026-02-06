Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”

07:10

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis joi un mesaj public de susținere pentru premierul Ungariei, Viktor Orban, calificându-l drept „un lider cu adevărat puternic și influent”, cu doar două luni înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie. Mesajul a fost publicat pe platforma sa Truth Social și vine în contextul în care Orban se situează pe locul al doilea în sondajele de opinie, fiind presat de opoziția de centru-dreapta, scrie adevarul.ro.