Sondaj: 49% dintre cetățeni spun că justiția s-a îmbunătățit. IPRE: „Progresul nu este suficient de consolidat”
Moldova1, 6 februarie 2026 11:50
Cetățenii R. Moldova au o încredere mai mare în sistemul de justiție. Aproximativ jumătate dintre respondenții unui sondaj de opinie, prezentat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) pe 6 februarie, consideră că situația s-a îmbunătățit în ultimii ani. Totuși, două elemente rămân sensibile: rapiditatea procedurilor și transparența proceselor, corupția fiind principala problemă menționată.
• • •
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
Investiții cu 22% mai mari în 2025: Autoritățile evaluează toate industriile din R. Moldova pentru a stabili unde este nevoie de plasare de capital # Moldova1
Economia Republicii Moldova a înregistrat, în 11 luni ale anului 2025, o creștere de cel puțin 2.7% a Produsului Intern Brut (PIB), peste estimările inițiale de 1.3 la sută, afirmă vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit oficialului, această creștere economică a fost susținută, în principal, de consum, investiții și de o recoltă agricolă mai bună decât se anticipa inițial.
Sondaj: 49% dintre cetățeni spun că justiția s-a îmbunătățit. IPRE: „Progresul nu este suficient de consolidat” # Moldova1
Un general-locotenent rus a fost împușcat vineri, 6 februarie, la Moscova, și transportat de urgență la spital, au anunțat anchetatorii ruși. Este vorba despre Vladimir Alexeev, adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a armatei ruse (GRU), într-un nou atac care vizează înalți oficiali militari de la declanșarea războiului din Ucraina, scrie Reuters.
Un nou tip de fraudă în R. Moldova: Nu oferiți date personale celor care invocă programul „Ajutor la Contor” # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt atenționați de autorități despre noi tentative de fraudă care vizează, de această dată, programul de compensații „Ajutor la Contor”. Persoane necunoscute se prezintă drept „angajați ai programului” și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare. După ce le obțin, escrocii lasă victimele fără banii de pe carduri.
Parfum „cu probleme”, retras de pe piață. Producătorul autohton neagă neregulile semnalate de ANSP: „Nu prezintă risc pentru consumatori” # Moldova1
Parfumul „Adora Entourage”, produs de Viorica Cosmetic, este „sigur, respectă normele europene și nu prezintă niciun risc pentru sănătatea consumatorilor”. Potrivit companiei, situația semnalată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), și anume prezența unor substanțe strict interzise în componența parfumului, a fost generată de o „eroare administrativă de etichetare”.
CS Universitatea Craiova a revenit în fotoliul de lider al clasamentului Superligii românești de fotbal # Moldova1
CS Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În etapa a 25-a, „alb-albaștrii "au învins cu 1:0 pe teren propriu gruparea Oțelul Galați. La capătul unei partide în care a dominat ostilitățile și în care a trimis de două ori mingea în bară, CSU Craiova a câștigat la limită, grație golului marcat de David Matei în minutul 61.
Comisia Vetting demarează evaluarea externă a judecătorilor din completele anticorupție de la Judecătoria Chișinău # Moldova1
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a inițiat procedura de evaluare externă a judecătorilor care au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe. Este vorba despre magistrați ai Judecătoria Chișinău care au examinat astfel de dosare începând cu 1 ianuarie 2017.
Mai mult transport eficient energetic: Ponderea mașinilor electrice și hibride a ajuns la aproape 7% # Moldova1
Tot mai mulți moldoveni optează pentru autovehicule electrice și hibride, iar datele oficiale indică o creștere constantă a acestui segment. Anul 2025 a consemnat un nivel-record al înmatriculărilor, cu peste 30 de mii de vehicule electrice și hibride înregistrate într-un singur an atât de către persoane fizice, cât și de companii.
Procesul educațional din 571 de școli din R. Moldova se desfășoară în regim online, vineri, 6 februarie, în contextul condițiilor meteorologice dificile. Elevii din alte 453 de instituții învață cu prezență fizică.
Comisia Europeană va monitoriza lunar R. Moldova, începând din martie: „Nu toate reformele sunt simple” # Moldova1
Comisia Europeană (CE) va monitoriza lunar, începând cu luna martie 2026, „fiecare element” al reformelor implementate de R. Moldova, necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care a avertizat că instituțiile care „nu vor livra rezultate” vor suferi schimbări de management.
Protecție extinsă pentru inventatori: R. Moldova va avea drept de vot în Organizația Europeană a Brevetelor # Moldova1
Republica Moldova va participa la sistemul european centralizat de acordare a brevetelor și va fi reprezentată în Consiliul de Administrație al Organizației Europene de Brevete (OEB), alături de alte 39 de state.
Începe evaluarea externă a judecătorilor din completele anticorupție de la Judecătoria Chișinău # Moldova1
Estonia va restricționa operațiunile la două dintre punctele sale de trecere a frontierei cu Rusia vecină din motive de securitate, a anunțat, pe 5 februarie, Guvernul de la Riga.
GHEȚUȘ | Drumuri alunecoase, ambulanțe și autovehicule blocate și mii de consumatori - fără energie electrică # Moldova1
„Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru boți”: Maia Sandu respinge acuzațiile dintr-un raport propus în Congresul SUA # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile apărute într-un draft de raport propus în Congresul SUA potrivit cărora Uniunea Europeană și autorități din mai multe state, inclusiv Republica Moldova, ar fi cenzurat rețelele sociale și s-ar fi implicat în procese electorale. Șefa statului a declarat că libertatea de exprimare nu poate fi invocată pentru a justifica manipularea prin conturi false și campanii coordonate de dezinformare.
Reforma administrativ-teritorială este despre îmbunătățirea calității serviciilor prestate la nivel local, afirmă șefa statului # Moldova1
Primarii din mai multe localități solicită reducerea numărului de raioane, însă autoritățile nu au luat, deocamdată, o decizie în acest sens. Președinta Maia Sandu a subliniat că Guvernul vrea să încurajeze amalgamarea benevolă a localităților, însă, dacă unele nu vor putea să fie comasate voluntar, atunci vor exista anumite norme pentru realizarea acestui proces. Reforma nu va viza statutul autonomiei găgăuze, a mai spus șefa statului.
Șefa statului, despre reforma administrativ-teritorială: „Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor la nivel local” # Moldova1
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe drumurile naționale din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, din cauza poleiului și ghețușului formate pe carosabil. Autoritățile anunță intervenții continue atât pe traseele naționale, cât și pe străzile din municipiul Chișinău, în condițiile în care vremea rămâne instabilă.
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano: Cortina 2026 se anunță a fi mult mai mult decât un simplu eveniment festiv # Moldova1
Programată pentru data de 6 februarie, pe legendarul stadion San Siro din Milano, Ceremonia de Deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano/Cortina 2026 va reprezenta un moment simbolic de tranziție, o punte între tradiția olimpică și viitorul Jocurilor de iarnă, un manifest cultural, artistic și sportiv care va deschide oficial o nouă ediție a celui mai important eveniment sportiv al planetei.Alegerea stadionului San Siro, cunoscut și sub numele de Giuseppe Meazza, nu este deloc întâmplătoare. Acest templu al fotbalului italian, încărcat de istorie și emoție, devine scena pe care sporturile de iarnă își vor spune povestea, într-un dialog spectaculos între discipline total diferite: fotbalul, un gen de sport mai mult estival, al maselor, și sporturile de iarnă, simbol al performanței în condiții extreme. Milano, oraș cosmopolit, capitală a modei, a designului și a inovației, își asumă astfel rolul de gazdă globală, capabilă să transforme Olimpiada într-un eveniment cultural total.
Încep Jocurile Olimpice de Iarnă! Ceremonia de deschidere, astăzi, în direct la Moldova 2 # Moldova1
Startul oficial al celei de a 25-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo se va da astăzi de la ora 21:00. Marele festin sportiv se va desfășura în perioada 6-22 februarie în mai multe locații din nordul Italiei.
Palatul de Cultură din Hâncești, la 60 de ani de la inaugurare: un simbol readus la viață # Moldova1
Palatul de Cultură din Hâncești împlinește, în acest an, 60 de ani de la inaugurare. După patru ani de lucrări ample de reabilitare, realizate cu sprijinul Consiliului Raional Hâncești și al mai multor județe din România, edificiul a fost readus la viață. Renovarea, încheiată acum două luni, a transformat clădirea într-un veritabil reper arhitectural, care găzduiește astăzi cele mai importante evenimente culturale din oraș și raion.
Corespondență Dan Alexe | Ce înseamnă faptul că UE a pus Rusia pe lista țărilor suspectate de spălare de bani # Moldova1
Rusia a fost adăugată, alături de Liban, Venezuela și Siria, pe lista neagră a Uniunea Europeană a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului. După îndelungi ezitări, Comisia Europeană a luat în cele din urmă această măsură.
Fermele de porci din Roșcani și Cimișeni, printre cele mai mari din țară, și-au reluat activitatea după eradicarea focarelor de pestă porcină # Moldova1
Fermele de porci de la Roșcani, raionul Anenii Noi, și Cimișeni, raionul Criuleni, unele dintre cele mai mari din țară, și-au reluat activitatea după ce au fost afectate anul trecut de pestă porcină. Precizările au fost făcute de șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteața. De asemenea, el a subliniat că pesta porcină africană rămâne o provocare majoră pentru Republica Moldova și întreaga regiune.
ÎN CONTEXT | Expert: Rusia profită de vulnerabilitățile Ucrainei. Donbas și Zaporojie, noile linii roșii # Moldova1
Cea de-a doua rundă de negocieri între Rusia, Ucraina și SUA s-a încheiat doar cu un schimb de prizonieri, fără un acord de încetare a focului, lăsând deschisă o listă lungă de divergențe teritoriale. Deși oficial discuțiile sunt prezentate drept „constructive”, expertul în relații internaționale Grigore Guzun consideră că aceste mecanisme nu produc rezultate, deoarece solicitările Moscovei depășesc cadrul inițial al negocierilor, sporind riscurile pentru Kiev.
Deficitul bugetar al Rusiei s-ar putea tripla până la sfârșitul anului. Scăderea achizițiilor de petrol din India, o cauză # Moldova1
Deficitul bugetar al Rusiei s-ar putea tripla până la sfârșitul acestui an, potrivit unor surse apropiate Guvernului rus, citate de Reuters. Situația este determinată de scăderea achizițiilor de petrol din India și de reducerile de preț aplicate în comerțul cu țiței, care afectează semnificativ veniturile statului.
Furtuna Leonardo provoacă inundații extinse în Peninsula Iberică și face victime. În Portugalia, cel puțin o persoană a decedat, iar în Spania o altă persoană este dată dispărută. Alte câteva mii de oameni au fost evacuați din calea apelor. Zeci de drumuri sunt blocate, iar trenurile au fost oprite atât în Spania, cât și în Portugalia. Furtuna Leonardo este cea mai recentă dintr-un val de furtuni succesive care au devastat peninsula în ultima perioadă, provocând mai multe decese, au fost smulse acoperișuri de pe case și inundate orașe.
Maia Sandu: „Guvernul este așteptat să prezinte un program de accelerare a creșterii economice” # Moldova1
Guvernul condus de Alexandru Munteanu va prezenta, ,,către sfârșitul acestei luni, în primăvară", un program privind accelerearea creșterii economice, în pofida impedimentelor de ordin extern și intern, afirmă președinta Maia Sandu. Întrebată ce crede despre primele 100 de zile de mandat al Cabinetului Munteanu, șefa statului a declarat că ,,în 100 de zile nu faci revoluție în economie".
Pedepse penale mai aspre pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor. Deputații au votat, pe 5 februarie, în lectura a doua, o inițiativă legislativă în acest sens. Documentul transpune integral Directiva Uniunii Europene privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile.
Igor Grosu: Autoritățile responsabile sunt așteptate să prezinte propuneri clare privind modul de aplicare a Legii cetățeniei # Moldova1
Autoritățile responsabile sunt așteptate să prezinte, până vineri, 6 februarie, propuneri clare privind modul de aplicare a Legii cetățeniei. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat că nu este încă stabilit dacă situația necesită modificări ale cadrului legislativ sau doar revizuiri ale hotărârilor de Guvern și ale instrucțiunilor existente. Afirmațiile au fost făcute înaintea ședinței Paramentului. Solicitarea vine în contextul în care anumite persoane ajung la maturitate fără acte de identitate.
Fermele de porci din Roșcani și Cimișeni, printre cele mai mari din țară, și-au reluat activitatea după focarele de pestă porcină # Moldova1
Între 500 și 750 de mii de euro în „sacoșa neagră”: declarații făcute în instanță de Vladimir Cebotari # Moldova1
Între 500 de mii și 750 de mii de euro ar fi fost în sacoșa pe care Igor Dodon ar fi primit-o de la Vladimir Plahotniuc. Declarațiile au fost făcute în instanță de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, în cadrul audierilor din dosarul numit generic „Sacoșa neagră”. Cebotari susține că informațiile i-au fost comunicate chiar de Plahotniuc în acea vreme. Apărarea susține că declarațiile sunt interpretabile.
Show în liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Jucătorul echipei New Orleans Pelicans, Tray Murphy, a izbutit 12 aruncări de 3 puncte în meciul cu Milwaukee Bucks. Este un record absolut pentru echipa din New Orleans. Murphy a fost de neoprit în meciul cu Bucks. El a condus jocul ofensiv al oaspeților și a acumulat în total 44 de puncte.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță facilitarea procesului de export pentru producătorii autohtoni, prin eliminarea tarifelor pentru actele fitosanitare. Conform Legii privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive, intrată în vigoare joi, 5 februarie, a fost exclus costul pentru eliberarea Certificatului fitosanitar pentru export sau reexport.
Moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii, inițiată de 42 de deputați din opoziție, nu a trecut. Dezbătută în ședința Parlamentului din 5 februarie, timp de aproape cinci ore, moțiunea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată.
Circa 220 de milioane de lei, investiți în raionul Hâncești prin Programul „Satul European” # Moldova1
Guvernul a alocat circa 220 de milioane de lei pentru cele 57 de proiecte implementate în raionul Hâncești prin Programul „Satul European”. Investițiile s-au concentrat pe modernizarea spitalului raional, reparația drumurilor, infrastructura de apă și canalizare, sporirea eficienței energetice, renovarea grădinițelor, școlilor, parcurilor și iluminatului stradal.
BNM menține rata de bază la 5%: Decizia care urmărește scăderea ratelor dobânzii la credite # Moldova1
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis menținerea ratei de bază la nivelul de 5% anual, o hotărâre care confirmă continuitatea strategiei monetare actuale pentru ancorarea inflației în jurul țintei de 5%. Ratele la facilitățile de creditare și depozit overnight rămân fixate la 7% și, respectiv, 3%, oferind un cadru predictibil pentru dezvoltarea economică sustenabilă pe termen mediu.
Schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina: 150 de militari și șapte civili ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă # Moldova1
Ucraina și Rusia au realizat, pe 5 februarie, un nou schimb de prizonieri, în urma căruia 150 de militari și 7 civili ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă. Printre cei eliberați se numără și militari răniți, transmite RBK-Ucraina.
Mai multe persoane pleacă peste hotare, decât se întorc: Moldovenii se tem de instabilitate, spun specialiștii # Moldova1
Între 30 și 60 de mii de persoane părăsesc anual Republica Moldova, iar peste un milion de moldoveni se află în prezent peste hotare, potrivit statisticilor oficiale. Câți dintre aceștia se întorc acasă este mai dificil de estimat. Demografii susțin că, în ultimii ani, se observă o tendință de reîntoarcere a moldovenilor, însă în majoritatea cazurilor revin persoane aflate la vârsta de pre-pensionare. Pentru a atrage cât mai mulți conaționali acasă, este necesară asigurarea stabilității sociale și politice, consideră mediul academic.
Vladimir Plahotniuc, mai aproape de sentință în dosarul privind frauda bancară: Instanța a audiat un fost deputat transfug # Moldova1
Dosarul penal pe numele fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, inculpat în frauda bancară, se apropie de finalul cercetării judecătorești. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, l-au audiat, pe 5 februarie, pe un fost deputat transfug, unul dintre ultimii doi martori ai apărării. Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat nici astăzi în instanță.
Vasile Arlet a făcut primele convocări din postura de selecționer al echipei naționale de futsal # Moldova1
Noul selecționer al echipei naționale de futsal masculin a Republicii Moldova, Vasile Arlet, a anunțat lotul pentru turneul internațional din orașul Peruștița din Bulgaria, care se va desfășura între 8 și 11 februarie.
Drone rusești au lovit calea ferată a Ucrainei. Un tren care adăpostește civili în regiunea Sumî, atacat # Moldova1
Forțele ruse au efectuat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii feroviare din regiunea Sumî în timpul nopții. Instalațiile feroviare au fost avariate, fiind lovit și un tren care era folosit pentru a oferi căldură și servicii de bază pentru civili. Cel puțin 13 persoane au fost ucise și alte 39 rănite în urma atacurilor rusești din întreaga Ucraină în ultima zi, scrie presa ucraineană.
NOU | Absențele elevilor, motivate de părinți fără prezentarea documentelor: Regulament supus consultărilor publice # Moldova1
Absențele elevilor din clasele I - IX ar putea fi motivate de părinți sau de alți reprezentanți legali, fără a fi necesară prezentarea unor acte justificative. Schimbarea se regăsește într-un nou regulament-cadru pentru școli, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și supus consultărilor publice.
Jurnalistă DW, despre negocierile de la Abu Dhabi: Pacea din Ucraina, departe de un consens fără UE # Moldova1
Negocierile pentru încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se desfășoară într-un context tensionat, în care problema integrității teritoriale rămâne principalul punct de blocaj. Actualele negocieri de la Abu Dhabi riscă să se împotmolească din cauza ambițiilor teritoriale ale Rusiei și a marginalizării Uniunii Europene, care lipsește de la masa unde se decide viitorul continentului, a remarcat, la Moldova 1, jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel.
Nebunie la Istanbul: N'Golo Kanté a fost întâmpinat la aeroport de mii de suporteri ai lui Fenerbahçe # Moldova1
Mijlocașul francez N'Golo Kanté a fost întâmpinat de mii de suporteri ai lui Fenerbahçe la sosirea sa la Istanbul ca jucător al uneia dintre cele mai importante cluburi de fotbal din Turcia. Ținuți la distanță de gardurile de protecție, aceștia s-au adunat în jurul aeroportului pentru a-l vedea pe campionul mondial din anul 2018. La sosire, Kanté a fost înconjurat de fotografi și de mai mulți admiratori îmbrăcați în costume, care l-au ajutat să se apropie de suporterii extaziați.
Strategia de dezvoltare a TRM, prezentată public. Vlad Țurcanu: „Ceea ce facem acum trebuie să reziste în timp” # Moldova1
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) își propune să devină principalul pilon de informare credibilă până în 2030. Conducerea TRM a prezentat, pe 5 februarie, strategia de dezvoltare pentru următorii patru ani, care vizează consolidarea credibilității și independenței editoriale, modernizarea infrastructurii și extinderea prezenței digitale. Strategia este clară, accesibilă și orientată spre interesul public, susțin experții.
Piața imobiliară, în criză: Experții vorbesc despre prăbușirea vânzărilor, iar statul - despre prețuri exagerate la locuințe # Moldova1
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, înregistrând un declin accentuat al tranzacțiilor și un blocaj tot mai vizibil al investițiilor. Membrii Uniunii Agențiilor Imobiliare (UAI) afirmă că prăbușirea vânzărilor nu este un fenomen natural de „corecție”, ci rezultatul unui cumul de factori administrativi și bancari care descurajează cumpărătorii și afectează întregul lanț economic. De cealaltă parte, autoritățile susțin că problema principală sunt prețurile exagerate ale locuințelor.
Dor de casă sculptat în lemn: Povestea tânărului care a lăsat străinătatea pentru o afacere de familie la Rezina # Moldova1
Tot mai mulți antreprenori din R. Moldova reușesc să construiască afaceri de succes prin muncă, perseverență și pasiune. Un astfel de exemplu vine din raionul Rezina, unde o inițiativă pornită din dragoste pentru lemnul natural și meșteșugul tradițional a reușit să aducă o familie împreună. În atelierul fraților Donica iau naștere obiecte de decor și piese de mobilier din lemn, lucrate cu grijă și atenție la detalii, ca o modalitate de a păstra vii tradițiile și identitatea locală.
