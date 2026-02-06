Mai multe localități din Moldova afectate de întreruperi de energie din cauza vremii

14:00

Plafonul de înregistrare TVA va fi majorat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 85 de deputați. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Aceștia propun majorarea plafonului de la 1,2 milioane la 3,2 milioane de lei. Deputații susțin că această inițiativă ... Plafonul de înregistrare în calitate de plătitor de TVA va fi majorat până la 1,7 milioane de lei The post Plafonul de înregistrare în calitate de plătitor de TVA va fi majorat până la 1,7 milioane de lei appeared first on Politik.