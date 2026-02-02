Sprijin baltic pentru Moldova – Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania susțin ferm parcursul european
Politik, 2 februarie 2026 20:30
Parcursul european al Republica Moldova este susținut cu fermitate de Statele Baltice. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune, susținute de președinții parlamentelor din Republica Estonia, Republica Letonia și Republica Lituania. Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președintele Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii ... Sprijin baltic pentru Moldova – Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania susțin ferm parcursul european The post Sprijin baltic pentru Moldova – Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania susțin ferm parcursul european appeared first on Politik.
Șomajul tehnic aplicat la Calea Ferată din Moldova a fost prelungit cu încă o lună, până pe 2 martie 2026, din cauza volumelor reduse de transport feroviar. Aproximativ 1 000 de angajați rămân temporar fără activitate, a confirmat directorul general al CFM, Serghei Cotelnic, notează moldova1.md ”Până la 2 martie, în jur de o mie ... Decizie la CFM – O mie de feroviari rămân în șomaj tehnic până pe 2 martie The post Decizie la CFM – O mie de feroviari rămân în șomaj tehnic până pe 2 martie appeared first on Politik.
Cetățenii Republica Moldova domiciliați în Republica Franceză vor putea, începând cu 1 martie, să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără susținerea examenelor teoretice sau practice. Facilitarea se aplică șoferilor care dețin permise de categoria B, pentru autoturisme cu mai puțin de 10 locuri și o greutate totală de până la 3,5 ... Din 1 martie, moldovenii își pot preschimba permisul în Franța fără examen The post Din 1 martie, moldovenii își pot preschimba permisul în Franța fără examen appeared first on Politik.
Procedura de expropriere de pe terenul destinat sediului Ambasadei SUA la Chișinău avansează – Statul va oferi despăgubiri de 96 milioane lei # Politik
Procedura de expropriere a bunurilor de pe terenul destinat construcției noului sediu al Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău avansează, iar autoritățile dau asigurări că toate etapele se desfășoară legal și transparent. Agenția Proprietății Publice (APP), instituția desemnată drept expropriator, a venit cu explicații despre stadiul procesului și modul în care sunt stabilite despăgubirile, ... Procedura de expropriere de pe terenul destinat sediului Ambasadei SUA la Chișinău avansează – Statul va oferi despăgubiri de 96 milioane lei The post Procedura de expropriere de pe terenul destinat sediului Ambasadei SUA la Chișinău avansează – Statul va oferi despăgubiri de 96 milioane lei appeared first on Politik.
Partidul Nostru susține conceptul de municipalizare a țării – Renato Usatîi: Ce nu poate face un sat, poate face un municipiu! # Politik
Partidul Nostru sprijină planul de municipalizare a Republicii Moldova și declară că va susține reforma administrației publice locale doar dacă aceasta va fi una reală și eficientă. Potrivit partidului, municipalizarea orașelor din țară ar asigura localităților resurse echitabile, servicii publice de calitate și o guvernare mai transparentă. Ideea este susținută și de CALM, organizație în ... Partidul Nostru susține conceptul de municipalizare a țării – Renato Usatîi: Ce nu poate face un sat, poate face un municipiu! The post Partidul Nostru susține conceptul de municipalizare a țării – Renato Usatîi: Ce nu poate face un sat, poate face un municipiu! appeared first on Politik.
AIPA a achitat 600 de milioane în ianuarie, însă restanțele către fermieri rămân de miliarde # Politik
În luna ianuarie, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 597,14 milioane de lei, bani destinați fermierilor prin diverse măsuri de sprijin gestionate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Cea mai mare parte a sumei, 587,21 milioane de lei, vizează forma de plată post-investițională, pentru 1 ... AIPA a achitat 600 de milioane în ianuarie, însă restanțele către fermieri rămân de miliarde The post AIPA a achitat 600 de milioane în ianuarie, însă restanțele către fermieri rămân de miliarde appeared first on Politik.
ULTIMA ORĂ: Tariful la gaz ar putea scădea cu 2,30 de lei per metru cub – ANRE a publicat proiectul de decizie # Politik
ANRE a publicat proiectul de decizie privind reducerea tarifelor la gazele naturale, document care urmează să fie supus aprobării în ședința din 3 februarie. Potrivit proiectului, consumatorii casnici ar urma să achite un tarif de 14,43 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus, față de 16,74 lei/m³, cât este tariful în vigoare ... ULTIMA ORĂ: Tariful la gaz ar putea scădea cu 2,30 de lei per metru cub – ANRE a publicat proiectul de decizie The post ULTIMA ORĂ: Tariful la gaz ar putea scădea cu 2,30 de lei per metru cub – ANRE a publicat proiectul de decizie appeared first on Politik.
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, echipele societății S.A. Drumuri intervin pe mai multe sectoare de drum național pentru remedierea și plombarea gropilor apărute în carosabil, ca urmare a condițiilor meteorologice din ultima perioadă. Gropi periculoase pe traseul M-1, între Condrița și Căpriana, sector administrat de instituții controlate de PAS Lucrările se ... Urgență pe șoselele naționale – Drumarii repară gropile după degradarea carosabilului The post Urgență pe șoselele naționale – Drumarii repară gropile după degradarea carosabilului appeared first on Politik.
Primarul Ion Ceban vorbește despre planul PAS de reorganizare a primăriilor – Ar putea fi reduse de la 898 la 300 # Politik
Ion Ceban, primar general al municipiului Chișinău și președinte al Partidul MAN, a declarat că guvernarea pregătește o reformă administrativ-teritorială care ar duce la închiderea a aproximativ 600 de primării din Republica Moldova. Declarația a fost făcută în contextul Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului în Administrația Publică Locală, dar și al reformei administrativ-teritoriale anunțate ... Primarul Ion Ceban vorbește despre planul PAS de reorganizare a primăriilor – Ar putea fi reduse de la 898 la 300 The post Primarul Ion Ceban vorbește despre planul PAS de reorganizare a primăriilor – Ar putea fi reduse de la 898 la 300 appeared first on Politik.
Acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale necesare șoferilor – Unde a descins CNA # Politik
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău desfășoară acțiuni ample de urmărire penală în mai multe dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale necesare șoferilor. Potrivit anchetei, sunt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, ... Acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale necesare șoferilor – Unde a descins CNA The post Acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale necesare șoferilor – Unde a descins CNA appeared first on Politik.
Oficial american – Securitatea energetică a Moldovei rămâne o problemă-cheie, iar implicarea SUA va contribui la creșterea siguranței aprovizionării cu energie # Politik
Christopher Smith, asistentul secretarului de stat al Statelor Unite, a declarat într-un interviu pentru ipn.md, că securitatea energetică rămâne o problemă-cheie pentru Republica Moldova, iar implicarea companiilor americane în regiune va contribui la creșterea stabilității și siguranței aprovizionării cu energie. Oficialul american a fost întrebat despre impactul potențial asupra piețelor energetice regionale, inclusiv a celei ... Oficial american – Securitatea energetică a Moldovei rămâne o problemă-cheie, iar implicarea SUA va contribui la creșterea siguranței aprovizionării cu energie The post Oficial american – Securitatea energetică a Moldovei rămâne o problemă-cheie, iar implicarea SUA va contribui la creșterea siguranței aprovizionării cu energie appeared first on Politik.
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în 2027 este exclusă din calculele Germaniei și Luxemburgului. Un astfel de ritm nu este considerat adecvat, deoarece pregătirea pentru aderare, de regulă, necesită timp. Aderarea Kievului la UE se numără printre punctele din acordurile de pace discutate, în formate separate, pe linia SUA-Ucraina și SUA-Rusia. Aderarea graduală Deși UE ... Aderarea Chișinăului la UE pe modelul Ucrainei: “Gradual” și fără calendar precis The post Aderarea Chișinăului la UE pe modelul Ucrainei: “Gradual” și fără calendar precis appeared first on Politik.
Carlos Alcaraz, campion la Australian Open după o victorie în finala cu Novak Djokovic – Ce borne a atins ibericul # Politik
Carlos Alcaraz a câștigat în premieră Australian Open, după ce l-a învins în 4 seturi pe Novak Djokovic în marea finală de la Melbourne. Sârbul a câștigat clar primul set, dar liderul ATP și-a ridicat apoi nivelul și s-a impus fără drept de apel, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Murcianul a devenit cel mai tânăr ... Carlos Alcaraz, campion la Australian Open după o victorie în finala cu Novak Djokovic – Ce borne a atins ibericul The post Carlos Alcaraz, campion la Australian Open după o victorie în finala cu Novak Djokovic – Ce borne a atins ibericul appeared first on Politik.
Elena Rybakina, campioană la Australian Open, după o revenire spectaculoasă în setul 3 în fața Arynei Sabalenka – Belarusa e la a doua finală pierdută la Melbourne # Politik
Elena Rybakina și-a adjudecat astăzi primul titlu la Australian Open, după ce a învins-o în trei seturi pe Aryna Sabalenka, principala favorită a competiției. Belarusa a pierdut primul set, dar a revenit senzațional și a părut că nu îi va mai da nicio șansă adversarei sale în decisiv, dar kazaha, cap de serie nr. 5, ... Elena Rybakina, campioană la Australian Open, după o revenire spectaculoasă în setul 3 în fața Arynei Sabalenka – Belarusa e la a doua finală pierdută la Melbourne The post Elena Rybakina, campioană la Australian Open, după o revenire spectaculoasă în setul 3 în fața Arynei Sabalenka – Belarusa e la a doua finală pierdută la Melbourne appeared first on Politik.
Autorizațiile de construire pentru clădiri rezidențiale au intrat pe un trend clar descendent în 2025, ceea ce confirmă încetinirea pieței imobiliare nu doar la nivel de tranzacții, ci și la nivel de intenție de construcție. Datele Biroul Național de Statistică arată că, pe parcursul anului trecut, au fost eliberate 2.161 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, ... Autorizațiile de construcție tot mai puține în 2025 – Ce arătă datele BNS The post Autorizațiile de construcție tot mai puține în 2025 – Ce arătă datele BNS appeared first on Politik.
Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cea mai severă contracție din ultimii 15 ani și a atins un minim istoric al numărului de tranzacții. Declarațiile au fost făcute de Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS Viitorul, vineri, 30 ianuarie 2026, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”. Potrivit ... Piața imobiliară din Chișinău, în derivă – Record negativ în 15 ani The post Piața imobiliară din Chișinău, în derivă – Record negativ în 15 ani appeared first on Politik.
Blackout parţial pe teritoriul Republicii Moldova – A căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic # Politik
LIVE TEXT12:38 Blackout în Moldova și Ucraina: Ministrul ucrainean al Energiei Denis Shmyhal explică cauzele „Astăzi, la ora 10:42, s-a produs o breșă tehnologică concomitent cu oprirea liniei de 400 kV între sistemele energetice ale României și Moldovei și a liniei de 750 kV între vestul și centrul Ucrainei. Acest incident a provocat o întrerupere ... Blackout parţial pe teritoriul Republicii Moldova – A căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic The post Blackout parţial pe teritoriul Republicii Moldova – A căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic appeared first on Politik.
20 de zile de arest preventiv pentru fostul primar din Boldureşti, Nicanor Ciochină, cercetat într-o nouă cauză penală # Politik
Fostul primar din Boldureşti, Nicanor Ciochină, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, pentru pretinse fapte de torturǎ. Acesta a fost reținut imediat după ședința de judecată într-un alt dosar, cel privind accidentul mortal în care a murit un băiat de 14 ani, cauză în care Ciochină figurează, de asemenea, în calitate ... 20 de zile de arest preventiv pentru fostul primar din Boldureşti, Nicanor Ciochină, cercetat într-o nouă cauză penală The post 20 de zile de arest preventiv pentru fostul primar din Boldureşti, Nicanor Ciochină, cercetat într-o nouă cauză penală appeared first on Politik.
Schimbări în educație – Profesorii nu-și vor mai reconfirma gradele didactice la 5 ani, iar catalogul digital devine obligatoriu din 1 septembrie # Politik
Profesorii din Republica Moldova nu vor mai fi obligați să își reconfirme gradele didactice o dată la cinci ani, iar catalogul digital va deveni obligatoriu în toate instituțiile de învățământ începând cu 1 septembrie. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării, care a prezentat un set de măsuri menite să reducă povara administrativă ... Schimbări în educație – Profesorii nu-și vor mai reconfirma gradele didactice la 5 ani, iar catalogul digital devine obligatoriu din 1 septembrie The post Schimbări în educație – Profesorii nu-și vor mai reconfirma gradele didactice la 5 ani, iar catalogul digital devine obligatoriu din 1 septembrie appeared first on Politik.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va analiza și va supune aprobării, marți, 3 februarie, solicitarea înaintată de „Energocom” privind prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale către anumite categorii de consumatori finali. Amintim că „Energocom” a depus joi, 29 ianuarie, la ANRE, cererea de ajustare și aprobare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale ... ANRE anunță data la care va examina ajustarea tarifului la gaz The post ANRE anunță data la care va examina ajustarea tarifului la gaz appeared first on Politik.
Novak Djokovic – Carlos Alcaraz marea finală de la Australian Open 2026 – Sârbul va juca a 11-a finală în carieră la Melbourne # Politik
Novak Djokovic a dat din nou timpul înapoi sâmbătă dimineață la Australian Open, unde și-a întrerupt seria de cinci înfrângeri consecutive împotriva lui Jannik Sinner într-o victorie epică în cinci seturi, apropiindu-se la o victorie de al 25-lea titlu de Grand Slam, care îi prelungește recordul, și de al 11-lea la Melbourne. Djokovic se va ... Novak Djokovic – Carlos Alcaraz marea finală de la Australian Open 2026 – Sârbul va juca a 11-a finală în carieră la Melbourne The post Novak Djokovic – Carlos Alcaraz marea finală de la Australian Open 2026 – Sârbul va juca a 11-a finală în carieră la Melbourne appeared first on Politik.
Tariful corect al gazelor naturale pentru consumatorii final trebuie să fie 13,8 lei pe metru cub, potrivit calculelor realizate de Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru. Deputatul Constantin Cuiumju, care deține o experiență profesională de peste zece ani în domeniu, a explicat că a efectuat calculele folosind prețurile medii ale gazului pe bursele europene. În 2025 ... Partidul Nostru vine cu calcule proprii – De ce tariful la gaze trebuie să fie 13,8 lei The post Partidul Nostru vine cu calcule proprii – De ce tariful la gaze trebuie să fie 13,8 lei appeared first on Politik.
Expert – Actualizarea valorilor cadastrale riscă să genereze majorarea impozitelor pe proprietate, în lipsa unor mecanisme clare de protecție socială # Politik
Actualizarea valorilor cadastrale, promovată de Guvern, riscă să genereze majorarea impozitelor pe proprietate, în lipsa unor mecanisme clare de protecție socială, avertizează economistul Marin Gospodarenco. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții la Vocea Basarabiei, unde acesta a explicat implicațiile reale ale reformei pentru cetățeni, notează bani.md Potrivit economistului, valorile cadastrale sunt actualizate în ... Expert – Actualizarea valorilor cadastrale riscă să genereze majorarea impozitelor pe proprietate, în lipsa unor mecanisme clare de protecție socială The post Expert – Actualizarea valorilor cadastrale riscă să genereze majorarea impozitelor pe proprietate, în lipsa unor mecanisme clare de protecție socială appeared first on Politik.
Jurnalista Daniela Crudu, prezentatoare la postul public Moldova 1, va prelua funcția de purtătoare de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova. Acest lucru a fost făcut public de aceasta în timpul emisiunii pe care o prezintă, apoi a fost reflectat de SPPOT. Numirea a fost confirmată de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, care a precizat ... Guvernul va avea un nou purtător de cuvânt The post Guvernul va avea un nou purtător de cuvânt appeared first on Politik.
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie 2026, la invitația Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Vizita îi va aduce la Chișinău pe Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. Luni, 2 ... Debut nou al sesiunii parlamentare – Trei șefi de legislative vin la Chișinău The post Debut nou al sesiunii parlamentare – Trei șefi de legislative vin la Chișinău appeared first on Politik.
Energocom solicită ANRE- lui micșorarea tarifului la gaz cu 1,50 lei – Regulatorul va analiza propunerea # Politik
S.A. Energocom a înaintat ieri, 29 ianuarie 2026, către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică cererea privind ajustarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali în anul 2026, în contextul obligației de serviciu public. Potrivit calculelor transmise ANRE, prețul mediu ponderat de procurare a gazelor naturale destinate furnizării la ... Energocom solicită ANRE- lui micșorarea tarifului la gaz cu 1,50 lei – Regulatorul va analiza propunerea The post Energocom solicită ANRE- lui micșorarea tarifului la gaz cu 1,50 lei – Regulatorul va analiza propunerea appeared first on Politik.
Terminalul petrolier din incinta Aeroportului a trecut în proprietatea satului în timp ce americanii au preluat activele externe ale Lukoil # Politik
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie, cu Lukoil Moldova actele de predare–primire ale complexului petrolier din incinta aeroportului. Astfel, activele deținute de companie pe teritoriul AIC au revenit în proprietatea statului, în baza deciziei Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului ... Terminalul petrolier din incinta Aeroportului a trecut în proprietatea satului în timp ce americanii au preluat activele externe ale Lukoil The post Terminalul petrolier din incinta Aeroportului a trecut în proprietatea satului în timp ce americanii au preluat activele externe ale Lukoil appeared first on Politik.
Șeful Termoelectrica explică facturile mari la căldură – Tariful nu s-a schimbat, lipsesc compensațiile # Politik
Directorul general al „Termoelectrica” S.A., Iurie Razlovan, susține că facturile mai mari la căldură din decembrie 2025, care au profocat nemulțumirea multor chișinăuieni, reflectă consumul real și condițiile meteo, nu erori de calcul, notează BANI.MD. Razlovan a declarat, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, că livrarea agentului termic este monitorizată strict și că ... Șeful Termoelectrica explică facturile mari la căldură – Tariful nu s-a schimbat, lipsesc compensațiile The post Șeful Termoelectrica explică facturile mari la căldură – Tariful nu s-a schimbat, lipsesc compensațiile appeared first on Politik.
Partidul Nostru cere amânarea noilor valori cadastrale, care va scumpi semnificativ taxa pe imobil: „Pensionarii și familiile cu venituri fixe, cei mai afectați” # Politik
Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco, trage un semnal de alarmă: majorarea valorilor cadastrale ale locuințelor va duce la creșterea semnificativă a poverii fiscale pentru cetățeni. În cadrul unei conferințe de presă, parlamentara a cerut amânarea aplicării noilor evaluări. Elena Grițco a declarat că măsura este prezentată de autorități drept una „tehnică”, însă, în realitate, ar ... Partidul Nostru cere amânarea noilor valori cadastrale, care va scumpi semnificativ taxa pe imobil: „Pensionarii și familiile cu venituri fixe, cei mai afectați” The post Partidul Nostru cere amânarea noilor valori cadastrale, care va scumpi semnificativ taxa pe imobil: „Pensionarii și familiile cu venituri fixe, cei mai afectați” appeared first on Politik.
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat un pachet de măsuri destinat debirocratizării sistemului educațional, care va fi implementat pe parcursul anului 2026, cu scopul reducerii sarcinilor administrative și creșterii autonomiei cadrelor didactice. Inițiativa vine ca răspuns la propunerile profesorilor, directorilor, sindicatelor și organizațiilor profesionale. Ministrul Dan Perciun a subliniat că, în ultimii patru ani, au ... Măsuri de debirocratizare a școlilor lansat de ministerul Educației în 2026 The post Măsuri de debirocratizare a școlilor lansat de ministerul Educației în 2026 appeared first on Politik.
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi acuză ANRE-ul de duble standarde – Se pot lua bani retroactiv pentru tariful la gaz, dar nu se pot returna? # Politik
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați ... Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi acuză ANRE-ul de duble standarde – Se pot lua bani retroactiv pentru tariful la gaz, dar nu se pot returna? The post Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi acuză ANRE-ul de duble standarde – Se pot lua bani retroactiv pentru tariful la gaz, dar nu se pot returna? appeared first on Politik.
Președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, a acuzat Rusia că ar fi spălat aproximativ 14 miliarde de dolari prin sistemul bancar kazah, utilizând o instituție financiară din țară. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ședințe dedicate combaterii infracțiunilor financiare. Potrivit șefului statului, o bancă din Kazahstan a „rulat” peste 7 trilioane de tenge, bani proveniți „dintr-o ... Tokaev acuză Rusia de spălarea a 14 miliarde de dolari prin băncile din Kazahstan The post Tokaev acuză Rusia de spălarea a 14 miliarde de dolari prin băncile din Kazahstan appeared first on Politik.
Avertismentul CALM pentru autorități – Reforma administrației locale riscă să devină o simplă reducere a numărului de primării # Politik
Reforma administrației publice locale este necesară, însă actualele discuții sunt declarative și lipsite de o viziune clară, a declarat Viorel Furdui, director executiv al Congresul Autorităților Locale din Moldova, în cadrul emisiunii Vocile Puterii. Potrivit lui Furdui, reforma APL este confundată greșit cu reforma administrativ-teritorială, discuțiile fiind concentrate aproape exclusiv pe reducerea numărului de primării ... Avertismentul CALM pentru autorități – Reforma administrației locale riscă să devină o simplă reducere a numărului de primării The post Avertismentul CALM pentru autorități – Reforma administrației locale riscă să devină o simplă reducere a numărului de primării appeared first on Politik.
Un fond de investiții din SUA va prelua activele externe Lukoil – Guvernul de la Chișinău pus în dificultate # Politik
Lukoil anunță că a semnat un acord cu compania americană de investiții Carlyle privind vânzarea Lukoil International GmbH, subsidiară deținută integral, care gestionează activele internaționale ale grupului Lukoil. Potrivit comunicatului, tranzacția nu include activele din Kazahstan, care vor rămâne în proprietatea grupului Lukoil și își vor continua activitatea în baza licențelor existente. Compania precizează că ... Un fond de investiții din SUA va prelua activele externe Lukoil – Guvernul de la Chișinău pus în dificultate The post Un fond de investiții din SUA va prelua activele externe Lukoil – Guvernul de la Chișinău pus în dificultate appeared first on Politik.
Fermă de porcine din Moldova, fără despăgubiri la aproape un an de la focarul de pestă africană # Politik
Ferma de porcine din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, afectată anul trecut de un focar major de pestă porcină africană, nu a primit nici până în prezent despăgubiri din partea statului, deși a respectat integral măsurile impuse de autorități. Pierderile financiare depășesc 400 de milioane de lei, după distrugerea a aproape 68 000 de animale, ... Fermă de porcine din Moldova, fără despăgubiri la aproape un an de la focarul de pestă africană The post Fermă de porcine din Moldova, fără despăgubiri la aproape un an de la focarul de pestă africană appeared first on Politik.
Disensiunile între APOTA și ANTA continuă – Transportatorii acuză Agenția de inacțiune și amenință cu proteste # Politik
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto, APOTA, acuză Agenția Națională Transport Auto de inacțiune și de protejarea activităților ilegale de transport, potrivit unui comunicat semnat de președintele Consiliului APOTA, Oleg Alexa. Reacția vine după comunicatul ANTA din 28 ianuarie 2026, prin care instituția a respins acuzațiile privind implicarea Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ... Disensiunile între APOTA și ANTA continuă – Transportatorii acuză Agenția de inacțiune și amenință cu proteste The post Disensiunile între APOTA și ANTA continuă – Transportatorii acuză Agenția de inacțiune și amenință cu proteste appeared first on Politik.
Decizie drastică la București – România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni cu cetățenie română # Politik
Într-un răspuns oficial pentru Digi24.ro, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a transmis câte persoane au rămas fără cartea de identitate și cine sunt acestea. În total, persoane din 86 de state au rămas fără buletin, în baza noii legi. Potrivit informațiilor furnizate de către Minitserul Afacerilor Interne (MAI),din cele peste 160.000 de cărți de identitate ... Decizie drastică la București – România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni cu cetățenie română The post Decizie drastică la București – România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni cu cetățenie română appeared first on Politik.
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a anunțat că Partidul Socialiștilor, împreună cu reprezentanții altor formațiuni de opoziție, va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu. Potrivit lui, inițiativa are drept scop evaluarea activității executivului după primele trei luni de mandat, transmiteIPN. „Acest exercițiu este necesar. Premierul trebuie să vină în Parlament ... Opoziția parlamentară pregătește o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Munteanu The post Opoziția parlamentară pregătește o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Munteanu appeared first on Politik.
Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil la Boldurești, rămâne încă 60 de zile sub control judiciar. Decizia a fost luată astăzi, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Totodată, procurorii cer o pedeapsă de nouă ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis pentru fostul primar C iar pentru presupusul complice, ... Procurorii cer nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină The post Procurorii cer nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină appeared first on Politik.
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu este posibilă în viitorul apropiat, informează DPA. „Aderarea la 1 ianuarie 2027 este exclusă. Nu este posibil”, a spus Merz după discuțiile cu partenerii săi de coaliție la Berlin, notează Libertatea. Pentru a adera la UE, orice țară trebuie să îndeplinească ... Aderarea Ucrainei la UE în 2027 se amână – Declarația cancelarului german Friedrich Merz The post Aderarea Ucrainei la UE în 2027 se amână – Declarația cancelarului german Friedrich Merz appeared first on Politik.
Institutul Oncologic din Chișinău va fi dotat cu un nou accelerator liniar utilizat în radioterapie pentru tratarea cancerului # Politik
Ministerul Sănătății a anunțat că Institutul Oncologic din Chișinău va primi în 2026 un nou accelerator liniar, utilizat în radioterapie pentru tratarea cancerului. Decizia a fost confirmată de ministrul Emil Ceban înainte de ședința Guvernului din 28 ianuarie. ”În acest an vom procura, deja sunt semnate toate actele necesare și sunt prevăzuți bani pentru încă ... Institutul Oncologic din Chișinău va fi dotat cu un nou accelerator liniar utilizat în radioterapie pentru tratarea cancerului The post Institutul Oncologic din Chișinău va fi dotat cu un nou accelerator liniar utilizat în radioterapie pentru tratarea cancerului appeared first on Politik.
Reacția ANTA după ce a fost învinuită de transportatori că lobează interesele unui operator din nordul Moldovei # Politik
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu explicații după ce transportatorii din cadrul APOTA au acuzat instituția că ar tolera curse ilegale de pasageri dintr-o autogară neautorizată din Chișinău. Autoritatea spune că a intervenit, dar a încercat în același timp să evite blocarea bruscă a transportului pentru oameni. Potrivit ANTA, sesizarea din partea APOTA ... Reacția ANTA după ce a fost învinuită de transportatori că lobează interesele unui operator din nordul Moldovei The post Reacția ANTA după ce a fost învinuită de transportatori că lobează interesele unui operator din nordul Moldovei appeared first on Politik.
Ministrul Finanțelor despre convertirea datoriilor fermierilor în obligațiuni de stat – Ar implica rectificarea bugetului și majorarea datoriei publice # Politik
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, afirmă că autoritățile analizează mai multe opțiuni pentru achitarea restanțelor la subvențiile agricole, inclusiv varianta transformării acestora în hârtii de valoare garantate de stat, însă o decizie finală nu poate fi luată rapid. Potrivit ministrului, mecanismul este încă în lucru și presupune proceduri complexe, întrucât transformarea angajamentelor restante în datorie de ... Ministrul Finanțelor despre convertirea datoriilor fermierilor în obligațiuni de stat – Ar implica rectificarea bugetului și majorarea datoriei publice The post Ministrul Finanțelor despre convertirea datoriilor fermierilor în obligațiuni de stat – Ar implica rectificarea bugetului și majorarea datoriei publice appeared first on Politik.
Statul nu va încasa niciun leu la buget în urma procesului de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile – Ce spune ministrul Gavrilița # Politik
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că statul nu va încasa niciun leu la bugetul de stat în urma procesului de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile ale populației. Potrivit oficialului, actualizarea valorilor cadastrale nu generează venituri pentru bugetul central, ci servește exclusiv drept bază de referință pentru impozitele stabilite de autoritățile locale, notează bani.md ... Statul nu va încasa niciun leu la buget în urma procesului de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile – Ce spune ministrul Gavrilița The post Statul nu va încasa niciun leu la buget în urma procesului de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile – Ce spune ministrul Gavrilița appeared first on Politik.
Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare din 1 ianuarie – Ce spune ANRE # Politik
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament cere revizuirea de urgență a tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026. Deputatul Constantin Cuiumju a declarat în cadrul unui briefing de presă că oamenii nu mai pot aștepta și nu mai pot achita facturile ridicate la energie în contextul temperaturilor extrem de ... Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare din 1 ianuarie – Ce spune ANRE The post Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare din 1 ianuarie – Ce spune ANRE appeared first on Politik.
Liberalizarea pieței feroviare, dar tot statul va dirija – Ce spune ministrul Bolea despre intrarea pe piață a unor operatori privați # Politik
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a explicat în ce constă reforma Căilor Ferate din Moldova. El a subliniat că procesul presupune o separare clară între infrastructura feroviară și activitatea de transport, fără a schimba proprietarul acestora. Potrivit lui Bolea, CFM Infrastructură va rămâne întreprindere de stat, întrucât infrastructura feroviară este considerată un element strategic. În paralel, ... Liberalizarea pieței feroviare, dar tot statul va dirija – Ce spune ministrul Bolea despre intrarea pe piață a unor operatori privați The post Liberalizarea pieței feroviare, dar tot statul va dirija – Ce spune ministrul Bolea despre intrarea pe piață a unor operatori privați appeared first on Politik.
APOTA invocă concurență neloială pe piața serviciior de transport de pasageri și amenință cu proteste în fața ANTA # Politik
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto anunță că va organiza un protest în fața Agenției Naționale Transport Auto dacă activitatea unei autogări neautorizate de pe strada Calea Moșilor 2A din Chișinău nu va fi stopată. Este vorba de o companie de transport din nordul Moldovei care aplică concurență neloială celorlalți operatori pe piață Potrivit ... APOTA invocă concurență neloială pe piața serviciior de transport de pasageri și amenință cu proteste în fața ANTA The post APOTA invocă concurență neloială pe piața serviciior de transport de pasageri și amenință cu proteste în fața ANTA appeared first on Politik.
Ministrul Catlabuga – Reducerea importurilor din Ucraina nu va scumpi carnea de pui în Moldova # Politik
Republica Moldova va reduce importurile de carne de pui din Ucraina, care reprezentau aproximativ 20% din volumul anterior, însă autoritățile susțin că nu este motiv de creștere a prețurilor pe termen scurt, potrivit ministrului Agriculturii, Ludmila Catlabuga. ”Este prea devreme să discutăm despre majorări de prețuri. Piața se va ajusta inclusiv prin noi rute de ... Ministrul Catlabuga – Reducerea importurilor din Ucraina nu va scumpi carnea de pui în Moldova The post Ministrul Catlabuga – Reducerea importurilor din Ucraina nu va scumpi carnea de pui în Moldova appeared first on Politik.
Șapte angajați ai Serviciului Vamal au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar ce vizează fapte de corupție sistemică, investigate de Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul. Potrivit anchetatorilor, funcționarii vizați, care activează la posturile vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea, ar fi pretins și primit în mod repetat sume de bani ... Percheziții la PTF Leușeni și Cahul – Șapte vameși reținuți într-un dosar de corupție The post Percheziții la PTF Leușeni și Cahul – Șapte vameși reținuți într-un dosar de corupție appeared first on Politik.
Consiliul Superior al Magistraturii a decis, în ședința de astăzi, cu 7 voturi pentru și 4 împotrivă, sesizarea Curții Constituționale în legătură cu modificările operate prin amendament la Legea nr. 252 privind evaluarea extraordinară a judecătorilor. Amendamentul contestat a fost introdus fără consultări, în etapa finală a procesului legislativ, și prevede completarea legii cu noi ... CSM sesizează legea evaluării extraordinare a judecătorilor la Curtea Constituțională The post CSM sesizează legea evaluării extraordinare a judecătorilor la Curtea Constituțională appeared first on Politik.
