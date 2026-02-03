Bacalaureatul se schimbă din 2026 – Mai puțini itemi la examen

13:50

Ferma de porcine din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, afectată anul trecut de un focar major de pestă porcină africană, nu a primit nici până în prezent despăgubiri din partea statului, deși a respectat integral măsurile impuse de autorități. Pierderile financiare depășesc 400 de milioane de lei, după distrugerea a aproape 68 000 de animale,