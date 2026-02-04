Filip, Diacov, Neguța și Carp audiați ca martori în dosarul „Sacoșa neagră”
Politik, 4 februarie 2026 22:10
Primii patru martori ai acuzării în dosarul „sacoșa neagră", în care principalul inculpat este fostul președinte Igor Dodon, au fost audiați după ce examinarea cauzei a fost reluată de la zero. Au depus mărturie fostul prim-ministru din partea Partidului Democrat, Pavel Filip, fostul președinte al Parlamentului și lider al democraților, Dumitru Diacov, fostul ambasador al ... Filip, Diacov, Neguța și Carp audiați ca martori în dosarul „Sacoșa neagră"
Poleiul revine în Moldova – Intemperia a provocat ruperea conductorilor pe mai multe linii electrice – 6 localități afectate # Politik
Precipitațiile cu temperaturi negative din această seară au dus la formarea poleiului, care a cauzat ruperea conductorilor pe unele linii electrice aeriene. La ora 18, operatorii sistemului de distribuție a energiei electrice au raportat deconectarea parțială a 6 localități, afectând un total de 2 414 consumatori. Localitățile afectate sunt Donici și Camencea din raionul Orhei, ... Poleiul revine în Moldova – Intemperia a provocat ruperea conductorilor pe mai multe linii electrice – 6 localități afectate
Primii patru martori ai acuzării în dosarul „sacoșa neagră", în care principalul inculpat este fostul președinte Igor Dodon, au fost audiați după ce examinarea cauzei a fost reluată de la zero. Au depus mărturie fostul prim-ministru din partea Partidului Democrat, Pavel Filip, fostul președinte al Parlamentului și lider al democraților, Dumitru Diacov, fostul ambasador al ... Filip, Diacov, Neguța și Carp audiați ca martori în dosarul „Sacoșa neagră"
Alexandr Berlinschii – Combaterea corupției electorale trebuie realizată prin reguli corecte și previzibile fără transformarea legii într-un instrument de presiune politică # Politik
Alexandr Berlinschii, deputatul Partidului Nostru, membru al Comisiei juridice, numiri și imunități, a participat astăzi la discuțiile cu raportorii Comisiei de la Veneția, despre legea privind combaterea corupției electorale. În intervenția sa, Alexandr Berlinschii a exprimat îngrijorări serioase legate de faptul că legea a fost adoptată tardiv, în plin an electoral, iar unele obligații noi ... Alexandr Berlinschii – Combaterea corupției electorale trebuie realizată prin reguli corecte și previzibile fără transformarea legii într-un instrument de presiune politică
Proiectul de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, agreat de comisiile parlamentare # Politik
Proiectul de lege, elaborat de Fracțiunea Partidului Nostru privind scutirea primăriilor de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile și utilajele donate, a fost susținut astăzi de mai multe comisii parlamentare. Proiectul a fost prezentat în comisii de vicepreședinta Fracțiunii Partidului Nostru, Elena Grițco. Membrii Comisiei pentru mediu, climă și tranziție verde, Comisiei pentru drepturile ... Proiectul de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, agreat de comisiile parlamentare
Peste jumătate de milion de lei acordați neregulamentar de ODA în perioada 2022-2023 – Ce relevă un audit al Curții de Conturi # Politik
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat, pe 4 februarie, Comisiei pentru control al finanțelor publice, rezultatele auditului privind utilizarea resurselor financiare ale Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) în 2022-2023. Auditul a vizat programele de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și Fondul de garantare a creditelor. Auditul a constatat nivel scăzut ... Peste jumătate de milion de lei acordați neregulamentar de ODA în perioada 2022-2023 – Ce relevă un audit al Curții de Conturi
Guvernul pornește ofensiva exporturilor – 60 de milioane de lei pentru promovarea Moldovei în lume # Politik
Statul va cheltui 60 de milioane de lei în următorii trei ani pentru a ajuta companiile moldovenești să se promoveze peste hotare, prin participări la târguri internaționale, misiuni economice și campanii de marketing extern, în cadrul noului Program de promovare a exportului „Bridge Export". Programul va fi implementat de Agenția de Investiții, iar sprijinul va ... Guvernul pornește ofensiva exporturilor – 60 de milioane de lei pentru promovarea Moldovei în lume
Directorul general al Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, anunță că, la doar o săptămână de la lansarea rezultatelor evaluării și reevaluării bunurilor imobile, au fost depuse deja circa 900 de contestații de către cetățeni. Potrivit lui Ivan Danii, în cadrul exercițiului curent au fost evaluate pentru prima dată aproximativ 4 milioane de bunuri ... Nemulțumiri după noile evaluări cadastrale – 900 de contestații într-o săptămână
Guvernul a aprobat astăzi proiectul de reorganizare a Universității Tehnice a Moldovei prin absorbția acesteia de către Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul. În baza documentului, la Cahul va fi înființat Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu". „Obiectivul nostru major este să ne asigurăm că la Cahul, în următorii 10-20 de ani, va exista ... UTM va absorbi Universitatea din Cahul – Decizia aprobată de Guvern
Plină de datorii, Calea Ferată se separă – Guvernul anunță că CFM Pasageri și Marfă”, nu sunt pasibile privatizării # Politik
Guvernul Republicii Moldova a inițiat reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) și înființarea Societății pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă", cu capital integral de stat. Măsura este realizată în conformitate cu Codul transportului feroviar și angajamentele asumate de Moldova față de partenerii internaționali de dezvoltare. Agenția Proprietății Publice ... Plină de datorii, Calea Ferată se separă – Guvernul anunță că CFM Pasageri și Marfă", nu sunt pasibile privatizării
SUA va aloca Moldovei 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională – Țara noastră inclusă într-un document adoptat de Congresul american și semnat de Donald Trump # Politik
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a anunțat că Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată expres în National Security and Department of State Appropriations Act, lege care prevede o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională. Actul normativ a fost adoptat de Congresul SUA și ... SUA va aloca Moldovei 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională – Țara noastră inclusă într-un document adoptat de Congresul american și semnat de Donald Trump
Renato Usatîi – Declarația Președintelui Sandu despre unirea cu România ca „unică opțiune” este un eșec al guvernării în administrarea țării # Politik
Declarația Maiei Sandu că, într-un eventual referendum, ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, prezentată ca „unică opțiune", este o dovadă a eșecului guvernării în administrarea țării. Opinia a fost exprimată de Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. El a amintit că Maia Sandu a mai făcut declarații similare acum ... Renato Usatîi – Declarația Președintelui Sandu despre unirea cu România ca „unică opțiune" este un eșec al guvernării în administrarea țării
Numărul cererilor împotriva Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a crescut în 2025 cu aproape o treime față de 2024. Estimarea a fost făcută de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, în cadrul unei conferințe de presă organizate la IPN. Totuși, experții centrului subliniază că această creștere reprezintă mai degrabă o revenire la ... Tot mai mulți cetățeni reclamă Moldova la CtEDO – Plângerile cresc semnificativ în 2025
Peste 320 de primării trec deja prin procesul de amalgamare voluntară. Anunțul a fost făcut de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, într-un interviu pentru IPN. Potrivit demnitarului, reforma administrației publice locale are drept obiectiv consolidarea primăriilor, modernizarea serviciilor publice și apropierea cetățeanului de deciziile luate la nivel local. Procesul urmărește nu doar eficientizarea activității ... Alexei Buzu – Amalgamarea voluntară implică deja peste 320 de primării
Prețurile ridicate ale locuințelor sunt principalul motiv pentru care tot mai mulți cetățeni amână achiziția unei case, în așteptarea unei corecții a pieței. Declarația a fost făcută de deputatul PAS Radu Marian, președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Radu Marian a respins ideea potrivit căreia declinul ... Piața imobiliară în picaj – Un deputat explică de ce prețurile au alungat cumpărătorii
Examenul național de bacalaureat va fi modificat începând cu sesiunea din 2026. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au anunțat noile ajustări marți, în cadrul unei conferințe de presă. Printre principalele schimbări se numără reducerea numărului de itemi la mai multe probe de examen și implicarea profesorilor certificați ca ... Bacalaureatul se schimbă din 2026 – Mai puțini itemi la examen
Anchetă disciplinară la CSP în cazul procurorului care la eliberat pe Andronachi din cauza unei erori procedurale # Politik
Inspecția Procurorilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor a inițiat o anchetă disciplinară în privința procurorului anticorupție Nicolae Busuioc. Se întâmplă după ce, fostul deputat Vladimir Andronachi a fost eliberat din arest preventiv din cauza unei nereguli procedurale, care ar fi fost admisă de acuzatorul de stat. Mai exact, potrivit judecătorilor Curții de Apel Centru, ... Anchetă disciplinară la CSP în cazul procurorului care la eliberat pe Andronachi din cauza unei erori procedurale
Statul amână plata despăgubirilor către fermele afectate de pesta porcină africană – Ce sume cer companiile # Politik
Statul întârzie achitarea despăgubirilor către doi mari agenți economici din sectorul creșterii porcilor, deși certificatele de constatare a pagubelor au fost emise, iar acțiunile în instanță ar avea drept scop tergiversarea plăților, după sacrificarea a zeci de mii de animale din primăvara anului trecut urmare a unui focar major de pestă porcină africană (PPA). „Este ... Statul amână plata despăgubirilor către fermele afectate de pesta porcină africană – Ce sume cer companiile
ANRE lasă ușa deschisă – Prețul la gaz poate scădea din nou, în funcție de fluctuațiile pe piață # Politik
Directorul ANRE, Alexei Taran, a declarat că metodologia de reglementare permite intervenții repetate asupra prețului gazelor naturale pe parcursul anului, în funcție de anumite evenimente și de evoluția cotațiilor internaționale. Potrivit lui Taran, prețul mediu ponderat anual este un indicator-cheie în stabilirea tarifelor și poate fi ajustat dacă apar schimbări semnificative pe piață. „Dacă acum ... ANRE lasă ușa deschisă – Prețul la gaz poate scădea din nou, în funcție de fluctuațiile pe piață
Renato Usatîi despre un posibil referendum privind unirea Republicii Moldova cu România: „Nu voi merge niciodată împotriva voinței cetățenilor” # Politik
Președintele Partidului Nostru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Renato Usatîi, a declarat că, în cazul organizării unui referendum privind unirea cu România, ar vota împotrivă. Poziția sa civică a fost exprimată în cadrul emisiunii «Новая неделя с Анатолием Голя», difuzată la TV8. „Dacă mă vor întreba, voi răspunde că voi vota împotrivă. Întotdeauna am fost, ... Renato Usatîi despre un posibil referendum privind unirea Republicii Moldova cu România: „Nu voi merge niciodată împotriva voinței cetățenilor"
Căldura ar putea costa mai ieftin, după ce ANRE a ajustat în jos tarifele la gaz. Directorul Energocom, Constantin Borosan, a declarat că majoritatea furnizorilor de energie termică din Republica Moldova achiziționează gaze naturale la preț
Asociația Forța Fermierilor lansează acuzații la adresa Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pe care îl învinuiește că mimează consultările publice privind Programul Strategic al Politicii Agricole 2026–2030 și că neglijează deliberat unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei agricole. Potrivit declarației organizației, la 29 ianuarie 2026 ministerul a transmis spre consultare un document de ... Fermierii nemulțumiți de Programul Agricol 2026–2030 – Este un adevărat sabotaj economic The post Fermierii nemulțumiți de Programul Agricol 2026–2030 – Este un adevărat sabotaj economic appeared first on Politik.
PSRM gata să voteze bugetul Chișinăului pentru 2026, însă cu o condiție – PAS: Se pregătește o mare nuntă politică # Politik
Președintele PSRM și deputat, Igor Dodon, a anunțat că formațiunea este gata să voteze bugetul municipiului Chișinău pentru 2026, însă doar cu condiția ca o parte din resursele financiare să fie redirecționate pentru compensații destinate locuitorilor capitalei în sezonul rece. Declarațiile au fost făcute după o ședință cu consilierii municipali ai PSRM din Consiliul Municipal ... PSRM gata să voteze bugetul Chișinăului pentru 2026, însă cu o condiție – PAS: Se pregătește o mare nuntă politică The post PSRM gata să voteze bugetul Chișinăului pentru 2026, însă cu o condiție – PAS: Se pregătește o mare nuntă politică appeared first on Politik.
ULTIMA ORĂ – ANRE reduce tariful la gaz la 14,43 lei/m³ca urmare a scăderii costurilor de procurare a metanului # Politik
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat astăzi un nou tarif pentru gazele naturale, ca urmare a scăderii costurilor de procurare a gazelor naturale. potrivit ANRE acest preț include toate componentele reglementate: costul de procurare a gazelor serviciile de transport și distribuție, cheltuielile de furnizare precum și o rată de rentabilitate reglementată stabilită cu ... ULTIMA ORĂ – ANRE reduce tariful la gaz la 14,43 lei/m³ca urmare a scăderii costurilor de procurare a metanului The post ULTIMA ORĂ – ANRE reduce tariful la gaz la 14,43 lei/m³ca urmare a scăderii costurilor de procurare a metanului appeared first on Politik.
O nouă amânare pentru darea în funcțiune a liniei Vulcănești–Chișinău – Ce spune ministrul Junghietu # Politik
Darea în exploatare a Liniei Electrice Aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău continuă să fie tergiversată, deși proiectul a fost prezentat drept unul strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. În toiul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 octombrie, ex-premierul Dorin Recean promitea că linia va fi pusă în funcțiune până la sfârșitul anului 2025. ... O nouă amânare pentru darea în funcțiune a liniei Vulcănești–Chișinău – Ce spune ministrul Junghietu The post O nouă amânare pentru darea în funcțiune a liniei Vulcănești–Chișinău – Ce spune ministrul Junghietu appeared first on Politik.
Energia regenerabilă nu poate asigura, în forma actuală, securitatea energetică a Republicii Moldova, iar costurile reale ale stocării energiei sunt extrem de ridicate. Declarațiile au fost făcute de expertul energetic Sergiu Tofilat în cadrul emisiunii Cabinetul din umbră de la Jurnal TV, notează bani.md Potrivit acestuia, deși prețurile bateriilor au scăzut semnificativ în ultimii ani, ... Regenerabilele în picaj – Prețurile mici împing investitorii din Moldova spre faliment The post Regenerabilele în picaj – Prețurile mici împing investitorii din Moldova spre faliment appeared first on Politik.
Tofilat – Linia Vulcănești – Chișinău nu va soluționa definitiv problema autonomiei energetice # Politik
Expertul energetic Sergiu Tofilat spune că darea în folosință a liniei electrice Vulcănești -Chișinău nu va soluționa definitiv probleme independenței energetice a Republicii Moldova în contextul ultimului blackout parţial pe teritoriul țării. Tofilat mai spune că Moldova va rămâne încă o perioadă într-o zonă turbulentă din punct de vedere energetic până când statul nostru nu ... Tofilat – Linia Vulcănești – Chișinău nu va soluționa definitiv problema autonomiei energetice The post Tofilat – Linia Vulcănești – Chișinău nu va soluționa definitiv problema autonomiei energetice appeared first on Politik.
Șomajul tehnic aplicat la Calea Ferată din Moldova a fost prelungit cu încă o lună, până pe 2 martie 2026, din cauza volumelor reduse de transport feroviar. Aproximativ 1 000 de angajați rămân temporar fără activitate, a confirmat directorul general al CFM, Serghei Cotelnic, notează moldova1.md ”Până la 2 martie, în jur de o mie ... Decizie la CFM – O mie de feroviari rămân în șomaj tehnic până pe 2 martie The post Decizie la CFM – O mie de feroviari rămân în șomaj tehnic până pe 2 martie appeared first on Politik.
Cetățenii Republica Moldova domiciliați în Republica Franceză vor putea, începând cu 1 martie, să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără susținerea examenelor teoretice sau practice. Facilitarea se aplică șoferilor care dețin permise de categoria B, pentru autoturisme cu mai puțin de 10 locuri și o greutate totală de până la 3,5 ... Din 1 martie, moldovenii își pot preschimba permisul în Franța fără examen The post Din 1 martie, moldovenii își pot preschimba permisul în Franța fără examen appeared first on Politik.
Sprijin baltic pentru Moldova – Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania susțin ferm parcursul european # Politik
Parcursul european al Republica Moldova este susținut cu fermitate de Statele Baltice. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune, susținute de președinții parlamentelor din Republica Estonia, Republica Letonia și Republica Lituania. Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președintele Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii ... Sprijin baltic pentru Moldova – Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania susțin ferm parcursul european The post Sprijin baltic pentru Moldova – Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania susțin ferm parcursul european appeared first on Politik.
Procedura de expropriere de pe terenul destinat sediului Ambasadei SUA la Chișinău avansează – Statul va oferi despăgubiri de 96 milioane lei # Politik
Procedura de expropriere a bunurilor de pe terenul destinat construcției noului sediu al Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău avansează, iar autoritățile dau asigurări că toate etapele se desfășoară legal și transparent. Agenția Proprietății Publice (APP), instituția desemnată drept expropriator, a venit cu explicații despre stadiul procesului și modul în care sunt stabilite despăgubirile, ... Procedura de expropriere de pe terenul destinat sediului Ambasadei SUA la Chișinău avansează – Statul va oferi despăgubiri de 96 milioane lei The post Procedura de expropriere de pe terenul destinat sediului Ambasadei SUA la Chișinău avansează – Statul va oferi despăgubiri de 96 milioane lei appeared first on Politik.
Partidul Nostru susține conceptul de municipalizare a țării – Renato Usatîi: Ce nu poate face un sat, poate face un municipiu! # Politik
Partidul Nostru sprijină planul de municipalizare a Republicii Moldova și declară că va susține reforma administrației publice locale doar dacă aceasta va fi una reală și eficientă. Potrivit partidului, municipalizarea orașelor din țară ar asigura localităților resurse echitabile, servicii publice de calitate și o guvernare mai transparentă. Ideea este susținută și de CALM, organizație în ... Partidul Nostru susține conceptul de municipalizare a țării – Renato Usatîi: Ce nu poate face un sat, poate face un municipiu! The post Partidul Nostru susține conceptul de municipalizare a țării – Renato Usatîi: Ce nu poate face un sat, poate face un municipiu! appeared first on Politik.
AIPA a achitat 600 de milioane în ianuarie, însă restanțele către fermieri rămân de miliarde # Politik
În luna ianuarie, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 597,14 milioane de lei, bani destinați fermierilor prin diverse măsuri de sprijin gestionate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Cea mai mare parte a sumei, 587,21 milioane de lei, vizează forma de plată post-investițională, pentru 1 ... AIPA a achitat 600 de milioane în ianuarie, însă restanțele către fermieri rămân de miliarde The post AIPA a achitat 600 de milioane în ianuarie, însă restanțele către fermieri rămân de miliarde appeared first on Politik.
ULTIMA ORĂ: Tariful la gaz ar putea scădea cu 2,30 de lei per metru cub – ANRE a publicat proiectul de decizie # Politik
ANRE a publicat proiectul de decizie privind reducerea tarifelor la gazele naturale, document care urmează să fie supus aprobării în ședința din 3 februarie. Potrivit proiectului, consumatorii casnici ar urma să achite un tarif de 14,43 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus, față de 16,74 lei/m³, cât este tariful în vigoare ... ULTIMA ORĂ: Tariful la gaz ar putea scădea cu 2,30 de lei per metru cub – ANRE a publicat proiectul de decizie The post ULTIMA ORĂ: Tariful la gaz ar putea scădea cu 2,30 de lei per metru cub – ANRE a publicat proiectul de decizie appeared first on Politik.
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, echipele societății S.A. Drumuri intervin pe mai multe sectoare de drum național pentru remedierea și plombarea gropilor apărute în carosabil, ca urmare a condițiilor meteorologice din ultima perioadă. Gropi periculoase pe traseul M-1, între Condrița și Căpriana, sector administrat de instituții controlate de PAS Lucrările se ... Urgență pe șoselele naționale – Drumarii repară gropile după degradarea carosabilului The post Urgență pe șoselele naționale – Drumarii repară gropile după degradarea carosabilului appeared first on Politik.
Primarul Ion Ceban vorbește despre planul PAS de reorganizare a primăriilor – Ar putea fi reduse de la 898 la 300 # Politik
Ion Ceban, primar general al municipiului Chișinău și președinte al Partidul MAN, a declarat că guvernarea pregătește o reformă administrativ-teritorială care ar duce la închiderea a aproximativ 600 de primării din Republica Moldova. Declarația a fost făcută în contextul Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului în Administrația Publică Locală, dar și al reformei administrativ-teritoriale anunțate ... Primarul Ion Ceban vorbește despre planul PAS de reorganizare a primăriilor – Ar putea fi reduse de la 898 la 300 The post Primarul Ion Ceban vorbește despre planul PAS de reorganizare a primăriilor – Ar putea fi reduse de la 898 la 300 appeared first on Politik.
Acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale necesare șoferilor – Unde a descins CNA # Politik
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău desfășoară acțiuni ample de urmărire penală în mai multe dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale necesare șoferilor. Potrivit anchetei, sunt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, ... Acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale necesare șoferilor – Unde a descins CNA The post Acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale necesare șoferilor – Unde a descins CNA appeared first on Politik.
Oficial american – Securitatea energetică a Moldovei rămâne o problemă-cheie, iar implicarea SUA va contribui la creșterea siguranței aprovizionării cu energie # Politik
Christopher Smith, asistentul secretarului de stat al Statelor Unite, a declarat într-un interviu pentru ipn.md, că securitatea energetică rămâne o problemă-cheie pentru Republica Moldova, iar implicarea companiilor americane în regiune va contribui la creșterea stabilității și siguranței aprovizionării cu energie. Oficialul american a fost întrebat despre impactul potențial asupra piețelor energetice regionale, inclusiv a celei ... Oficial american – Securitatea energetică a Moldovei rămâne o problemă-cheie, iar implicarea SUA va contribui la creșterea siguranței aprovizionării cu energie The post Oficial american – Securitatea energetică a Moldovei rămâne o problemă-cheie, iar implicarea SUA va contribui la creșterea siguranței aprovizionării cu energie appeared first on Politik.
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în 2027 este exclusă din calculele Germaniei și Luxemburgului. Un astfel de ritm nu este considerat adecvat, deoarece pregătirea pentru aderare, de regulă, necesită timp. Aderarea Kievului la UE se numără printre punctele din acordurile de pace discutate, în formate separate, pe linia SUA-Ucraina și SUA-Rusia. Aderarea graduală Deși UE ... Aderarea Chișinăului la UE pe modelul Ucrainei: “Gradual” și fără calendar precis The post Aderarea Chișinăului la UE pe modelul Ucrainei: “Gradual” și fără calendar precis appeared first on Politik.
Carlos Alcaraz, campion la Australian Open după o victorie în finala cu Novak Djokovic – Ce borne a atins ibericul # Politik
Carlos Alcaraz a câștigat în premieră Australian Open, după ce l-a învins în 4 seturi pe Novak Djokovic în marea finală de la Melbourne. Sârbul a câștigat clar primul set, dar liderul ATP și-a ridicat apoi nivelul și s-a impus fără drept de apel, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Murcianul a devenit cel mai tânăr ... Carlos Alcaraz, campion la Australian Open după o victorie în finala cu Novak Djokovic – Ce borne a atins ibericul The post Carlos Alcaraz, campion la Australian Open după o victorie în finala cu Novak Djokovic – Ce borne a atins ibericul appeared first on Politik.
Elena Rybakina, campioană la Australian Open, după o revenire spectaculoasă în setul 3 în fața Arynei Sabalenka – Belarusa e la a doua finală pierdută la Melbourne # Politik
Elena Rybakina și-a adjudecat astăzi primul titlu la Australian Open, după ce a învins-o în trei seturi pe Aryna Sabalenka, principala favorită a competiției. Belarusa a pierdut primul set, dar a revenit senzațional și a părut că nu îi va mai da nicio șansă adversarei sale în decisiv, dar kazaha, cap de serie nr. 5, ... Elena Rybakina, campioană la Australian Open, după o revenire spectaculoasă în setul 3 în fața Arynei Sabalenka – Belarusa e la a doua finală pierdută la Melbourne The post Elena Rybakina, campioană la Australian Open, după o revenire spectaculoasă în setul 3 în fața Arynei Sabalenka – Belarusa e la a doua finală pierdută la Melbourne appeared first on Politik.
Autorizațiile de construire pentru clădiri rezidențiale au intrat pe un trend clar descendent în 2025, ceea ce confirmă încetinirea pieței imobiliare nu doar la nivel de tranzacții, ci și la nivel de intenție de construcție. Datele Biroul Național de Statistică arată că, pe parcursul anului trecut, au fost eliberate 2.161 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, ... Autorizațiile de construcție tot mai puține în 2025 – Ce arătă datele BNS The post Autorizațiile de construcție tot mai puține în 2025 – Ce arătă datele BNS appeared first on Politik.
Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cea mai severă contracție din ultimii 15 ani și a atins un minim istoric al numărului de tranzacții. Declarațiile au fost făcute de Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS Viitorul, vineri, 30 ianuarie 2026, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”. Potrivit ... Piața imobiliară din Chișinău, în derivă – Record negativ în 15 ani The post Piața imobiliară din Chișinău, în derivă – Record negativ în 15 ani appeared first on Politik.
Blackout parţial pe teritoriul Republicii Moldova – A căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic # Politik
LIVE TEXT12:38 Blackout în Moldova și Ucraina: Ministrul ucrainean al Energiei Denis Shmyhal explică cauzele „Astăzi, la ora 10:42, s-a produs o breșă tehnologică concomitent cu oprirea liniei de 400 kV între sistemele energetice ale României și Moldovei și a liniei de 750 kV între vestul și centrul Ucrainei. Acest incident a provocat o întrerupere ... Blackout parţial pe teritoriul Republicii Moldova – A căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic The post Blackout parţial pe teritoriul Republicii Moldova – A căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic appeared first on Politik.
20 de zile de arest preventiv pentru fostul primar din Boldureşti, Nicanor Ciochină, cercetat într-o nouă cauză penală # Politik
Fostul primar din Boldureşti, Nicanor Ciochină, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, pentru pretinse fapte de torturǎ. Acesta a fost reținut imediat după ședința de judecată într-un alt dosar, cel privind accidentul mortal în care a murit un băiat de 14 ani, cauză în care Ciochină figurează, de asemenea, în calitate ... 20 de zile de arest preventiv pentru fostul primar din Boldureşti, Nicanor Ciochină, cercetat într-o nouă cauză penală The post 20 de zile de arest preventiv pentru fostul primar din Boldureşti, Nicanor Ciochină, cercetat într-o nouă cauză penală appeared first on Politik.
Schimbări în educație – Profesorii nu-și vor mai reconfirma gradele didactice la 5 ani, iar catalogul digital devine obligatoriu din 1 septembrie # Politik
Profesorii din Republica Moldova nu vor mai fi obligați să își reconfirme gradele didactice o dată la cinci ani, iar catalogul digital va deveni obligatoriu în toate instituțiile de învățământ începând cu 1 septembrie. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării, care a prezentat un set de măsuri menite să reducă povara administrativă ... Schimbări în educație – Profesorii nu-și vor mai reconfirma gradele didactice la 5 ani, iar catalogul digital devine obligatoriu din 1 septembrie The post Schimbări în educație – Profesorii nu-și vor mai reconfirma gradele didactice la 5 ani, iar catalogul digital devine obligatoriu din 1 septembrie appeared first on Politik.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va analiza și va supune aprobării, marți, 3 februarie, solicitarea înaintată de „Energocom” privind prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale către anumite categorii de consumatori finali. Amintim că „Energocom” a depus joi, 29 ianuarie, la ANRE, cererea de ajustare și aprobare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale ... ANRE anunță data la care va examina ajustarea tarifului la gaz The post ANRE anunță data la care va examina ajustarea tarifului la gaz appeared first on Politik.
Novak Djokovic – Carlos Alcaraz marea finală de la Australian Open 2026 – Sârbul va juca a 11-a finală în carieră la Melbourne # Politik
Novak Djokovic a dat din nou timpul înapoi sâmbătă dimineață la Australian Open, unde și-a întrerupt seria de cinci înfrângeri consecutive împotriva lui Jannik Sinner într-o victorie epică în cinci seturi, apropiindu-se la o victorie de al 25-lea titlu de Grand Slam, care îi prelungește recordul, și de al 11-lea la Melbourne. Djokovic se va ... Novak Djokovic – Carlos Alcaraz marea finală de la Australian Open 2026 – Sârbul va juca a 11-a finală în carieră la Melbourne The post Novak Djokovic – Carlos Alcaraz marea finală de la Australian Open 2026 – Sârbul va juca a 11-a finală în carieră la Melbourne appeared first on Politik.
Tariful corect al gazelor naturale pentru consumatorii final trebuie să fie 13,8 lei pe metru cub, potrivit calculelor realizate de Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru. Deputatul Constantin Cuiumju, care deține o experiență profesională de peste zece ani în domeniu, a explicat că a efectuat calculele folosind prețurile medii ale gazului pe bursele europene. În 2025 ... Partidul Nostru vine cu calcule proprii – De ce tariful la gaze trebuie să fie 13,8 lei The post Partidul Nostru vine cu calcule proprii – De ce tariful la gaze trebuie să fie 13,8 lei appeared first on Politik.
Expert – Actualizarea valorilor cadastrale riscă să genereze majorarea impozitelor pe proprietate, în lipsa unor mecanisme clare de protecție socială # Politik
Actualizarea valorilor cadastrale, promovată de Guvern, riscă să genereze majorarea impozitelor pe proprietate, în lipsa unor mecanisme clare de protecție socială, avertizează economistul Marin Gospodarenco. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții la Vocea Basarabiei, unde acesta a explicat implicațiile reale ale reformei pentru cetățeni, notează bani.md Potrivit economistului, valorile cadastrale sunt actualizate în ... Expert – Actualizarea valorilor cadastrale riscă să genereze majorarea impozitelor pe proprietate, în lipsa unor mecanisme clare de protecție socială The post Expert – Actualizarea valorilor cadastrale riscă să genereze majorarea impozitelor pe proprietate, în lipsa unor mecanisme clare de protecție socială appeared first on Politik.
Jurnalista Daniela Crudu, prezentatoare la postul public Moldova 1, va prelua funcția de purtătoare de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova. Acest lucru a fost făcut public de aceasta în timpul emisiunii pe care o prezintă, apoi a fost reflectat de SPPOT. Numirea a fost confirmată de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, care a precizat ... Guvernul va avea un nou purtător de cuvânt The post Guvernul va avea un nou purtător de cuvânt appeared first on Politik.
