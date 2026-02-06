Te-a sunat un „operator al unei companii de telefonie” să-ți ceară acces la telefon? Atenție, e fraudă. Clienții, avertizați să nu instaleze aplicații 5G
UNIMEDIA, 6 februarie 2026 13:10
Compania Orange atenționează despre o nouă fraudă. Clienții operatorului de telefonie mobilă au primit un mesaj în care sunt informați să nu ofere acces la telefon unor escroci care îi telefonează și se prezintă drept operatori ai companiei.
• • •
Acum 5 minute
13:30
Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce presupune preluarea controlului unic asupra S.A. „Accent Electronic” de către S.A. „Moldcell”.
13:30
Măsuri sporite de securitate, luate de Estonia la graniță: „Rusia se comportă uneori irațional” # UNIMEDIA
Estonia va suspenda operațiunile nocturne la punctele de trecere Luhamaa și Koidula de la frontiera cu Rusia, începând cu 24 februarie, din motive de securitate, anunță Guvernul de la Tallinn, potrivit dpa, citată de presa română.
Acum 30 minute
13:10
Acum o oră
12:50
Circulația, închisă pentru camioane și autobuze pe mai multe drumuri naționale: În unele regiuni, mașinile staționează pe acostament, din cauza ghețușului # UNIMEDIA
Poliția Națională informează că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația camioanelor și autobuzelor este sistată temporar pe mai multe sectoare de drum național.
12:50
Cea mai bogată pisică din lume, în pericol să rămână fără avere. Testamentul lui Karl Lagerfeld a fost contestat # UNIMEDIA
Karl Lagerfeld a fost cunoscut pentru afecțiunea specială pe care o purta unui singur membru al cercului său apropiat – răsfățata lui pisică Birman, Choupette, căreia îi fusese rezervată o avere de aproximativ 1,5 milioane de dolari după moartea sa, scrie protv.ro.
12:40
(video) „А что вы тут делаете?”. Mascații au spart ușa la un „call center” de escrocherii, cu rulaj lunar de 2.000.000$, în capitală. 15 persoane, reținute # UNIMEDIA
15 persoane bănuite de escrocherii și spălare de bani, prin intermediul unui „centru de apel”, cu un rulaj lunar estimat la aproximativ 2 milioane de dolari, au fost reținute de PCCOCS și INI, pe 5 februarie, în urma unor percheziții în capitală.
12:40
Restricții la frontieră din cauza vremii: Accesul mașinilor de mare tonaj, sistat temporar la Leușeni, Palanca și Tudora. Recomandările autorităților # UNIMEDIA
În contextul condițiilor climaterice nefavorabile, Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal și informează că, începând cu ora 11:45, în punctele de trecere a frontierei Leușeni, Palanca și Tudora a fost sistat temporar accesul în Republica Moldova pentru mijloacele de transport de mare tonaj.
Acum 2 ore
12:30
(foto) Un fenomen periculos ține avioanele la sol pe un aeroport aglomerat din Europa. Zeci de zboruri au fost anulate # UNIMEDIA
Niciun avion nu a mai putut decola sau ateriza începând de vineri dimineață, după ce ploaia înghețată și fenomenul „black ice” („gheaţă neagră”) au paralizat complet Aeroportul Internațional Berlin Brandenburg (BER), transformând pistele într-un patinoar uriaș, potrivit dpa, citată de Agerpres și HotNews.ro.
12:20
12:10
Scumpiri la pompă și în weekend: Șoferii vor plăti cu 4 bani mai mult pentru litrul de motorină. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de comercializare a carburanților, valabile pentru perioada 7-9 februarie.
12:10
Ultima oră! Medicul acuzat de violul a două fetițe, concediat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, după ce și-a reînceput activitatea în decembrie # UNIMEDIA
Ministerul Sănătății informează că medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, acuzat de violul a două fetițe, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Potrivit instituției, contractul individual de muncă al acestuia a fost încetat astăzi, 6 februarie.
12:00
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a revenit la subiect reevaluării bunurilor imobile și propune soluții care vor proteja proprietarii locuințelor de impozite împovărătoare.
11:50
(foto) Din Playboy, pe trambulina Jocurilor Olimpice din Italia: Cum a pozat o sportivă înainte de startul competiției # UNIMEDIA
La 35 de ani, nemțoaica Juliane Seyfarth vine pe cai mari la competiția găzduită de Milano - Cortina, apărând în Playboy chiar înainte de startul marelui eveniment din Italia, scrie adevarul.ro.
11:40
„Ajutor la Contor”, folosit ca momeală de escroci pentru a fura datele bancare ale moldovenilor: Autoritățile avertizează despre o nouă fraudă # UNIMEDIA
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează cetățenii asupra unor apeluri suspecte și tentative de fraudă. Persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai programului „Ajutor la Contor” și contactează oamenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare.
Acum 4 ore
11:30
„A fost alegerea sa.” Maia Sandu: I-am propus Alei Nemerenco altă funcție în locul celei de ministră a Sănătății. A spus că nu o interesează # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu declară că i-a propus fostei ministre a Sănătății, Ala Nemerenco, să se regăsească în altă funcție, în sectorul de stat, după ce a rămas în afara noului Guvern. „Am avut o discuție, dumneaei a decis că instituțiile statului nu îi mai sunt interesante, pentru moment cel puțin”, a dezvăluit șefa statului, la emisiunea Cutia Neagră de la tv8.
11:20
(video) Parlamentul a evitat urările pentru sportivi, înainte de Jocurile Olimpice. Chicu: „O susținere ar prinde bine”. Grosu: Felicitați, nu delegați # UNIMEDIA
În ajunul începerii Jocurilor Olimpice de Iarnă, Parlamentul Republicii Moldova nu a venit cu un mesaj oficial de felicitare sau susținere pentru sportivii care vor reprezenta țara noastră la competiția internațională. Subiectul a fost adus în plen de deputatul Blocului „Alternativa”, Ion Chicu, care i-a cerut președintelui Legislativului să transmită, în numele tuturor deputaților, un mesaj de încurajare echipei naționale. „„Cred că o urare de succes și o susținere masivă din partea Parlamentului o să prindă bine. Domnul președinte, vă rog frumos”, a declarat Chicu în cadrul ședinței din 5 februarie.
11:00
Veaceslav Platon, audiat prin video în dosarul lui Stoianoglo: Imediat ce instanța a auzit numele Litvinenco, inițiatorul operațiunii de înlăturare a PG, am fost amenințat cu deconectare # UNIMEDIA
Omul de afaceri, Veaceslav Platon, a fost audiat ieri, 5 februarie, în dosarul lui Alexandr Stoianoglo, însă susține că judecătorii i-ar fi limitat depoziția. „Imediat ce, în minutul trei, instanța a auzit numele Litvinenco, principalul inițiator al operațiunii speciale de înlăturare a Procurorului General și de capturare a Procuraturii, mi s-a adresat un ultimatum, sub amenințarea deconectării videoconferinței”, a scris Platon.
11:00
Un general rus, împușcat de mai multe ori într-un bloc din Moscova: Ocupă a două poziție în serviciile secrete militare GRU # UNIMEDIA
Un general de rang înalt din armata Rusiei a fost împușcat de mai multe ori într-un bloc de locuințe din Moscova, iar autorul atacului a fugit de la fața locului, anunță surse oficiale ruse, citate de adevarul.ro.
10:40
Maia Sandu: Dorin Recean e un consilier fără salariu, cu normă limitată de lucru, atunci când am nevoie # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a venit cu mai multe explicații pe numirea fostului premier, Dorin Recean, în calitate de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. „Este un consilier, să-i spunem așa, fără salariu, cu normă limitată de lucru. Deci, atunci când am nevoie de sfaturile lui, atunci îl invit și care, de asemenea, ne reprezintă în anumite foruri”, a menționat șefa statului, la emisiunea Cutia Neagră de la tv8.
10:10
Grija, siguranța și confortul încep cu o alegere simplă – cardul care aduce liniște celor dragi.
10:00
Poleiul a provocat întreruperi de energie electrică în nordul și sudul țării: Circa 10.000 de cetățeni, afectați # UNIMEDIA
Circa 10 mii de cetățeni din Republica Moldova au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo dificile din ultimele ore, cele mai afectate fiind localități din nordul și sud-estul țării, anunță Ministerul Energiei.
09:50
(foto) Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce au apărut într-un clip pe internet, în ipostaze intime # UNIMEDIA
Doi oficiali de rang înalt din Muntenegru și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip sexual în care cei doi apar în ipostaze intime. Scandalul, care a zguduit statul balcanic, a escaladat ulterior în acuzații reciproce de șantaj între foștii amanți, scrie adevarul.ro.
09:40
În atenția șoferilor de camioane! Restricții temporare la PTF Costești, din cauza ghețușului. Cum activează alte vame # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că, la moment, toate punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal, iar drumurile de acces către acestea sunt practicabile, în pofida condițiilor meteorologice prielnice formării poleiului și ghețușului.
Acum 6 ore
09:30
Încep Jocurile Olimpice de iarnă 2026 la Milano-Cortina: Ediția, desfășurată pe cea mai mare suprafață din istorie # UNIMEDIA
Jocurile Olimpice de iarnă revin în Europa și vor începe astăzi, la Milano-Cortina, în nordul Italiei, cu ceremonia de deschidere programată pe Stadionul San Siro din Milano, de la ora 21:00, scrie presa română.
09:20
(foto) Poleiul a dat bătăi de cap șoferilor și medicilor. Salvatorii IGSU au intervenit în mai multe raioane, pentru a tracta autovehiculele blocate # UNIMEDIA
În urma condițiilor meteorologice nefavorabile, înregistrate pe întreg teritoriul țării, care au provocat polei și ghețuș, salvatorii IGSU au intervenit în mai multe situații pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, precum și pentru acordarea ajutorului echipajelor medicale.
09:10
Pe 6 februarie, istoria a fost marcată de atestarea documentară a Roșiei Montane și de apariția ziarului unionist „Concordia".
08:50
„Dacă tot ești „oligarh”, ți-i jale de 12k pe an?” Moldovenii, indignați că va crește impozitul pe imobile: Vremuri bune ați vrut? # UNIMEDIA
Majorarea impozitului pentru locuințe, care ar urma să intre în vigoare în 2026, a provocat numeroase nemulțumiri și discuții în spațiul public. În timp ce unii moldoveni consideră corect să plătească mai mult, alții nu sunt bucuroși că vor nimeri în „lista bogaților” și califică sumele drept exorbitante: „- Vremuri bune ați vrut? - Mai bine să trăim în sălbăticie?”.
08:40
Forumul Economic Mondial de la Davos deschide anchetă internă după legăturile președintelui său cu Jeffrey Epstein # UNIMEDIA
Organizatorii Forumului Economic Mondial de la Davos au anunţat joi deschiderea unei anchete interne cu privire la legăturile preşedintelui său, norvegianul Borge Brende, cu criminalul sexual Jeffrey Epstein, pe care l-a întâlnit la trei dineuri de afaceri între 2018 şi 2019, relatează AFP, citat de adevarul.ro.
08:30
Taurii pot aștepta vești financiare pozitive, iar Vărsătorii îmbrățișează noi oportunități: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Astăzi, alinierea planetelor sugerează o zi de transformări și revelații. Fiecare semn zodiacal va întâmpina provocări și oportunități, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va răspunde.
08:10
(video) Ucraina și Rusia au făcut primul schimb de prizonieri după cinci luni. Au fost vizate peste 300 de persoane # UNIMEDIA
Ucraina şi Rusia au încheiat, joi, la Abu Dhabi, a doua rundă de negocieri mediate de SUA, menite să pună capăt celui mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, cele două părţi efectuând un schimb important de prizonieri şi convenind să reia negocierile în curând, scrie adevarul.ro.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
(video) Chișinăul, sub chiciură și polei: Unde poți suna dacă te-ai blocat pe drum din cauza ghețușului. Serviciile municipale, mobilizate non-stop # UNIMEDIA
Serviciile municipale din Chișinău sunt mobilizate pe străzile capitalei, unde se intervine continuu din cauza chiciurii și a poleiului persistent, format pe fondul diferențelor de temperatură.
Acum 8 ore
07:30
Șoc în lumea modei: Modela Cristina Perez Galcenco, fiica unei moldovence și a fostului portar Ignacio Perez, găsită moartă la 21 de ani # UNIMEDIA
Modelul Cristina Perez Galcenco a murit la doar 21 de ani, într-un eveniment care a șocat lumea modei și pe cei apropiați. Tânăra, fiica fostului portar spaniol Ignacio „Nacho” Perez și a moldovencei Tatiana Galcenco, a fost găsită fără suflare în locuința sa din Malaga, notează presa spaniolă, scrie adevarul.ro.
07:20
Vreme rece și capricioasă astăzi: Meteorologii anunță ninsori și ploi înghețate în mai multe regiuni ale țării # UNIMEDIA
În Moldova, condițiile meteorologice de astăzi sunt dominate de precipitații sub formă de ninsoare ușoară și ploaie înghețată, cu temperaturi scăzute și cer noroas.
07:10
„Este un lider cu adevărat puternic şi influent.” Mesajul de susţinere transmis de Trump pentru premierul Ungariei, cu două luni înaintea alegerilor # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis joi un mesaj public de susținere pentru premierul Ungariei, Viktor Orban, calificându-l drept „un lider cu adevărat puternic și influent”, cu doar două luni înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie. Mesajul a fost publicat pe platforma sa Truth Social și vine în contextul în care Orban se situează pe locul al doilea în sondajele de opinie, fiind presat de opoziția de centru-dreapta, scrie adevarul.ro.
Acum 24 ore
23:00
(video) Cum comentează Maia Sandu tarifele mari la curent, gaze și lipsa compensațiilor: Nu mai e șocul din 2022, dar și banii din afară s-au redus # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a comentat tarifele mari la curent, gaze și lipsa compensațiilor, care provoacă nemulțumiri în rândurile cetățenilor. a declarat șefa statului, la emisiunea Cutia Neagră de la tv8.
22:40
Lovitură pentru Moscova, pe frontul din Ucraina. Kievul a tăiat accesul rușilor la Starlink: „Terminalele sunt blocate” # UNIMEDIA
Ucraina a blocat, cu ajutorul companiei SpaceX deţinută de Elon Musk şi proprietara acestei tehnologii, terminalele Starlink active din ţară. La acestea Rusia conecta o parte dintre dronele folosite pentru a ataca teritoriul ucrainean, scrie digi24.ro.
22:30
(video) Vartanean, cu aluzii la ferma Ludmilei Catlabuga: În UE la fel se oferă subvenții miniștrilor? Grosu: Întrebarea nu e la raport # UNIMEDIA
Deputatul Blocului Alternativa, Gaik Vartanean, a întrebat, astăzi, în plenul Parlamentului, dacă în țările europene există practica de a oferi subvenții de stat miniștrilor din Guvernele proprii, făcând aluzie la Ludmila Catlabuga, care a răspuns la întrebările deputaților din opoziție, pe marginea moțiunii de cenzură înaintată de aceștia. Speakerul Igor Grosu a intervenit: „Dacă nu aveți întrebări la raport, I am sorry”.
21:40
(video) Furtuna Leonardo a făcut prăpăd în Spania și Portugalia: 4.000 de persoane evacuate, școli închise și trafic paralizat în Andaluzia # UNIMEDIA
Furtuna Leonardo a adus peste 600 de litri pe metru pătrat în doar 36 de ore, în Spania. Mai multe localități din Cadiz au fost inundate, râurile ieșind din matcă în toată Andaluzia. Aproximativ 4.000 de persoane au fost evacuate, școlile au fost închise, iar legăturile feroviare și rutiere au fost suspendate în mai multe zone ale țării. În Portugalia, localnici din mai multe sate au fost salvați cu bărcile de către echipele de intervenție, în urma năvălirii puhoaielor, anunță digi24.ro, citând Euronews.
21:20
(video) Anastasia Nichita, oficial în afara Parlamentului de astăzi: Legislativul i-a aprobat demisia. Cine sunt deputații care au votat contra # UNIMEDIA
Parlamentul a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre privind demisia deputatei PAS Anastasia Nichita, cu 62 de voturi. Patru deputați au votat contra.
20:50
(video) Deputații au încheiat ședința cu replici. Chicu: Nu suntem la școala din Telenești, unde speriați învățătorii că dacă nu vă ascultă, îi dați afară # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi au figurat 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, care a picat. Totodată, aleșii au aprobat demisia parlamentarei PAS Anastasia Nichita.
20:40
(video) Serghei Ivanov în plen: „Degeaba sunt președinte de comisie, când 4 deputați PAS îmi spun că dacă nu scriu așa, vor vota cum vor. Nu e o glumă” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președinte al Comisiei agricultură din Parlament, s-a arătat indignat de situația în care s-a pomenit fiind în această funcție, în plen, în ședința de astăzi, că
20:30
20:20
(video) „500 de oameni muncesc zilnic pentru un Chișinău curat.” Ion Ceban, mesaj de felicitare pentru angajații Autosalubritate, care a împlinit 81 de ani # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a felicitat, astăzi, colectivul Regiei „Autosalubritate”, întreprindere care a împlinit 81 de ani. „În prezent, aici activează circa 500 de angajați, oameni care muncesc zilnic pentru un oraș mai curat. Tot respectul pentru munca acestui colectiv și recunoștință din partea tuturor locuitorilor capitalei”, a menționat edilul.
20:10
20:10
(video) Performanță pe tatami: Zeci de sportivi din întreaga țară au luptat pentru titlul de campion național U18, la judo, la Arena Chișinău # UNIMEDIA
Zeci de sportivi din întreaga țară au participat aseară, 4 februarie, la Campionatul Republicii Moldova la Judo - categoria U18, competiție desfășurată la Arena Chișinău, unde s-au luptat pentru titlul de campion național.
20:00
(video) „Mai încercați data viitoare.” Moțiunea împotriva ministrei Catlabuga a picat, după ore de replici: „Să trăiască guvernarea așa cum trăiește poporul” # UNIMEDIA
Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nu a acumulat suficiente voturi, în Parlament, După mai bine de 3 ore de dezbateri, întrebări și replici, aceasta a fost susținută de 34 de parlamentari. „Mai încercați data viitoare”, a comentat speakerul Igor Grosu.
19:50
19:50
(stop cadru) Costiuc, către Catlabuga, în Parlament: Doamna ministră, îi e foarte greu domnului Bolea să conducă două ministere # UNIMEDIA
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Democrația Acasă, a făcut o remarcă în adresa ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, prezentă în plenul Parlamentului, astăzi, în timp ce se dezbătea moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
19:30
Decizie furioasă, cu efect imediat, a ambasadorului american în Polonia: Denunță „insulte scandaloase” la adresa lui Trump # UNIMEDIA
Ambasadorul SUA la Varșovia a întrerupt joi contactele cu președintele parlamentului de la Varșovia, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump după ce acesta a criticat politicile președintelui american și a refuzat să-i susțină ambițiile de a obține Premiul Nobel pentru Pace, informează HotNews.ro citând Reuters.
